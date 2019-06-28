 Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову

Согласно документу № 468/2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП "Чернобыльская АЭС" в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, передает Цензор.НЕТ.
Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.
Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.
1. Радиация в бассейне оказалась намного ниже предполагаемой, поєтому они и выжили - несколько десятков рентгенн.
2. По факту расчет был неправильным и раскаленная масса не расплавила дна реактора.
Браво, пан президент! Мародёру было некогда. Нужно было воровать стахановскими темпами.
Если это правда то вполне достойны, странно что спустя столько времени о них вспомнили.
Источник: https://censor.net.ua/n3134710
Зе принимает решения кого наградить руководствуясь сериалом "Чернобыль"??????
Что за ....??
Зе ловко присосался к суперпопулярному сериалу и урвал свой кусочек уважухи от лохтората А шо там было в реальности и чего не было - на то лохторату наплевать.
Зачем награждать повторно?
Берешь раскрученный бренд, каким-то образом к нему примазываешься и вот ты уже не просто нолик но с палочкой.
С начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны"
Егеж, це сама важлива справа на сьогодні, а так всьо нормально.
Что там интересно у него на просмотр следующее, кому героя будем давать?
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Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Дякую цим Героям.
С точки зрения величины дозовой нагрузки мне пришлось участвовать в нескольких операциях, подобных этой. Но вы правы, именно опорожнение ББ получило освещение в прессе и позже нашло свое отражение в чернобыльских легендах. Я думаю, это обусловлено тем, что в мае 1986 года опасность парового взрыва представлялась настолько реальной, а последствия настолько катастрофичными, что любая операция по предотвращению этой опасности сразу же приобретала колоссальную значимость.
Примерно через неделю, когда я находился в пионерском лагере «Сказочный», где базировался персонал Чернобыльской АЭС после эвакуации из г. Припяти, мне сказали, что нужно по телефону дать интервью корреспонденту ТАСС. Я пытался отказаться, но кто-то из руководства реакторного цеха резонно заметил, что необходимо рассказать людям, что станция живет и работает, а слухи о высокой смертности персонала от радиации не более чем миф. Согласившись с этими доводами, я рассказал вкратце журналисту по телефону об этой операции. 16 мая в газете «Труд» была напечатана статья В. Жуковского, В. Иткина и Л. Черненко, озаглавленная «Чернобыль: адрес мужества», где и приводился мой рассказ, но уж очень в свободном изложении. Больше всего меня расстроило, что в статье якобы с моих слов было написано, что респиратор не дает возможности свободно разговаривать. Это - полная ерунда и я даже подумывал написать письмо в редакцию, но товарищи отговорили, посоветовав вместо этого написать письмо матери, что я и сделал.
Выдержка из статьи, посвященная опорожнению ББ, впоследствии перепечатывалась в других газетах и ее действительно в разных вариациях можно встретить в книгах, посвященных чернобыльской тематике. Например - в книге А.В. Иллеша и А.Е. Пральникова «Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления», второе издание которой вышло в издательстве «Мысль» (Москва) в 1988 году.
За прошедшее время чернобыльская эпопея породила много самых разных мифов и легендам, и эпизод с опорожнением ББ не является исключением. Что только не приходилось читать в различных публикациях - и что пресловутые задвижки пришлось открывать под уровнем воды и что исполнителям обещались всяческие блага, вплоть до высших государственных наград. Количество людей, причастных к этой операции, давно превысило число тех, кто нес вместе с В.И. Лениным бревно на знаменитом субботнике. В принципе я считаю это вполне естественным, так как любое значительное событие - будь то афганская война или техногенная авария на ЧАЭС всегда вызывает после себя целый пласт фольклора - разного рода анекдотов, былей и рассказов.
Время стирает в памяти многие детали. Мне не удалось восстановить точную дату операции - скорее всего, это было 6 мая. К сожалению, ушли из жизни Б.А. Баранов и Н.А. Коряка, которые могли бы добавить и может быть что-то подправить в моем рассказе. Я попытался восстановить те далекие события с максимальной точностью и надеюсь, что внес свою скромною лепту в эту колоссальную глыбу чернобыльского фольклора, который еще долгое время будет развиваться, обрастая все новыми и новыми подробностями и легендами.