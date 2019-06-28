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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G20 (132) военнопленные (486) моряки (804) Путин (24860) Мэй Тереза (159)

 На саммите G20 Мэй потребовала от Путина прекратить эскалацию в Украине и освободить 24 военнопленных моряков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке отметила необходимость деэскалации ситуации в Украине и освобождения захваченных Россией украинских военных моряков.

 Об этом говорится в сообщении офиса премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, для достижения прогресса необходимо прекращение конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, чьи суда были насильственно захвачены в Черном море", – цитирует пресс-служба слова Мэй.

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Глава британского правительства также заявила Путину, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит "безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебные интервенции, кампанию по дезинформации и кибератаки".

Мэй указала собеседнику на неопровержимые доказательства причастности РФ к химической атаке в Солсбери, жертвой которой стала британская гражданка Дон Стерджесс.

"Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за это, предстали перед судом", – подчеркнула премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3134723
 
   
 Топ комментарии
 
Прочитай сначала кацапскую ноту.
Согласиться забрать моряков и судить В УКРАИНЕ по КАЦАПСКИМ законам, даже не выполнив это, означает:
1. Согласиться,что кацапы правы, а наши моряки виноваты.
2. Из 1-госледует, что мы согласны, что наши моряки нарушили морское право и находилисьво внутренних водах кацапии
3. Из 2-госледует, чтомы согласны, что Крым кацапский.
Это та самая дипломатическая ловушка, окоторой говорил Климкин, и в которую, как слепой котенок, пытался залезть зю.
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Кто Президент Украины после этого?
Мей, или ЗЕБЕня, который сливает страну Путину ?
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....и таким образом признать Крым российским
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Мэй одобрила возврат рашки в ПАСЕ так что никакой она не друг Украины.
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після того як Захід дозволив путіну завести своїх депутатів в ПАРЕ, та ще й російських депутатів обраних на окупованих територіях України - в Криму!!!!! ці заяви виглядають як дешевий цирк! Ми тепер знаємо ціну таких заяв! російські депутати від Криму в ПАРЕ, це кінець об'єднаної європи, путін згвалтував євросоюз в неприродній спосіб "за згодою сторін".
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А перед тим підтримала повернення мокшів в ПАРЄ. Європринципова жєнщіна.
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_Дура мэй согласилась на сделку с путлером в обмен на возврат людоедов в ПАСЕ, а людоеды тупо обманули. Как вероломно! Кто бы мог такого от них ожидать, а?..
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Климкин и петруха сказали: н***й этих моряков, пусть сидят 6 лет, главное не признать че-то там и не забрать, пока дают.
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Они не согласились на суд в Украине но по законам рашки.
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Можно было согласиться, забрать, а потом послать. Сами кацапы понимали, что так и будет.
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Ну вообщем да, позже можно было отказаться от суда в связи с отсутствием состава преступления.
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....и таким образом признать Крым российским
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Прочитай сначала кацапскую ноту.
Согласиться забрать моряков и судить В УКРАИНЕ по КАЦАПСКИМ законам, даже не выполнив это, означает:
1. Согласиться,что кацапы правы, а наши моряки виноваты.
2. Из 1-госледует, что мы согласны, что наши моряки нарушили морское право и находилисьво внутренних водах кацапии
3. Из 2-госледует, чтомы согласны, что Крым кацапский.
Это та самая дипломатическая ловушка, окоторой говорил Климкин, и в которую, как слепой котенок, пытался залезть зю.
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так ольгинские потому и завывают здесь,что именно этого и хотели .но не судьба.
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Где хоть слово Зели о том что он так хотел сделать, он говорил только что его не информирует МИД.
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Братва, не переживайте. Коломойський в курсі, там знають що роблять. Клімкін ноту дав вірну, причому ще й узгоджену з ким треба. Просто Зеленський грає на публіку ( в т.ч. на кацапів -тіпа лошара готовий був гачок заковтнути, а тут йому хтосб помішав), там не все так просто
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Это была подставка. Крючёк с наживкой.
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Раша хочет письменной расписки что мы будем судить своих же моряков по российским законам за вторжение в аннексированный Россией керченский пролив. И чтобы мы посадили наших моряков и чтобы они сидели в украинской тюрьме как преступники.

Это вариант для марионечного государства с коллабориционным правительством.

Ты согласен на такое....?
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Он-то согласен. Ему не нравится что есть несогласные.
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Мы хотим,что бы )(уйло подохло вместе с под)(уйловцами и под)(уйлятами,отравите их там всех.
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хоть одна страна там с яйцыми) на этой 20-ке питарасов
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Кто Президент Украины после этого?
Мей, или ЗЕБЕня, который сливает страну Путину ?
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*****... У вас в дурдоме очередной раз санитары ушли и комп без присмотра оставили?
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По всем вопросам обращаться в офис преЗика, сейчас он рулит и даёт концерты - сегодня ноут с шортами остались без присмотра, будет сакс 😀
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И на етом все? Опять попросили Ху*ла? А как же международное морское право? Тоесть оно действует но не для всех?
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какое путин только ******, рыло блин( опарыш
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Хутин старик хочет обмена или выкупа за то что по международному закону бесплатно делается., кремлёвский Фюрер на старости вообще уже повернулся головкой,может ему дать для хохмы два сундука серебряных монет? На саммите G20 Мэй потребовала от Путина прекратить эскалацию в Украине и освободить 24 военнопленных моряков - Цензор.НЕТ 8473
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Нет, ну что вы, право слово. Всё что нужно, это прострелить ему башку. И весь хер до копейки.
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Кремлевский недомерок увидел, что ЕС можно запросто купить (случай с ПАСЕ) и имел ввиду все подобные "озабоченности".
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_На вшивость он этих ничтожеств ещё в 2008 проверил. А после убийства высшего руководства страны НАТО убедился окончательно.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 3 ч.3 часа назад

Как правильно здороваться с мелкими г@ндонами. Мастер-класс от Терезы Мэй.

На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 9046
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Дать два пальца подержать и смотреть в сторону - молодец !
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Похоже, что Тереза вдруг вспомнила, что забыла надеть нижнее белье, а стоящий рядом, ее успокаивает и ободряет, дескать, может это и к лучшему. (Извиняюсь, никого не хотел обидеть, просто фотка такая).
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А вот интересно, что же ответил Терезе Мэй ее визави. Согласился с ее доказательствами и требованиями, или привел свои контрдоводы? А то материал как-то однобоко звучит.
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Цікаво, чи прислухається путін до свої британських союзників.
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Если будут как в той сказке/ два барана стоять на мостике и никто не уступит место, то оба упали в речку!
Вывод...где-то нужно уступить, чтобы заманить путина..
вот так и здесь я думаю сделали...
вернули назад, но при условии, что заплатят 70 миллионов евро (взнос) и вернут 24 наших моряка!
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Такая наивность во взрослом возрасте... это ненормально.
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Наивность говоришь?..посмотришь после праздника...следующая неделя.
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Ну, наверное Вова Тупина посмеялся. Хорошая шутка, после ПАСЕ.
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А он наверное отправил ее (мысленно) в одноименное эротическое путешествие - ща, карлик разбежался, чаще надо раисьи возобновлять права.
К сожалению с него как с гусья вода.
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От нормальных любимых мужей жены не уходят, путин - это не путин, а всего-лишь зомби-клон бывшего Путина. Бывший такое б...ство не допустил бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите G20 Мэй потребовала от Путина прекратить эскалацию в Украине и освободить 24 военнопленных моряков
 
 
 
 
 
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