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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1262) ПАСЕ (1382) Россия (73190)

 Россию нужно привлекать к ответственности, - МИД Канады о возвращении РФ в ПАСЕ

Россию нужно привлекать к ответственности за нарушение норм международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины, заявили в Министерстве иностранных дел Канады.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Канада обеспокоена решением ПАСЕ безоговорочно восстановить право голоса России. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности за нарушения международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявили в МИД.

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Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.

7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3134695
 
   
 Топ комментарии
 
ее надо было привлдекать к отвестенности в 2008 году, когда оккупировали Грузию
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в 2008 Грузию поддерживал только Президент Ющенко,а Зрада с созданной Порошенко партией регионов задом крутила перед Рашкой
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ее надо было привлдекать к отвестенности в 2008 году, когда оккупировали Грузию
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в 2008 Грузию поддерживал только Президент Ющенко,а Зрада с созданной Порошенко партией регионов задом крутила перед Рашкой
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порошенка можно сажать по статье сепаратизм за его слова "Львівяни -це самі справжні українці"
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Понятно что европейские чинушки тоже продажные и кацапы как обычные азиаты всегда суют бабки.Почему журналисты не выясняют что косоглазые делают в ПАС Е и почему еще там нет ким чина или китайцев-те тоже бабки сунут а то что азиаты то не важно.ВАЖНО БАБЛО и к черту принципы
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Та де там...
Європеоїди вже хабара великого взяли.
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Може й хабара взяли, а може вважають, щоне варто напружуватись, коли преЗЕбіл каже одне, а робить інше. А може, й тей друге разом.
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ПАСЕ - это парламентская ассамблея. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ! все вопросы- к вонючей доживающей последние дни раде и ими проголосоваными министрам.
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Та ні. На цейраз всі питання до мінінаполеона, який просто поклав і на цю сессію ПАСЕ, і на нашу делегацію, і на свої пряміобов'язки. Мабуть, сплутав все те з клавішним інструментом.
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Первое правило перед неадекватом - ввести его в правовое поле. Затем приучить к нормам.После к логическим шагам и последствиям. А в завершении - подвести все к тому,что он не прав. И чтобы это он признал сам.
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А ён (неадекват) не желаеть. И чо ему исделаешь? На то он и неадекват.
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Идет в ПАССЕ,значит желает. Просто он еще этого не понял ))
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нет никаких рычагов воздействия. Вернее они есть, но их никто не применит.
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УЖЕ ТОШНИТ ОТ ОБЕСПОКОЕНОСТИ И ОЗАБОЧЕНОСТИ, ЛУЧШЕ Б УЖЕ МОЛЧАЛИ
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А с каких делов они должны молчать? В чем они не правы?
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Kanada vxodit v PASE statuse ************* odna iz 3 stran.Tak oni mogut skazat svojio mnenyje
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Я удивляюсь как они до сих пор вообще не плюнули на Украину и неотвернулись. А что им делать если украинцы сами желают стоять раком? Вместо сплотиться и воевать против врага у нас украинцы разделились на *зебилов* и *порохоботов*, уже не говорю за откровенных сепаров с которых не считаю за украинцев.
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_У тебя как с мозгом, есть? А с логикой? Тогда вот тебе для размышлений: Европа также позорно отдала на растерзание людоедам Грузию. Сирию. И спустила с рук убийство высшего руководства страны НАТО. А также убийство около сотни европейцев в сбитом самолёте. И список неполный. Что-то прояснилось в мозгах, не?
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Лучше привлекать к ответственности в виде бомбометания.
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_Это приведёт к аннигиляции человечества. Единственный реальный вариант - удушить до смерти экономически. Но пока что Запад выбрал бабло, а значит вектор на Третью Всемирную Войну. Она же и последняя.
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Спасибо Канаде за поддержку Украины и демократии во всем мире!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссию нужно привлекать к ответственности, - МИД Канады о возвращении РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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