 Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) и обсудили поддержку экономических реформ в Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Меркель для обсуждения широкого круга вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель и поддержку экономических реформ в Украине", - отмечается в сообщении.

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Также стороны рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установление справедливых стандартов для глобальной торговли, добавили в Белом доме.