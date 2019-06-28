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 Политика Украины
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Все про:Герой_Украины (242) награда (1172) Чернобыль (346) чернобыльцы (463)

 Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову

Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О присвоении звания Герой Украины" трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Согласно документу № 468/2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП "Чернобыльская АЭС" в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, передает Цензор.НЕТ.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я пошел туда не добровольно. Я за это отвечал", - легендарный "водолаз" Ананенко из сериала "Чернобыль" получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. ВИДЕО

Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Источник: https://censor.net.ua/n3134710
 
   
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Ясн. Дошёл до третьей серии «Чернобыля». Вот она, великая сила искусства. Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 8306
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Кого кто и куда "сливает", от чего у вас столько истерики даже в этой теме?
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Нагороди знайшли справжніх героїв, які це чекали роками.
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Бггг, кретин уже не знает что сделать за слив Украины...
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Кого кто и куда "сливает", от чего у вас столько истерики даже в этой теме?
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Всё таки не зря пиндосы сняли фильм Чернобыль. Вон и нашим чего то с этого обломилось.
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Ну и кого от кормушки оторвали??? Мнение зебилов очень ценное, скоро главному герою "Слуги народа" тоже звезду героя дадут...
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То были страшные времена.Сколько наших харьковских водителей после работы в Чернобыльской зоне поумирало преждевременно.Не сосчитать.Там все герои-ликвидаторы.Мы все в неоплатном долгу перед ними.Теперешние поколения ничего не знают про это.И фильм ,,Чернобыль"-Дань памяти,чтобы не забывали ядерные зонтики.Как нам всем ещё предстоит чтить теперешних воинов Света.Как чтить Мазепу,Махно,Петлюру,Бандеру и Черновила.Всех не пересчесть
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Оно слило нас в пасе, теперь Крым сливает, а то что при этом хочет быдлу зеньки замазать, так на то оно и быдло)
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Ищи работу . Порошенко к кормушке больше не допустят . Лафа закончилась Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 5639
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Свои проститутские зароботки своей дочке предлагай)
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Будешь курва на стройке за квасом для рабочих бегать . За 2 тысячи грн в месяц Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 9342
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сама читала шо написала ??? тебе ж наоборот предложили завязать с проституцией и адекватную работу найти, вот дворником например, с тебя польза появиться обществу
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ботоферма,тобіж клімкін сказав на твойом радном языкє,що рішення було прийняте ще до виборів 31 березня.Так хто злив?
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Решение правильное.Своих героев обязательно нужно прославлять и показывать их народу.А семьям неплохо бы материальную помощь .А вот крыс коррумпированных надо рвать на куски
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Ці тупі і наглі порохоботи... Дістали зроблена дійсно правильна дія - нагородили дійсно героїв..яких незаслужено забули.. А цим тваринам все не так(((
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Московські воші і українські гниди-зазєлі звили міцне гніздо на "Цензорі" .
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А чо не так, ******?? Если бы не эти ГЕРОИ, не было сейчас ни Киева и его области!
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Ты тупой осёл))) Но радуйся, Голобородько любит таких)
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Чурка не скули. Шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК сам виноват, что его рейтинг пробил дно бездны. Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 2214
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Гниди - зазєлі , ви всі 5 років бєніної каденції киватимете на шоколадного злодія ? Хоча ті хто розкручував зє не розраховують на існування України до 2024 року . Буде розшматована руками гнид-зазєлєй малоросія .
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Ну таки один еврей сказал ; дайте мне один телеканал и я через полгода свою табуретку сделаю президентом за неё проголосуют ; . что и подтвердил другой еврей - Порошенко проиграл потому что у него не было 1+1-и сделал свою куклу ************ зебилы проголосуют хоть за табуретку Каламойского если он захочет
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Не истери ты так-не поможет) если вы Томос не смогли на хлеб намазать, то мы малороса на раз по асфальту размажем
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Они герои по действиям, а не по последствиям. Я ничего не имею против их награждения, но "брать Берлин" по єтому случаю также не стоит. Отличия от сериала:
1. Радиация в бассейне оказалась намного ниже предполагаемой, поєтому они и выжили - несколько десятков рентгенн.
2. По факту расчет был неправильным и раскаленная масса не расплавила дна реактора.
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уровень воды был не большим и задвижки не были под уровнем воды?
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Насколько пишут в документальной литературе, задвижки были под водой, а уровень воды намного ниже ожидаемого. Только к чему этот вопрос?
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к тому, что похоже этот подвиг--очередная советская легенда...
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Он хоть "в тему" присваивает,а за какой хер грыцаку барыга дал хероя? до сих пор остаётся загадкой.
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Нагороди знайшли справжніх героїв, які це чекали роками.
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А когда лишат тупую Гадю Савченко этого звания Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 602
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Всё... Это окончательный слив Украины. Да, порохоскот?

