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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G20 (132) Меркель (1669) Трамп (2289)

 Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом

Встреча состоялась на полях саммита "Большой двадцатки", который проходит 28-29 июня в Осаке (Япония).

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) и обсудили поддержку экономических реформ в Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Меркель для обсуждения широкого круга вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель и поддержку экономических реформ в Украине", - отмечается в сообщении.

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Также стороны рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установление справедливых стандартов для глобальной торговли, добавили в Белом доме.

Источник: https://censor.net.ua/n3134697
 
 
 Топ комментарии
 
И это все после встречи Зеленского с Меркель. Правильно я говорю, соевые?
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_Меркеляка - путлеровская потаскуха и союзник, сообщник и подельник. Трампанутый - единомышленник путлера. И вот эти что-то там обсуждают про Украину... Всё одно что волк и медведь рассуждают о благе стада овец. Результат предсказуем и печален для стада.
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Рашка сглотнула. )) Украине все помогают открыто. А она втихоря сует подачки дырам. Вон уже училище вояк в Донецке закрывают. Лепота ))) А раньше Кубу содержали....Ресурсы не резиновые )))
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Введите санкции против парашенки за торпедирование мирного процесса. Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7973
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ты во флешмобе иди участвуй. Расхлопался здесь Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4507
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вроде и свежина,а всеравно шыкаладом воняе
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Да-да. Суперкорупционеры Германи через Дойчебанк отмыли сотни милиардов для рахомафии и плешивого карлика, затем протягивают проект СП-1/ СП-2, потом голосуют полным составом за возврат Засрахи в ПАСЕ, а после этого, ведут рассказы про реформы в Украине. Может пускай бабушка отправляется к другу Герхарду в Роснефть уже сегодня...
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Рашка сглотнула. )) Украине все помогают открыто. А она втихоря сует подачки дырам. Вон уже училище вояк в Донецке закрывают. Лепота ))) А раньше Кубу содержали....Ресурсы не резиновые )))
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_Твоё дурацкое заявление настолько противоречит реальности, что ты либо сумасшедший, либо бот.
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Ну,а шо рашка тянет дыры ? Нифига. И это при том,шо граница в 100 км. А кругом все пипец...Начиная с дорог ))
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И это все после встречи Зеленского с Меркель. Правильно я говорю, соевые?
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У вас не получилось намазать мову на хлеб, у нас получится размазать клоуна об асфальт) а за недоразвитого с меркель мы уже в пасе наблюдали...
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Как-то соевая ботва выборочно наблюдает - тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Неудивительно что рейтинг Солнцеликого Отца шоколадной нации катится в пропасть, тут хоть бы 5% набрать и пару тушек в Раду завести, а не "по асфальту размазывать" президента с 70% поддержкой.
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у тебя я вижу получилось,шо на клавиатуре кроме рус и eng них.. больше нет.
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цыплят по осени считают, так и помощь посмотрим в чем и как. Кстати, они Украине помогают и ни как ЗЕ
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помощники, бл...
А к старуеи мэкиль, по всей видимости, Паркинсон начал наведываться Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 442 Ее время заканчивается, может нагадить под конец
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_Меркеляка - путлеровская потаскуха и союзник, сообщник и подельник. Трампанутый - единомышленник путлера. И вот эти что-то там обсуждают про Украину... Всё одно что волк и медведь рассуждают о благе стада овец. Результат предсказуем и печален для стада.
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Украина - стадо овец? Ну ты даёшь. Ну тогда может точнее сказать - стадо баранов?
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та йий пы..да подходит... Это паркинсонизм... А значит мозгам каюк скоро Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9343
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А какие экономические реформы в Украине произошли? Не заметил что-то. Вот рада обновится то может и реформы будут.
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а чё "будут"? одна реформа уже успешно выполнена. "Узеленского" переименовано в "Офис ***********".
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Ну почему только офис, отменены безумные штрафы для бизнеса за ошибки в ведении кассового отчета, школьная форма, на которой наживались пройдохи. Но для реальных реформ нужно правительство и поддержка в раде, а не шобло саботажников мародера.
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за послушание, отслюнявят пару сотен лямов..
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украину переводят под внешнее управление...а владимир может заменить минстеця, как и обещал
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я так понимаю, Трамп Меркельше на санкции намекал за СП-2.
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а обострение на нашем восточном фронте , поддержку рашей террористов там же, отжатый Крым и как бонус - СП-2...канцлерша не захотела обсуждать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом
 
 
 
 
 
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