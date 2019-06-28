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 Политика Украины
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 После смены президента Запад перестал придерживаться принципа "Ничего про Украину без Украины", - "Европейская правда"

После смены власти в Украине западные союзники Украины не всегда делятся информацией о переговорах, где идет речь о нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своей статье "Моряки" в обмен "на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкин"  редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Журналист напомнил, что при решении вопросов, связанных с Украиной, западные политики не вели никаких переговоров без присутствия украинской стороны и лично Петра Порошенко. "И на это согласились все наши партнеры, включая немцев, французов и американцев. Киев знал о содержании всех переговоров наших партнеров с Путиным и Лавровым и согласовал ключевые сигналы, которые на них звучали. Это ограничивало Запад в действиях и, наверное, им это не нравилось - но все придерживались договоренностей ", - пишет Сидоренко.

Сейчас, при президентстве Владимира Зеленского, этот принцип "ничего об Украине без Украины" уже не является абсолютным, констатирует редактор "Европейской правды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": От визита Зеленского зависит подход Германии и Франции к судьбе оккупированных украинских территорий, - Климкин

"Смена власти в Украине стала удобным поводом отбросить формальности, которые работали при предыдущем президенте", - отмечает он.

Сергей Сидоренко считает, что сейчас впервые состоялись договоренности между Западом и Кремлем об Украине "за ее спиной".

Основной причиной того, что Украину вывели за рамки переговорного процесса, журналист называет равнодушие Зеленского ко внешней политике. "В течение месяца во власти Владимир Зеленский сделал немало, чтобы доказать всем - и дипломатам, и экспертам, и обществу - что он стремится быть первым в украинской истории президентом, которому вообще безразлична внешняя политика. Несмотря на то, что она является одной из его основных функций", - говорится в статье редактора "Европейской правды".

Также читайте: Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин

Напомним, сегодня на саммите G20 в Осаке состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Как сообщил Белый дом, кроме других вопросов они обсудили ситуацию в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3134733
 
 
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Запад свивает Украину в унитаз, потому что украинцы зебили, выбрали себе в президенты Зеро . О чем Западу говорить с зебилами ? Все очень просто
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После прихода к власти зебобиков у меня остался только один вопрос...как будет называться новый федеральный округ паРаши....малороский или новороский？Других вопросов уже нет...
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Благодоря Климкину еще не просрали тот Крым...но были очень близки к этому...
Зебобики бы с радостью это сделали...
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Кловун полностью непрезентабелен, и к тому же туповат и безграмотен - такой в принципе не может достойно представить государство. А если ещё сюда добавить его явно просматривающуюся латентную симпатию к Рашке то скорее всего даже и не хочет представлять.
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Сергей Сидоренко
Краткая информация

Прихований порохобот в Шоста колонна

редактор в Європейська правда

Работал бью баклуши в компании "Коммерсантъ-Украина"

Учился в Киевский Питомник Инженеров, 18-й корпус
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Тому що люди вибрали зелену соплю, не грамотне тіло, яке не розуміється на політиці, немає жодних зв'язків з європейськими лідерами, немає поняття як з ними спілкуватися і вміння...
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Главный ЗЕблик хочет федерацию, как у сватовПосле смены президента Запад перестал придерживаться принципа "Ничего про Украину без Украины", - "Европейская правда" - Цензор.НЕТ 959
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле смены президента Запад перестал придерживаться принципа "Ничего про Украину без Украины", - "Европейская правда"
 
 
 
 
 
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