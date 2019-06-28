 В июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - заявил он в пятницу на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.
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Путин получил от Макрона пощечину, но радоваться рано ...
https://24tv.ua/.../putin_poluchil_ot_makrona_poshhechinu_no_radovatsja.
Президент Франции Макрон убедил ПАСЕ снять санкции с РФ и вернуть их делегацию, а теперь он рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.
"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото.
Сегодня поступило сообщение, что Макрон намерен обсудить с Путиным проведение саммита в "нормандском формате" - это означает, что зеро пообещал всё выполнить, осталось только подмахнуть и поставить печати.
Министры обороны нужны для технических деталей капитуляции