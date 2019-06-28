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 Политика Украины
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 Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев

Михеев, Веремейчик, Великий и Горяинов из Ростова прибыли в Минск и в ближайшее время вылетят в Киев.

Четверо удерживаемых наемниками РФ в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей отпущены в пятницу в Минске на свободу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В пятницу они прибыли в национальный аэропорт Минск, откуда направятся в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Свободу получили военнослужащий Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Источник: https://censor.net.ua/n3134716
 
   
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Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных - трех военных и одного гражданского. Звучат пафосные заявления.
Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго.

Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.

Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.

Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.

Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске.

То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года.

Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина.

Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен.

Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах.

Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.

Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев - Цензор.НЕТ 9619
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Один из переданных террористами Украине военнослужащих - Великий находится в розыске за дезертирство, - Казанский

https://censor.net.ua/news/3134661/odin_iz_peredannyh_terroristami_ukraine_voennoslujaschih_velikiyi_nahoditsya_v_rozyske_za_dezertirstvo
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Один из переданных террористами Украине военнослужащих - Великий находится в розыске за дезертирство, - Казанский

https://censor.net.ua/news/3134661/odin_iz_peredannyh_terroristami_ukraine_voennoslujaschih_velikiyi_nahoditsya_v_rozyske_za_dezertirstvo
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Теж є сумніви чому саме цих 4 відпустили... Хоча добре і так...
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да потомушто их садить нужно, вот и будут секпарне кричать смотрите они своих сажают а будете сдаваться вас вообще растреляют.
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а горяінов просто сепар. якось путін вже так надю пулю "віддав"
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Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных - трех военных и одного гражданского. Звучат пафосные заявления.
Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго.

Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.

Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.

Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.

Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске.

То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года.

Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина.

Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен.

Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах.

Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.

Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев - Цензор.НЕТ 9619
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Максим Горяинов - старшина 53-й бригады о7н водитель который завез их туда
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Очень зачетный и развернутый анализ ситуации! Единственно что я понял Максим Горяинов это водитель который завез бойцов к сепарам!
Да, только увы! 73% быдломассы схавают и так!!!!!
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Щас ему 100тысяч дадут премиальных и квартиру в Киеве. Будет еще балотироваться в депутаты как Сравченко.
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там два дезертира - один водитель, который в мае завез 7 сослуживцев к врагу
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Ну все мертвечук тепер Хєрой, мля...
Полоненим тиждень на п"янку, лазьню, дівчат і на допит в контррозвідку СБУ...
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Великий)) На кичу сразу. Пусть не расслабляется.
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А можно поинтересоваться - где лично Вы были, когда наши ребята погибали в Илловайске или ДАПе в ожидании подкрепления (которое так и не пришло)?
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А можно поинтересоваться - почему кацапы всё время пишут название украинского города Иловайск с двумя Л ?
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Почему кацапы? Ниже ссылка из украинских СМИ, которые зачастую также употребляют два Л.
https://ru.tsn.ua/ato/v-oon-rasskazali-o-pytkah-ubiystvah-i-*******-prestupleniyah-v-illovayskom-kotle-1198962.html
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ТСН это не украинское СМИ.Это коломойское СМИ
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Это лишь один из примеров. Сами можете погуглить. Официальных правил написания украинских географических названий на иностранных языках не существует. Поэтому все пишут по разному.
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Спочатку вивчіть граматику і правопис українвької мови, виконуйте, і ніхто не буде називати вас "кацапами", а поки і надалі лишаєтась козломордими.
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Кацап не пались,учите уже русский язык, стыдно,русиш швайн
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Перепрошую, Ви забуханий трохи? Чі слабим розумом батьки нагородили? Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців - Цензор.НЕТ 1957
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Ну не я ж людей на "кичу" направляю? А если ты не понял сути, то поясню. Чтобы кого-то в чем-то обвинять - нужно самому быть идеальным.
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Я же потому и говорю, что ты или буховый или слабоумный. На кичу этого персонажа следует отправить за дезертирство. Или ты сначала варешку открываешь а потом думаешь?
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Кто ты такой, чтобы решать (или даже заикаться) кого отправлять на кичу? Ты уголовное дело видел? Тебе все обстоятельства известны? Признайся хотя бы самому себе (мне не нужно) - весь твой писдешь связан исключительно с тем, что их освободил Медведчук. Сделал бы это Порошенко - ты бы уже с цветами бежал встречать этих воинов.
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Ты таки слабоумный смотрю....
Регіон (орган внутрішніх справ):
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.
Категорія:ДЕЗЕРТИР (МО, СБУ, МВС УКРАЇНИ)
Дата зникнення:09.06.2016
Місце зникнення:ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ПАВЛОГРАД
Прізвище:ВЕЛИКИЙ
І'мя:ДМИТРИЙ
По батькові:НИКОЛАЕВИЧ
Дата народження:26.12.1988
Стать:ЧОЛОВІЧА
Стаття звинувачення:СТ.407 Ч.4
Запобіжний захід:УХВАЛА СУДУ ПРО ДОЗВІЛ НА ЗАТРИМАННЯ З МЕТОЮ ПРИВОДУ
Контактна інформація:05632-62231; 05632-62802
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Повторю. Ты уголовное дело видел? Тебе все обстоятельства известны? Все что там есть - разрешение на задержание с целью привода. Это не является основанием для того, чтобы посадить.
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На кичу слона. Ему ухвалу на привод дали когда он ещё месяц как гулял, шанс давали вернуться а далее после торжественного "возврата из плена" 111 ст. на лоб приклеить и пусть корчится. Будет сидеть сраный мамонт. Можешь к нему адвокатом устроиться) Отслюнявит тебе благодарностей) Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців - Цензор.НЕТ 6938
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Утилизировал русню, в то время когда такие как ты сдавали Украину *****-медведчуку...
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Один дезертир, один завез 8 к врагу на этом фоне смешно выглядит фраза их родственники попросили Медвидчука освободить пусть тут сидят. Инфоокупация страны идет полным ходом
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Відносно незалежними лишаються 24 канал, експресо, плюси і ніби все... Усі інші під ригл-соєвою окупацією...
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Зависимое - все тв. Просто пропаганда, которая льется из названных вами каналов близка вам идеологически. Называйте вещи своими именами.
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Я называю вещи своими именами, хутин-*****
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це плюси незалежні?))))
З "мову на хліб не намажеш"? Просто одні канали працюють на відветро ватну аудиторію а інші на корисних дурників "тожепатріотів"
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Г+Г незалежний... Ну ти й пи..дануло, зеленоголове...
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от кого плюси незалежні ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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надеюсь,что вскорости от зрителя...хотя надежды все слабеют
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от кого плюси незалежні ? )))))) - незалежні від правди- совісті і честі !
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А что в методичках пишут по поводу остальных двух?
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пишут то ты чмо и поц медведчуковское!!!
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торгуют людьми, ради рейтинга Медведчука, куда катится этот мир..
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Поздравляю парней!!!! А политики пусть разбираются!!!
Так иногда обидно - что для вас - кентов на ТЕСЛАХ мы просто людишки!!!
Такое ощущени , что Господь ,вам дал больше потому, что вы особенные!!!
А может у вас и правда хвостик есть. Хотя Фины - вроде все люди и в Норвегии- но у нас ЭЛТИТА!!!
ВсЕ Равно Спасибо!!!
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Почему четырех? Двое как минимум добровольну перебежали к врагу.
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Щас на 112 будут интервью с бывшими пленными про то как их Порошенко заставлял их "убивать народ бамбаса" и "росийских войск тамнет"
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предупреждали, но хохлам (не путать с украинцами) все "Похий95".
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Да какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.
Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..
Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?
То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.
Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.
Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.
Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
5. Россия
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
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Понятное дело, что Медведчук договорился с Путиным чтобы поднабрать голосов на будущих выборах. Но если смотреть под другим углом, то президент Зеленский вообще не предпринял никаких шагов по освобождению наших пленных (хотя много писдел по этому поводу во время президентской компании). Поэтому имеем то, что имеем.
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Очень хорошо. Каждый человек - мир целый. Спасибо всем, кто это сделал.
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Из-за мертвячука они туда и попали. Ещё и гнида пиарится....
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Вместо всех етих дезертиров лучше бы освободили Балуха или Сенцова. А етих походу сразу на зону пока не начали работать на врага в нашем тылу.
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виходячи з інформації про "визволених",- то мертвечук поповнює ряди сепарні в тилу України..."вітаю"...
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Поздравляю с освобождением. Уверен, страна примет своих героев с теплом и лаской.
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Вам бы на Беларашку побольше таких *героев*. Можем вам их выслать и еще своих добавить. Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців - Цензор.НЕТ 441
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А они что там в плену были? Скорее к своим мышебратьям ездили. Двое выглядят как минимум довольные и даже упитанные. Другие торчки с виду. Как выглядят пленные можно посмотреть на Балуха или Сенцова.
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кэгэбистско-энкэвэдэшные фокусы плешивого ху%ла, напихали обратно консерв протухших отработанных, выжали максимум из минимума с расчетом на наших ватрушек, а настоящих воинов- патриотов будут мариновать до последнего...а володьку нашего и дальше будут мордой в говно макать, ну может ему нравится, кто его знает
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а тот что служил в народной милиции и ехал пенсию оформлять теперь точно оформит
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Вот думаю: что бы сказал таварищ Сталин таварищу Берия, если бы таварищ Жюков предложил сдать Сталинград в обмен на наших военопленных? 🤔 Не сочтите за цинизм, но в том же Израиле, люди, захваченные террористами, считаются погибшими. У нас же сейчас вопрос противодействия российской агрессии подменили псевдоморальной дискуссией о скорейшем освобождении наших пленных.
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" Израиле, люди, захваченные террористами, считаются погибшими."

