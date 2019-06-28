 По ряду госорганов сегодня нужно определить - компетенция ли это президента, - Стефанчук

"Это решение - первый прецедент, мы все его должны очень хорошо проанализировать. Бесспорно, были большие сомнения об этих полномочиях президента. Конституционный суд выдал решение, что он (президент. - Ред.) не может этого делать (назначать и увольнять членов НКРЭКУ. - Ред.). Мы должны все принять это решение, и думать теперь, как жить дальше. Действительно, есть целый ряд органов, по которым мы должны сегодня функционально определить - компетенция ли это президента?", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Стефанчук указал, что ст. 106 Конституции четко возлагает на президента определенные функции, и необходимо привести всё законодательство в соответствие с Конституцией.

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"Но аналогично мы должны привести в соответствие с Конституцией и все другие законодательные акты, в частности, о компетенции Верховной Рады, Кабинета министров, СНБО, Верховного суда, Конституционного суда, как эти ветви власти должны между собой взаимодействовать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", постановил, что они утратят силу 31 декабря 2019 года.

КС указал, что НКРЭКУ была образована указом президента в августе 2014 года, а оспоренным законом от 22 сентября 2016 года наделена статусом постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа. Закон также предусматривал, что члены комиссии назначаются президентом по результатам конкурса, в комиссию которого входят по два представителя президента и парламента и один – Кабмина.

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В решении КС констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональным назначениям, сфере деятельности и полномочиям имеет признак центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабмину и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией.

Суд указал, что орган госвласти, который бы осуществлял госрегулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, может быть образован Кабмином как центральный орган исполнительной власти с законодательным определением Радой его организации и деятельности.

КС подчеркнул, что неоднократно указывал, что парламент и президент могут участвовать лишь в формировании тех органов, которые предусмотрены Конституцией. Суд добавил, что полномочия Рады и главы государства определяются исключительно Конституцией, и не могут быть расширены законом или другим нормативно-правовым актом, в отличие от полномочий Кабмина, которые могут определяться законами. Поэтом суд счел противоречащими Основному закону полномочия парламента и президента назначать членов конкурсной комиссии или самой НКРЭКУ.