 Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев

Четверо удерживаемых наемниками РФ в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей отпущены в пятницу в Минске на свободу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В пятницу они прибыли в национальный аэропорт Минск, откуда направятся в Украину.
Свободу получили военнослужащий Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.
https://censor.net.ua/news/3134661/odin_iz_peredannyh_terroristami_ukraine_voennoslujaschih_velikiyi_nahoditsya_v_rozyske_za_dezertirstvo
Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго.
Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.
Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.
Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.
Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске.
То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года.
Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина.
Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен.
Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах.
Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.
Да, только увы! 73% быдломассы схавают и так!!!!!
Полоненим тиждень на п"янку, лазьню, дівчат і на допит в контррозвідку СБУ...
https://ru.tsn.ua/ato/v-oon-rasskazali-o-pytkah-ubiystvah-i-*******-prestupleniyah-v-illovayskom-kotle-1198962.html
Регіон (орган внутрішніх справ):
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.
Категорія:ДЕЗЕРТИР (МО, СБУ, МВС УКРАЇНИ)
Дата зникнення:09.06.2016
Місце зникнення:ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ПАВЛОГРАД
Прізвище:ВЕЛИКИЙ
І'мя:ДМИТРИЙ
По батькові:НИКОЛАЕВИЧ
Дата народження:26.12.1988
Стать:ЧОЛОВІЧА
Стаття звинувачення:СТ.407 Ч.4
Запобіжний захід:УХВАЛА СУДУ ПРО ДОЗВІЛ НА ЗАТРИМАННЯ З МЕТОЮ ПРИВОДУ
Контактна інформація:05632-62231; 05632-62802
З "мову на хліб не намажеш"? Просто одні канали працюють на відветро ватну аудиторію а інші на корисних дурників "тожепатріотів"
Так иногда обидно - что для вас - кентов на ТЕСЛАХ мы просто людишки!!!
Такое ощущени , что Господь ,вам дал больше потому, что вы особенные!!!
А может у вас и правда хвостик есть. Хотя Фины - вроде все люди и в Норвегии- но у нас ЭЛТИТА!!!
ВсЕ Равно Спасибо!!!
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Да какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.
Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..
Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?
То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.
Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.
Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.
Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
5. Россия
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
Звідки інформація?
В плену наших либо "ломают", либо убивают. Кто больше 4 месяцев провел в плену - психологически сломлен на 146 %.
1. Плохо что освободили.
2. Освободили не тех, эти пусть сидят в плену и дальше.
3. На освобождении будут пиариться другие, значит лучше бы не освобождали.
В общем, сплошная зрада, сопли, нюни и истерика.