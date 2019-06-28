 Баканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Первым заместителем председателя СБУ вчера указом президента назначен генерал-майор Руслан Баранецкий.
Баранецкий - это действующий профессионал, долгое время прослуживший в СБУ в главке "К", затем перешел в погранслужбу, когда ей руководил Виктор Назаренко. Баранецкий руководил внутренней безопасностью, и получил генеральское звание у пограничников. Однако, по слухам, после того как сотрудники ВБ задокументировали сына Назаренко - офицера госпогранслужбы, Баранецкий впал в немилость и его сняли с должности. По сыну Назаренко до уголовного дела не дошло. На руководящие должности в СБУ Баранецкого не вернули. С ноября 2018-го года в должности офицера действующего резерва главка "К" Баранецкий был прикомандирован к руководству налоговой милиции ДФС. Баранецкий будет вторым первым заместителем, главой Антитеррористического центра СБУ", - рассказал журналист.
По его данным, указ президента о назначении Баранецкого вступил в силу, но по другим трем кандидатам решения еще не утверждены.
Как сообщают источники Цензор.Нет в Офисе президента, на должность заместителя председателя, курирующего подразделения защиты национальной государственности, предлагается назначить генерал-майора Александра Дублика.
"Дублик был назначен начальником департамента защиты национальной государственности в марте 2014-го еще и.о. президента Александром Турчиновым. В марте 2015-го указом президента Порошенко ему было присвоено звание генерал-майора, но затем его сняли с занимаемой должности и он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака. Дублик пользуется большим авторитетом в ДЗНД, в начале войны он направил силы департамента на борьбу с российскими агрессорами. Сняли его с должности поскольку Дублик не был "ручным", и имеет характер отстаивать свое мнение перед начальством. Во всяком случае, если президент Зеленский пример решение, это покажет, что борьба против РФ остается приоритетом", - отмечает Бутусов.
"На должность заместителя председателя, курирующего экономический блок, предлагается назначить Александра Карпенко - действующего начальника СБУ на территории Донецкой и Луганской областей. СБУ на Донбассе Карпенко возглавил согласно указу президента Порошенко от 26 октября 2018-го года. 23 августа 2018-го Порошенко присвоил Карпенко звание генерал-майора", - добавил он.
"На должность заместителя председателя, курирующего следствие, предлагается назначение Дмитрия Нескоромного. Нескоромный всю карьеру сделал в главке "К", и прошел до заместителя начальника главка. Он входил в команду бывшего начальника "К" и первого зампреда СБУ Виктора Трепака, и принимал участие в задержании " бриллиантовых прокуроров", из-за чего и сняли его шефа Трепака. 27 февраля 2017-го новый начальник "К" Павел Демчина уволил Нескоромного", - рассказал журналист.
"В случае утверждения всех кандидатов президентом Владимиром Зеленским, в СБУ будет сформирован полный комплект новых заместителей главы СБУ. Все эти люди имеют опыт службы во время войны, все продвигались по службе в званиях или должностях при Порошенко, имеют известность в профессиональной среде и свои команды и не имеют за плечами громких скандалов.
Пока не имеют. Но это не люди с улицы, не представители каких-то других ведомств, как это сделал в свое время Ющенко после 2004-го года, а действующие практики, достигшие какого-то определенного служебного уровня", - резюмировал Бутусов.
😃
😁
Ваван про них не знав,
Поклав %уй на рояля,
І знов %уйню зіграв.
Без нот воно не може,
Без нот воно сумне,
З нудьги він шаурмою,
В манделю шифірне.
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо шо выбрали Зеленского. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
😁
А где Хорошковский и прочее озиме поколiння?...
Заступником Івана Баканова, який наразі є т.в.о. глави СБУ, призначили генерал-майора Анатолія Калюжняка, який за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під люстрацію.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
За даними ЗМІ, про призначення Калюжняка не повідомляється на офіційному сайті СБУ, "однак речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила це журналістам".
За її словами, Калюжняка призначили "заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю приблизно тиждень тому".
Аналогічну посаду в СБУ Калюжняк обіймав протягом 2010-2013 рр., генеральське звання отримав від Януковича незадовго до Революції Гідності. Після Майдану Калюжняк звільнився та працював помічником народного депутата.https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219478/
Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському політтехнологу Шувалову
26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.Після того, як СБУ заблокувала його в'їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка. Про це інтернет виданню "Обозреватель" повідомили джерела в правоохоронних органах.
Практично відразу після цього інциденту президент Зеленський підписав указ про звільнення з посади начальника департаменту СБУ Данила Доценка. Як повідомили наші джерела, саме він курував діяльність Служби, пов'язаної із обмеженням права на в'їзд до України іноземців, які становили небезпеку для держави або займалися підривною діяльністю
Зеленский назначил главой Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкого - главой Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.
Він має право призначати на посади т.в.о.
Навіщо клоунам служба безпеки.
Прийде ФСБ і усе буде чіки-піки.
Те що Зебеня не спілкується з ВПх не означає, що він не виконує затверджений ним план.
Підступність Зебені у поверненні РФії у ПАРЕ говорить про надзвичайний потенціал брехні.
Чого він ще не будучи президентом поперся у Францію та Німеччину.......вітання передати від кого, від папіка, про зміну вектору!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Він має право призначати на посади т.в.о.
Навіщо клоунам служба безпеки.
Прийде ФСБ і усе буде чіки-піки.
Те що Зебеня не спілкується з ВПх не означає, що він не виконує затверджений ним план.
Підступність Зебені у поверненні РФії у ПАРЕ говорить про надзвичайний потенціал брехні.
Чого він ще не будучи президентом поперся у Францію та Німеччину.......вітання передати від кого, від папіка, про зміну вектору!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!