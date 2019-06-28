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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2028) Турчинов (3156) День Конституции (44)

 Турчинов: Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - изменить нашу Конституцию

Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - это, изменив нашу Конституцию, разорвать унитарное государство на искусственные федеральные анклавы, покончив навсегда с устойчивым развитием Украины и евроатлантической перспективой нашего государства.

Об этом Александр Турчинов написал в своем блоге в День Конституции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Конституция - это базис, Основной закон, который не только гарантирует права, он формирует ответственность и обязанности государства и его граждан. Прежде всего Конституция - залог стабильности. Нетрудно проследить существующую закономерность в мире: чем старше Конституция - тем стабильнее, прочнее и богаче страна. Именно поэтому в законодательстве многих стран, для того чтобы внести изменения в Основной закон, разработаны достаточно сложные процедуры. Есть страны, где граждане празднуют более чем двухсотлетние юбилеи Конституции, а изменения в них можно пересчитать по пальцам одной руки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями 1938 года

В нашей стране, где стабильные только проблемы и трудности, каждая новая власть пытается изменить базовые законы и Конституцию, исходя исключительно из своих узкополитических интересов. Таким образом политики ломают фундамент, без которого стабильность невозможна в принципе. Ведь, если меняется Конституция, необходимо также менять связанное с ней законодательство, всю архитектуру отношений и паритетов.

Со дня принятия Основного закона независимой Украины прошло 23 года. За это время уже трижды полностью менялась конституционная архитектура власти в Украине. Сначала изменить Конституцию пытался Кучма, проведя соответствующий "референдум", чтобы создать двухпалатный парламент и еще больше усилить свою президентскую власть. После Оранжевой революции в 2004 году Констутуцию демократизировали, и Украина стала парламентско-президентской. В 2010 году Янукович заставил Конституционный суд незаконно вернуть Основной закон в редакции Кучмовского единовластия. После этого, в 2014 году, по требованию Майдана, мы восстановили Конституцию 2004 года и наше государство снова стало парламентско-президентским.

Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - это изменить нашу Конституцию, разорвав унитарное государство на искусственные федеральные анклавы, покончив навсегда с устойчивым развитием Украины и нашей евроатлантической перспективой.

Также читайте: Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные программы и способность их реализовать

К сожалению, сегодня опять стали раздаваться предложения менять Основной закон. Но мы никогда не сможем обеспечить стабильность и положительную динамику в стране, пока не прекратим в угоду политическим амбициям, корпоративным интересам и политической целесообразности изменять Конституцию и перекраивать все национальное законодательство.

Конституция не должна быть популистской и отвечать на все вопросы. Она является тем краеугольным камнем, фундаментом, на котором строится вся законодательная крепость страны. Ломается фундамент - разрушается крепость.

Необходимо не Конституцию подстраивать под политические интересы, а политические интересы и программы реализовывать в рамках существующей Конституции.

Какая же Конституция самая лучшая? Нет одинаковых Основных законов, как и нет одинаковых государств. Но стабильность - залог успеха любой страны. Поэтому лучшей Конституцией является та, что веками не претерпит кардинальных изменений.

Читайте также: Турчинов: Сокращение населения - один из главных факторов, угрожающих национальной безопасности

Надеюсь, и в Украине будет такая Конституция!

С днем ​​Конституции, уважаемые друзья", - говорится в заметке Александра Турчинова.

Источник: https://censor.net.ua/n3134703
 
   
 Топ комментарии
 
В Украине произошёл переворот-к власти пришли про-российские силы. Зеленский -предатель и мерзавец.
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давайте говорити прямо.
росія хоче змінити Конститацію ручками ЗЕ і його команди
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Вазелин уже работает над новой конструкцией которую уже получил из запоребрика
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Аггга, и ПОПу вернуть, не??!
😁
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Странно, что когда Супрун ВЫТИРАЛА НОГИ о Конституцию, о статью ст. 49, которая гарантирует бесплатную, эффективную и доступную медицинскую помощь и обслуживание, Турчинов молчал!
Какое интересное избирательное виденье Конституции!


