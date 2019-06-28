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 Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович

Большая палата Верховного Суда 27 июня отказала в апелляционной жалобе по делу об отстранении от должности судьи Окружного админсуда Киева Елены Власенковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судебный репортер".

Одним из оснований обжалования была немотивированное, по мнению истицы, постановление об отказе в отводе судьи Смоковича.

В 2018 году Высший совет правосудия отстранил Власенкову в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды).

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10 мая 2018 года прокуроры САП и оперативные работники Главного управления "К" СБУ разоблачили судью будто при получении 2000 долларов неправомерной выгоды. Власенкова считает, что это была провокация. Не доверяя правоохранительным органам, она отказалась предоставлять показания в отношении себя на стадии досудебного следствия и планировала рассказать свою версию в суде. Но выяснилось, что в Верховном Суде при рассмотрении жалобы на отстранение от должности в коллегию входит судья Михаил Смокович, который, как утверждает Власенкова, просил ее проконсультировать гражданина Остапенко, который потом стал заявителем по ее делу.

Судья утверждает, что до 13 марта 2018 года не знала ни Смоковича, ни Остапенко.

"Лицо, которое позвонило, назавалось Смокович М.И. и просило меня дать консультацию Остапенко Г.И., который позвонит мне позже. Со Смоковичем М.И. я была знакома только с той информацией, которая в отношении него обнародована в СМИ и в сети интернет. В частности, знала, что он родом с Волыни, был судьей Высшего административного суда Украины в составе Верховного Суда и его председателем... Учитывая занимаемую Смоковичем М.И. административную должность председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, который фактически возглавляет всю систему административных судов в Украине, я дала согласие проконсультировать Остапенко Г.И.". - говорится в заявлении об отводе.

В тот же день судья Власенкова встречалась с Остапенко, после чего захотела убедиться, действительно ли ей звонил Смокович и инициировала встречу с ним. В 19:05 ей позвонило лицо, котрое назвалось Смоковичем, и сообщило о заказе пропуска в помещение Верховного Суда. В ходе встречи Смокович якобы подтвердил, что это он ей звонил.

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В качестве доказательства предоставлены данные мобильного оператора, где зафиксировано, что перед встречей с Остапенко, был входящий звонок с номера, которым якобы пользовался Смокович. Факт визита Власенковой к главе Кассационного админсуда Смоковича подтверждается письмом этого же суда.

Поэтому судья настаивает, что именно Смокович инициировал ее знакомство с Остапенко, которого она считает провокатором и лицом, подстрекнувшим ее к совершению преступления. Власенкова утверждает, что ей известно еще четыре случая, где Остапенко был заявителем по ч.3 и 4 ст.368 УК. Например, Остапенко также стал заявителем по делу в отношении судьи Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика.

Поэтому Смоковичу заявлялся отвод, потому что он причастен к событиям, повлекшим за собой привлечение Власенковой к уголовной ответственности и временное отстранение ее от должности. Поэтому Власенкова доказывала, что Смокович не может участвовать в рассмотрении ее жалобы на отстранение и ссылалась на ч.4 ст. 36 Кодекса административного судопроизводства относительно отвода при наличии других обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности или объективности судьи.

Но в Верховном Суде решили, что эти доводы являются лишь предположениями и не подтверждаются доказательствами и сомнений в беспристрастности и объективности Смоковича нет. Большая палата Верховного Суда апелляционную жалобу не удовлетворила, одновременно сообщив, что у некоторых судей возникли отдельные от коллегии мысли, которые будут впоследствии обнародованы.

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И Власенковой, и Петрику деньги передавали за решение в одном и той же деле, где фирма судилась с Минэкологии, чтобы восстановить аннулированные лицензии на утилизацию опасных отходов.

В деле Власенковой в декабре 2018 года Голосеевский суд заслушал свободные показания заявителя Остапенко. Судебное разбирательство в отношении судьи Петрика не может начаться уже более двух лет. В сентябре оба эти дела должны передать в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 1 августа 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева дело в отношении Власенковой. 11 мая правоохранители задержали ее по подозрению в получении 2 тыс. долларов взятки. По данным САП, судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов и была задержана при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов. Высший совет правосудия 7 августа отстранил от должности Елену Власенкову до вступления в силу обвинительного приговора или закрытия дела.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134732
 