Браво, пан президент! Мародёру было некогда. Нужно было воровать стахановскими темпами.
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Илья Ильин e75eb129. А х**лоботам какое дело? Вам надо митинговать по поводу мусорки в Шиесе.
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Ясн. Дошёл до третьей серии «Чернобыля». Вот она, великая сила искусства. Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 8306
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Сила искусства троля хоть чуть-чуть переделывать текст который вам дают постить, чтобы 30 человек не писали одно и тоже.
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Скоро начнут награждать главного героя сериала"Слуга народа", так вижу...
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Главное своевременно никто и не додумался из "попередныкив" а он какой умный мальчик оказался...
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Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.
Если это правда то вполне достойны, странно что спустя столько времени о них вспомнили.
Источник: https://censor.net.ua/n3134710
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Вот тут согласен, всецело. Действительно странно.
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Что тут странного, американский сериал напомнил о них.
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Не забувайте, що серіал художній! Тобто з вимислами і міфами.
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Да-да... понятно, что я этот сериал не смотрел. Особенно после возмущения продвинутых европейцев. Вот такого: "Почему в сериале, среди положительных героев-ликвидаторов нет ни единого чернокожего???!!!"(с). Не шучу! Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 2206
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Топ-чиновник СБУ времен Януковича вернулся на должность - как Зеро наградами отвлекает народ от главной новости
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Я дико извиняюсь, но это миф про "водолазов". Они спустились, обследовали, оказалось что воды в бассейне-барботере было по щиколотку и никакой опасности взрыва не было.
Зе принимает решения кого наградить руководствуясь сериалом "Чернобыль"??????
Что за ....??
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Хотя, пиар для Зе вышел замечательный, надо признать.
Зе ловко присосался к суперпопулярному сериалу и урвал свой кусочек уважухи от лохтората А шо там было в реальности и чего не было - на то лохторату наплевать.
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Это не миф. Ты так просто об этом пишешь, как будто они в погреб за картошкой слазили.
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это "собирательный" образ (группы ученых)!
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Це "необхідність" дотриматись заяложеного шаблону сценарія фільму-катастрофи "пару рішучих геніїв всіх врятували"
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Так их уже награждали за это)
Зачем награждать повторно?
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В маркетинге этот прием называется "паразитирование на чужих брендах".
Берешь раскрученный бренд, каким-то образом к нему примазываешься и вот ты уже не просто нолик но с палочкой.
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Нужно как Помошенко торговать боевыми орденами?
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Когда их награждали Героем СССР или Украины?
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Их награждали за это при ССР, а потом Кучма наградил уже при Украине.
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шота упяшку не узнать Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 9323

