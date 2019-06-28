 Несколько тысяч российских солдат задействованы на Донбассе, - экс-глава ЦРУ Петреус

Об этом в интервью НВ сообщил американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, информирует Цензор.НЕТ.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011-2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - "самый большой подарок для НАТО", - экс-глава ЦРУ Петреус

НВ попросил Петреуса прокомментировать нынешний объем военной поддержки США для Украины: Конгресс выделил $200 млн в текущем году и еще $250 млн - в следующем.

"Давайте сразу поясним, что этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат", - отреагировал на вопрос Петреус.

Он также назвал "позитивным шагом" предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным.

"$200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, это будет уже вполне серьезная сумма денег", - оценил Петреус выделяемый Украине объем средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины. ФОТО

Именно поэтому, по его словам, для США и других союзников Киева важно убедиться, "что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане".

"И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты президентских выборов, которые показывают чаяния украинцев - они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ", - добавил американский генерал.