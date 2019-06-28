 В офисе партии "Европейская Солидарность" запланированы обыски. Это месть реваншистов и Портнова, - Сюмар

Об этом на брифинге сообщила народный депутат Украины, член команды "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - это основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности". Но мы не позволим этого сделать", - отметила Виктория Сюмар.
"Маски шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - убеждена Сюмар.
Она также акцентировала на том, что второй раз за последние полгода голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий.
"Это уже было. Где результаты расследования? Но на этот раз целятся якобы в конкретных лиц, а на самом деле бьют по всем, кто защищал и защищает страну. Когда имитация расследований с псевдообвинениями раздаются за считанные недели до выборов - это не может не быть технологией. Это прямая избирательная технология", - убеждена Виктория Сюмар.
"Мы считаем это местью за нашу активную позицию относительно реваншистских событий, которые происходят в Украине. Именно наша политическая сила сегодня оспаривает попытку нивелировать декоммунизации и право украинцев на свою историю. Именно наши активисты были рядом со студентами национального университета имени Шевченко, которые протестовали против назначения создателя системы юридических репрессий Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права. Наши члены делегации в ПАСЕ занимают откровенную антироссийскую позицию и сформировали целую коалцию стран, поддержавших Украины и покинули зал ПАСЕ", - напомнила депутат.
Она отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые странным образом объединили публичные "позиции" Портнова и ГБР.
"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от Государственного бюро расследований. Как по мне, прямой слив через Трубу информации Портнову - это слив информации России, что явно ослабляет украинскую армию", - предостерегает Сюмар.
В качестве примеров она привела решение Бориспольского суда по обыскам у одного из членов списка "Европейской Солидарности". "Не подследственность ГБР, не указан следователь, а следователь не знает статус Бирюкова - или он подозреваемый, или свидетель", - отметила Виктория Сюмар.
"Такие действия, заявления и шаги вызывают у нас иронию. Ведь в ЕС собрались все те, кто в 2014 году противостоял не мелким шулерам и обвинителям майдановцев. А тех, кто прямо противостоял Путину и его войскам. Как на дипломатических фронтах, так и на фронтах реальным. И мы точно не боимся называть фамилии Путин, Портнов, которые стремятся к уничтожению Украины как независимого государства", - отметила член команды "Европейская Солидарность".
Она также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозах демократическим выборам. Партия и впредь будет последовательно защищать украинские интересы и стоять на пути всем проявлениям пророссийского реванша.
- Портнов, которому за 5 лет "гениальный" прокурор, которого протащил на должность "незаменимый", не удосужился предъявить ни одного обвинения
и
- Труба, получивший должность благодаря "незаменимому"
занимаются политическими преследованиями "незаменимого".
Я ничего не перепутал?
🤣🤣
Отже, свободу слова об хій? Та ще й юридичний принцип про відсутність зворотної дії законів? Файно. Цілком в гебістському стилі.
И разбирайтесь со своим портновым сами. Они с петей из одного гнезда.
Ну що ж, тільки в боротьбі можна стати сильніше. Правда, вона як вода, завжди проб'є собі дорогу...
P.S.
Тільки потім, після всього цього свавілля, будь ласка, не кляніть "хунту" в жорстокості і безсердечності
Народ - везде и всегда в подавляющем большинстве является стадом баранов, управляемых с помощью СМИ.
- Ну там чай, сигарети, згущонка .)))
а вот ты, как бренд с объездной, думаешь именно про "чужие"
так шо меряй ЧУЖИЕ и дальше на объездной, брендовая ты наша
КОГДА ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА КОДЛО парашенки ЭТИ ВЕРЕЩАТ ШО АНИ НЕЗАМЕНИМЫЕ ПРАХВЕССИОНАЛЫ И ПРО ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕВАНШ...
ТО ПОКАЖИТЕ МНЕ ХОТЯ БЫ ОДНО ОТЛИЧИЕ РЫГОКОДЛА ОТ РЫГОСОЕВЫХ????? 😂😅😂
то шо януковощ уже якобы осуждён, апарашенка ещё пока нет отличием несчитается. ЭТО ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 😂😅😂
И это только начало
а теперь сопельки вытри и беги работать - Бене нужны ТВОИ деньги.. снижение тарифов НЕ будет, то была ШУТКА
🤗
особливо це було видно по передвиборчій риториці штабу Порошенко...
Лідер "Громадянської позиції" та екс-кандидат в президенти України Анатолій Гриценко вважає, що нова агітаційна реклама чинного Президента України Петра Порошенка розколює країну.
