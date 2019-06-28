 В попытке убийства я обвиняю лично нардепа Молотка, - экс-мэр Конотопа Семенихин. ВИДЕО

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что в результате нападения на черепной коробке появилось несколько трещин, переломан позвонок на шее.
"В попытке убийства я обвиняю лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.)", - заявил он.
По его словам это связано нападением с тем, чтобы он является конкурентом Молотка на выборах.
Семенихин добавил, что несмотря на это он будет баллотироваться в Раду, как самовыдвиженец. Кроме того, он отметил, что идет в Раду еще и для того, чтобы Молоток снова не стал депутатом ВР.
"Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить депутата в ВР. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура одержала победу", — добавил пострадавший.
Ранее неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации.
Отметим, что Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).
А , ЕСЛИ БЫ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ - ТОГДА ОБВИНЯЕМЫЙ П И С Т О Л Е Т ?
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ Маузер.»
Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес спартнер Зели.
Портнов - рыгло, юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, еше одного юриста Яныка.
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских апартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.....
Дальше список новых\старых рыгов при власти продолжать?
И , кстати все, время попередников уже закончилось. Все. Зеля уже сам должен отвечать за свои "успехи"-косяки.
1. Тимошенко Юлія Володимирівна
2. Тарута Сергій Олексійович
3. Наливайченко Валентин Олександрович
4. Соболєв Сергій Владиславович
5. Кондратюк Олена Костянтинівна
6. Кириленко Іван Григорович
7. Кожем'якін Андрій Анатолійович
8. Немиря Григорій Михайлович
9. Власенко Сергій Володимирович
10. Дубіль Валерій ОлександровичІ це перша десятка !
Пять лет был вовсем виноват Петя. И продолжит быть виноватым дальше)))
Но на фона Зебила - он действительно рыцарь - без страха и упрека.
але точно не український націоналіст..
такого навіть їм не побажаю.
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тим ,хто вірить лише у незворотні травми..
сумую..що хтось живе з таким відношенням до людей(
Кто бы сомневался, рыги хотят взять реванш.
Серед найвідоміших учинків, які засвідчили відданість трьох нардепів з Волині режиму Януковича, стала їхня участь у конституційному путчі на Банковій у квітні 2013 року, небажання підтримати відставку Азарова на початку Революції гідності та голосування за «диктаторські закони» 16 січня, від якого Єремеєв, Івахів та Мартиняк гарячково відмежовуються.
хоча.. якщо Молоток найме професійного кілера( 100 000 дол)-дістане і Києві в лікарні.
привіт прихильникам мажоритарки...(
від 100 000
https://ua.112.ua/statji/cherhove-mazhorne-dtp-v-kyievi-chym-vidomi-batko-i-syn-molotky-350946.html
Зеленский назначил главой Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкого - главой Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.