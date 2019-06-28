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 ЕС проведет "военные игры" для подготовки к кибератакам из России и Китая

Финляндия, к которой 1 июля переходит председательство в Европейском Союзе, намерена провести "военные игры" для подготовки политиков стран-членов ЕС к отражению кибератак со стороны России и Китая.

Специальные занятия, на которых государственным чиновникам предстоит отрабатывать сценарии защиты, пройдут в Хельсинки в июле и сентябре с министрами внутренних дел и финансов стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Объясняя необходимость проведения учений, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил The Guardian: "Мы хотим, чтобы страны-члены и союз в целом усилили свой потенциал по предотвращению и реагированию. И военные, и гражданские власти могут в кризисный момент сделать лишь то, к чему они были подготовлены".

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В 2017 году министры обороны ЕС приняли участие в первой в истории союза кибертренировке, во время которой они отвечали на имитацию хакерской атаки на одну из военных миссий блока за рубежом, напомнило британское издание.

Финляндия объявила вопросы кибербезопасности одним из приоритетов в течение шестимесячного периода ее председательствования в Евросоюзе.

The Guardian напоминает, что Хельсинки и Осло обвиняют Москву в блокировании сигналов GPS во время военных учений НАТО в Норвегии в октябре 2018 года. Кремль также обвиняли в попытке кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО - международной организации по наблюдению за химическим оружием. Эта операция была сорвана голландской военной разведкой, указывает британское издание.

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В свою очередь специалисты американско-израильской фирмы Cybereason, специализирующейся на кибербезопасности, 25 июня сообщили о глобальной хакерской атаке на телекоммуникационные компании, проведенной в интересах властей Китая. Россия и Китай постоянно отрицают любые обвинения в причастности к хакерству.

Источник: https://censor.net.ua/n3134704
 
 
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Дивакі ті єесівці.. на одних фронтах з рашкою воюють, на інших дружать..

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название учений - "озабоченная обеспокоенность 2019"
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странные вы там в ЕС...
то раскрываете объятья двухголовому раша-монстру... то играете в бирюльки чтоб быть готовым к его козням...
... и хочется и колется и мамка не велит
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Нююю и из шаКАЛадного цеха тоже...
😁
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Що, не подобаеться, що твою рашку кАнкретНА назвали злочиннецею-терористкою? Не журись, в ПАРЄ ж повернули. Ох ті гейропейці
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Европа эх Европа шлюха ты дешёвая не более того виляешь своим задом перед ****** и США как маркитанская лодка все место не найдешь где по сытнее будет с США бизнес серьезный а от ***** миллиардные взятки
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Подключат к компьютерам трубы от СП-2 и каааак отобьют атаку агрессора.
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)) навіщо витрачати кошти, ви проаналізуйте діяльність жовтих жилетів у Франції і то реальна, а не віртуальна діяльність. Тому що на вашу найрозумнішу дію ворог здатен відповісти найдурнішою
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с таким успехом скоро кацапы предложат этим гейцам в войнушку поиграть ..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС проведет "военные игры" для подготовки к кибератакам из России и Китая
 
 
 
 
 
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