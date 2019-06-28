 Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Радикальной партии Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша неожиданная для него борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот заговор. Поэтому такая истерика Зеленского. Ввиду чрезвычайной ситуация я требую от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также обращаюсь в Офис президента сообщить общественности были ли у них контакты с россиянами на этот счет. Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской ВСК по этому поводу. Если был сговор Зеленского с россиянами - это государственная измена!" - заявил политик.
"1. Международный трибунал по морскому праву решил, что 24 украинских моряка должны быть освобождены и возвращены в Украину. Также РФ должна вернуть Украине корабли, без требований и условий. В таком случае их уголовное преследование будет прекращено, о чем заявили на Трибунале представители РФ.
2. Россия отказалась выполнять решение Трибунала. Срок выполнения закончился 25.06.2019.
3. Зеленский договорился (сговорился) с российским руководством, что вместо немедленного и безусловного освобождения невиновных моряков их переведут из одной тюрьмы в другую (из российской в украинскую) и, главное - продолжают судить за якобы совершенное ими "нарушение российской границы". Что планировали делать с кораблями - пока непонятно.
Этот заговор очевидно состоялась где-то между 25.05 и 8.06.2019.
4. Во-первых, это означало, что Украина должна была поставить крест на решении Трибунала: вопрос решался во внесудебный способ.
5. РФ, не желая отдавать незаконно загнанных за решетку моряков, фактически требует за их освобождение "чистосердечное признание" Украины, которое сделает ее виновной за все преступления россиян и снимет с РФ любую ответственность (юридическую, политическую, материальную) - и за ранение, и за заключение и за повреждение кораблей.
6. Во-вторых, РФ требовала письменных гарантий, что судить будут по российским законам. То есть Украина признает юрисдикцию (силу законов) РФ по месту инцидента - в Крыму. То есть де-юре признает Крым российским.
7. Согласиться на такое - это государственная измена (то есть преступление) и предательство моряков, которые полгода стоят на том, что не признают своей вины (то есть коварство).
8. Поэтому, когда МИД РФ направил ноту с такими наглыми требованиями, украинский МИД ответил очень четко: выполняйте решение Трибунала, возвращайте моряков немедленно и без всяких условий. Другого ответа быть не могло: моряков обязаны были вернуть не позднее прошлого понедельника.
9. Такой ответ МИД вызвал крайне негативную и истерическую, а главное - совершенно одинаковую реакцию Москвы и президента Украины.
10. Что будет теперь с Россией, которая не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву, не вернула моряков и корабли? Не знаю. Может, запретят российским судам заходить в порты других стран. Может, запретят проходить проливами", - предположил Ляшко.
"Я не знаю, что дальше будет, какие санкции наложат на РФ. Потому что такой наглости, как невыполнение решения Трибунала, раньше не было никогда. С днем Конституции, общественность", - резюмировал Ляшко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".
Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ?
В 2014 вигнали, в 2015 вигнали вдруге, в 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, в 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, в 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер. Між тим багато інших документів з приводу заручників, моряків, кримських татар, анексії Криму. І сотні зустрічей, переговорів і домовленостей.
А тепер у мене зустрічне питання до президента: Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості і інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших. Відсутність досвіду зміниться з часом. Сподіваюсь. А невміння не визнавати власні помилки може не минути ніколи.
P.S.: Невдовзі у Вас, пане Зеленський, може бути парламентська більшість, свій уряд з міністром закордонних справ, а з тим і можливість показати, на що ви всі разом здатні. Наступна сесія ПАРЄ у жовтні. Дій.Те.
Volodymyr Ariev
Так що він не тільки слабкий президент, але й посередній актор.... ХОРОШИЙ АКТОР, свої емоції вміє приховувати....
Пля... реально лячно за країну.... Навіть не знаю, куди ці перемовини за нашими спинами, країну заведуть??? Путін ж точно цього зебобика переграє у цих підкилимних іграх....
1. Опасность быть трахнутым политически
2. Опасность быть трахнутым физически
потрохня комменты подтирает,а ******** стал основным оратором на "112"-м.
новые кошельки.
По ходу в стране много наркоманов и прочих дегенератов как наш президент
А Украинцы это Европейская Нация. Украинец это гордый и независимый человек в отличии от такой биомассы как ты хохол
😂
1 клоун-арлекин просто безмозгий идиот и его уровень интеллектуального развития не соответствует занимаемой им должности
2 клоун-арлекин сговорился с террористами и предателями.
С юридическим анализом Ляшко и позицией МИДа согласен полностью. Предложение о передаче уголовного преследования в Украину (есть такая международная процедура) с передачей задержаннх лиц - это таки подстава хитрая. Это и косвенное признание оснований уголовного преследования (типа русские правы); и если сразу выпустят - нарушение конвенции, ибо обязались продолжить уголовное преследование (плохой прецедент, из-за котрого другие страны прекратят нам выдачу, так как мы не соблюдаем уголовно-процессуальные гарантии международного уровня); и таки да - двусмысленность в вопросе юрисдикции над Крымом; и позволило бы русским не выполнить решение Трибунала по морскому праву без потери лица. Я уже молчу о деморализации армии - выполняли приказ, попали в плен и родная страна согласилась, что они преступники и выполняли преступный приказ . . . Любой нормальный военный предпочёл бы плюнуть в лицо врагу за такое предложение, как бы ужасен не был плен.
Короче, по совокупности оснований мы бы показали всему миру, что мы лохи. Цена, конечно, не малая - пацаны продолжают оставаться в заложниках. Но заглатывать такой крючок рыба под названием Украина не имела права. Русских надо возить мордой по столу за моряков и дальше . . . Никуда не денутся, отдадут с позором рано или поздно.
Сколько можно на все это смотреть?
И при этом они называют блазнем почему-то Зеленского...