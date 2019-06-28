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 Политика Украины
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Все про:выборы (22604) обыск (1294) Портнов (402) Сюмар (301)

 В офисе партии "Европейская Солидарность" запланированы обыски. Это месть реваншистов и Портнова, - Сюмар

В "Открытом офисе" партии "Европейская Солидарность" планируются обыски, которые имеют целью парализовать работу избирательного штаба партии. Кроме того, в Украине началась масштабная грязная кампания, направленная на дискредитацию Вооруженных Сил.

Об этом на брифинге сообщила народный депутат Украины, член команды "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - это основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности". Но мы не позволим этого сделать", - отметила Виктория Сюмар.

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"Маски шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - убеждена Сюмар.

Она также акцентировала на том, что второй раз за последние полгода голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий.

"Это уже было. Где результаты расследования? Но на этот раз целятся якобы в конкретных лиц, а на самом деле бьют по всем, кто защищал и защищает страну. Когда имитация расследований с псевдообвинениями раздаются за считанные недели до выборов - это не может не быть технологией. Это прямая избирательная технология", - убеждена Виктория Сюмар.

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"Мы считаем это местью за нашу активную позицию относительно реваншистских событий, которые происходят в Украине. Именно наша политическая сила сегодня оспаривает попытку нивелировать декоммунизации и право украинцев на свою историю. Именно наши активисты были рядом со студентами национального университета имени Шевченко, которые протестовали против назначения создателя системы юридических репрессий Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права. Наши члены делегации в ПАСЕ занимают откровенную антироссийскую позицию и сформировали целую коалцию стран, поддержавших Украины и покинули зал ПАСЕ", - напомнила депутат.

Она отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые странным образом объединили публичные "позиции" Портнова и ГБР.

"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от Государственного бюро расследований. Как по мне, прямой слив через Трубу информации Портнову - это слив информации России, что явно ослабляет украинскую армию", - предостерегает Сюмар.

В качестве примеров она привела решение Бориспольского суда по обыскам у одного из членов списка "Европейской Солидарности". "Не подследственность ГБР, не указан следователь, а следователь не знает статус Бирюкова - или он подозреваемый, или свидетель", - отметила Виктория Сюмар.

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"Такие действия, заявления и шаги вызывают у нас иронию. Ведь в ЕС собрались все те, кто в 2014 году противостоял не мелким шулерам и обвинителям майдановцев. А тех, кто прямо противостоял Путину и его войскам. Как на дипломатических фронтах, так и на фронтах реальным. И мы точно не боимся называть фамилии Путин, Портнов, которые стремятся к уничтожению Украины как независимого государства", - отметила член команды "Европейская Солидарность".

Она также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозах демократическим выборам. Партия и впредь будет последовательно защищать украинские интересы и стоять на пути всем проявлениям пророссийского реванша.

Источник: https://censor.net.ua/n3134719
 
 
 Топ комментарии
 
И неудивительно что портнов и зеленые опарыши теперь им вместе мстят.
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...в ЕС собрались все те, кто в 2014 году противостоял не мелким шулерам и обвинителям майдановцев. А тех, кто прямо противостоял Путину и его войскам. Как на дипломатических фронтах, так и на фронтах реальным. И мы точно не боимся называть фамилии Путин, Портнов, которые стремятся к уничтожению Украины как независимого государства ...
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Пора уже этой силовой наглости противопоставить силу - иначе наглость слуг русского народа перерастет в диктатуру русского народа.
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Единственное о чём Порошенко, как оказалось, врал это о том, что в Украине большинство - европейцы...
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Что-то слабовато как-то.Нужно с пафосом,гордо,величаво:"Реванша требуем!Верните президента!Иначе утопимся,повесимся,умрём!Слышите 73%-ые ЗЕ Билы!!!"-тогда и народ потянется,поймёт.
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Итак:
- Портнов, которому за 5 лет "гениальный" прокурор, которого протащил на должность "незаменимый", не удосужился предъявить ни одного обвинения
и
- Труба, получивший должность благодаря "незаменимому"

