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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1930) назначение (1425) СБУ (13554) Бутусов Юрий (1760) Баканов Иван (26) Баранецкий Руслан (1)

 Баканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов приступил к расстановке кадров в Службу безопасности и представил на утверждение президенту четверых заместителей председателя - Баранецкого, Дублика, Нескоромного и Карпенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Первым заместителем председателя СБУ вчера указом президента назначен генерал-майор Руслан Баранецкий.
Баранецкий - это действующий профессионал, долгое время прослуживший в СБУ в главке "К", затем перешел в погранслужбу, когда ей руководил Виктор Назаренко. Баранецкий руководил внутренней безопасностью, и получил генеральское звание у пограничников. Однако, по слухам, после того как сотрудники ВБ задокументировали сына Назаренко - офицера госпогранслужбы, Баранецкий впал в немилость и его сняли с должности. По сыну Назаренко до уголовного дела не дошло. На руководящие должности в СБУ Баранецкого не вернули. С ноября 2018-го года в должности офицера действующего резерва главка "К" Баранецкий был прикомандирован к руководству налоговой милиции ДФС. Баранецкий будет вторым первым заместителем, главой Антитеррористического центра СБУ", - рассказал журналист.

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По его данным, указ президента о назначении Баранецкого вступил в силу, но по другим трем кандидатам решения еще не утверждены.

Как сообщают источники Цензор.Нет в Офисе президента, на должность заместителя председателя, курирующего подразделения защиты национальной государственности, предлагается назначить генерал-майора Александра Дублика.

"Дублик был назначен начальником департамента защиты национальной государственности в марте 2014-го еще и.о. президента Александром Турчиновым. В марте 2015-го указом президента Порошенко ему было присвоено звание генерал-майора, но затем его сняли с занимаемой должности и он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака. Дублик пользуется большим авторитетом в ДЗНД, в начале войны он направил силы департамента на борьбу с российскими агрессорами. Сняли его с должности поскольку Дублик не был "ручным", и имеет характер отстаивать свое мнение перед начальством. Во всяком случае, если президент Зеленский пример решение, это покажет, что борьба против РФ остается приоритетом", - отмечает Бутусов.

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"На должность заместителя председателя, курирующего экономический блок, предлагается назначить Александра Карпенко - действующего начальника СБУ на территории Донецкой и Луганской областей. СБУ на Донбассе Карпенко возглавил согласно указу президента Порошенко от 26 октября 2018-го года. 23 августа 2018-го Порошенко присвоил Карпенко звание генерал-майора", - добавил он.

"На должность заместителя председателя, курирующего следствие, предлагается назначение Дмитрия Нескоромного. Нескоромный всю карьеру сделал в главке "К", и прошел до заместителя начальника главка. Он входил в команду бывшего начальника "К" и первого зампреда СБУ Виктора Трепака, и принимал участие в задержании " бриллиантовых прокуроров", из-за чего и сняли его шефа Трепака. 27 февраля 2017-го новый начальник "К" Павел Демчина уволил Нескоромного", - рассказал журналист.

"В случае утверждения всех кандидатов президентом Владимиром Зеленским, в СБУ будет сформирован полный комплект новых заместителей главы СБУ. Все эти люди имеют опыт службы во время войны, все продвигались по службе в званиях или должностях при Порошенко, имеют известность в профессиональной среде и свои команды и не имеют за плечами громких скандалов.
Пока не имеют. Но это не люди с улицы, не представители каких-то других ведомств, как это сделал в свое время Ющенко после 2004-го года, а действующие практики, достигшие какого-то определенного служебного уровня", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3134709
 
   
 Топ комментарии
 
Переставляє кроваті у борделі?Там всю цю СБУ розігнати треба.
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Агга, треба вичистити фСБУшні конюшні від шаКАЛаду!
😃
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Трепака лишили за бортом, а саме Трепак брав діамантових прокурорів і саме Трепак приймав активну участь в інших гучних та успішних справах СБУ! Головою СБУ має бути Трепак і саме Трепак має формувати склад своїх заступників. Практика призначення заступників раніше самого керівника потім призведе до конфліктів між керівником СБУ та його заступниками! Команда має працювати як єдиний механізм, інакше люди не будуть мотивовані і будуть ставити один одному палки в колеса, а це закінчиться повним провалом! Йде війна і рішення цивільного часу зараз неприйнятні. Зеленський робить таку саму помилку як і його попередники - намагається в ручному режимі контролювати СБУ та інші державні інституції, через своїх заступників керівників, керівників департаментів та ін. Вся ця цивільна солянка під час війни не працює як треба.
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Переставляє кроваті у борделі?Там всю цю СБУ розігнати треба.
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Ну не всю, а тільки відділ "К", який роздули дохрініща...
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Трепака лишили за бортом, а саме Трепак брав діамантових прокурорів і саме Трепак приймав активну участь в інших гучних та успішних справах СБУ! Головою СБУ має бути Трепак і саме Трепак має формувати склад своїх заступників. Практика призначення заступників раніше самого керівника потім призведе до конфліктів між керівником СБУ та його заступниками! Команда має працювати як єдиний механізм, інакше люди не будуть мотивовані і будуть ставити один одному палки в колеса, а це закінчиться повним провалом! Йде війна і рішення цивільного часу зараз неприйнятні. Зеленський робить таку саму помилку як і його попередники - намагається в ручному режимі контролювати СБУ та інші державні інституції, через своїх заступників керівників, керівників департаментів та ін. Вся ця цивільна солянка під час війни не працює як треба.
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Бутусову верю.Если все так то "в добрый путь" и со всем мы справимся
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Агга, треба вичистити фСБУшні конюшні від шаКАЛаду!
😃
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Ще би знати як це зробити... і кому це довірити...
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Baks13. Якщо х**лоботи гадять, значить все правильно (суб'єктивна думка).
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Всё-таки некоторые люди меня удивляют. Вроде бы, куда ещё тупее, но им как-то удаётся...
😁
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меня тоже...все про шоколад вспоминают Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3042
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Для этого надо было назначить главой внешней разведки Бухарева - бизнес партнера, соседа в крымских царских апартаментах, у которого жена - гражданка Раши, плюс к этому и недвижимость, и бизнес в Раше..... Прада? А главой СБУ назначить Баканова с "левым" образованием "торговый ревизор", соседа, друга детства и бизнес партнера Зели?
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Для этого надо было назначить главой внешней разведки Бухарева - бизнес партнера, соседа в крымских царских апартаментах, у которого жена - гражданка Раши, плюс к этому и недвижимость, и бизнес в Раше./Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, - первый зампредседателя СБУ Баканов .- Моя жена с 1998 г. живет в Украине с видом на жительство .
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Бїзнеспартнер- сусідпопарадняку в.о. голови СБУ призначив замами "шоколаждних" Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6605
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Де ж він стільки нот набере? Я знаю лише сім. Хіба до буде дублювати різними октавами. 😊
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По МІДу ходять ноти,
Ваван про них не знав,
Поклав %уй на рояля,
І знов %уйню зіграв.

