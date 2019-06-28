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 Политика Украины, За рубежом
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 На саммите министров обороны стран-членов НАТО Украина обратила внимание партнеров на российскую агрессию и ситуацию на Донбассе, - замминистра Петренко

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Анатолий Петренко принимал участие в нескольких заседаниях в рамках мероприятий на уровне министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает корреспондент НВ Дмитрий Тузов, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы обратили внимание наших партнеров на процедуры по упрощению выдачи паспортов Украины для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на игнорирование (РФ, - Ред.) решения Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей, на непризнание (Россией, - Ред.) результатов официального расследования по самолету MH-17. Это все - вещи, которые происходят, к сожалению, на фоне обострившейся военной обстановки на востоке Украины", - сказал Петренко, который принимал участие в нескольких заседаниях в рамках мероприятий на уровне министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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Саммит министров обороны стран-членов НАТО прошел в Брюсселе 26-27 июня 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3134700
 
   
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А президент Украины дал добро на такое обращение, а то опять истерить будет?
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Слабенько...
Про такі проблеми має говорити президент.
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та ми вже бачили реакції цих єуропейських імпотентів в ПАСЄ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите министров обороны стран-членов НАТО Украина обратила внимание партнеров на российскую агрессию и ситуацию на Донбассе, - замминистра Петренко
 
 
 
 
 
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