Звідки інформація?
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Народ, пишем петицию чтобы хоть етих сепаров и уголовников не награждали, а отправили на зону. Ато сейчас медали и бабло им вручать будут Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців - Цензор.НЕТ 1915
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Ці визволені можуть з Мінська до Києва й не полетіти. Їх в Україні теж може чекати в'язниця за зраду та дезертирство.
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А Ху*ло имеет своеобразное чуство юмора. Так втулить нам говно в коробке из под торта в день Конституции.
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эта мразь каждый раз пытается унизить ниже плинтуса Украину, пока ху%ло живо и на паРаше нет внутренних кровавых конфликтов, миру в Украине не быть
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Полковника Безъязыкова, который в плену перешел на сторону противника, фсб-шники (или грушники, кто там с ним "работал", сперва завербовали, а потом "освободили" из "плена". В Украине "освобожденного" для начала сделали "Героем Украины" (впрочем, это не первый такой "герой" был, достаточно вспомнить вольтанутую на голову Гадю Савченко "героиню Украины"), а потом выяснилось, что в "плену" Безъязыков пользовался абсолютной свободой и участвовал в допросах наших пленных военнослужащих, которые не изменили присяге, сейчас "герой" сидит в тюрьме, (правда, не удивлюсь, если наши суды отпустят его под домашний арест). Штепу, которая активно помогала ликвидировать в Славянске власть Украины, ведь отпустили, и она теперь почему-то баллотируется в ВР. Я это к тому, что освобожденных стоит пропустить через полиграф "детектор лжи", если они сохраняли верность присяге, то опасаться им нечего.
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Когда осенью 2014 года из плена по "договорнякам" освободили 795 человек, то буквально в течении двух месяцев почти 400 человек из "освобожденных" сбежали обратно в "наротные рыцбублики", как оказалось - многие из них активно сотрудничали с террористами и оккупантами, и были задействованы в допросах, пытках и расстрелах своих же "братьев по оружию и несчастью", попавшими вместе с ними в плен, но не согласившимися на сотрудничество с врагом.
В плену наших либо "ломают", либо убивают. Кто больше 4 месяцев провел в плену - психологически сломлен на 146 %.
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Карлик выставил кощея на почетное место вероятно перед самими выборами будет движуха с моряками...недоцененный подонок.
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Нужно чтобы украинская сторона отправила в Минск набитый автобус с ватниками сепаратистами и отдала безвозвратно их российской стороне, а за сто наших украинских военно пленных, мы можем в Минск отправить три ЖД состава ватников и безвозвратно Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців - Цензор.НЕТ 8448
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А чё Медведчука обрезали на фото? Покажите кума Куйла. Как подленько зарабатывает на знакомстве. Если бы у меня был такой кум и я так пиарился, то меня справедливо обозвали бы куйком. И правильно сделали. Шакал этот мертвечук.
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Соевые методички срочно верстаются в обновленном варианте:
1. Плохо что освободили.
2. Освободили не тех, эти пусть сидят в плену и дальше.
3. На освобождении будут пиариться другие, значит лучше бы не освобождали.

В общем, сплошная зрада, сопли, нюни и истерика.
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