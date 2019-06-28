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 Политика Украины
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Все про:Герой_Украины (242) Зеленский (1930) награда (1172)

 Зеленский присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Волосу (посмертно) и удостоил наград еще 40 военных. СПИСОК

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему солдату Андрею Волосу посмертно.

Об этом сказано в указе № 467/2019, который Глава государства подписал 27 июня, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащий отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018 – операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

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28 июня 2018 года близ населенного пункта Пивденное Донецкой области старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей Волос получил ранение в результате снайперского выстрела и по пути в госпиталь скончался.

Цензор.НЕТ писал о подробностях гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса.

1 июля 2018 года в Луцке простились с погибшим от пули снайпера молодым воином Андреем Волосом.

Другим указом – № 469/2019 Президент отметил государственными наградами военнослужащих, проявивших личное мужество и совершивших самоотверженные действия, защищая Украину. Орденами "За мужество" II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику отечества" награждены 40 воинов, 11 из них – посмертно.

Далее приводим список награжденных на языке оригинала:

Нагородити орденом "За мужність" II ступеня

БЛАЖКА Віталія Олеговича - лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

ВАЛАХА Сергія Вадимовича (посмертно) – старшого солдата

ГВОЗДІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича (посмертно) - сержанта

ІГНАТЕНКА Ігоря Павловича (посмертно) – старшого сержанта

КОВАЛЯ Володимира Валентиновича (посмертно) - старшину

ЛУЦЕНКА Єлизара Валерійовича - солдата

НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олександровича (посмертно) - старшого солдата

НЕЖИВОГО Миколу Миколайовича (посмертно) - сержанта

ОЛЕКСЮКА Максима Вікторовича (посмертно) - сержанта

ПРУГЛА Дмитра Миколайовича (посмертно) - старшого лейтенанта

СИРІНА Максима Миколайовича (посмертно) - солдата

ТРОЦЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта

ШАТІЛА Владислава Ігоровича - старшого солдата

ЯКИМАЩЕНКА Сергія Володимировича - молодшого лейтенанта

ЯКИМЧУКА Юрія Івановича - старшого солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АГЕЄВА Ігоря Михайловича - старшого солдата

ГЛУХОВЕЦЬКОГО Левка Юрійовича - солдата

ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича - старшого солдата

КИРИЛЕНКА Костянтина Анатолійовича - старшого солдата

КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича - молодшого лейтенанта

ЛИСОКОНЯ Юрія Олександровича - старшого сержанта

ОВЧАРЕНКА Данила Олеговича - старшого солдата

РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича - старшого сержанта

СМУРОВА Дмитра Романовича - старшого сержанта

ЧАПЛЮ Михайла Володимировича - сержанта

ШАЛЕПА Сергія Михайловича - старшого солдата

ЮРИНЦЯ Олександра Тарасовича - старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ДОРЧІ Василя Павловича - старшого солдата

КІНШУ Олександра Геннадійовича - старшого солдата

КОЗЛОВА Богдана Олександровича - старшого солдата

КРАВЧЕНКА Юрія Вікторовича (посмертно) - солдата

КУЛИКА Ігоря Михайловича - старшого солдата

ЛИМАРЯ Дмитра Сергійовича - сержанта

МАКУХУ Олександра Івановича - старшину

МИРОНЕНКА Сергія Олександровича - молодшого сержанта

ОДИНКА Олексія Івановича - прапорщика

ПОНОМАРЕНКА Романа Юлійовича - молодшого сержанта

ТІМОШЕНКА Віктора Олександровича - старшого солдата

ЦУМАНА Бориса Петровича - старшого солдата

ШЕЛКОВНИКОВА Романа Анатолійовича - сержанта.

Источник: https://censor.net.ua/n3134707
 
   
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Когда наши воины перестанут гибнуть или ты решил своё кладбище открыть Узеленский?
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Решение адекватное. Что есть то есть. Молодец, что додумался, или пиар советники подсказали. Только все это очень прозрачно, попытка хоть как-то перебить весь негатив от про*бов последних недель. Неа, не перекроет..
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Вова ну що ти робеш,тиж вбиваєш порохоботів,вони ж сьогодні массовий суіцид влаштують.
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Лять, какая офигенная работа... Да зебобики? Оно еще в туалетах будет ленточки разрезать-больше, с его достижениями, просто негде...
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Соя и тут недовольна, что бы не делал Зеля у этих тварей указание обсирать любое движение.
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ну с барыгой,конечно,ему тягатся рановато.Ещёб немного и тот бы столбам ордена давал бы.
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Странно что 95 квартал на награждение не позвал...
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Далее приводим список награжденных на языке оригинала: Источник: https://censor.net.ua/n3134707\\\\\\\\\\\\

Выглядит как какой-то китайский сайт выложил новость и затем привел "на языке оригинала" указ.
Чет тупо.вато "звучит", не?
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Сегодня у порохоскота окончательно разорвёт пердачный. Спасибо Владимир!
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І жодного прокурора чи члена ЦВК не нагородив? От падлюка, розвалює краііну як хоче!!
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ДЯКУЄМО ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ ЗА НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ РЯДОВОГО ТА МОЛОДШОГО ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ, АДЖЕ САМЕ ВОНИ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВІЙ ГОРНИЛА ВІЙНИ !!!
СЛАВАМ ВАМ НЕСКОРЕНІ ВОРОГОМ БІЙЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, А ЗАГИБЛИМ ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ https://www.youtube.com/watch?v=jtUmxhFXBN0
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Волосу (посмертно) и удостоил наград еще 40 военных. СПИСОК
 
 
 
 
 
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