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А до Супрун ви отримували "безкоштовну", "ефективну", "доступну" медичну допомогу? Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 413 Поділіться безцінною інформвцією. Хто ж той святий міністр, який виконував кожен пункт 49 статті, КОНСТИТУЦІЇ, і коли ж ми так жили? Може, якось не вгледіли благо, проморгали? Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 7041 Ім"я цієї святої людини ..?
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Не может быть медицина бесплатной.
Только очень богатые государства могут в некоторой степени компенсировать стоимость медицины для граждан.
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симптоматично, какая истерика поднялась у проросийких ватников - когда Турчинов ткнул вас мордой в попытки расеи изменить Конституцию Украины Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 902
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Вазелин уже работает над новой конструкцией которую уже получил из запоребрика
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Взгагалі то , соєві, саме Петро підписав Мінську зраду. А там і сраний особливий статус донбасу і ще багато-багато усіякої хєрні. Так, що чия би корова мичала, а соєва корова краще б в тряпочку помовчала б...
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Кремляди всем пишут конституцию - в Сирии, в Украине, в Грузии, в Казахстане, в Венесуэле и даже в Германии
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Кремляди разворовывали оборонку, в ***** лично вводил Роттердам + и заставил Лексеевича отдыхать на Мальдивах во время войны??? Какие "підступні" эти кремляди!
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кремлядь ні до чого?може нагадати про Саламатіна та Лебедєва?
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В Украине произошёл переворот-к власти пришли про-российские силы. Зеленский -предатель и мерзавец.
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и мы уже ш месяц как в составе *********, ну по версии пылесосов?
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Тогда обьясни почему столько критики идет со стороны 100% проросийских Мертвечука и Бойко?
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Хотелось бы верить , что это херня- тоько в вашей голове!!!
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И чем же Зеленский предал ваши пророссийские силы?
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Ну нафига эта так называемая новость? Кто такой турчинов? турчинов мелкая звездаболка.
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Турчинов- возвращайся в свою секту!Накерувался .Политичний банкрут.
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На Кончтитуцію можна забить? Нічого, якщо в ній напишуть, що у вас є господар, і він має право робити з вами, що забажає? Начебто, рХверендум. Начебто, голосування, Начебто, підрахунок. І ось ви, щасливий баран у стійлі свого ВЛАСНОГО хазяїна
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давайте говорити прямо.
росія хоче змінити Конститацію ручками ЗЕ і його команди
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Спочаку руками Пе через мінський договорняк, а уже потім, МОЖЛИВО, руками Зе, якщо він і справді прокозлорилий...
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він заявив Макрону, що готовий домовлятись з сепарами і припинити вогонь.
вийшло, рашка ні при чому і її можна повертати в ПАРЕ.
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Ксюша, я уважно слікую за новинами, але про домовлятись з сепарами вперше від Вас чую... Тому, пробачте, не вірю...
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ну і не вірте.
Люди чули, прозвучало французькою.
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незабаром самі перконаєтесь
діяти вже почали.
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Дякую. Аж не віриться, що ти мені допомагаєш ))
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Ксюша о НЕвозможности, так что прав то то твой оппонент
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Досьогодні слова зю з діями не співпадали ніразу.
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как ни разу?кто на инаугурации пообещал раду разогнать?и таки разогнал!
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Невже недоторканість відмінять?!! Тоді нам точно хана!
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кстати, в минских изменения конституции и записаны...и если будет политическая воля руководства и 2/3 в парламенте это может быть и выполнено
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Губки бантиком, бровки домиком,
Похож на маленького сонного гномика

