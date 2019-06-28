 Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность государства

Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
В гражданство Украины приняты: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.
Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.
Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
бо при такій владі, яка зараз, нічого певного спрогнозувати не вдасться
КЛОУНЫ!!!!!
Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.
Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.
https://www.president.gov.ua/news/vo...-trom-li-56105
Спасибо, Владимир! Пусть поздно, но люди получили награды. А мародёру всё было покуй. Ну, кроме бабла, конечно.
Для них не буде діяти:
- умови обов'язкового проживання протягом останніх 5 років на території України, -обов'язкового дозволу на імміграцію,
-володіння державною мовою,
-наявності законних джерел існування.
- не буде поширюватися вимога припинити іноземне громадянство при отриманні українського. Їм достатньо буде надати декларацію про відмову від громадянства іншої держави.Це щодо добренького парламенту.
"...Українці в Європі та Азії, у Північній та Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті!
Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.
Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому.
Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть, будь ласка, свої знання, досвід і ментальні цінності.
Все це допоможе нам почати нову епоху.
Скептики скажуть: це фантастика. Це неможливо.
А може, це і є наша національна ідея? Об'єднавшись - зробити неможливе...."
Скільки українців в тому списку ?