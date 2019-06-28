 Полиция начала поиск матери ребенка, труп которого найден в Черновцах. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Устанавливаем местонахождение матери мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах - Пилявской Анны Александровны, 1997 г.р., уроженки Хмельницкой области.
Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировки в виде короны, на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".
Если известна какая-либо информация о матери погибшего мальчика, сообщайте, пожалуйста, на линию 102".