Саша, где Крым?
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Турчинов в 14 году сам и нанес ключевой удар, сдав Крым!
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А ти, тим часом воював з кацапами?
Мабуть ще сцикуном був, снаряди їм подавав?
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Денис!!! Тупик !!!
Не сдали Крым, а Захватили его!!! Ты что жопой вперед ходишь?
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но сопротивления то не было?так что может и можно говорить о сдаче
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Это и есть главная цель Зеленского,за которую ему и платят деньги.
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Полечи голову порохобот.
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Ну да, ще 4-5 тижнів йому платитимуть, а далі переглянуть бюджет і всі порохоботи безкоштовно смердітимуть на сайтах
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Ну когда вы порохососы уже поменяете это вот убожество на какие-то новые интересные методички? Нудно и тошно.
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Если тошно-пойди удавись,кремлядь гыбкая.
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Кровавый Дебил.
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Смотря какие изменения, например предлагается втрое уменьшить число бездельников в Раде, думаю все украинцы только за, так что не надо кричать что никакие изменения недопустимы.
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Ну да, Конституцию менять нельзя, вдруг туда внесут что то опасное для наших властей.
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У меня один вопрос к Турчинову- вы, что не видели рейтенги Порошенко?
Вы или в игру играете или не страдайте теперь!!! В ваших руках было все!!!
Надеюсь Вы знаете, что делаете! С Уважением Гражданин Украины!
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Вони всі себе називають громадянами України але тримають дулю в кишені. Маланці.
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Кожен справжній українець повинен сміливо витягти цю дулю з кишені! Ми переможеио!
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"Русские" украинцы... Переселившиеся в погоне за лучшей жизнью из своих мухосрансков в Украину и настойчиво пытающихся транформировать новое место жительства (как сами так и их потомки) во всё тот же мухосранск...
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не все так однозначно...долгое время было единое государство, понятно что миграция осущесствлялась, особенно на донбасс, для разработки шахт
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"Переселение" - осознанная политика мокшан...
Сегодняшний Крым тому подтверждение.
Крымскую "вату" сейчас активно замещают мокшанской.
Как не совсем благонадёжных...
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Очередной спич-страшилка в стиле советского парторга, кем Турчинов собственно и являлся в 1980-ые. "Праклятые империалисты хотят..." ну и далее по тексту.
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Зебеня, получив в коалиции с Тимошенко и остальными рыгами конституциональное большинство, перекроют Конституцию про трем направлениям:
1. разорвут унитарное государство на искусственные федеральные анклавы дав им право на выход из состава страны и право вето на внешнеполитическую деятельность = возврат в таёжный союз.
..
2. Превращение поста президента в представительский, пост премьера в полнокровного главу государства без ограничения сроков правления = парламентская республика. Т.о. Каломойский будет бесконечно править руками Тимошенко финансовыми потоками страны, а кремль будет править самой Украиной.
..
3. Введут в Конституцию русский язык в качестве государственного.

...
Положение вещей таково, что его можно изменить только силой - как в 2014г.
После государственного конституционного переворота по указанным выше 3-м пунктам будет поздно. т.к. кремль будет силой защищать "легитимную" власть = большая война.

Источник: https://censor.net.ua/n3134703
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Как вовремя Вы уехали!
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ПЕСцику, зроби щеплення від сказу!
😁
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интересный план, но ты же вернешься, чтоб не допустить этого и возглавишь 3ий майдан?
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ловлю на слове, но если этого не произойдет, буду тебе о твоем балабольстве периодически напоминать
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План зебилов одобряете - или по теме пригожин запрещает говорить?
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У Турчинова снова нависла угроза, как он переживет...
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Везде агенты кремля! Вон и в офис к Зеле затесались!
В общем, Голосуй за Порошенко, а то Путин нападе!
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И начало уже есть мокшанский Газпром скупает Украинские ТВ каналы а именно клешнями кума карлика Кощеюшкой и дело времени зомбоящик превращается в филиал Казлостана.
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Комсомолец, зачем Крым сдал?
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"Конституция - это базис, Основной закон, который не только гарантирует права, он формирует ответственность и обязанности государства и его граждан. Прежде всего Конституция - залог стабильности.

В Конституцию Украины за последние 20 лет было внесено 6 изменений, 3 из которых - при прошлой власти. Переписали под себя Конституцию, а теперь рассуждают о базисе и стабильности, твари. Верх цинизма.
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1. Отменить курс на вступление в ЕС и НАТО.
2. Закрепить внеблоковый статус.
3. Отказаться от собственных вооруженных сил, вместо них - скромные силы самообороны
без тяжелого вооружения.
4. Закрепить курс на создание союзного государства с Россией.
5. Первый государственный язык - русский.
6. Двухпалатный парламент.
7. Украина - федеративное государство.
8. Убрать любые упоминания о Крыме.