занимаются политическими преследованиями "незаменимого".
Я ничего не перепутал?
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Портнов первым же своим иском против Пороха попал под 110-ю статью.
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Ботики соєві, знайдуть ''амбарну книгу''-хто і скільки 🍫🍬 за зраду отримав і вам капець!
🤣🤣
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Они, лизуны бывшего главхряка, и не подозревают, что информация по каждому из них ждет своего часа. ))
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В День Конституції таке чути - це безцінно.
Отже, свободу слова об хій? Та ще й юридичний принцип про відсутність зворотної дії законів? Файно. Цілком в гебістському стилі.
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Увидят-таки свинорылые небо в крупных алмазах! ))
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Зачем собирать пресс-конференцию для сотрясания воздуха? Что можно искать в офисе партии? Такими заявлениями рейтинг не поднимается, а опускается. Тем более, когда такие заявления делает политик, который еще вчера была в НФ.
И разбирайтесь со своим портновым сами. Они с петей из одного гнезда.
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Лебединой песней наслаждайся эффектом! В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановані обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7790
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Да нет,Портнов ваша собачка,зебилы,вы от него не отмазывайтесь.
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лепи петуха из навоза импортозамещенный
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Як і на виборах президента, основне завдання кремля і його спільників в Україні не змінилася. Це завдання просте - не пустити, ні в якому разі, Порошенко і його політ. силу в ВР. Забавно, що офіс Медведчука і Рабиновича в цей же час, не викликає ніяких нарікань у організаторів цього замовлення
Ну що ж, тільки в боротьбі можна стати сильніше. Правда, вона як вода, завжди проб'є собі дорогу...

P.S.
Тільки потім, після всього цього свавілля, будь ласка, не кляніть "хунту" в жорстокості і безсердечності В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановані обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3440
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Труба, Портнов, де реальні посадки? Не пораєтесь - візьміть на посилення Сакварелідзе, він не такий тендітний.
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Мечтаю увидеть парашонку и сюмар за решеткой. Мародеры. Воры. ЛЖЕЦЫ.
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Кєша! Цього бажають сьогодні 88% українців!!!(кількість підтримки дострокових виборів в Раду)
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Кеша, ежели у Вас нет аргументов, то оскорблять человека - дело последнее (или просто порохососное).
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зеЛебиЛы кацапские пособники
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Ты глянь как недокацапы возбудились, прям каждый уже себя замгубернатора малоросии видит.
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Как все рошено-рыги скулили:весна прошла ,а никто не посажен! Теперь оказывается-реванш. А когда украденное заставят вернуть ,это что, Шатун?
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никто не против, но не в случае когда судьей выступает ***** Портнов, на котором клейма ставить негде и который сам должен сидеть за государственную измену давно на нарах
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Ти палишся кацапсський підар: пишеш російською мовою, вибрав західноукраїнське прізвище і пишеш його з помилкою. ПНХ!!!
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Тю, вам дали время всё попрятать, а не жаловаться.
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Вот так паРаша создала образ врагав Беларуси - Б(еларуский) Н(ародный) Ф(ронт), потом под аплодисменты лукашистов их гнобили, а оппозиционных депутатов устроивших акцию протеста в зале заседания ВС и ночевавших там - избили. Вот так начинаются диктатуры с образа врага и аплодисментов лохтората...
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Ой ли ? Две тысячи лет назад народ орал "распни его" - того кто принёс им Нагорную Проповедь.
Народ - везде и всегда в подавляющем большинстве является стадом баранов, управляемых с помощью СМИ.
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Чому пригожинські завжди такі прогнозовані шизоїди?
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- Петро Олексійович, які ви любите передачі?
- Ну там чай, сигарети, згущонка .)))
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Не порушуйте режим. В нього дієтичний стіл В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановані обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4472
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Це вони перед виборами оцінюють рейтинги один-одного? Хм.
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Размер мозгов у своих избирателей . Хм .!! В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6419 .
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100% - ты баба)) Иначе бы знал - мужики НИКОГДА не оценивают чужие.. Только СВОИ)
а вот ты, как бренд с объездной, думаешь именно про "чужие"
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Що ти стукаєш себе в груди? Ти кажи про свій рейтинг!
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дЭвушк, оставь свои "груди" в покое В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3511. Мы же порохоботы! И каждый зебил знает, что в порохоботы не записывают с рейтингом менее IQ 170...
так шо меряй ЧУЖИЕ и дальше на объездной, брендовая ты наша
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Це поперше. А подруге баба - не людина? Для мене людина - це той(та), що живе по совісті. А той, хто сам себе оприділив бути зверхнім - нізько буде падати.
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ЗЕсопля спешит отработать мзду от минкульта ЭРЕФИИ.
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КОГДА ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА КОДЛО януковоча, ТЕ ВЕРЕЩАЛИ ШО ТОКА ОНИ НЕЗАМЕНИМЫЕ ПРАХВЕСИОНАЛЫ И ПРО ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕВАНШ...
КОГДА ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА КОДЛО парашенки ЭТИ ВЕРЕЩАТ ШО АНИ НЕЗАМЕНИМЫЕ ПРАХВЕССИОНАЛЫ И ПРО ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕВАНШ...

