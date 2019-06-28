 ЕС проведет "военные игры" для подготовки к кибератакам из России и Китая

Специальные занятия, на которых государственным чиновникам предстоит отрабатывать сценарии защиты, пройдут в Хельсинки в июле и сентябре с министрами внутренних дел и финансов стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Объясняя необходимость проведения учений, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил The Guardian: "Мы хотим, чтобы страны-члены и союз в целом усилили свой потенциал по предотвращению и реагированию. И военные, и гражданские власти могут в кризисный момент сделать лишь то, к чему они были подготовлены".
В 2017 году министры обороны ЕС приняли участие в первой в истории союза кибертренировке, во время которой они отвечали на имитацию хакерской атаки на одну из военных миссий блока за рубежом, напомнило британское издание.
Финляндия объявила вопросы кибербезопасности одним из приоритетов в течение шестимесячного периода ее председательствования в Евросоюзе.
The Guardian напоминает, что Хельсинки и Осло обвиняют Москву в блокировании сигналов GPS во время военных учений НАТО в Норвегии в октябре 2018 года. Кремль также обвиняли в попытке кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО - международной организации по наблюдению за химическим оружием. Эта операция была сорвана голландской военной разведкой, указывает британское издание.
В свою очередь специалисты американско-израильской фирмы Cybereason, специализирующейся на кибербезопасности, 25 июня сообщили о глобальной хакерской атаке на телекоммуникационные компании, проведенной в интересах властей Китая. Россия и Китай постоянно отрицают любые обвинения в причастности к хакерству.
то раскрываете объятья двухголовому раша-монстру... то играете в бирюльки чтоб быть готовым к его козням...
... и хочется и колется и мамка не велит
😁