Я ничего не забыл? Зато мир "любой ценой".
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Мозги ты где-то забыл.
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Забыли- месть, пытки, преследование проукраински настроенных граждан Украины, стукачество, убийства патриотов и низкий уровень жизни,который теперь станет бесконечным.
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лахта-боты повылазили в полном составе.
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Ще й падли спамлять НЕботів. Не всигаю витягати нормальних дописувачів.
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лахта-боты повылазили в полном составе и топят за зеленского и сдачу Украины на условиях пуйла
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Ну это смотря какие изменения. Если я правильно понял, то у Зе говорят о приведениии к экономическим реалиям таких норм, как например право на бесплатное медобслуживание и т.п., что есть правильно.
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А слабо четко и прямо, исчерпывающее, заранее, перед выборами в ВР заявить, какие изменения в Конституцию предлагается внести, а каких точно не будет? Видимо, слабо, ибо есть что скрывать. Ну а вы, сторонники Зеленского, уже проголосовали и ещё проголосуете за воображаемого вами кота в мешке, что, безусловно, свидетельствует о незаурядном развитии вашего мозга...
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Об этом вообще речь не идет. Вы за федерализацию Украины - так сразу скажите
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Вот и надо обсуждать по теме - без независимости страны. которую можно отстоять только силой, не будет достойной жизни в любой сфере, в том числе медицинской = а будет рабская жизнь подмосковных малороссов
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А почему ты считаешь, что именно вопрос федерализации стоит на повестке дня у Зе в плане изменения конституции? ну кто и где такое сказал. Не паранойничай.
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Господи, да далось вам это бесплатное медицинское обслуживание. Никогда оно не было бесплатным по факту. Неужели это самое главное сейчас?
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Да мне не далось. Но на этой статье конституции многие спекулируют.
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Може ануснорилий комсюк розповiсть як ерефiя змусить бiльш 300 депутатiв проголосувати
за змiну Конституції? Тим більше спікера Парубія вже не буде.
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Экономические реалии таковы, что позволяют группе олигархов-монополистов получать десятки миллиардов долларов прибыли в год за счет госбюджета. И им наплевать на пенсионеров, медицину, на всю социальную сферу, да и госчиновники недалеко от них ушли.
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Это называется Социальный Дарвинизм. Соросовские грантоеды-либерторианцы и выступают за некро-социальную политику. К сожалению вокруг Президента Зеленского крутится целая свора подобных грантоедов. Если он пойдёт у них на поводу, они похоронят его рейтинг быстрее, чем это было с Порошенко.
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Именно Турчинов в 2014 году объединил военнные усилия Украины в отражении руссо-фашистской агрессии, если у кого память коротка.
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Ага помним, именно он отказался вводить военное положение при захвате Крыма.
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Я же сказал, если у кого память коротка, то пусть ее освежит.
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Её, подчинённую олигархам, давно надлежит изменить!
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Конституцию не менять нужно, а заставить ее выполнять.
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Когда вижу губы турчинова, сразу тянет растягнуть ширинку....
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Нужно сейчас выбрать в Раду молодёжь от Голоса,чтобы большинство прошло ,поменять всё что накипело,а потом через год распуститься и пойти на новые выборы с нормальными законами и с количеством 292 депутатов в Верховную Раду
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Як доводить досвід попередньої влади (в т.ч. і ваш, пане Турчинов), не обов'язково змінювати Конституцію, щоб змінити суспільно-політичний устрій з демократичного (в відповідності зі ст.1) на тоталітарний. Достатньо просто приймати законодавство, яке має ту Конституцію на увазі.

Буквально всі прийняті при Порошенко (і Турчинові) закони про органи влади протирічать положенням Конституції про рівноправ'я громадян України, що несумісно з багатьма статтями Конституції: ст.8 (яка проголошує верховенство права і пряму дію статей Конституції), ст.15 (про різноманітність ідеології і заборону цензури), ст.21 і ст.24 (про рівноправ'я громадян України).
Ці фундаментальні (базові) статті Конституції і, відповідно, їх аналоги в Декларації прав людини порушуються в наступних державотворчих законах України:
- Закон про Конституційний Суд України
- Закон про Судоустрій і статус Суддів
- закони про органи влади в Україні (біля 40 законів і підзаконних актів).

В ціх законах вводяться паралельне Закону про пенсійне страхування громадян України статті про пенсії можновладців, які нічого спільного не мають з законом про пенсійне страхування для "звичайних громадян". Цім самим створюється правова колізія з Конституцією, яка не передбачає розділення громадян на клани, які живуть по різним законам, мають різні права і получають "солідарна" пенсію з одного і того ж джерела (ПФУ), але по різним правилам і в кардинально різному обсязі.

Наш Податковий Кодекс є фінансовим джерелом доходів правлячих кланів і нічого спільного з принципами рівноправ'я (ст.21, 24) і верховенства права (ст.8) не мають.

В відповідності з ПКУ податки за працівників як в самому кондовому середньовіччі платить його роботодавець. Це положення, яке протилежне від податкових систем всіх цивілізованих держав, відчужує поняття громадянина від поняття працівника, брутто-зарплати від нашої ерзац-зарплати і є передумовою пограбування громадян, подвійного стягування з них ПДВ і, як результат, матеріального забезпечення кланів, які контролюють бюджет. Ні з ринком, ні з рівноправ'ям, ні з демократією, ні з шляхом до ЄС такий закон нічого спільного не має. Він спільний лише з аналогічними законами Росії, Білорусі, Казахстану і іншими тоталітарними постсовецькими державами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Один из ключевых ударов, который РФ хочет нанести по Украине, - изменить нашу Конституцию
 
 
 
 
 
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