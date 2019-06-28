 Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев

Четверо удерживаемых наемниками РФ в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей отпущены в пятницу в Минске на свободу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В пятницу они прибыли в национальный аэропорт Минск, откуда направятся в Украину.

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Свободу получили военнослужащий Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.