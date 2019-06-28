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Все про:Зеленский (1930) назначение (1425) СБУ (13554) Гитлянская (149)

 Замглавы ГУ "К" СБУ назначен генерал-майор Калюжняк, попадающий под действие закона о люстрации

Заместителем врио главы СБУ Ивана Баканова назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под действие закона о люстрации.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам.

По ее словам, Калюжняка назначили "заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью примерно неделю назад".

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Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в 2010-2013 гг., генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Как заявила в комментарии журналистам экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, так как подпадает под закон "Об очистке власти".

По данным "Слідство.Інфо", у Калюжняка есть только гараж на Хмельнитчине, при этом его родные владеют тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. На порталах недвижимости отмечается, что этот дом имеет собственный охраняемый двор, двухуровневый подземный паркинг и гостевую стоянку.

Сам Калюжняк, вероятно, живет в апартаментах, объединенных из двух квартир, оформленных на жену. Размер жилья в госреестре недвижимости не указан.

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У дочери Калюжняка - 25-летней Ольги - также есть двухкомнатная квартира в этом жилом комплексе.

Кроме того, в собственности семьи Калюжняка - дом в пригороде Хмельницкого на территории относительно нового коттеджного городка.

У семьи есть несколько элитных внедорожников: на генерал-майора записана последняя модель AUDI Q8, у дочери - Range Rover 2018 выпуска.

"Официальных источников доходов у семьи генерал-майора, позволяющих вести такой образ жизни, журналисты не нашли. В биографии Калюжняка отмечается, что он всю жизнь строил карьеру в СБУ, а в 2014 году после увольнения со службы ушел работать помощником нардепа Владислава Бухарева, который недавно возглавил Службу внешней разведки Украины", - сообщает "Слідство.Інфо".

Елена Гитлянская сказала журналистам, что ей пока неизвестна позиция руководства службы о новом назначении. И посоветовала обращаться к ним с письменным запросом. Сейчас "Слідство.Інфо" ожидает ответ СБУ.

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Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

Источник: https://censor.net.ua/n3134731
 
 
 Топ комментарии
 
о как зебилы завопили.. точь в точь как расейские ватники)
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Ошибочный диагноз ведет к смерти пациента.
Постоянно встречаю в коментах в адрес говорящих голов из Зекоманды - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые, шо они творят" и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
ЗеРеванш, это не просто ЗеРеванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов.
И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно."
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Сайт УНИАН бодро заявил рупором команды Зе, что в результате отвода войск под Станицей-Луганской положение ВСУ значительно улучшилось. Не буду развивать эту тему с «улучшением позиций в связи с отступлением», но я знаю простой ответ на вопрос - почему Зеленский ездил в Станицу-Луганскую и почему именно там начался отвод войск. Это подготовка к российскому наступлению. Подготовка идет не только здесь - в Станице, есть и другие районы будущего «разведения», а по сути отступления украинской армии от позиций, которые были отвоеваны кровью. Но мы о них пока не знаем.
По слухам у Зеленского минский формат полностью дали на откуп Кучме - о чем там договариваются, в АП даже неизвестно. Если же говорить о Станице, то интерес у России к ней огромный. Замечу, что часто там где воюет Россия, причина либо газ либо нефть. В этот раз - газовая труба. Магистраль Северный Кавказ-Центр, на которой мы поставили заглушки. В 2016 году ее перекрыли. Часть трубы контролируется Украиной, а Россию это не устраивает - на обходе трубы большие потери. Поэтому первая сдача - Станица. Вторая вероятно будет где-то под Горловкой - россиян интересует Углегорская ТЕС. Затем - линия обороны на Юге под Мариуполем вероятно. Взамен Пинчук получил возможность продавать трубы в Россию на прошлой неделе. Постепенно включат и других участников «процесса».
Все это будет происходить планово и рутинно с помпезными заявлениями через рупоры Бени и Зели. После парламентских выборов сдача украинской земли агрессору ускорится. Ну а если не ускорится, то армия России поможет.
«Я общался на двух встречах с представителями ОБСЕ. Они мне прямо сказали, что не могут контролировать передвижение вооруженных сил РФ. Они не контролируют границу, их наблюдатели допущены всего на два пограничных пропускных пункта.
Поэтому заявления, что сейчас происходит отвод сил под контролем ОБСЕ - ложь и манипуляции. Более того, в ОБСЕ не представляют, как могла бы выглядеть миссия, которая вообще сможет контролировать перемещение вооруженных сил РФ.» - пишет Serg Marco
До конца года по этим «договоренностям» скорее всего сдадут оркам и России основные фортификационные зоны в ООС. Это позволит улучшить значительно позиции противника в случае наступления. Наши не вроются на новом месте - им такой команды не дадут. Сдача продолжится. Затем навяжут федерализацию в Минске и «миротворцев» из Белоруси. По факту это будут переодетые российские военные.
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Мне кажется, прошел уже месяц, а вы так и не поняли - да ваш ЗЕ ложил на все ваши законы и на вас, не важно кто вы порохобот или зе-бил, вы что не врубаетесь?
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Рыговский реванш продолжается, доколе!?
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Ну, все по-европейски, евроценности соблюдены, любителям евроценностей нечего жаловаться.
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Нет никаких «зелеботов»!!!! Вы тут пытаетесь что-то доказать врагу! Вы настолько все тупые что не видите что происходит?!
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я бачу цілу армію вірунів із секти святого зеленського які вважають що "баригу" треба геть і хужє нє будєт. і поки-що вони не пробиваємі
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От на хера вообще в СБУ "управление по борьбе с коррупцией"? Тем более зная, чем это ГУ "К" в реальности занимается. Там есть что-то , связанное с безопасностью Украины?
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в Канаде стебаются над уродцем... Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 734

Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 4181 Nasha Canada Newspaper 🇨🇦‏ @NashaCanada 15 ч.15 часов назад
Прислали анекдот.

