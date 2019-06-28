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 Политика Украины
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Все про:гражданство (975) Зеленский (1930) добровольцы (618) Толопа Юлия (2)

 Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В гражданство Украины приняты: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину

Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134702
 
   
 Топ комментарии
 
При порошенко такого не было! Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность государства - Цензор.НЕТ 5594
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Ось тобі й товаріщь Порохня. За п'ять років не спромігся. Хто ж клован і маріонетка?
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Грузинская ОПГ стала героем Украины. Надолго ли ...
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как там финны голосовали за кацапов...?
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Финляндия отдала СССР Карелию и Выборг, и живет себе спокойно.
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а, Карелия и Выборг, как живут, или жили...? Что еще надо отдать кацапам, что бы они отстали...?
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Ну не встиг пан Петро всiм громадянство надати. Нiколи було. Вiн в цей час нагороджував не менш гідних людей:
Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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Нарешті реальні справи Президента, а не порожні обіцянки
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Головне, щоб потім їх не засудили за вбивства мірнаго насілєнія дамбаса.
бо при такій владі, яка зараз, нічого певного спрогнозувати не вдасться
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Порося кинув за грати 8000 АТОшників за "вбивство мирного населення дамбаса".
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Головне, щоб потім їх не засудили за вбивства мірнаго насілєнія дамбаса,як було при пэте.
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Не, ну это же зрада порохоботы уже методичками шуршат))
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Зрозумів, що обдристався з учорашньою істерикою, і вирішив нашвидкуруч підлатати імідж. Сам доторопав чи Розумков підказав?
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А Климкина вчера как пацана перед всей страной!!!! Мерзко!!! Что в кабинете нельзя было !!
КЛОУНЫ!!!!!
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Мало! Выгнать взашей! Япона мать - ещё одна независимая ветвь власти, МИД! Блин, хочу советуюсь с президентом Зеленским, не хочу..так советуюсь с бывшим шоколадным президентом! Рада его не уволила так он чего хочет, то и будет делать? Гнать на хрен с пляжа!
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Гнать за что? За то, что отказался признать юрисдикцию России над Крымом, не спросив Зеленского?
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Он обязан был поставить в известность, притензии не к решению МИД .
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А патриоту Порошенко типа было некгода, нужно было ждать клуона!?
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И назвал украинских детей не гражданами... Уберите малороса!!!
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Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про присвоєння звання Герой України» трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.
https://www.president.gov.ua/news/vo...-trom-li-56105

Спасибо, Владимир! Пусть поздно, но люди получили награды. А мародёру всё было покуй. Ну, кроме бабла, конечно.
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Вот это очень круто ! Петя нанавидел иностранцев воевавших за нас , оно даже выдавало их параше . А Зеленый сделал , как сделал бы любой нормальный человек .
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Не бачу приводів для радості. Після вступу в силу закону № 3433 "щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України. " відкриється канал для легалізації багатьох кримінальників і іноземної агентури.

Для них не буде діяти:
- умови обов'язкового проживання протягом останніх 5 років на території України, -обов'язкового дозволу на імміграцію,
-володіння державною мовою,
-наявності законних джерел існування.
- не буде поширюватися вимога припинити іноземне громадянство при отриманні українського. Їм достатньо буде надати декларацію про відмову від громадянства іншої держави.Це щодо добренького парламенту.
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А це з інавгураційної промови:
"...Українці в Європі та Азії, у Північній та Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті!
Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.
Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому.
Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть, будь ласка, свої знання, досвід і ментальні цінності.
Все це допоможе нам почати нову епоху.
Скептики скажуть: це фантастика. Це неможливо.
А може, це і є наша національна ідея? Об'єднавшись - зробити неможливе...."
Скільки українців в тому списку ?
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Шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА, патриотов либо депортировала, либо сдавала ********** Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави - Цензор.НЕТ 3819
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Говорят, что заглавная фотка в статье, где Зю с умным видом просматривает документы - это кадр из сериала "Слуга народа".
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Главная наша НАЦЖЕНА - Порошенко ! Даже ******** !
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Прахоботы пучат глаза и скрежещут зубами, но зраду, епта, здесь отыскать невозможно. Хотя порохнявые должны стараться, ведь они ылита как никак.
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А можно мне получить Гражданство Украины? У меня прописка Луганская. В каждом банке Украины где я хочу взять кредит мне говорят что я гражданин ЛНР. Для меня это гасударство какая то проститутка.
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Так может ты и есть гражданин ЛыНыРы, а украинский паспорт сжег в 2014 году?
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Нет не сжег. В отличии от тебя который признал ЛыНыРы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность государства
 
 
 
 
 
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