Без нот воно не може,
Без нот воно сумне,
З нудьги він шаурмою,
В манделю шифірне.
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Хде флажок загубив , путриот Баканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2967
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А ты, троляка порохоботский, так по методичке и шпаришь...
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От не знаю, наскільки виправданий оптимізм Бутусова. Справді не знаю. У нього більше інформації. От лише і окуляри рожеві теж у нього надто великі.
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Судя по тому, что Бутусов сделал для того, чтобы Зеленский и его команда пришли к власти, то и дальше он будет рассказывать про крепких и честных профессионалов команды.
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Так ото ж. Його важко назвати незалежним і незаангажованим.
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ну,будем надеяться...хотя должны быть лично обязаны зелебене ,так как восстановлены на службе,и даже с повышением.
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не будет, барыгу уже сняли, ты потерялся лет на 5 так
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Ещё пару подобных новостей и порохоботам даже Супрун нипаможыт
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Порохоботы сходят с ума от страха и ненависти
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо шо выбрали Зеленского. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
😁
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на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов,

А где Хорошковский и прочее озиме поколiння?...
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И все это будет руководить начальник "Квартала-95", уклонист-дезертир, фигурант дела об отмывании денег в США
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Да, увы и ах, у нас нет националистов. Сейчас ЕС Порошенка единственный вариант.
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новиє люді.****:
Заступником Івана Баканова, який наразі є т.в.о. глави СБУ, призначили генерал-майора Анатолія Калюжняка, який за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під люстрацію.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
За даними ЗМІ, про призначення Калюжняка не повідомляється на офіційному сайті СБУ, "однак речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила це журналістам".
За її словами, Калюжняка призначили "заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю приблизно тиждень тому".
Аналогічну посаду в СБУ Калюжняк обіймав протягом 2010-2013 рр., генеральське звання отримав від Януковича незадовго до Революції Гідності. Після Майдану Калюжняк звільнився та працював помічником народного депутата.https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219478/
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Пэця в Ростове. Его рейтинг ниже плинтуса. Порохоботы в панике. Чувак красава. Какое(ие) утверждение ложно?
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Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации, - пресс-секретарь президента Мендель/ Стало відоме військове звання Баканова. Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./А помните, как Пороха гноили за назначение не-юриста Луценко?
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Зеленский пообещал лишить СБУ рычагов давления на бизнес.- Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом - сказал Зеленский/ А на должность заместителя председателя, курирующего экономический блок, предлагается назначить Карпенко. / Артисты-пианисты люди сложные, понять их не просто.
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Чому ніхто не говорить про цю новину ?
Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському політтехнологу Шувалову


26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.Після того, як СБУ заблокувала його в'їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка. Про це інтернет виданню "Обозреватель" повідомили джерела в правоохоронних органах.
Практично відразу після цього інциденту президент Зеленський підписав указ про звільнення з посади начальника департаменту СБУ Данила Доценка. Як повідомили наші джерела, саме він курував діяльність Служби, пов'язаної із обмеженням права на в'їзд до України іноземців, які становили небезпеку для держави або займалися підривною діяльністю
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Что нас ждет? Перспективы очень тревожные!

Зеленский назначил главой Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкого - главой Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.
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Т.В.О. не має права приймати кадрові рішення.
Він має право призначати на посади т.в.о.

Навіщо клоунам служба безпеки.
Прийде ФСБ і усе буде чіки-піки.
Те що Зебеня не спілкується з ВПх не означає, що він не виконує затверджений ним план.
Підступність Зебені у поверненні РФії у ПАРЕ говорить про надзвичайний потенціал брехні.

Чого він ще не будучи президентом поперся у Францію та Німеччину.......вітання передати від кого, від папіка, про зміну вектору!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Т.В.О. не має права приймати кадрові рішення.
Він має право призначати на посади т.в.о.

Навіщо клоунам служба безпеки.
Прийде ФСБ і усе буде чіки-піки.
Те що Зебеня не спілкується з ВПх не означає, що він не виконує затверджений ним план.
Підступність Зебені у поверненні РФії у ПАРЕ говорить про надзвичайний потенціал брехні.

Чого він ще не будучи президентом поперся у Францію та Німеччину.......вітання передати від кого, від папіка, про зміну вектору!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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а сам баканов жену поменял с кацапской на украинскую?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБаканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов
 
 
 
 
 
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