 Баканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Первым заместителем председателя СБУ вчера указом президента назначен генерал-майор Руслан Баранецкий.

Баранецкий - это действующий профессионал, долгое время прослуживший в СБУ в главке "К", затем перешел в погранслужбу, когда ей руководил Виктор Назаренко. Баранецкий руководил внутренней безопасностью, и получил генеральское звание у пограничников. Однако, по слухам, после того как сотрудники ВБ задокументировали сына Назаренко - офицера госпогранслужбы, Баранецкий впал в немилость и его сняли с должности. По сыну Назаренко до уголовного дела не дошло. На руководящие должности в СБУ Баранецкого не вернули. С ноября 2018-го года в должности офицера действующего резерва главка "К" Баранецкий был прикомандирован к руководству налоговой милиции ДФС. Баранецкий будет вторым первым заместителем, главой Антитеррористического центра СБУ", - рассказал журналист.

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По его данным, указ президента о назначении Баранецкого вступил в силу, но по другим трем кандидатам решения еще не утверждены.

Как сообщают источники Цензор.Нет в Офисе президента, на должность заместителя председателя, курирующего подразделения защиты национальной государственности, предлагается назначить генерал-майора Александра Дублика.

"Дублик был назначен начальником департамента защиты национальной государственности в марте 2014-го еще и.о. президента Александром Турчиновым. В марте 2015-го указом президента Порошенко ему было присвоено звание генерал-майора, но затем его сняли с занимаемой должности и он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака. Дублик пользуется большим авторитетом в ДЗНД, в начале войны он направил силы департамента на борьбу с российскими агрессорами. Сняли его с должности поскольку Дублик не был "ручным", и имеет характер отстаивать свое мнение перед начальством. Во всяком случае, если президент Зеленский пример решение, это покажет, что борьба против РФ остается приоритетом", - отмечает Бутусов.

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"На должность заместителя председателя, курирующего экономический блок, предлагается назначить Александра Карпенко - действующего начальника СБУ на территории Донецкой и Луганской областей. СБУ на Донбассе Карпенко возглавил согласно указу президента Порошенко от 26 октября 2018-го года. 23 августа 2018-го Порошенко присвоил Карпенко звание генерал-майора", - добавил он.

"На должность заместителя председателя, курирующего следствие, предлагается назначение Дмитрия Нескоромного. Нескоромный всю карьеру сделал в главке "К", и прошел до заместителя начальника главка. Он входил в команду бывшего начальника "К" и первого зампреда СБУ Виктора Трепака, и принимал участие в задержании " бриллиантовых прокуроров", из-за чего и сняли его шефа Трепака. 27 февраля 2017-го новый начальник "К" Павел Демчина уволил Нескоромного", - рассказал журналист.

"В случае утверждения всех кандидатов президентом Владимиром Зеленским, в СБУ будет сформирован полный комплект новых заместителей главы СБУ. Все эти люди имеют опыт службы во время войны, все продвигались по службе в званиях или должностях при Порошенко, имеют известность в профессиональной среде и свои команды и не имеют за плечами громких скандалов.

Пока не имеют. Но это не люди с улицы, не представители каких-то других ведомств, как это сделал в свое время Ющенко после 2004-го года, а действующие практики, достигшие какого-то определенного служебного уровня", - резюмировал Бутусов.