 Турчинов: Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - изменить нашу Конституцию

Об этом Александр Турчинов написал в своем блоге в День Конституции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Конституция - это базис, Основной закон, который не только гарантирует права, он формирует ответственность и обязанности государства и его граждан. Прежде всего Конституция - залог стабильности. Нетрудно проследить существующую закономерность в мире: чем старше Конституция - тем стабильнее, прочнее и богаче страна. Именно поэтому в законодательстве многих стран, для того чтобы внести изменения в Основной закон, разработаны достаточно сложные процедуры. Есть страны, где граждане празднуют более чем двухсотлетние юбилеи Конституции, а изменения в них можно пересчитать по пальцам одной руки.

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В нашей стране, где стабильные только проблемы и трудности, каждая новая власть пытается изменить базовые законы и Конституцию, исходя исключительно из своих узкополитических интересов. Таким образом политики ломают фундамент, без которого стабильность невозможна в принципе. Ведь, если меняется Конституция, необходимо также менять связанное с ней законодательство, всю архитектуру отношений и паритетов.

Со дня принятия Основного закона независимой Украины прошло 23 года. За это время уже трижды полностью менялась конституционная архитектура власти в Украине. Сначала изменить Конституцию пытался Кучма, проведя соответствующий "референдум", чтобы создать двухпалатный парламент и еще больше усилить свою президентскую власть. После Оранжевой революции в 2004 году Констутуцию демократизировали, и Украина стала парламентско-президентской. В 2010 году Янукович заставил Конституционный суд незаконно вернуть Основной закон в редакции Кучмовского единовластия. После этого, в 2014 году, по требованию Майдана, мы восстановили Конституцию 2004 года и наше государство снова стало парламентско-президентским.

Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - это изменить нашу Конституцию, разорвав унитарное государство на искусственные федеральные анклавы, покончив навсегда с устойчивым развитием Украины и нашей евроатлантической перспективой.

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К сожалению, сегодня опять стали раздаваться предложения менять Основной закон. Но мы никогда не сможем обеспечить стабильность и положительную динамику в стране, пока не прекратим в угоду политическим амбициям, корпоративным интересам и политической целесообразности изменять Конституцию и перекраивать все национальное законодательство.

Конституция не должна быть популистской и отвечать на все вопросы. Она является тем краеугольным камнем, фундаментом, на котором строится вся законодательная крепость страны. Ломается фундамент - разрушается крепость.

Необходимо не Конституцию подстраивать под политические интересы, а политические интересы и программы реализовывать в рамках существующей Конституции.

Какая же Конституция самая лучшая? Нет одинаковых Основных законов, как и нет одинаковых государств. Но стабильность - залог успеха любой страны. Поэтому лучшей Конституцией является та, что веками не претерпит кардинальных изменений.

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Надеюсь, и в Украине будет такая Конституция!

С днем ​​Конституции, уважаемые друзья", - говорится в заметке Александра Турчинова.