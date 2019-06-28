 В июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - заявил он в пятницу на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.

Также читайте: Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков