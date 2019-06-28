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 Политика Украины
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 "Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него", - Антон Геращенко

На сегодня в Украине отсутствует легитимный и актуальный текст Конституции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него. Сегодня 23-я годовщина украинской Конституции. За это время Конституцию трижды насиловали в угоду меняющейся политической конъюнктуры: в 2004, 2010 и 2014 годах. На сегодня в Украине отсутствует легитимный и актуальный текст Конституции. Не замечать этого глупо. Не наводить порядок в этом вопросе – преступно! Нужно, наконец, дать ответ на вопрос: какое государство мы строим - парламентскую республику или парламентско-президентскую? У действующего созыва Верховной Рады не было политической воли, чтобы разрешить эту проблему украинской государственности. Да и 5-ый Президент Порошенко не горел желанием ограничивать свои полномочия. Будущий парламент, в лице проукраинских партий "Слуга народа", "Голос", "Сила и Честь", вместе с нынешним Президентом, должны будут разрубить этот "гордиев узел" и заложить прочный фундамент для будущих поколений украинцев", - заявил он.

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"Конституция – это живой организм. Не нужно бояться ее менять, если целью изменений является повышение эффективности работы государства в интересах общества при условии сохранения баланса и разделения ветвей власти. И, конечно, при условии чёткого соблюдения процедуры внесения изменений", - отметил он.

"Скажу и я несколько слов о том, какие на мой взгляд нужны изменения в украинскую Конституцию.

1. Необходимо завершить попытку конституционной реформы 2015 года, ликвидировать неэффективную полуразложившуюся систему областных и районных государственных администраций. Исполнительная власть на местах должна быть передана исполнительным комитетам местных советов. Не может и не должен Президент или Премьер отвечать за коммунальное хозяйство Тячевского или Миргородского районов. Сильное местное самоуправление будет основной богатства и процветания для всей Украины.

Эти изменения необходимо вносить уже сейчас, чтобы будущие выборы в местные советы прошли на основе обновлённой Конституции.

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2. Обязательно нужно расширить и уточнить раздел Конституции, описывающий процедуру создания и роспуска парламентской коалиции, основных принципов её функционирования и ответственности за работу исполнительной власти.

Избиратели должны чётко понимать, что именно партии, вошедшие в коалицию, а также избравшие правительство, отвечают за работу исполнительной власти. И обновлённая Конституция должна им в этом помочь.

А то даже судьи Конституционного Суда недавно отказались отвечать на вопрос: была или не была коалиция в пока ещё действующем созыве парламента ?

3. Я убеждён в том, что Украине нужен двухпалатный парламент. При этом наличие Верхней палаты не означает федерализацию Украины. Напротив, это сделает государство ещё более сильным и сплоченными. Польша федеративное государство? Нет! А парламент двухпалатный. Франция – аналогично. Зачем нужен двухпалатный парламент? Все просто: он нужен для разработки и принятия более качественных сбалансированных законов.

А как происходит законотворчество сейчас в Верховной Раде? Небольшая группа лиц, имеющая "золотую акцию", или популистов может протянуть в бюджетную ночь какую-нибудь коррупционную правку и поставить Президента в ситуацию, что ему придётся накладывать "вето" на Закон о бюджете или, например, важные правки в Налоговый кодекс, 98 из которых хорошие и только 2 плохие. Верхняя палата уравновешивает популизм, глупость или коррупцию, порождённую в Нижней палате. А для Президента, желающего узурпировать власть, Верхняя палата Парламента станет дополнительным препятствием.

4. Я поддерживаю введение уголовной ответственности за неперсональное голосование народных депутатов и депутатов местных советов, с одновременным изменением процедуры принятия решений в ВРУ. Я думаю, что не меньше 7-8 законов из 10 раньше принимались благодаря так называемому "кнопкодавству". Часто это были хорошие и правильные законы, которые иначе были бы просто провалены Верховной Радой. Если оставить существующую процедуру принятия решений (226+) и ввести уголовную ответственность за неперсональное голосование, -парламент будет просто парализован и не сможет полноценно функционировать. В этом вопросе не нужно "изобретать велосипед", а стоит заимствовать успешный опыт парламентских процедур Польши, Израиля или США.

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5. И, конечно, будущий парламент просто обязан вернуть гражданам возможность защищать себя самостоятельно в судах по гражданским и административным делам. Нигде в мире (кроме Украины) не существует монополии адвокатов, закреплённой в Конституции! В 2016 году нездоровый лоббизм ряда лиц из окружения Петра Порошенко привёл к тому, что с 2020 года никто не сможет самостоятельно представлять свои права в суде, даже по мелким спорам, даже если у гражданина будет докторская степень по праву.

Также, будущей Верховной Раде необходимо будет завершить работу по принятию важных законопроектов, необходимых для полного раскрытия потенциала украинской Конституции", - предложил Геращенко.

"Не буду утомлять читателя всем перечнем таких проектов, но я убеждён, что важнейшим из них должен быть принят Закон "О всеобщем декларирование доходов граждан, предусмотренное ст. 67 Конституции Украины": "Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом". Так, каждый украинец должен сам контролировать сколько он зарабатывает, куда и сколько он платит налогов. И только тогда гражданин станет самостоятельным, более требовательным к качеству власти на центральном и местном уровнях. Именно тогда, каждый гражданин почувствует, что не он зависит от власти, а власть живет на его налоги и зависит от него! С Днём Конституции, друзья!" - резюмировал нардеп.

Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него, - Антон Геращенко 01
Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него, - Антон Геращенко 02
Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него, - Антон Геращенко 03
Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него, - Антон Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3134728
 
   
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Я давно відчуваю що влада живе на мої податки та мої гроші. Я як бачу на вулиці Бентлі, Ферарі чи Порш, точно знаю що це вкрадені в мене гроші!
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тебе хоть на пиво осталось или все украла влада?
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мені залишилось посадити цю владу і конфіскувати її майно на користь держави!
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Я так понимаю налоги подымут шоб Зебилы прочувствовать смогли шо власть их за их бабки имеет как хочет так ещё и Мордору продаст за Бени выгоду 🙋🙋🙋
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Кто наливай Антон и что???? Раз он начал такой бред нести???? Что для Порося, Конституция и Законы мусор, что для Зели.такие.
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Куда оно лезет, лизал бы лучше дальше тарелки и молчал в тряпочку.
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А на деле все будет так:

Зебеня, получив в коалиции с Тимошенко и остальными рыгами конституциональное большинство, перекроют Конституцию про трем направлениям:
1. разорвут унитарное государство на искусственные федеральные анклавы дав им право на выход из состава страны и право вето на внешнеполитическую деятельность = возврат в таёжный союз. (требование кремля для прекращения боевых действий)

..

2. Превращение поста президента в представительский, пост премьера в полнокровного главу государства без ограничения сроков правления = парламентская республика. Т.о. Каломойский будет бесконечно править руками Тимошенко финансовыми потоками страны, а кремль будет править самой Украиной.

..

3. Введут в Конституцию русский язык в качестве государственного.

...

Положение вещей таково, что его можно изменить только силой - как в 2014г.
После государственного конституционного переворота по указанным выше 3-м пунктам будет поздно. т.к. кремль будет силой защищать "легитимную" власть = большая война.
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Ні! Буде майдан-3 і тотальна зачистка рогів разом з суддями!
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28 июня, 15:22
Одесскими штабами «Слуги народа» руководит одиозный чиновник времен Януковича, отправлявший титушек на Майдан

Кампанией президентской партии «Слуга народа» в Киевском и Приморском районах Одессы (округа 133 и 135) руководят бывшие регионалы.
В частности, как сообщили «Думской» источники в политических кругах, штаб в округе 135 возглавляет экс-председатель Коминтерновской райгосадминистрации при Януковиче, подпадающий под действие люстрационного закона Иван Марзак, в округе 133 - бывший помощник экс-губернатора, а ныне нардепа Эдуарда Матвийчука Леонид Горбачев. Впрочем, команды ему тоже отдает Марзак.