ТО ПОКАЖИТЕ МНЕ ХОТЯ БЫ ОДНО ОТЛИЧИЕ РЫГОКОДЛА ОТ РЫГОСОЕВЫХ????? 😂😅😂
то шо януковощ уже якобы осуждён, апарашенка ещё пока нет отличием несчитается. ЭТО ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 😂😅😂
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У порошавок з переляку истерика конкретная! Это гуд! 👍👏👏👏
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Гроші повертайте бариги! Барижили п'ять років, прийшов час повертати викрадене!
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та усбогойся, зебил! Беня УЖЕ повертае из ТВОЕГО кармана.. за месяц - более 35 млрд.грн ты УЖЕ ему вернул.
И это только начало В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановані обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4237
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Ти сам, смоктунець льодяників рошен, не хвилюйся.
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уфф, какой зебил "страшный".. В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3183
а теперь сопельки вытри и беги работать - Бене нужны ТВОИ деньги.. снижение тарифов НЕ будет, то была ШУТКА В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1972
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А как Портнов может преследовать? Ходил с автоматом и угрожал?
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Що їх шукати? В Борисполі і в Жулянах огородити колючкою якийсь садочок і наповнювати потрохуВ офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5217
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Не. Это месть ахметова. За то шо на охоту не пригласили ))
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Та шо ж это творится? Вчера пьяная жаба лерка голосила, шо Беня над ней надругаться хочет, сегодня пэсыки скавчать начали, шо их скоро обижать будут.
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Свято наближається! Шарій наближається!
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Если откровенно, то ощущение такое, шо страной сейчас управляет сброд.
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"сброд" соєвих бариг керував з 2005 по 2010 та привів до влади ЗЕка. І зараз той самий барига керував країною п'ять років і знову привів до влади ЗЕ. Чому українці такі тупі?
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Сядут поросенки и отстанут от вас , должны сесть в назидание другим и тому же ЗЕ .
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Отличная новость - соевых наконец-то берут за жабры, шуточки закончились - впереди тюрьма.
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В офисе партии "Европейская Солидарность" запланированы обыски./ Порошенко по природе человек не военный, он капиталист-предприниматель.И продукция рошена не газ, не оружие, не проценты с капитала, а конфеты. Как человек мирный, Порошенко хотел быть гуманистом, быть президентом всех в расколотой Украине . Сейчас время людей тоже не военных.Но не гуманистов.Время комиссаров в пыльных шлемах.
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. Как человек мирный, Порошенко хотел быть гуманистом, быть президентом всех в расколотой Украине . В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9686

особливо це було видно по передвиборчій риториці штабу Порошенко... В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5730

Лідер "Громадянської позиції" та екс-кандидат в президенти України Анатолій Гриценко вважає, що нова агітаційна реклама чинного Президента України Петра Порошенка розколює країну.В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1494
"Це небезпечно, для країни! Такою рекламою і газетами, які вже роздають штаби Порошенка - країну свідомо розколюють навпіл. У 2004му це робили російські технологи в штабі Януковича. Зараз це робить діючий гарант - гарант цілісності та єдності України?! Також це пряма й безпідставна образа і зневага на адресу 85% людей, які в першому турі віддали голоси за інших кандидатів. Це образа і зневага на адресу й тих 1306450 людей, які проголосували за мене. Моєї реклами такого змісту Ви не бачили і не побачите ніколи! Вибори виборами, але не посада важлива і не за будь-яку ціну - країна і її майбутнє мають бути на першому місці. Порошенко цього не зрозумів і вже не зрозуміє. І навіть ця, ганебна й руйнівна для країни реклама - йому вже не допоможе", - написав Гриценко.
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Цепная реакция - С кем поведешься - это истина. (Елена Кудренко)

С кем поведешься - это истина. Это работает, увы. С получением нового президента и его команды многие вопросы просто отпали, перечеркнутые одним: "А ЗАЧЕМ?"

Зачем бороться на международном дипломатическом фронте, если верхушке украинской власти это не нужно? Само собой, отпадает необходимость в цепочке действий, должностей, заявлений и стараний.

Это раньше стране было важно победить - новой власти нужен просто мир.

Победить и получить мир - не всегда одно и то же, но с величайшей вероятностью "просто мир" идет за ручку с капитуляцией.

Можно, конечно, победить. "А зачем?"

Ведь продавать фильмы в Россию, выступать на сценах России, отправлять трубы в Россию и т.д. - можно без победы.

Больше не нужно создавать отдел или структуру во власти, отвечающую за евроинтеграцию. А зачем?

Кому нужно, можно и по средствам - всегда съездит на уик-енд в Прагу или Рим. Вот вам и Европа, достаточно.

Европа смотрит на вялость новой политической верхушки Украины и с облегчением готовится закрыть этот неприятный наболевший вопрос с какой-то там войной в Украине.

Самой Украине не нужный в качестве приоритета. Некому становится бороться. Ведь зачем?

