 Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркивают, что позиция ФРГ относительно непризнания аннексии Крыма Россией не изменилась в связи с возвращением делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Решение относительно России в ПАСЕ не меняет ничего в нашей позиции относительно территориальной целостности Украины или незаконной аннексии Крыма Россией. Мы не примем это нарушение и другие нарушения международного права. Поэтому ЕС именно сейчас единогласно продлил санкции против России", - говорится в сообщении.
"Важно, чтобы теперь Совет Европы разработал механизм, согласно которому на государства-члены можно будет накладывать санкции в соответствии с уставом. Мы выступаем за то, чтобы это произошло быстро, и он (механизм) был сформирован эффективно. Эти новые правила сделают Совет Европы крепче", - отметили в МИД Германии.
"Нам также ясно: Украина является неотъемлемой составляющей частью Совета Европы. Мы хотели бы, чтобы представители Украины продолжали участвовать в Парламентской ассамблее. Членство России в Совете Европы является, на наш взгляд, важным, в том числе потому, что тем самым 140 миллионов российских граждан имеют доступ к Европейскому суду по правам человека. Мы продолжаем напоминать России о ее обязательствах, которые она сама взяла на себя, став членом Совета Европы", - говорится в сообщении.
Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.
7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
6 червня 1919 року, очікуючи на нове призначення, Петро Болбочан приїхав до Проскурова. Керівники групи звернулися до інспектора УНР при дивізії з проханням про повернення Петра Болбочана. На підставі цього звернення інспектор Микола Гавришко наказав Петрові Болбочану «негайно вступити в командування військами Запорізької групи». М. Гавришко зробив це відповідно до закону УНР про інспекторів. Мотиви - необхідність зміцнення армії і врахування настроїв найбільш дисциплінованого її підрозділу. Про свій наказ інспектор повідомив керівництво.
Проте 9 червня з'явився наказ, в якому Болбочана і Гавришка звинуватили у самовільному захопленні влади. Розпочалося нове слідство. Болбочан мав змогу втекти від слідства. Але не зробив цього, прагнучи довести, що за ним немає жодної вини.
10 червня 1919 року Петра Болбочана заарештували без жодного опору. Був звинувачений (разом з В. Оскілком) у намаганні призначити головою Директорії Євгена Петрушевича.[3]
12 червня 1919 року над ним відбувся військово-польовий суд. Петра Болбочана звинувачували у невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту в умовах військового часу. Вирок, підписаний О. В. Осецьким, - смертна кара. Помилування Петра Болбочана, як вважає І. Мазепа, вело б до подальшої анархії. Він, зокрема, пояснював це тим, що Петлюра « «при всій лагідності своєї вдачі все-таки хотів суворою карою покласти кінець виступам тих груп, що в найтяжчий момент нашої боротьби ганебно й безглуздо руйнували фронт».[4] »
З іншого боку, протестуючи проти такого рішення, В. Липинський, який на той час очолював дипломатичне представництво УНР у Відні, подав у відставку, оскільки « «такими фактами, як розстріл Отамана Болбочана, Правительство Української Народньої Республіки стало виразно на шлях партійного терору». »
28 червня 1919 року о 22-й годині Петра Болбочана розстріляли на залізничній станції біля с. Балин (нині Дунаєвецький район Хмельницької області).
https://zn.ua/POLITICS/premer-moldovy-obvinila-vlast-poroshenko-v-kontrabande-i-korrupcii-v-polzu-pridnestrovya-322145_.html
Эти ценности вечны, и наши ребята, погибшие и за них в том числе, - каждый из них - стОит тысяч вырождающихся и сытых европейцев.
Европа - это культура и память. Если европейцы не хотят быть настоящей Европой, значит, кто-то должен подхватить это знамя. И наша страна имеет полное право быть преемницей этих традиций - за это заплачено большой кровью.
Странная какая-то у них поддержка.
- то шо я сходіл налєво нє мєняйєт мойєго отношенія к тєбє
Вот в этом вся европейская мораль: скупая награбленное, иметь твердую позицию, что грабитель поступил нехорошо.
Позиция Европы всегда была "твердой"...
"дешевый" газ = настоящая цена минус скидка, отданная суверенитетом.
Формула стара, как мир...