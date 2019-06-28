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Все про:нормандская четверка (577) Макрон (275)

 В июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает обсуждения на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки" вопросов урегулирования конфликта в Украине с учетом Минских договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - заявил он в пятницу на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.

Также читайте: Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3134735
 
 
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Спасибі за благу вість пане Марконе. А толку то з такої зустрічі?
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Вы приняли Парашу , о чем базар Макрон ?
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Найбільщий анекдот, що й міністрів оборони та закорднних справ до зустрічі в Україні призначено не буде..
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Походу ЗЕскоморох уже согласился поменять Украину на райский островок и индульгенцию!
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Макрон в Осаке показывает Трампу прилетевшее плешивое *****...
В июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон - Цензор.НЕТ 5507
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в свете последних событий жабоедам нет веры.....
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Невже Зеленський погодиться послати туди Кліма Чугункіна?
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Європі довіряти не можна. Вони будь-кого продадуть.
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Министры обороны обычно собираются, чтобы подписать капитуляцию
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Франция приветствует возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Президент Франции Макрон убедил ПАСЕ снять санкции с РФ и вернуть их делегацию, а теперь он рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото.
Сегодня поступило сообщение, что Макрон намерен обсудить с Путиным проведение саммита в "нормандском формате" - это означает, что зеро пообещал всё выполнить, осталось только подмахнуть и поставить печати.
Министры обороны нужны для технических деталей капитуляции
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Нет, это я прочитал в инаугурационной речи зеро
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ТЫ ДОЛЖЕН , БЫТЬ СИЛЬНЫМ ИНАЧЕ ЗАЧЕМ ТЕБЕ БЫТЬ .
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Что ты туда в туфли напихал, ублюдок? - говорит Трамп плешивому
В июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон - Цензор.НЕТ 8190
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"...Лидеры чувствовали себя вполне непринужденно. Они оживленно беседовали, шутили. Несколько раз они поднимали бокалы и "чокались" ими.Любопытно, что если, например, Трамп отдал предпочтение бокалу красного вина, то Путин держал в руке керамическую кружку с крышкой. Ранее он приносил такую на большую пресс-конференцию и пояснял интересующимся журналистам, что пьет из нее чай, а крышка нужна для того, чтобы напиток дольше не остывал."
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И в чем смысл встречаться с порошенковским ставленником полтораком? Очередную подставу Зе устроить?
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Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ
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Kloun etot Makron.Nenado imet del s takimi stranami kak francija.Pocemu zelia jexal imeno tuda mne trudno poniat.Im araby jest bolse druzja cem vy ili drugyje iz vostocnoj evropy
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***, туфли у Плешивого такие как у и меня, китайские, только на платформе ? - подумал Си Пинь
В июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон - Цензор.НЕТ 5199
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Тепер зустрічи у Мінському та Нормандському форматі не мають сенсу. Бо з одного боку виникла недовіра до Німеччини і Франції, а з другого боку є недовіра до Кучми.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон
 
 
 
 
 
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