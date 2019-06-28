 Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судебный репортер".

Одним из оснований обжалования была немотивированное, по мнению истицы, постановление об отказе в отводе судьи Смоковича.

В 2018 году Высший совет правосудия отстранил Власенкову в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды).

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10 мая 2018 года прокуроры САП и оперативные работники Главного управления "К" СБУ разоблачили судью будто при получении 2000 долларов неправомерной выгоды. Власенкова считает, что это была провокация. Не доверяя правоохранительным органам, она отказалась предоставлять показания в отношении себя на стадии досудебного следствия и планировала рассказать свою версию в суде. Но выяснилось, что в Верховном Суде при рассмотрении жалобы на отстранение от должности в коллегию входит судья Михаил Смокович, который, как утверждает Власенкова, просил ее проконсультировать гражданина Остапенко, который потом стал заявителем по ее делу.

Судья утверждает, что до 13 марта 2018 года не знала ни Смоковича, ни Остапенко.

"Лицо, которое позвонило, назавалось Смокович М.И. и просило меня дать консультацию Остапенко Г.И., который позвонит мне позже. Со Смоковичем М.И. я была знакома только с той информацией, которая в отношении него обнародована в СМИ и в сети интернет. В частности, знала, что он родом с Волыни, был судьей Высшего административного суда Украины в составе Верховного Суда и его председателем... Учитывая занимаемую Смоковичем М.И. административную должность председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, который фактически возглавляет всю систему административных судов в Украине, я дала согласие проконсультировать Остапенко Г.И.". - говорится в заявлении об отводе.

В тот же день судья Власенкова встречалась с Остапенко, после чего захотела убедиться, действительно ли ей звонил Смокович и инициировала встречу с ним. В 19:05 ей позвонило лицо, котрое назвалось Смоковичем, и сообщило о заказе пропуска в помещение Верховного Суда. В ходе встречи Смокович якобы подтвердил, что это он ей звонил.

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В качестве доказательства предоставлены данные мобильного оператора, где зафиксировано, что перед встречей с Остапенко, был входящий звонок с номера, которым якобы пользовался Смокович. Факт визита Власенковой к главе Кассационного админсуда Смоковича подтверждается письмом этого же суда.

Поэтому судья настаивает, что именно Смокович инициировал ее знакомство с Остапенко, которого она считает провокатором и лицом, подстрекнувшим ее к совершению преступления. Власенкова утверждает, что ей известно еще четыре случая, где Остапенко был заявителем по ч.3 и 4 ст.368 УК. Например, Остапенко также стал заявителем по делу в отношении судьи Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика.

Поэтому Смоковичу заявлялся отвод, потому что он причастен к событиям, повлекшим за собой привлечение Власенковой к уголовной ответственности и временное отстранение ее от должности. Поэтому Власенкова доказывала, что Смокович не может участвовать в рассмотрении ее жалобы на отстранение и ссылалась на ч.4 ст. 36 Кодекса административного судопроизводства относительно отвода при наличии других обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности или объективности судьи.

Но в Верховном Суде решили, что эти доводы являются лишь предположениями и не подтверждаются доказательствами и сомнений в беспристрастности и объективности Смоковича нет. Большая палата Верховного Суда апелляционную жалобу не удовлетворила, одновременно сообщив, что у некоторых судей возникли отдельные от коллегии мысли, которые будут впоследствии обнародованы.

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И Власенковой, и Петрику деньги передавали за решение в одном и той же деле, где фирма судилась с Минэкологии, чтобы восстановить аннулированные лицензии на утилизацию опасных отходов.

В деле Власенковой в декабре 2018 года Голосеевский суд заслушал свободные показания заявителя Остапенко. Судебное разбирательство в отношении судьи Петрика не может начаться уже более двух лет. В сентябре оба эти дела должны передать в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 1 августа 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева дело в отношении Власенковой. 11 мая правоохранители задержали ее по подозрению в получении 2 тыс. долларов взятки. По данным САП, судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов и была задержана при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов. Высший совет правосудия 7 августа отстранил от должности Елену Власенкову до вступления в силу обвинительного приговора или закрытия дела.

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