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 Политика Украины, За рубежом
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 Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии

Берлин выступает за разработку в Совете Европы нового механизма введения санкций, который позволит применять ограничительные меры к странам-членам.

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркивают, что позиция ФРГ относительно непризнания аннексии Крыма Россией не изменилась в связи с возвращением делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Решение относительно России в ПАСЕ не меняет ничего в нашей позиции относительно территориальной целостности Украины или незаконной аннексии Крыма Россией. Мы не примем это нарушение и другие нарушения международного права. Поэтому ЕС именно сейчас единогласно продлил санкции против России", - говорится в сообщении.

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"Важно, чтобы теперь Совет Европы разработал механизм, согласно которому на государства-члены можно будет накладывать санкции в соответствии с уставом. Мы выступаем за то, чтобы это произошло быстро, и он (механизм) был сформирован эффективно. Эти новые правила сделают Совет Европы крепче", - отметили в МИД Германии.

"Нам также ясно: Украина является неотъемлемой составляющей частью Совета Европы. Мы хотели бы, чтобы представители Украины продолжали участвовать в Парламентской ассамблее. Членство России в Совете Европы является, на наш взгляд, важным, в том числе потому, что тем самым 140 миллионов российских граждан имеют доступ к Европейскому суду по правам человека. Мы продолжаем напоминать России о ее обязательствах, которые она сама взяла на себя, став членом Совета Европы", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.

7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134701
 
 
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Про МИД Германии, МИД Франции и самого Зеленского:

Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8796
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Цей день в історії: 28.06.1919 р. розстріляний легендарний Петро Болбочан (звільнив від росіян Крим), безпідставно звинувачений у намірах державного перевороту...

Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5647
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Петра Болбочана викликають до Чорного Острова, де він зустрічається з Петлюрою. Йому ставиться завдання - формування частин з українських полонених в Італії. Болбочан погодився. Проте уряд УНР чомусь всіляко відтягував нове призначення.
6 червня 1919 року, очікуючи на нове призначення, Петро Болбочан приїхав до Проскурова. Керівники групи звернулися до інспектора УНР при дивізії з проханням про повернення Петра Болбочана. На підставі цього звернення інспектор Микола Гавришко наказав Петрові Болбочану «негайно вступити в командування військами Запорізької групи». М. Гавришко зробив це відповідно до закону УНР про інспекторів. Мотиви - необхідність зміцнення армії і врахування настроїв найбільш дисциплінованого її підрозділу. Про свій наказ інспектор повідомив керівництво.
Проте 9 червня з'явився наказ, в якому Болбочана і Гавришка звинуватили у самовільному захопленні влади. Розпочалося нове слідство. Болбочан мав змогу втекти від слідства. Але не зробив цього, прагнучи довести, що за ним немає жодної вини.
10 червня 1919 року Петра Болбочана заарештували без жодного опору. Був звинувачений (разом з В. Оскілком) у намаганні призначити головою Директорії Євгена Петрушевича.[3]
12 червня 1919 року над ним відбувся військово-польовий суд. Петра Болбочана звинувачували у невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту в умовах військового часу. Вирок, підписаний О. В. Осецьким, - смертна кара. Помилування Петра Болбочана, як вважає І. Мазепа, вело б до подальшої анархії. Він, зокрема, пояснював це тим, що Петлюра « «при всій лагідності своєї вдачі все-таки хотів суворою карою покласти кінець виступам тих груп, що в найтяжчий момент нашої боротьби ганебно й безглуздо руйнували фронт».[4] »
З іншого боку, протестуючи проти такого рішення, В. Липинський, який на той час очолював дипломатичне представництво УНР у Відні, подав у відставку, оскільки « «такими фактами, як розстріл Отамана ­Болбочана, Правительство Української Народньої Республіки стало виразно на шлях партійного терору». »
28 червня 1919 року о 22-й годині Петра Болбочана розстріляли на залізничній станції біля с. Балин (нині Дунаєвецький район Хмельницької області).
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мдя, свои же расстреляли по какому то надуманному обвинению
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почему промосковский?проевропейский
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Потому что в сговоре с Додоном - а название в жопу. на заборе тоже всякое пишут.
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ну ты конечно знаток известный)))конечно, коалиция там противоестественная, но чего не сделаешь ради ослабления олигархата
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"ослабление олигархата" - любимый лозунг лахтинцев за деньги олигархата
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все, что смог родить?я так понял, тебе этот олигархат нравится, главное чтоб он под патриотическими лозунгами маскировался?
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Это Вы про Коломойского - хозяина пацанчика?
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Ну,если ты веришь сайту Страна.ua, то можно поверить , что ты Зелёный марсианин!
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а если я приведу другой источник, заслуживающий доверия, убьешься головой об стену?
https://zn.ua/POLITICS/premer-moldovy-obvinila-vlast-poroshenko-v-kontrabande-i-korrupcii-v-polzu-pridnestrovya-322145_.html
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Врети, сдали Украину вместе с Зе!11 Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3096
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Про МИД Германии, МИД Франции и самого Зеленского:

Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8796
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Конечно не меняет! Осуждали и будем осуждать.
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В 14г за европейский выбор и европейские ценности горел Майдан. Отблески этого огня до сих пор в сердцах украинских патриотов. Но после последнего голосования в ПАСЕ, честно говоря, я потерял ориентиры.
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Да, но ценности - уважение человеческого достоинства, демократии, верховенства права и т.д. - есть и будут, пусть даже их продают и сливают их политики, как они сливают израненную Украину сейчас.
Эти ценности вечны, и наши ребята, погибшие и за них в том числе, - каждый из них - стОит тысяч вырождающихся и сытых европейцев.
Европа - это культура и память. Если европейцы не хотят быть настоящей Европой, значит, кто-то должен подхватить это знамя. И наша страна имеет полное право быть преемницей этих традиций - за это заплачено большой кровью.
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ответить им прямой речью из сериала "идите в ..опу!"
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разница в том, что по украине - позиция, а по рф в пасе - действия
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Пустопорожний треп,не скрывающий продажное нутро немчуры,цинично рассказывающей про какие-то демократические ценности и идеалы,в то время как основной идеал для них-деньги.
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не меняет? но поощряет рашу на дальнейший беспредел, ибо ей за это ничего не будет...
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немцы!!! Вы уже или трусы оденьте или крестик снимите
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Немцы "поддерживают" Украину голосуя за возвращение в ПАСЕ козломордых и усиленными темпами строя газопроводы в обход Украины, поставляя турбины в оккупированный Крым.
Странная какая-то у них поддержка.
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Да хватит уже! Слив засчитан. Мир увидел, чего стоят т.н. "Европейские ценности". Если Украина сейчас выйдет из ПАСЕ, то следом за ней выйдут Польша, Балтийские страны,...
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супруг обманутой женє:
- то шо я сходіл налєво нє мєняйєт мойєго отношенія к тєбє
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цинизм высшего пилотажа!!!... мы поддерживаем возвращение в ПАСЕ страны, которая оккупировала вашу территорию, но вы не переживайте, мы все-равно "поддерживаем" вашу территориальную целостность... про "глубокую озабоченность" в 2014 году мы тоже слышали.
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если по "позиции в камасутре", то это правда (без уточнения какой именно)! Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 2942
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Как мило
Вот в этом вся европейская мораль: скупая награбленное, иметь твердую позицию, что грабитель поступил нехорошо.
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В годы Голодомора в Украине 1932-1933гг европейцы в том числе и Германия кормила свиней украинским зерном,который кремлёвский Фюрер сралин отобрал у голодающих украинцев ,вот такая европейская мораль была.
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Народ Германии несуверенен. Суверенитет они поменяли на
"дешевый" газ = настоящая цена минус скидка, отданная суверенитетом.
Формула стара, как мир...
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ага...стописятчетвертый раз озабоченные.... Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 4007
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Яременко: МИД Украины сделал плохо не только для президента, но и для наших моряков и их семей. Дипломатам все же нужно иногда думать , С Московией если думать ,то всегда нужно быть перед ними вприсядку,завтра ватники похитят ещё кого то поинтересней и что нужно отдавать Харьков или Каховскую ГЭС? Зеленскому пора понять что мы сейчас не в театре ХИ-ХА ,а находимся и будем находиться постоянно на линии фронта, а если надоело .то веди народ Украины в московскую конюшню но только без сдачи украинской земли,за Украинский народ я ничего не говорю ,украинцы давно сделали свой выбор.Боже дай мозги украинцам,чтобы они не повторились! Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 3692
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а где єти мозги взять то ??? если они всю инфу сосут из зомбоящика нифуя при єтом не думая
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Они когда и так устаревшие санкции с кацапов снимать будут , то будут очень озабочены и будут призывать кацапов уважать территориальную целостность соседних стран. Они за всё хорошее против всего плохого , но деньги важнее всего для них .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии
 
 
 
 
 
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