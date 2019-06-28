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 Прокуроры САП объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника СБУ, пойманного на взятке в $50 тысяч

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, уличенного в вымогательстве $50 тысяч.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу САП, 27 июня в Бородянском районном суде Киевской области прокуроры объявили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Кроме того, на заседании судом определен объем и порядок исследования доказательств по делу.

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Следующее заседание запланировано на 30 июля.

В ведомстве напоминают, что, находясь на должности оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, мужчина предложил соучредителю предприятия, у которого при обыске было изъято оборудование, оказать влияние на следователя в уголовном производстве с целью возвращения данного оборудования. За такие "услуги" сотрудник СБУ потребовал от предпринимателей 50 тыс. долларов.

Кроме того, следствием установлено, что при этом обвиняемый неоднократно высказывал требования о периодической передаче ему неправомерной выгоды за невмешательство в осуществление хозяйственной деятельности данного предприятия.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины был направлен в суд 26 февраля 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134712
 
 
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накопилось много справ. нужно срочно зачищать соевых мародёров. брилиантовые прокуроры на свободе, янтарники на свободе, свинарчуки тоже, плокулол... там их сотни в банде мародёра.
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Як вчив старий циган молодого: " Я тебе б'ю не за те, що крав, а за те, що попався". Прошу вибачення у чесних ромів, яких ця ситуація не стосується.
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Дивно - розповідаєте про старого цигана, а вибачення просите у ромів. Бiсова штука - ця політкоректнiсть. Прокуроры САП объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника СБУ, пойманного на взятке в $50 тысяч - Цензор.НЕТ 9923
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Хотіли прикинутися розумним? 😁 Для українців вихідці з Індії є циганами. І це не є образа, так склалося споконвіків. Навскидку : Степан Руданський "Циган на толоці ". Не читали? Раджу. А самоназва цього племені - ромале. Не чули? Погугліть, або поспілкуйтеся. Вони вам розкажуть. І ще. Одна братня країна, яку ми називаємо Грузія, має самоназву Сакартвело. Тому свою "мудрість" і "ерудицію" продемонструйте, скажімо, на з'їзді партії "Слуга народу". Там це оцінять. Можливо, будуть аплодувати. 😊
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Вот из-за таких "правоохранителей" в добавок с "правосудием" у нас "много" инвестиций, и экономика просто "взлетает", спасибо мародеру за 5 просраных вникуда лет
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Кто подскажет в какой праздник( и когда) посещают Благовещинский собор в Харькове? Заранее спасибо.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПрокуроры САП объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника СБУ, пойманного на взятке в $50 тысяч
 
 
 
 
 
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