Зеленский звонит в секс-шоп.
- Алло, я вчера заказал у вас искусственную вагину, а сейчас кто-то звонит в дверь и говорит, что мне пі*да. Скажите, это доставка или уже Майдан?
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Знову нове обличчя часів януковоща ?
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Якщо блазень призначив, то він чистий як піаніно в АП, ой... в ОП.
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По всем последним назначения видим шо ЗЕбил целенаправленно, осознанно назначает именно сепаров и лютых украинофобов. Смею предположить что именно сепаратизм и ненависть к Украине и есть тот основной критерий по которому ЗЕсепар назначает на должности.Зачем не знаю, но уже даже зебилу должно стать ясно что точно не ради пользы Украине.
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Что за бред, взять любого из высших чинов, хоть в армии хоть в полиции и все они были на должностях 5 лет назад.
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Как и при Порошенко? Но у Порошенко выходя не было - необходимо было как можно быстрее восстановить управляемость страной и отразить агрессию.
Зерада вопила 5 лет, что и тот плохой и тот - не такой.... Зерада нашла кого-то на замену?
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Еще раз, абсолютно все работали при Яныке, все кто имеет хоть какой опыт и подходящее звание.
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1. Зерада орала про старые лица при Порошенко.
2. Зелемойский соврал, что будут новые лица.
3. Зелекторат выбрал потому, что будут новые лица..
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О зе,вот скажи.порох назначал людей попадающих под люстрацию и ты поступаешь также . Так как разница между тобой и порохом. Где новые люди вне власти с новым мышлением? Мне хочеться спеть только одну песню, я люблю людей.
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А где взять силовиков которые не работали 5 лет назад, с училища на генеральские должности назначать?
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Можно не верить, но:

В 2014-м году президентом Украины стал бывший чиновник времен президентства Виктора Януковича, человек, подпадающий под действие закона о люстрации - министр экономического развития и торговли Порошенко. Реванш, ***** и зрада!! Квох-пох-пох-пох!
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То есть клоун делает так же как и Петя, и полностью продолжает старую политику. Так в чём тогда перемога ЗЕбилов, и где те самые новые лица о которых вся зебилятня визжала перед выборами ?? Сейчас я вижу что вся ЗЕбилятня может только визжать что такое раньше то же было. Не понял а как это клоуна оправдывает? Вы Зебилы выбрали кловуна шоб он делал так же как и раньше ??
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Всё как и раньше при мародёре. Поэтому нет повода для порохоботской истерике!
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точно все так же осталось? и рыги не лезут во власть? и не возвращаются старые кадры? и Украину по прежнему уважают в мире и к ней прислушиваются? все так же, да?
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Куда уже кричать, что мы резко оказались на "Титанике"..?
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Тупая соя думает что генералы Пети при Яныке работали сварщиками и слесарями.))
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кретины даже внятно не могут свои претензии написать?
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Возьми любого из высших военных чинов которые были при пете, все они работали при Яныке, других людей просто нет, с училищ еще не успели дослужится.
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Зебилы глотают всё!
Лишь бы в горло подальше пропихнули!!
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А ведь зебилы ,если что , будут по норам сидеть, и будут ждать что бы кто нибудь за них им жизнь улучшил.
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А это как раз и их выбор. Новые лица, зеля красавчег, он косил и я кошу....
Более того, зебилы в школе учились так, что не понимают, что колонизируемый народ ВСЕГДА живёт хуже колонизаторов.
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Бухарев знает СБУ изнутри.Помошник Бухарева выдвинут.Зе- молоток!.Умеет доверять .
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тогда по такому факту, он и есть одним из разрушителей сбу ,если с 14года ее по новому склеили.
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Перевищення влади чи службових повноважень зі сторони Зелінського. Вкотре.
Сидіти він буде більше ніж президентствувати
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Вам, бобикам, Порох плох был? И вы поддерживаете все это!!??!! Тогда вы тупо боевые п%сы пуйла, и мы вас намажем на асфальт)
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только под "мазалкой" прокладку замени, что бы раньше времени не вымазаться самой
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А где-то тем временем в Осаке...посмотрите, говорят Трамп с Макроном, какое плешивое Чмо прилетело!
Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 9452
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Народ, проснитесь, а кто из президентов не обещал, что-то сделать нужное для страны, все обещают золотые горы, лишь бы его выбрали, а потом и трава не расти, все обещания идут коту под хвост. Вот точно так-же и зеля, наобещал вам, лапшу на уши навесил, а вы так и поверили и отдали свои голоса за этого комика. Ну что-же, - терпеть теперь его придётся целых 5ть лет.
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Все окружение зеленского замешано на аферах в банковском секторе , банкротсво банков и извлечение выгоды, так и самзеленский принял на офшерный счет из приватбанка 41 млн. но бигус тогда поздно проснулся и не заметил.
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Туфли, *** китайские, грязные.... ***** ты плешивое, посмотри на свою обувь, ***
Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 5964
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я уже ничему не удивляюсь. просто смотрю на разворачивающееся действие максимально со стороны. как показала история мало пережить майдан. крови мало было. не ужаснулись мы. мало было погибших на востоке - не ужаснулись мы. не поняли на краю какой пропасти тогда стоим. в этом огромная вина пороха. наш народ может вывести на другой уровень только сильная встряска и потрясение. иначе быстро во главе становятся жрущее и срущее быдло которому все хорошо что не мешает ему жрать и срать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы ГУ "К" СБУ назначен генерал-майор Калюжняк, попадающий под действие закона о люстрации
 
 
 
 
 
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