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 6219
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А Национальному Герою Степану Бандере слабо присвоить награду, мокшанское воспитание не позволит или "сватов" надо продавать?
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если б тупица знал правила присвоения, он бы ерунду не писал...но это надо немного мозги иметь
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Показуха для бидла продовжується. Зеля серіал подивився, чи як?
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Ребята. расслабьтесь - это чисто известный в пиаре и маркетинге прием "паразитирование на чужих брендах". Берется бренд или торговая марка, самая раскрученная на рынке, далее находишь способ к ней примазаться - и вот тебе тоже перепадает кусочек всенародной славы. Те кто смотрели сериал "Чернобыль" наверняка проникнутся таким ходом Зе. Для предвыборной кампании (да еще за чужой счет) - то что надо.
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В экономике кажется это называется - движение в форваторе.
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"єліта" - ви пробиваєте чергове дно - у вас не було питань коли присвоювалися звання вже після виборів - "невідомо" кому і за які "заслуги" - які ви убогі, навіть якщо відпрацьовуєте - думайте хоч трохи - вам же казали - думай Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 9948
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"28.06.19 14:09
С начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны"

Егеж, це сама важлива справа на сьогодні, а так всьо нормально.
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і до чого це? що він повинен видати указ щоб потвори не стріляли?? чи воєнний стан ввести???
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А ти забула як зрада вимагала цього від лавочника? Тримайте отвєтку і не скигліть.
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а ти забув що це було на початку війни? і не вся рада - лавочники були проти! а лавочник ввів коли йому прикортіло - що то було - може знаєш?
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они не илита, они те же тексты 5 лет тут высерают, они просто на работе , методичка думать не велела, так шо зря стараешься
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А Голобородько уже дал героя? Нет. Вот видите о себе не думает, всё о других.
Что там интересно у него на просмотр следующее, кому героя будем давать?
.
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Голобородьку Героя ніхто не дасть , бо то літературний герой . А от пам'ятника в Кривому Розі можуть забацати елементарно . Стоятиме такий собі бронзовий Зє .
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раджу подивитися серіал Чорне дзеркало і одразу з 3 серії першого сезону, потім можна дивитися другу. На мій погляд, це наслідки після 3 серії. Технологія виборів дуже схожа на нашу *******, блюзнірство перемагає.
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А когда наградят режисёра, оператора и монтажёра?
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какие же тут многие враги народа УКРАИНЫ ******** БЕЗ ДЕЛА НА НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА! **** идиоты...вы тоже что и сепарня ...я мало читаю посты...смысла нет читать ваш понос на ЗЕ. всего месяц у власти. так без своего парламента и рады и нового министерства и премьера..... всё будет после выборов бараны...тогда и поговорим!а **** вы воздух содрогаете без дела а....? паре просрал ЗЕ. крым просрал и донбас ЗЕ! о моряках не думает ЗЕ! вы не адекваты блин тупые...*к стати сегодня дал 15 гражданств бойцам которые 5 лет воюют за нас .ЗА УКРАИНУ! и ещё расматривать будут... экс президент никому не дал ничего кроме медалек! плюсы видны потихоньку уже везде! так у него нет голосов в раде за его назначения и поэтому нет смысла что давать на разсмотрения. его законы саботируют мрази с рады. с**** ...палки в колёса ставят его назначениям и указам... выборы покажут..надеюсь что всё будет хорошо, а не ошибается тот как все знают кто ничего не делает. и к стати ангелы живут все на небесах к стати...как то так пока....((
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Чорнобильців нагороджувати не по дiлу. Ось таких треба нагороджувати:
Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.