Читатели «Думской» должны знать этого деятеля, который сейчас представляется «политологом» и возглавляет областную организацию партии Евгения Мураева «Наши».
В конце 2013 - начале 2014 года Иван Марзак отправлял автобусы с титушками в революционную столицу.
В июле прошлого года его сын - футбольный болельщик Михаил Марзак - нанес телесные повреждения начальнику управления превентивной деятельности ГУНП Ивану Ищенко. Это произошло в парке Шевченко перед матчем за Суперкубок Украины. Сейчас юноша находится под следствием.
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аваковское говно собачье решило поумничать ) а шо ты **** делал 5 лет???
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Антонина Авакян , жри и облизывай не отвлекайся
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Смішний ти Антоша...
Навіть зараз ви всі не виплачуєте податки, а отже обкрадаєте країну.
Спитати треба з кожного
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Толєк вже не хряк, Толєк не зажравшийся кнур, Толєк тепер новоє літсо, яке буде виводити зе-баранів з епохи бідності🤣
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А шо ента с ним?!
ПЯТЬ ЛЕТ устраивало а теперя нет?!
Вызывайте санитаров!
🤣🤣
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жирдяйчик готовится к выборам, вот и заверещал
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забавно что пять лет у ботофермы тохин начальник аваков был рюкзакяном и вдруг все изменилось)
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о, как завернул)))...геращенко выражайся проще...это власть должна почувствовать, что живет на налоги и зависит от народа
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Тут большенство живет за офшорные деньги Петра Алексеевича и козломордии . Судя по коментам .
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При Баризі та Мародері ми це відчули як ніколи))І ти жирна гнида жрав не меньше за інших з корита.
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Антоша, вже давно всі громадяни це відчувають і аху@вають з вашої безвідповідальності і ненаситності. Чинушам треба жити не на податки українців, а на їх зарплати!
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Ну и ? Кто-то разберется уже СКОЛЬКО И КОМУ НАЛОГОВ ЗАПЛАТИЛ ЗЕ, чтобы купить виллу в Италии за 90 Лимонов.
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Ну, вас с аваковым это никоим образом не касается.
Вы ж особенные.
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Может все же наоборот - это власть должна всеми своими отверстиями почувствовать - что оно живет за счет народа?
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Я, пересiчний громадянин, всi цi роки не оформляв субсидії. Просто платив. А депутати отримували компенсацію за зняті в Києві хороми. Дивно, нi? "Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5780
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Зеленский тоже получал, потому как вумный.
Налоги платят только тупые гои.
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Да мы чувствуем., чувствуем. Своим кошельком, своим здоровьем. Как тут "не почувствовать" пане Геращенко.
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сколько получил бюджет Украины от ЗЕ налогов на армию , врачей, учителей, дороги и АП ?
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Связку сушеных писюнов получил бюджет Украины от Вазелина
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Качество законов зависит не о двух или трёх палатного парламента.А от наказания депутатов за преступные действия или бездействия чиноаников
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Мы так чувствуем, платим налоги а в замен получаем дулю, но чиновники чувствуют себя отлично на эти деньги.
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Тоня, Тоня, народ дуже добре відчуває, що влада живе на його податки. Настільки добре, що розуміє, чому податків не вистачає на підвищення пенсій і інші соціальні проекти. Але народ також розуміє, що влада живе не лише на податки, а й на відкатах, преференціях своєму бізнесу, та інших цікавих речах. От єдине, що народ ніяк не може зрозуміти, чому у таких випадках влада ніяк не залежить від нього.
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Пересичные это давно чувствуют - теперь должна почувствовать власть...))
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Конституцию трижды насиловали в угоду меняющейся политической конъюнктуры: в 2004, 2010 и 2014,по мойму нашу Украинскую конституцию каждую минуту насилуют ,зайдите к примеру в ну бесплатную. больничку или в туже полицию "Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8057 Источник: https://censor.net.ua/n3134728
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него", - Антон Геращенко
 
 
 
 
 
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