 Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову

Согласно документу № 468/2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП "Чернобыльская АЭС" в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, передает Цензор.НЕТ.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

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Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.