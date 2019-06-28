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Все про:Минобороны (5792) обстрел (7966) Донбасс (18813) наемники РФ (865) Праута (14) операция Объединенных сил (1342)

 С начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны

По состоянию на 12 часов пятницы российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов, активно применяя запрещенные минометы, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщил представитель Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на 12 часов сегодня, 28 июня, российско-оккупационные войска осуществили 9 обстрелов, противник активно применяет запрещенные минометы", - сообщил Праута.

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По его словам, на Луганском направлении в 4.35 начался длительный обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил со стороны шахты имени Гагарина, вблизи Новгородского. К 5.20 на этом участке фронта оккупанты выпустили 35 мин 120-го калибра.

Недалеко от Крымского российские военные формирования с 9.45 до 10.05 со стороны Сентяновки вели огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении ночью противник устроил провокацию с использованием стрелкового оружия возле Широкино, а по позициям ВСУ, оборудованным вблизи Опытного, выпустил 3 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

Утром в эпицентре боевых действий оказались позиции ООС в районе Авдеевки. Российско-оккупационные войска трижды со стороны Яковлевки и Ясиноватой обстреливали подступы к городу из минометов калибра 120 мм, выпустив в общей сложности 47 мин.

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Недалеко от Лебединского утром разорвалось 3 мины калибра 82 мм. У Водяного с 6 утра в течение 45 минут оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются. Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил ", - отметил спикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3134713
 
 
 Топ комментарии
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Что то не очень отступление ВСУ от линии фронта способствовало установлению мира. Ну что, прыгаем на граблях дальше
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Наши начали драпать и сдавать позиции без боя. Станица Луганская- это начало конца.
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Патріоти України вранці привітали Донецьк з Днем Конституції.
Від початку доби найманці РФ 9 разів обстріляли позиції ОС: по захисниках Авдіївки випустили 47 120-мм мін, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9794
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Мёртвый город. Туда пришёл "русский мир".
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"русский мир" откинули до Ясиновтаткой развязки, да и город, как-бы, совсем не мертвый, Коксохим работает, АТБ, Брусничка, рыночек . Все буде добре.
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Собственно, ********* - олигархическая прокладка, организованная Ахметовым, Фирташом и прочими настоящими Хозяевами Украины. У них есть экономические интересы, полностью противоположные интересам выживания Украины как государства и украинцев как народа. Поэтому, к сожалению, сдача Украины по частям будет продолжаться, если, конечно, не случится чуда (изгнания этой днепровско-криворожской банды гопников из власти).
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Если не остановить зебеню, то сопротивление на фронте быстро закончится
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К сожалению, это так. Военные за предателей кровь проливать не станут.
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Надеюсь, что у военных есть план Б на ликвидацию... ну вы поняли.
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Это-то понятно; проблема в том что просвещённый Запад трахнут в голову священной коровой демократии. Большинство лидеров Запада не понимают что в странах 3-го мира единственным возможным вариантом стабильного управления является диктатура. Любая хунта получит изоляцию со стороны так называемых "европейских союзников", к сожалению.
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Смерть бандеровско-фашистским оккупантам !!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны
 
 
 
 
 
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