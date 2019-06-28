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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1930) назначение (1425) ОГА (1455) Донецкая область (4287)

 У кандидата на главу Донецкой ОГА Кириленко брат - террорист из оккупированной Макеевки, - УП

33-летний прокурор Павел Кириленко утвержден Кабмином по предложению президента Украины Владимира Зеленского на пост главы Донецкой ОГА.

Об этом пишет "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Павел Александрович Кириленко - уроженец Макеевки в Донецкой области. Он получил образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. После этого работал в органах прокуратуры Донецкой области, в Крыму и Генеральной прокуратуре. С осени 2017 года Кириленко служил военным прокурором Ужгородского гарнизона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко

При этом в базе "Миротворца" с 2016 года есть "Боевик НВФ "Оплот" и "5-й омсбр ДНР" Евгений Александрович Кириленко. Он родился в 1984 году и был зарегистрирован в Макеевке по тому же адресу, что и Павел Кириленко.

Известно, что Евгений Кириленко, как и его брат, до войны служил в украинских силовых структурах, но в 2014 году встал на сторону боевиков, став оперативником в "МГБ ДНР".

У кандидата на главу Донецкой ОГА Кириленко брат - террорист из оккупированной Макеевки, - УП 01

Читайте также: Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3134730
 
   
 Топ комментарии
 
Ну брат за брата не всегда отвечает.
Но подбор кадров зелебенями впечатляет.
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Наверное следующим Майданом будет торжественное линчевание рыгов с зебилами, все к этому идёт...
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так он между этим еще и социалистом побыл У кандидата на голову Донецької ОДА Кириленка брат - терорист із окупованої Макіївки, - УП - Цензор.НЕТ 8328
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А може Порошенко нам брехав, і терористи хороші? А що... Боярка вип'ємо побратаємось, блазень нас благословить...
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И убирают тех, кто работал на благо Украины..
У кандидата на голову Донецької ОДА Кириленка брат - терорист із окупованої Макіївки, - УП - Цензор.НЕТ 839
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Будут вместе в братом бодро и весело расширять при поддержке Зеленского Лугандон до Киева. Те,кто поддерживает Зеленского узнают все "прелести" Лугандона.с чем их и поздравляю. Жить в страхе, надеясь на доставку каких-то благотворителей (которых тогда точно не будет) это невозможно объяснить ,как паршиво, пока сам не переживешь.
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ЗЕлохторат готовтесь стоять в стойле у )(уйла. А если не хотите, то надо исправлять свои ошибки на выборах. Не одного голоса рашаЗЕклоунам.
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Я патріот, був на Майдані, воював на АТО. Саме тому я зневажаю зебілів і прірівнюю їх до дебілів.
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Тоесть ты примерно половину военных Украины называешь дебилами?
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И я примерно половину считаю зебилами.
И что?
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А коли цей Кириленко був у ВІЙСЬКОВІЙ прокурватурі, його братуха нікого не цікавив? У кандидата на голову Донецької ОДА Кириленка брат - терорист із окупованої Макіївки, - УП - Цензор.НЕТ 2238
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Ну если б он был дворником или писарчуком в штабе то думаю всем бы тоже было пох. Но на главу ОГА нет не пох - это ключевая должность в области. Но для ЗЕбила это видимо слишком сложно...
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А как вы хотели мир строить... У кандидата на голову Донецької ОДА Кириленка брат - терорист із окупованої Макіївки, - УП - Цензор.НЕТ 2403 сепарня кощевская и его банда в ВР это как минимум а те кто ниже идут по схемах брат глава администрации на стороне Украины а другой за карлика - так они и жили спали порознь и дети были.Это трындец полный!
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Найдостойніші Сепарські клани !!! Друзяки друзяк Президента
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а колись ходили меми, що гіві і моторила можуть стати депутатами ВР. і стали би, просто тоді виборів не було, і малороське бидло не встигло вибрати собі шута президентом
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Если бы президентом оставался Порошенко, то вся эта шваль из ДНР и ЛНР уже бы сидела в ВР. Порошенко уже все обязательства по этому поводу в Минске подписал. Наше счастье, что выбрали Зеленского.
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По какому закону один родственник отвечает за другого, вон у Климкина тесть Крым захватывал, но все кричат что он истинный патриот.
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президент уклонист, уклонист что вы еще хотите
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****, очередной Майдан не за горами. И я буду в первых рядах...
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Ну и чо разгавкались, идите записывайтесь у власть, а то сидите, не нравится вам, выбирать уже не из кого, все сцуки проворовались кругом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ кандидата на главу Донецкой ОГА Кириленко брат - террорист из оккупированной Макеевки, - УП
 
 
 
 
 
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