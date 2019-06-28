EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1038  32
Все про:Конституция (2028) КС (1348) полномочия (165) НКРЭКУ (285) Стефанчук Руслан (41)

 По ряду госорганов сегодня нужно определить - компетенция ли это президента, - Стефанчук

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что решение Конституционного суда о неконституционности положений закона о правовом статусе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и назначении ее членов дает повод четко определить границы полномочий и разграничить функции органов власти в стране.

"Это решение - первый прецедент, мы все его должны очень хорошо проанализировать. Бесспорно, были большие сомнения об этих полномочиях президента. Конституционный суд выдал решение, что он (президент. - Ред.) не может этого делать (назначать и увольнять членов НКРЭКУ. - Ред.). Мы должны все принять это решение, и думать теперь, как жить дальше. Действительно, есть целый ряд органов, по которым мы должны сегодня функционально определить - компетенция ли это президента?", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Стефанчук указал, что ст. 106 Конституции четко возлагает на президента определенные функции, и необходимо привести всё законодательство в соответствие с Конституцией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наиболее важные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года, - Стефанчук

"Но аналогично мы должны привести в соответствие с Конституцией и все другие законодательные акты, в частности, о компетенции Верховной Рады, Кабинета министров, СНБО, Верховного суда, Конституционного суда, как эти ветви власти должны между собой взаимодействовать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", постановил, что они утратят силу 31 декабря 2019 года.

КС указал, что НКРЭКУ была образована указом президента в августе 2014 года, а оспоренным законом от 22 сентября 2016 года наделена статусом постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа. Закон также предусматривал, что члены комиссии назначаются президентом по результатам конкурса, в комиссию которого входят по два представителя президента и парламента и один – Кабмина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента

В решении КС констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональным назначениям, сфере деятельности и полномочиям имеет признак центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабмину и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией.

Суд указал, что орган госвласти, который бы осуществлял госрегулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, может быть образован Кабмином как центральный орган исполнительной власти с законодательным определением Радой его организации и деятельности.

КС подчеркнул, что неоднократно указывал, что парламент и президент могут участвовать лишь в формировании тех органов, которые предусмотрены Конституцией. Суд добавил, что полномочия Рады и главы государства определяются исключительно Конституцией, и не могут быть расширены законом или другим нормативно-правовым актом, в отличие от полномочий Кабмина, которые могут определяться законами. Поэтом суд счел противоречащими Основному закону полномочия парламента и президента назначать членов конкурсной комиссии или самой НКРЭКУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134694
 
   
 Топ комментарии
 
Ушили свинарчуки пришли кабанчуки. Таким щихлебалом можно только шаурму жрать
 показать весь комментарий
 
Да ладно, в первую очередь надо определить компетентность президента Зеленского в теории и практике государственного управления. Может, его сначала надо было отправить на курсы госуправления.
 показать весь комментарий
 
Перрозподіл повноважень?
Я кви гадаєте, на чию користь?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ушили свинарчуки пришли кабанчуки. Таким щихлебалом можно только шаурму жрать
 показать весь комментарий
 
 
Перрозподіл повноважень?
Я кви гадаєте, на чию користь?
 показать весь комментарий
 
 
Да он хотя-бы с теми, что уже есть, справился.
 показать весь комментарий
 
 
Таким, як завжди, щось заважає. То папереднікі, то фортепьяно непрвильно налаштоване, то недостатньо повноважень...
 показать весь комментарий
 
 
на користь парламента.
Зе недієздатний, його змістять разумковим.
 показать весь комментарий
 
А це теж один з можливих сценаріїв.
 показать весь комментарий
 
Пройдут выборы ,и всё станет великим ЗЕ.Не напрягайтесь,покупайте мыло и полотенца,чтобы соблюдать санитарию.Пока в Украине -управляемый хаос от соивых банкротов и их партнёров в кремлёвской орде.
 показать весь комментарий
 
А вы читали ответ на петицию? За кого он нас держит? https://petition.president.gov.ua/petition/53984
 показать весь комментарий
 
