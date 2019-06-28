 Прокуроры САП объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника СБУ, пойманного на взятке в $50 тысяч

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу САП, 27 июня в Бородянском районном суде Киевской области прокуроры объявили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Кроме того, на заседании судом определен объем и порядок исследования доказательств по делу.

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Следующее заседание запланировано на 30 июля.

В ведомстве напоминают, что, находясь на должности оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, мужчина предложил соучредителю предприятия, у которого при обыске было изъято оборудование, оказать влияние на следователя в уголовном производстве с целью возвращения данного оборудования. За такие "услуги" сотрудник СБУ потребовал от предпринимателей 50 тыс. долларов.

Кроме того, следствием установлено, что при этом обвиняемый неоднократно высказывал требования о периодической передаче ему неправомерной выгоды за невмешательство в осуществление хозяйственной деятельности данного предприятия.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины был направлен в суд 26 февраля 2019 года.

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