 
 Топ комментарии
 
Что эта курица мычит. Но деньги она же взяла!!!!
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Чистить надо Украину от мерзоты судейской , прокуроской и других власть имущих , напоминаю менеджеров а не решал .
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Зря этого не делают. Хороший способ отсечь зебилов

Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 2431
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У зебилов надо замерять болт - рояльный размер
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А Я ВЕРЮ ТАКАЯ СХЕМА БЫЛА ВЫРАБОТАНА при Яныке.......Заказчик в стороне... а тот кому просто без ведома оставляли конверт в материалах бумагах оказывался лохом и подсудимым ..цель здачи.... а вопрос сколько стоит должность судьи в Киеве и чем выше суд миллионы доларов вот и ответ бизнес ничего кроме бизнеса- так выбивали свободные места для желающих дать больше в разы..
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Середня і нижня судові ланки не реформовані. Г**но на г**ні і г**ном поганяє.
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Чи не сестра Супрун, часом? Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 4446

Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 4607
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Что эта курица мычит. Но деньги она же взяла!!!!
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Ну то такэ... чи сакэ... И вообще, да ты русафоб какой-та!
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Что эта курица мычит. Но деньги она же взяла!!!!
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Да, деньги она взяла, но провокация взятки, взяткой не считается, вот она и пытается доказать провокацию.
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То, что она пытается доказать, это её дело. Нечего было бабло брать у надёжного человека
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Надо купить и прийти - с тухлыми яйцами )))))
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Как обама - тоже торговал и торгует своим рылом
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Чистить надо Украину от мерзоты судейской , прокуроской и других власть имущих , напоминаю менеджеров а не решал .
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а гроші часом не антифа занесли за скасування бандери і шухевича і повернення старих назв
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Эти ряженые гниды,именуемые "судьями" наблатыкались подводить такую теоритическую и юридическую базу под оправдание любой бытовухи,що задолбаешься перечитывать. В юракадемиях они только одним занимаются как видно-тонкостями в лепке отмазок для самих себя.
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Я бы валил все на Путэна - пытался подкупить а я нивкакую
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Какая разница кто взятку даёт? Главное что кобіла судья не отказалась,а значит в тюрьму на 20 лет без разговоров.
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Чего только не придумает, лишь бы оправдаться и уйти от ответственности, мразь этакая.
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шах и мат дебилы я не брала взятку а исполняла решение вышестоящего суда
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А шо тама с "бррюликовыми" прокураторами?
🤔
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Я до сих пор не могу понять как такая уродина могет занимать такую должность, такое впечатление что её папа сам Валуев
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ЗЕбилЫ, снова ЗЕбарончик ни при чем? Взятка пролетела мимо нового офиса?
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Да, с такими судьями ВС, просто неможливо работать! Надо его уволить!
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Кстати в этом так называемом суде работают те "судьи" которые не прошли люстрацию и переатестацию. Создавал этот "суд" Кивалов и как видим он "работает" исключительно на "нужных" людей. Вы не увидите там обычных граждан,все заседания ведутся как правило за закрытыми дверями в режиме "онлайн" так сказать но отслеживать его может только заказчик. Обратите внимание на "судьбоносные" решения этого суда и вы всё поймёте что по сути это даже не суд в понимании этого слова.Это киллер работающий за ооочень крупные бабки. В этом "суде" не берут взятки в 2 000 баксов поверьте,это настолько мелко что я верю этой судье что её просто подставили освобождая место более поворотливому "судье".
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так 10к же, 2 это был просто первый взнос
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Ні, Наша судова система не порджує Злочинність Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 9379 - Вона породження Злочинності Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 2022 Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 2022
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Судейский корпус самые главные враги Украины! Они будут делать все для того что бы в стране царил бардак потому что иначе им не выжить.
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Вот так и ведётся на нашем веку на каждый прилив по отливу/16 травня апеляційний адміністративний суд підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору Добронравову / Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии проспектов именами Бандеры и Шухевича 25.06.19 /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом 25.06.19
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Хабарі це звичайно катастрофа для держави, все було б не так погано, як би з них хоч сплачували податки. Це непоганий шлях для підняття економіки.
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От мимра. І зауважте, вона чомусь не Власенко, а власєнкова. Точно зайда зі сранєй-рязанєй, або їх нащадок.

В суддях більшість кацапні, що ненавидить Україну та українців.
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Я пришла, а он позвонил, я не знала, он ушел, потом пришел и т.д.... Бабло было? Было. Брала? Брала... На кичу нах....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович
 
 
 
 
 
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