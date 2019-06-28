 Россию нужно привлекать к ответственности, - МИД Канады о возвращении РФ в ПАСЕ

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Канада обеспокоена решением ПАСЕ безоговорочно восстановить право голоса России. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности за нарушения международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявили в МИД.

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Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.

7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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