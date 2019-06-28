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 Политика Украины, За рубежом
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 Несколько тысяч российских солдат задействованы на Донбассе, - экс-глава ЦРУ Петреус

В оккупированных областях на восточной Украине, по оценкам США, находятся несколько тысяч российских военнослужащих.

Об этом в интервью НВ сообщил американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, информирует Цензор.НЕТ.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011-2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

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НВ попросил Петреуса прокомментировать нынешний объем военной поддержки США для Украины: Конгресс выделил $200 млн в текущем году и еще $250 млн - в следующем.

"Давайте сразу поясним, что этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат", - отреагировал на вопрос Петреус.

Он также назвал "позитивным шагом" предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным.

"$200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, это будет уже вполне серьезная сумма денег", - оценил Петреус выделяемый Украине объем средств.

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Именно поэтому, по его словам, для США и других союзников Киева важно убедиться, "что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане".

"И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты президентских выборов, которые показывают чаяния украинцев - они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ", - добавил американский генерал.

Источник: https://censor.net.ua/n3134708
 
 
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А скільки появиться через добу мокшів, якщо розпочнеться справжня заваруха?
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Для излучения общих мест не нужно быть генералом....
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а в 14 году их там не было ? или в 15 ? Доброе утро
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Если бы их там не было, то и Луганда испарилась бы за 24 часа.
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Сенат США выделил Украине 300 млн на оружие на 2020г.
Но пока Украиной правит Коломойский руками своего пацанчика, страна не получит ничего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесколько тысяч российских солдат задействованы на Донбассе, - экс-глава ЦРУ Петреус
 
 
 
 
 
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