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За что инженеров наградили? За то что реактор взорвали? Скоморох сериальчик посмотрел!
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в стране херова туча проблем и серьёзных, а оно сериал Чернобыль смотрит....навыбирали.
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А участникам Куликовской битвы, нельзя звание Героя присвоить?
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Та баталія була одной з перших громадянських війн на мокшанії - кому там що надавати?
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А за что им Героев? За бокорезство которое привело к аварии?
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треба подякувати батьку Зеленському, що нагородив справжніх Героїв, завдяки, яким ми можемо писати та Київ не треба було евакуювати назавжди.
Дякую цим Героям.
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Ваше описание выглядит очень уж буднично. Если все было так просто, то почему этот эпизод так широко освещался в прессе сразу после аварии и затем вошел во многие книги о Чернобыле?
С точки зрения величины дозовой нагрузки мне пришлось участвовать в нескольких операциях, подобных этой. Но вы правы, именно опорожнение ББ получило освещение в прессе и позже нашло свое отражение в чернобыльских легендах. Я думаю, это обусловлено тем, что в мае 1986 года опасность парового взрыва представлялась настолько реальной, а последствия настолько катастрофичными, что любая операция по предотвращению этой опасности сразу же приобретала колоссальную значимость.
Примерно через неделю, когда я находился в пионерском лагере «Сказочный», где базировался персонал Чернобыльской АЭС после эвакуации из г. Припяти, мне сказали, что нужно по телефону дать интервью корреспонденту ТАСС. Я пытался отказаться, но кто-то из руководства реакторного цеха резонно заметил, что необходимо рассказать людям, что станция живет и работает, а слухи о высокой смертности персонала от радиации не более чем миф. Согласившись с этими доводами, я рассказал вкратце журналисту по телефону об этой операции. 16 мая в газете «Труд» была напечатана статья В. Жуковского, В. Иткина и Л. Черненко, озаглавленная «Чернобыль: адрес мужества», где и приводился мой рассказ, но уж очень в свободном изложении. Больше всего меня расстроило, что в статье якобы с моих слов было написано, что респиратор не дает возможности свободно разговаривать. Это - полная ерунда и я даже подумывал написать письмо в редакцию, но товарищи отговорили, посоветовав вместо этого написать письмо матери, что я и сделал.
Выдержка из статьи, посвященная опорожнению ББ, впоследствии перепечатывалась в других газетах и ее действительно в разных вариациях можно встретить в книгах, посвященных чернобыльской тематике. Например - в книге А.В. Иллеша и А.Е. Пральникова «Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления», второе издание которой вышло в издательстве «Мысль» (Москва) в 1988 году.
За прошедшее время чернобыльская эпопея породила много самых разных мифов и легендам, и эпизод с опорожнением ББ не является исключением. Что только не приходилось читать в различных публикациях - и что пресловутые задвижки пришлось открывать под уровнем воды и что исполнителям обещались всяческие блага, вплоть до высших государственных наград. Количество людей, причастных к этой операции, давно превысило число тех, кто нес вместе с В.И. Лениным бревно на знаменитом субботнике. В принципе я считаю это вполне естественным, так как любое значительное событие - будь то афганская война или техногенная авария на ЧАЭС всегда вызывает после себя целый пласт фольклора - разного рода анекдотов, былей и рассказов.
Время стирает в памяти многие детали. Мне не удалось восстановить точную дату операции - скорее всего, это было 6 мая. К сожалению, ушли из жизни Б.А. Баранов и Н.А. Коряка, которые могли бы добавить и может быть что-то подправить в моем рассказе. Я попытался восстановить те далекие события с максимальной точностью и надеюсь, что внес свою скромною лепту в эту колоссальную глыбу чернобыльского фольклора, который еще долгое время будет развиваться, обрастая все новыми и новыми подробностями и легендами.
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За прошедшее время чернобыльская эпопея породила много самых разных мифов и легендам, и эпизод с опорожнением ББ не является исключением. Что только не приходилось читать в различных публикациях - и что пресловутые задвижки пришлось открывать под уровнем воды
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Спасибо, за уважение к простым людям. Это лучше чем Герой Украины сумасшедшая Надежда Савченко
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Зря, єто непосредственньіе исполнители аварии. Их сажать надо бьіло, че они и полезли под реактор.
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Непосредственные исполнители проектировали АЭС и не предусмотрели дуракоустойчивость.Все они- в мацкве.Это сейчас все умны,до следующей аврии.Япония и та не избежала нашей участи.Там народ более организованный ,и ответственный.
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Скоро Зеля посмотрит Игру Престолов, тогда посмеёмся))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову
 
 
 
 
 
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