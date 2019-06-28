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 Политика Украины
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Все про:выборы (22604) нападение (1739) Семенихин (18) Молоток Игорь (1)

 В попытке убийства я обвиняю лично нардепа Молотка, - экс-мэр Конотопа Семенихин. ВИДЕО

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, на которого вчера ночью было совершено покушение, рассказал о своем состоянии.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в результате нападения на черепной коробке появилось несколько трещин, переломан позвонок на шее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА

"В попытке убийства я обвиняю лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.)", - заявил он.

По его словам это связано нападением с тем, чтобы он является конкурентом Молотка на выборах.

Семенихин добавил, что несмотря на это он будет баллотироваться в Раду, как самовыдвиженец. Кроме того, он отметил, что идет в Раду еще и для того, чтобы Молоток снова не стал депутатом ВР.

"Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить депутата в ВР. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура одержала победу", — добавил пострадавший.

Ранее неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации.

Отметим, что Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Источник: https://censor.net.ua/n3134715
 
   
 Топ комментарии
 
Тримайся, чоловіче! Одужання й перемоги тобі!!!
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Цей Молоток з Будки Порося,чи з його сателітів?
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Цей Молоток з Будки Порося,чи з його сателітів?
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Молоток Игорь Федорович (Молоток Ігор Федорович), дата рождения - 4 июня 1967 г. - депутат Верховной Рады из группы "Воля народа". внесен в санкционньій список РФ.
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знач це для автора кометнтаря бабайка.
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М О Л О Т О К ...


А , ЕСЛИ БЫ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ - ТОГДА ОБВИНЯЕМЫЙ П И С Т О Л Е Т ?
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"Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ Маузер.»
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Щас, слуги народу исполняют волю народу Кто бы сомневался.
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Про "санкційний список Кацапської *********" краще не згадуйте. Смердить від нього повною кацапською брехнею.
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А Молоток з ригової чи соєвої бандоти. Підскажіть, якщо є хто з місцевих.
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Ставленники Зели и Бени. Так навскидку:

Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес спартнер Зели.
Портнов - рыгло, юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, еше одного юриста Яныка.
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских апартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.....

Дальше список новых\старых рыгов при власти продолжать?
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Це все? У мародера Порошенка 100% лайна у списках.
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Да неужели, Странно как-то, только при Порохе одиозные рыги сидели по заграницам и на высшие государственные должности не назначались. А сейчас слетаются, как мухи на дерьмо, и в дамки. И откровенно прорашенских дебилов в команде Порох в Раду не приводил в отличие от Слуги. Или уже забылось?

И , кстати все, время попередников уже закончилось. Все. Зеля уже сам должен отвечать за свои "успехи"-косяки.
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Сиділи по заграницям замість того, щоб сидвти по в'язницям.
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Кто по заграницам, а кто в партии БПП и НФ.
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Скажи,де тут не лайно?