"Це небезпечно, для країни! Такою рекламою і газетами, які вже роздають штаби Порошенка - країну свідомо розколюють навпіл. У 2004му це робили російські технологи в штабі Януковича. Зараз це робить діючий гарант - гарант цілісності та єдності України?! Також це пряма й безпідставна образа і зневага на адресу 85% людей, які в першому турі віддали голоси за інших кандидатів. Це образа і зневага на адресу й тих 1306450 людей, які проголосували за мене. Моєї реклами такого змісту Ви не бачили і не побачите ніколи! Вибори виборами, але не посада важлива і не за будь-яку ціну - країна і її майбутнє мають бути на першому місці. Порошенко цього не зрозумів і вже не зрозуміє. І навіть ця, ганебна й руйнівна для країни реклама - йому вже не допоможе", - написав Гриценко.
С кем поведешься - это истина. Это работает, увы. С получением нового президента и его команды многие вопросы просто отпали, перечеркнутые одним: "А ЗАЧЕМ?"
Зачем бороться на международном дипломатическом фронте, если верхушке украинской власти это не нужно? Само собой, отпадает необходимость в цепочке действий, должностей, заявлений и стараний.
Это раньше стране было важно победить - новой власти нужен просто мир.
Победить и получить мир - не всегда одно и то же, но с величайшей вероятностью "просто мир" идет за ручку с капитуляцией.
Можно, конечно, победить. "А зачем?"
Ведь продавать фильмы в Россию, выступать на сценах России, отправлять трубы в Россию и т.д. - можно без победы.
Больше не нужно создавать отдел или структуру во власти, отвечающую за евроинтеграцию. А зачем?
Кому нужно, можно и по средствам - всегда съездит на уик-енд в Прагу или Рим. Вот вам и Европа, достаточно.
Европа смотрит на вялость новой политической верхушки Украины и с облегчением готовится закрыть этот неприятный наболевший вопрос с какой-то там войной в Украине.
Самой Украине не нужный в качестве приоритета. Некому становится бороться. Ведь зачем?
Медийная подложка всего "кризиса" - легко меняется на другую повестку дня. Можно мусор смести в угол и прикрыть газетой - вот вам и нет войны. Что там под газетой - не волнует.
У нас, видимо, решили достичь мира очень просто: - дать воду в Крым; - покрыть расходы на восстановление Донбасса из карманов украинцев; - восстановить связи с Россией; Вуаля - проблема закрыта.
И смотрите, народ, как ваш Порошенко специально тянул с решением! Вот так можно было.
В историю можно войти по-разному. В том числе и персоной, развалившей страну. Позорной страницей, на которую будут плеваться поколения.
И мог бы поступить иначе, но зачем?
Достаточно прекратить стрелять, чтобы твоя армия через время стала называться военными преступниками, стреляющими по "мирному народу днр".
Достаточно прекратить защищать свою страну в международных структурах, чтобы они вернули в кресло убийцу твоего народа.
Достаточно не глядя подписать 150 указов или больше, чтобы пустить под откос этот вагон. Который с таким трудом толкали прочь от пропасти.
Я вспоминаю фразу "гаранта" от том, что он никогда не ходит в гости без приглашения.
В НАТО, в Евросоюз идти не надо, потому что сами не позвали. Что ж, это гордость. Можно бы так назвать. Но не в условиях, когда твой дом горит. Или твои дети болеют.
Если для тебя важен твой дом и твои дети - побежишь за помощью, как миленький.
А если ты отвечаешь "а зачем?" - то тогда встречный вопрос. Твой ли это дом? И твои ли это дети?
И чью страну ты представляешь на сегодняшний день.
На от...бись мог и сантехник управлять страной.
Разницы никакой в данном случае.
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Цей реваншизм якраз і був підготовлений Порошенко. Так що нічого з кривою пикою на дзеркало кивати.
Журналіст видання Під Прицілом взяв коментар у чоловіка, якого штовхнув експрезидент. Ним виявився голова районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Микола Микитович Шевчук.
«Щоб я хотів почути? Хай би він відповів, Верховна Рада прийняла що ми, афганці та чорнобильці, отримували з 2006 по 2011 роки пенсії по 9000 гривень. Пенсії перестали виплачувати, нібито через те що не було грошей у бюджеті.
Після того, як Порошенко прийшов до влади, він наложив вето на цей закон. І постійно кажуть нам, що нема грошей! І ми отримуємо всього-на всього 20%. Я мав би отримувати пенсію у сумі 16800 гривень, а насправді отримую менше 4000 гривень.
Якщо сказати чесно, то Порошенко веде себе як брехун!» − зазначає пенсіонер.
ОСОБИСТО НЕ БАЧУ ПРИЧИН УКРАЇНІ ПЛАТИТИ ПІДВИЩЕНІ ПЕНСІЇ "ГЕРОЯМ КОЛОНІАЛЬНИХ ВОЄН" СССР.