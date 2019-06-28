 Турчинов: Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - изменить нашу Конституцию

Об этом Александр Турчинов написал в своем блоге в День Конституции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Конституция - это базис, Основной закон, который не только гарантирует права, он формирует ответственность и обязанности государства и его граждан. Прежде всего Конституция - залог стабильности. Нетрудно проследить существующую закономерность в мире: чем старше Конституция - тем стабильнее, прочнее и богаче страна. Именно поэтому в законодательстве многих стран, для того чтобы внести изменения в Основной закон, разработаны достаточно сложные процедуры. Есть страны, где граждане празднуют более чем двухсотлетние юбилеи Конституции, а изменения в них можно пересчитать по пальцам одной руки.
В нашей стране, где стабильные только проблемы и трудности, каждая новая власть пытается изменить базовые законы и Конституцию, исходя исключительно из своих узкополитических интересов. Таким образом политики ломают фундамент, без которого стабильность невозможна в принципе. Ведь, если меняется Конституция, необходимо также менять связанное с ней законодательство, всю архитектуру отношений и паритетов.
Со дня принятия Основного закона независимой Украины прошло 23 года. За это время уже трижды полностью менялась конституционная архитектура власти в Украине. Сначала изменить Конституцию пытался Кучма, проведя соответствующий "референдум", чтобы создать двухпалатный парламент и еще больше усилить свою президентскую власть. После Оранжевой революции в 2004 году Констутуцию демократизировали, и Украина стала парламентско-президентской. В 2010 году Янукович заставил Конституционный суд незаконно вернуть Основной закон в редакции Кучмовского единовластия. После этого, в 2014 году, по требованию Майдана, мы восстановили Конституцию 2004 года и наше государство снова стало парламентско-президентским.
Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - это изменить нашу Конституцию, разорвав унитарное государство на искусственные федеральные анклавы, покончив навсегда с устойчивым развитием Украины и нашей евроатлантической перспективой.
К сожалению, сегодня опять стали раздаваться предложения менять Основной закон. Но мы никогда не сможем обеспечить стабильность и положительную динамику в стране, пока не прекратим в угоду политическим амбициям, корпоративным интересам и политической целесообразности изменять Конституцию и перекраивать все национальное законодательство.
Конституция не должна быть популистской и отвечать на все вопросы. Она является тем краеугольным камнем, фундаментом, на котором строится вся законодательная крепость страны. Ломается фундамент - разрушается крепость.
Необходимо не Конституцию подстраивать под политические интересы, а политические интересы и программы реализовывать в рамках существующей Конституции.
Какая же Конституция самая лучшая? Нет одинаковых Основных законов, как и нет одинаковых государств. Но стабильность - залог успеха любой страны. Поэтому лучшей Конституцией является та, что веками не претерпит кардинальных изменений.
Надеюсь, и в Украине будет такая Конституция!
С днем Конституции, уважаемые друзья", - говорится в заметке Александра Турчинова.
😁
Какое интересное избирательное виденье Конституции!
Только очень богатые государства могут в некоторой степени компенсировать стоимость медицины для граждан.
росія хоче змінити Конститацію ручками ЗЕ і його команди
вийшло, рашка ні при чому і її можна повертати в ПАРЕ.
Люди чули, прозвучало французькою.
діяти вже почали.
Похож на маленького сонного гномика
Саша, где Крым?
Мабуть ще сцикуном був, снаряди їм подавав?
Не сдали Крым, а Захватили его!!! Ты что жопой вперед ходишь?
Вы или в игру играете или не страдайте теперь!!! В ваших руках было все!!!
Надеюсь Вы знаете, что делаете! С Уважением Гражданин Украины!
Сегодняшний Крым тому подтверждение.
Крымскую "вату" сейчас активно замещают мокшанской.
Как не совсем благонадёжных...
1. разорвут унитарное государство на искусственные федеральные анклавы дав им право на выход из состава страны и право вето на внешнеполитическую деятельность = возврат в таёжный союз.
..
2. Превращение поста президента в представительский, пост премьера в полнокровного главу государства без ограничения сроков правления = парламентская республика. Т.о. Каломойский будет бесконечно править руками Тимошенко финансовыми потоками страны, а кремль будет править самой Украиной.
..
3. Введут в Конституцию русский язык в качестве государственного.
...
Положение вещей таково, что его можно изменить только силой - как в 2014г.
После государственного конституционного переворота по указанным выше 3-м пунктам будет поздно. т.к. кремль будет силой защищать "легитимную" власть = большая война.
Источник: https://censor.net.ua/n3134703
😁
В общем, Голосуй за Порошенко, а то Путин нападе!
В Конституцию Украины за последние 20 лет было внесено 6 изменений, 3 из которых - при прошлой власти. Переписали под себя Конституцию, а теперь рассуждают о базисе и стабильности, твари. Верх цинизма.
2. Закрепить внеблоковый статус.
3. Отказаться от собственных вооруженных сил, вместо них - скромные силы самообороны
без тяжелого вооружения.
4. Закрепить курс на создание союзного государства с Россией.
5. Первый государственный язык - русский.
6. Двухпалатный парламент.
7. Украина - федеративное государство.
8. Убрать любые упоминания о Крыме.
Я ничего не забыл? Зато мир "любой ценой".
за змiну Конституції? Тим більше спікера Парубія вже не буде.
Буквально всі прийняті при Порошенко (і Турчинові) закони про органи влади протирічать положенням Конституції про рівноправ'я громадян України, що несумісно з багатьма статтями Конституції: ст.8 (яка проголошує верховенство права і пряму дію статей Конституції), ст.15 (про різноманітність ідеології і заборону цензури), ст.21 і ст.24 (про рівноправ'я громадян України).
Ці фундаментальні (базові) статті Конституції і, відповідно, їх аналоги в Декларації прав людини порушуються в наступних державотворчих законах України:
- Закон про Конституційний Суд України
- Закон про Судоустрій і статус Суддів
- закони про органи влади в Україні (біля 40 законів і підзаконних актів).
В ціх законах вводяться паралельне Закону про пенсійне страхування громадян України статті про пенсії можновладців, які нічого спільного не мають з законом про пенсійне страхування для "звичайних громадян". Цім самим створюється правова колізія з Конституцією, яка не передбачає розділення громадян на клани, які живуть по різним законам, мають різні права і получають "солідарна" пенсію з одного і того ж джерела (ПФУ), але по різним правилам і в кардинально різному обсязі.
Наш Податковий Кодекс є фінансовим джерелом доходів правлячих кланів і нічого спільного з принципами рівноправ'я (ст.21, 24) і верховенства права (ст.8) не мають.
В відповідності з ПКУ податки за працівників як в самому кондовому середньовіччі платить його роботодавець. Це положення, яке протилежне від податкових систем всіх цивілізованих держав, відчужує поняття громадянина від поняття працівника, брутто-зарплати від нашої ерзац-зарплати і є передумовою пограбування громадян, подвійного стягування з них ПДВ і, як результат, матеріального забезпечення кланів, які контролюють бюджет. Ні з ринком, ні з рівноправ'ям, ні з демократією, ні з шляхом до ЄС такий закон нічого спільного не має. Він спільний лише з аналогічними законами Росії, Білорусі, Казахстану і іншими тоталітарними постсовецькими державами.