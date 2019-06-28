 "Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него", - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый украинец должен почувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него. Сегодня 23-я годовщина украинской Конституции. За это время Конституцию трижды насиловали в угоду меняющейся политической конъюнктуры: в 2004, 2010 и 2014 годах. На сегодня в Украине отсутствует легитимный и актуальный текст Конституции. Не замечать этого глупо. Не наводить порядок в этом вопросе – преступно! Нужно, наконец, дать ответ на вопрос: какое государство мы строим - парламентскую республику или парламентско-президентскую? У действующего созыва Верховной Рады не было политической воли, чтобы разрешить эту проблему украинской государственности. Да и 5-ый Президент Порошенко не горел желанием ограничивать свои полномочия. Будущий парламент, в лице проукраинских партий "Слуга народа", "Голос", "Сила и Честь", вместе с нынешним Президентом, должны будут разрубить этот "гордиев узел" и заложить прочный фундамент для будущих поколений украинцев", - заявил он.

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"Конституция – это живой организм. Не нужно бояться ее менять, если целью изменений является повышение эффективности работы государства в интересах общества при условии сохранения баланса и разделения ветвей власти. И, конечно, при условии чёткого соблюдения процедуры внесения изменений", - отметил он.

"Скажу и я несколько слов о том, какие на мой взгляд нужны изменения в украинскую Конституцию.

1. Необходимо завершить попытку конституционной реформы 2015 года, ликвидировать неэффективную полуразложившуюся систему областных и районных государственных администраций. Исполнительная власть на местах должна быть передана исполнительным комитетам местных советов. Не может и не должен Президент или Премьер отвечать за коммунальное хозяйство Тячевского или Миргородского районов. Сильное местное самоуправление будет основной богатства и процветания для всей Украины.

Эти изменения необходимо вносить уже сейчас, чтобы будущие выборы в местные советы прошли на основе обновлённой Конституции.

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2. Обязательно нужно расширить и уточнить раздел Конституции, описывающий процедуру создания и роспуска парламентской коалиции, основных принципов её функционирования и ответственности за работу исполнительной власти.

Избиратели должны чётко понимать, что именно партии, вошедшие в коалицию, а также избравшие правительство, отвечают за работу исполнительной власти. И обновлённая Конституция должна им в этом помочь.

А то даже судьи Конституционного Суда недавно отказались отвечать на вопрос: была или не была коалиция в пока ещё действующем созыве парламента ?

3. Я убеждён в том, что Украине нужен двухпалатный парламент. При этом наличие Верхней палаты не означает федерализацию Украины. Напротив, это сделает государство ещё более сильным и сплоченными. Польша федеративное государство? Нет! А парламент двухпалатный. Франция – аналогично. Зачем нужен двухпалатный парламент? Все просто: он нужен для разработки и принятия более качественных сбалансированных законов.

А как происходит законотворчество сейчас в Верховной Раде? Небольшая группа лиц, имеющая "золотую акцию", или популистов может протянуть в бюджетную ночь какую-нибудь коррупционную правку и поставить Президента в ситуацию, что ему придётся накладывать "вето" на Закон о бюджете или, например, важные правки в Налоговый кодекс, 98 из которых хорошие и только 2 плохие. Верхняя палата уравновешивает популизм, глупость или коррупцию, порождённую в Нижней палате. А для Президента, желающего узурпировать власть, Верхняя палата Парламента станет дополнительным препятствием.

4. Я поддерживаю введение уголовной ответственности за неперсональное голосование народных депутатов и депутатов местных советов, с одновременным изменением процедуры принятия решений в ВРУ. Я думаю, что не меньше 7-8 законов из 10 раньше принимались благодаря так называемому "кнопкодавству". Часто это были хорошие и правильные законы, которые иначе были бы просто провалены Верховной Радой. Если оставить существующую процедуру принятия решений (226+) и ввести уголовную ответственность за неперсональное голосование, -парламент будет просто парализован и не сможет полноценно функционировать. В этом вопросе не нужно "изобретать велосипед", а стоит заимствовать успешный опыт парламентских процедур Польши, Израиля или США.

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5. И, конечно, будущий парламент просто обязан вернуть гражданам возможность защищать себя самостоятельно в судах по гражданским и административным делам. Нигде в мире (кроме Украины) не существует монополии адвокатов, закреплённой в Конституции! В 2016 году нездоровый лоббизм ряда лиц из окружения Петра Порошенко привёл к тому, что с 2020 года никто не сможет самостоятельно представлять свои права в суде, даже по мелким спорам, даже если у гражданина будет докторская степень по праву.

Также, будущей Верховной Раде необходимо будет завершить работу по принятию важных законопроектов, необходимых для полного раскрытия потенциала украинской Конституции", - предложил Геращенко.

"Не буду утомлять читателя всем перечнем таких проектов, но я убеждён, что важнейшим из них должен быть принят Закон "О всеобщем декларирование доходов граждан, предусмотренное ст. 67 Конституции Украины": "Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом". Так, каждый украинец должен сам контролировать сколько он зарабатывает, куда и сколько он платит налогов. И только тогда гражданин станет самостоятельным, более требовательным к качеству власти на центральном и местном уровнях. Именно тогда, каждый гражданин почувствует, что не он зависит от власти, а власть живет на его налоги и зависит от него! С Днём Конституции, друзья!" - резюмировал нардеп.