Медийная подложка всего "кризиса" - легко меняется на другую повестку дня. Можно мусор смести в угол и прикрыть газетой - вот вам и нет войны. Что там под газетой - не волнует.

У нас, видимо, решили достичь мира очень просто: - дать воду в Крым; - покрыть расходы на восстановление Донбасса из карманов украинцев; - восстановить связи с Россией; Вуаля - проблема закрыта.

И смотрите, народ, как ваш Порошенко специально тянул с решением! Вот так можно было.

В историю можно войти по-разному. В том числе и персоной, развалившей страну. Позорной страницей, на которую будут плеваться поколения.

И мог бы поступить иначе, но зачем?

Достаточно прекратить стрелять, чтобы твоя армия через время стала называться военными преступниками, стреляющими по "мирному народу днр".

Достаточно прекратить защищать свою страну в международных структурах, чтобы они вернули в кресло убийцу твоего народа.

Достаточно не глядя подписать 150 указов или больше, чтобы пустить под откос этот вагон. Который с таким трудом толкали прочь от пропасти.

Я вспоминаю фразу "гаранта" от том, что он никогда не ходит в гости без приглашения.

В НАТО, в Евросоюз идти не надо, потому что сами не позвали. Что ж, это гордость. Можно бы так назвать. Но не в условиях, когда твой дом горит. Или твои дети болеют.

Если для тебя важен твой дом и твои дети - побежишь за помощью, как миленький.

А если ты отвечаешь "а зачем?" - то тогда встречный вопрос. Твой ли это дом? И твои ли это дети?

И чью страну ты представляешь на сегодняшний день.

На от...бись мог и сантехник управлять страной.

Разницы никакой в данном случае.
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Якщо Зеленський не посадить кондитера з виводком, значить, одне з двох - або відбулася ротація, або Україна на цьому світі не жилець.
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Шо то одно из двух будет точно . Третьему не бывать . В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 33 .
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Ой. Піду кави заварю, бо якось морозно трохи. Що ж там починається?
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П'ять років українці чекали "життя по-новому"... Нарешті воно починає втілюватися В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1198
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Рыги-бегуны возвращаются , и олигархи ,, Европа отворачивается от Украины , с х.йла снимают санкции , и т.д. Житие по новому , а фули . ! В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3332 .
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нет, это закономерность- народ обнищал в разы , а вы твари в сто раз увеличили свои доходы- например как свыномародер
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даже полный зебил уже знает что "увеличили доход в 100 раз" - это фейк с паРаша тв для лишнехромосомных ватников В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1555
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Мы считаем это местью за нашу активную позицию относительно реваншистских событий, которые происходят в Украине.

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Цей реваншизм якраз і був підготовлений Порошенко. Так що нічого з кривою пикою на дзеркало кивати.
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т.е. зебилы УЖЕ начали обвинять Пороха в том, что они (зебилы) как последние лошары голосовали за пустое место и обещание вазелина?))
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Петро снова взялся за старое 27 июня,г. Горихив. "...Петро Порошенко на передвиборчому мітингу вихваляв свої досягнення на посту президента України. Один з чоловіків з натовпу почав виявляти недовіру до експрезидента. До цього чоловіка підійшла поліція та приватна охорона Петра Порошенка, котрі почали витягувати чоловіка за руки з натовпу. Також до цього пенсіонера підійшов сам Порошенко, вдарив його у плечі та сказав: «Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!»

Журналіст видання Під Прицілом взяв коментар у чоловіка, якого штовхнув експрезидент. Ним виявився голова районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Микола Микитович Шевчук.

«Щоб я хотів почути? Хай би він відповів, Верховна Рада прийняла що ми, афганці та чорнобильці, отримували з 2006 по 2011 роки пенсії по 9000 гривень. Пенсії перестали виплачувати, нібито через те що не було грошей у бюджеті.

Після того, як Порошенко прийшов до влади, він наложив вето на цей закон. І постійно кажуть нам, що нема грошей! І ми отримуємо всього-на всього 20%. Я мав би отримувати пенсію у сумі 16800 гривень, а насправді отримую менше 4000 гривень.

Якщо сказати чесно, то Порошенко веде себе як брехун!» − зазначає пенсіонер.
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було введено обмеження ВСІМ на пенсії.

ОСОБИСТО НЕ БАЧУ ПРИЧИН УКРАЇНІ ПЛАТИТИ ПІДВИЩЕНІ ПЕНСІЇ "ГЕРОЯМ КОЛОНІАЛЬНИХ ВОЄН" СССР.
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Петро свинообразное, беги! Завтра и тебя за зад возьмут, и твою скотоферму быдлячью.
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клопы рошеновские засуетились, наверное знает кошка, чье сало съела
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ офисе партии "Европейская Солидарность" запланированы обыски. Это месть реваншистов и Портнова, - Сюмар
 
 
 
 
 
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