 
петиции не обязательны к исполнению. "с петицией ознакомились . мы вам перезвоним" ))
 показать весь комментарий
 
Ну следующий будет типа такого. Мы хотим есть!!! -АП рассмотрела вашу петицию. Кушать- принимать пищу (употребляется в форме повел. и инф. при вежливом или ласковом приглашении к еде, иногда к питью). До свидания.
 показать весь комментарий
 
Да ладно, в первую очередь надо определить компетентность президента Зеленского в теории и практике государственного управления. Может, его сначала надо было отправить на курсы госуправления.
 показать весь комментарий
 
 
Соевые любят блеять как Зеленский нарушил конституцию, а в итоге оказалось что Конституцию нарушили когда создавали НКРЭКУ при Порошенко. И теперь это дополнительная головная боль нового президента.
 показать весь комментарий
 
 
На ютуб канале Ростислава Шапошникова появилась *петиция* к Зеленскому за увольнение предателя и дезертира хенерала Хомчака. https://www.youtube.com/watch?v=Ptdpuyr9F7M&t=495s
Ну что порохоботы, есть желающие делать реальные вещи а не только пи***ть за деньги Поросенка? Или вам за ето не платят?
 показать весь комментарий
 
 
Хватит давать ссылки на шушеру-хайполова с американским паспортом и папой ментом.
 показать весь комментарий
 
 
Действительно! Давайте только сейчас наконец-то выясним, что входит в полномочия Президента. А вот на выборах можно было ссать в уши лохтурату как угодно и про тарифы и про посадки. Ну ничего, может благодаря такому жесткому уроку 73% идиотов наконец-то выучат на всю свою никчемную жизнь: что входит и что НЕ входит в полномочия президента.
 показать весь комментарий
 
 
Да тут же серьезней чем просто про ссать в уши, а теперь отмазки лепить. Они теперь действительно хотят получить больше полномочий.
 показать весь комментарий
 
Зебобик ни за что не отвечает...это только Петя был во всем виноват..
 показать весь комментарий
 
 
Видно что недоедает бедняга когда идет от ветра шатается...
 показать весь комментарий
 
 
Это он с голоду так опух...на полвареничка в неделю пять лет при Пете жил...
 показать весь комментарий
 
 
А по поведінці ЗеКо, можна судити - в компетенції чи вона!!!
 показать весь комментарий
 
 
Боров читай конституцию там прописаны обязанности президента и его компетенции
 показать весь комментарий
 
 
дык о том и речь идет - "нам надо изменить Конституцию чтобы успешней бороться с"...
 показать весь комментарий
 
вот и стефанчук подтвердил, что президент некомпетентен...при порошенко такого не было)))
 показать весь комментарий
 
 
читайте между строк - жирновчук намекает на изменение в Конституцию и расширение полномочий Президента. Вот тогда они реально страну начнут гробить. А этот клоун будет и дальше бегать с шаурмой по фонтанам отвлекая народ.
 показать весь комментарий
 
 
Партия зебилов + поппоблок + матькившина + мажоры мажоритарные
Но сначала надо провести компанию в прессе
 показать весь комментарий
 
 
гадаєш, слуги привирают, що нізащо не об,єднаються з опозиційною платформою-за життя?
 показать весь комментарий
 
Слишком длинно изъясняешься, Стефанчук.
Говори проще: "Беня дал задание: скостить тарифы на энергию для завода ферросплавов".
Так оно проще и понятнее будет.
 показать весь комментарий
 
 
Точно так же как Порося снял санкции и налоги а мало того дал дотации из бюджета своим бизнеспартньорам. По ряду госорганов сегодня нужно определить - компетенция ли это президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6081
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
По ряду госорганов сегодня нужно определить - потенция ли это президента

По ряду госорганов сегодня нужно определить - компетенция ли это президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5274
 показать весь комментарий
 
 
Что там думать. Брать и исполнять законы. По простому, бери мяч и ху... .
 показать весь комментарий
 
Скоко месяцев вам понадобится для определения? Товарищс...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо ряду госорганов сегодня нужно определить - компетенция ли это президента, - Стефанчук
 
 
 
 
 
 вверх