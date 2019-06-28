 У кандидата на главу Донецкой ОГА Кириленко брат - террорист из оккупированной Макеевки, - УП

Об этом пишет "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Павел Александрович Кириленко - уроженец Макеевки в Донецкой области. Он получил образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. После этого работал в органах прокуратуры Донецкой области, в Крыму и Генеральной прокуратуре. С осени 2017 года Кириленко служил военным прокурором Ужгородского гарнизона.

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При этом в базе "Миротворца" с 2016 года есть "Боевик НВФ "Оплот" и "5-й омсбр ДНР" Евгений Александрович Кириленко. Он родился в 1984 году и был зарегистрирован в Макеевке по тому же адресу, что и Павел Кириленко.

Известно, что Евгений Кириленко, как и его брат, до войны служил в украинских силовых структурах, но в 2014 году встал на сторону боевиков, став оперативником в "МГБ ДНР".

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