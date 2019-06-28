 Решение Совета ЕС о продлении санкций против России вступит в силу с завтрашнего дня

"Решение вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в опубликованном юридическом акте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года экономических санкций против России.

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В коммюнике Совета ЕС говорилось, что решение принято на основе информации о состоянии реализации Минских соглашений, представленной канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Европейскому совету 20-21 июня. С выполнением этих соглашений ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

На основании докладов Меркель и Макрона Европейский совет потребовал срочного возобновления переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и применения мер доверия между сторонами.

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"В этом контексте руководители ЕС единогласно договорились сохранить экономические санкции в отношении России. Совет ЕС сегодня (27 июня. - Ред.) на основе этого решения принял официальное постановление по письменной процедуре", - объяснили в Брюсселе.

В сообщении Совета ЕС напоминается, что санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

"Учитывая, что этого не произошло, санкции остались в силе", - заявляют в ЕС.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на действия в Украине: индивидуальные меры против 170 физических и 44 юридических лиц (до 15 сентября 2019 года); меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя" (до 23 июня 2020 года).

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