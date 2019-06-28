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 Сенат в июле начнет публикацию доклада о расследовании вмешательства РФ в выборы США

Доклад Сената о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 году, состоящий из пяти частей, будет выпущен поэтапно, начиная с июля.

Об этом изданию Politico сообщил председатель комитета по разведке Сената Ричард Берр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это начнется сразу после того, как мы вернемся с 4 июля (День независимости США. - Ред.)", - сказал Берр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп разрешил рассекретить деятельность спецслужб по делу о вмешательстве России в выборы

Он отметил, что двухлетняя работа над расследованием завершена. Первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов.

За этим последуют дополнительные части о действиях администрации президента США Барака Обамы относительно вмешательства России, роль социальных сетей, выводы комитета по этому вопросу и окончательная оценка основных вопросов, связанных с кампанией Дональда Трампа, и его вероятное участие в сговоре с Россией.

Говоря о сроках публикации последней части доклада, Берр заявил: "Я предполагаю, что это будет середина - конец сентября". "Я просто не знаю, сколько времени уйдет на рассекречивание", - добавил он.

Берр и его демократический коллега, сенатор Марк Уорнер, уже более двух лет работают над исследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

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Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".

Источник: https://censor.net.ua/n3134714
 
   
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На Кацапію чекають нові санкції,для їх же пользи))Там і про Порося мабуть згадають))
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ну ты стахановец! по праздничным дням тройной тариф? держи 35.40!
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это у нас праздничный день, а для него - обычная пятница.
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І за нового не забудут, дадуть йому вірні оріентири.
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Кацапщину пора осторожно подводить к демонтажу как опасное для жизни людей сооружение
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К чему такая спешка? Берите пример с Нидерландов.
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Суд состоится, когда умрут все и преступники, и родственники жертв.
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Между тем в Осака
...Лидеры чувствовали себя вполне непринужденно. Они оживленно беседовали, шутили. Несколько раз они поднимали бокалы и "чокались" ими.Любопытно, что если, например, Трамп отдал предпочтение бокалу красного вина, то Путин держал в руке керамическую кружку с крышкой. Ранее он приносил такую на большую пресс-конференцию и пояснял интересующимся журналистам, что пьет из нее чай, а крышка нужна для того, чтобы напиток дольше не остывал.

...Как же пуйло боится отравлений - судит о других по себе!
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