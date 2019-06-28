 На саммите G20 Мэй потребовала от Путина прекратить эскалацию в Украине и освободить 24 военнопленных моряков

Об этом говорится в сообщении офиса премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, для достижения прогресса необходимо прекращение конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, чьи суда были насильственно захвачены в Черном море", – цитирует пресс-служба слова Мэй.
Глава британского правительства также заявила Путину, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит "безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебные интервенции, кампанию по дезинформации и кибератаки".
Мэй указала собеседнику на неопровержимые доказательства причастности РФ к химической атаке в Солсбери, жертвой которой стала британская гражданка Дон Стерджесс.
"Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за это, предстали перед судом", – подчеркнула премьер-министр.
Согласиться забрать моряков и судить В УКРАИНЕ по КАЦАПСКИМ законам, даже не выполнив это, означает:
1. Согласиться,что кацапы правы, а наши моряки виноваты.
2. Из 1-госледует, что мы согласны, что наши моряки нарушили морское право и находилисьво внутренних водах кацапии
3. Из 2-госледует, чтомы согласны, что Крым кацапский.
Это та самая дипломатическая ловушка, окоторой говорил Климкин, и в которую, как слепой котенок, пытался залезть зю.
Это вариант для марионечного государства с коллабориционным правительством.
Ты согласен на такое....?
Мей, или ЗЕБЕня, который сливает страну Путину ?
Как правильно здороваться с мелкими г@ндонами. Мастер-класс от Терезы Мэй.
Вывод...где-то нужно уступить, чтобы заманить путина..
вот так и здесь я думаю сделали...
вернули назад, но при условии, что заплатят 70 миллионов евро (взнос) и вернут 24 наших моряка!
К сожалению с него как с гусья вода.