1. Тимошенко Юлія Володимирівна
2. Тарута Сергій Олексійович
3. Наливайченко Валентин Олександрович
4. Соболєв Сергій Владиславович
5. Кондратюк Олена Костянтинівна
6. Кириленко Іван Григорович
7. Кожем'якін Андрій Анатолійович
8. Немиря Григорій Михайлович
9. Власенко Сергій Володимирович
10. Дубіль Валерій ОлександровичІ це перша десятка !
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кАкошник поправь червь рамблеровский
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Вы забыли сюда записать: Лазаренко, Медведчука, Бойко, Вилкула, Азарова, Януковича, Арбузова, Чечетова, Сталина, Гитлера и путина.
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Воля народу - це лише група у ВР. Вікіпедія каже: частина депутатів групи в минулому скликанні була членами Партії регіонів, брали участь у голосуванні за т. зв. «закони про диктатуру».
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Там можно знак равно ставить.Такие же и восток Украины слили *****.
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Молоток був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального колексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом[3].
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А где ж его побратимы? Молоток, еще не наковальня?
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Эпоха ЗЕживодеров.
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Та ладно, - Зеля ж нивчом не виноват)
Пять лет был вовсем виноват Петя. И продолжит быть виноватым дальше)))
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Тобі смішно, Андрію(кацапський?)? Мені не смішно
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Пеця виноват в том, что он заложил основы для окончательного захвата страны Кагалом
Но на фона Зебила - он действительно рыцарь - без страха и упрека.
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Конотопські хлопці такі: або пан, - або пропан!
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Скоріше томогавкан кацапан по ібальнікан. У спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін - Цензор.НЕТ 5751
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Тримайся, чоловіче! Одужання й перемоги тобі!!!
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Цікаво що скаже наша поліція ? Чи буде така сама хрінь як і Катею Гандзюк ???
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Где националисты.Как обычно нигде.Молотка нужно было просто проводить до границы с парашей.А нету их,только лозунги,как всегда.Олег тягнибок,ярош,где вы ,где ответ кацапской нечести?
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Певно алєшкє ще не надійшла поперідня оплата за акцію від КацапТВ . Тому і руху немає .Жалко що стільки щирих патріотів він завів на манівці .
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Ви серйозно вважаєте Тягнибока і Яроша націоналістами?
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Нет ,просто задал им вопрос,от которого не отвертеться.
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Яроша багато хто вважає патріотом України,
але точно не український націоналіст..
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Ярош просто розумніший за тебе. В нього більше за тебе серце болить за Україну? Звісно він більше віддав на Майдані свого життя за Україну ніж ти, звичайний зе-біл
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Твоя курва подруга портнова. Народ этого не забыл
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Не має і не було взагалі після Чорновола в Україні справжніх націоналістів. Якби вони розумні і не продажні були, то ми давно би мали і Національну українську Ідею і єдину політичну Націю українців навколо якої згуртувався український народ. Наразі не маємо ні першого ні другого. А Ярош - звісно кращий з націоналістів!
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Опять будут кривляния этого молотка,как и массы подобных деятелей. Я,мол,не я и корова не моя. И имитация бурной деятельности нашими "правохранителями".
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Мені цікаво, чому всякі демагоги, популісти і інші пройдисвіти завжди прикриваються народом? "Воля народу", "Слуга народу", "іменем народу", "народ вимагає" і так далі?
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Не уверен но кажется если бы был реально перелом позвоночника то он и думать забыл о выборах, преувеличивает повреждения.
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Если простой перелом без повреждения или компрессии спинного мозга то вполне может быть и он
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тим хто сумнівається.
такого навіть їм не побажаю.
.
тим ,хто вірить лише у незворотні травми..
сумую..що хтось живе з таким відношенням до людей(
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повреждения позвоночника бьівают разньіми.
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Держись и не здавайся таких мало осталось даже для примера.
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"В попытке убийства я обвиняю лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.)", - заявил он.
Кто бы сомневался, рыги хотят взять реванш.
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Кістяк групи становлять волинські побратими-олігархи Ігор Єремеєв, Степан Івахів та Сергій Мартиняк. 2012 року їм удалося пройти в парламент, розігравши карту «незалежних самовисуванців». Потрапивши у Верховну Раду, троє нардепів одразу ж проголосували за уряд Азарова і за призначення «регіонала» Володимира Рибака спікером парламенту. Надалі дії трійці зводилися переважно до підтримки базових ініціатив Партії регіонів. Напевно, саме це допомогло Сергію Мартиняку, Ігорю Єремеєву та Степану Івахіву потрапити в топ народних обранців, якінайчастіше голосували разом з Партією регіонів.
Серед найвідоміших учинків, які засвідчили відданість трьох нардепів з Волині режиму Януковича, стала їхня участь у конституційному путчі на Банковій у квітні 2013 року, небажання підтримати відставку Азарова на початку Революції гідності та голосування за «диктаторські закони» 16 січня, від якого Єремеєв, Івахів та Мартиняк гарячково відмежовуються.
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Єремєєв вже не живий, а WOG по сволочному віджав у його дружини "друг"Івахів,залишивши лише кінний манеж(бо збитковий).Тепер цей жлоб-кандидат..21 округ.
У спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін - Цензор.НЕТ 5482
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Семініхіну варто написати заяву про забезпечення охорони.Є підстави...
хоча.. якщо Молоток найме професійного кілера( 100 000 дол)-дістане і Києві в лікарні.

привіт прихильникам мажоритарки...(
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непрофесіонали за 10 000 візьмуться.. але РОЗУМНІ заходи безпеки можуть оминути лише ті
від 100 000
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Сцикливi ЗЕсоплi, у вас СПАМ вiдклеявся!
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Син нардепа від "Волі народу" Ігоря Молотка Денис, тікаючи від патрульних, протаранив два автомобілі.Після цього разом з пасажиром він намагався втекти в бік бульвару Івана Лепсе, але був затриманий.

https://ua.112.ua/statji/cherhove-mazhorne-dtp-v-kyievi-chym-vidomi-batko-i-syn-molotky-350946.html
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Это никого не удивляет. Все, кто хоть немного близок к украинским "парламентариям", знают, практически все они связаны-перевязаны с криминалом. Уже точно нет границы, где заканчивается криминал и начинает депутат. Кстати, про все их связи хорошо известно в СБУ, но... Ничего не меняется. Простой ответ на вопрос "почему": там точно такие же метастазы.
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Від щирого серця бажаю тобі друже - брате якнайшвидшого одужання. Попереду ще дуже багато важкої боротьби з лютими ворогами України продажними кремлівськими холуями екс- ригоАналами "життя сепаратистів" і ЗЕбілами українофобами цими слугами але на жаль точно що не Україського народу. Твоя допомога в святій боротьбі за нашу рідну Українську державу в доленосних боях з продажною п'ятою антиукраїнською колоною кремлівських фашистів )(уйла в Україні з Іудами -ексригоАналами і ЗЕбілами вона буде безцінна для Української держави і Українського народу.
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"В попытке убийства я обвиняю лично нардепа Молотка, - экс-мэр Конотопа Семенихин." - это же по сколько эти депутаты воруют, если даже дело доходит до убийства конкурента? Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". - Молоток наверное этого не слыхал, если так стремится в депутаты.
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Зря только ты про игорный бизнес и автоматы сказал. Аваков тебя за ето лично задушит. Ето его вся мусораская кормушка. Да и Парашенко за своего Молотка сейчас будет рвать и метать. Охрану тебе срочно надо.
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Что нас ждет? Перспективы очень тревожные!

Зеленский назначил главой Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкого - главой Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.
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Украина в целом пока не достойна таких Семенихиных ! Нам говно подавай . страна абсурда , мазохизма и саморазрушения .
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фух....я задоволений як він виглядає після бійні і замаху на вбивство...(( будемо надіятися що поправиться на 100%..хоча ясно що любе побиття і операції непроходять даремно..і 100% небуде як було.держися чоловіче! видужуй скоріше і займайся тим чім займався завджи проти сепарні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ попытке убийства я обвиняю лично нардепа Молотка, - экс-мэр Конотопа Семенихин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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