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 Политика Украины
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Все про:выборы (22604) Зеленский (1912) Ляшко (1545) МИД (5041) ПАСЕ (1382) Климкин (2238)

 Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко

Олег Ляшко потребовал от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также он инициирует создание парламентской ВСК по этому поводу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Радикальной партии Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша неожиданная для него борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот заговор. Поэтому такая истерика Зеленского. Ввиду чрезвычайной ситуация я требую от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также обращаюсь в Офис президента сообщить общественности были ли у них контакты с россиянами на этот счет. Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской ВСК по этому поводу. Если был сговор Зеленского с россиянами - это государственная измена!" - заявил политик.

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"1. Международный трибунал по морскому праву решил, что 24 украинских моряка должны быть освобождены и возвращены в Украину. Также РФ должна вернуть Украине корабли, без требований и условий. В таком случае их уголовное преследование будет прекращено, о чем заявили на Трибунале представители РФ.

2. Россия отказалась выполнять решение Трибунала. Срок выполнения закончился 25.06.2019.

3. Зеленский договорился (сговорился) с российским руководством, что вместо немедленного и безусловного освобождения невиновных моряков их переведут из одной тюрьмы в другую (из российской в украинскую) и, главное - продолжают судить за якобы совершенное ими "нарушение российской границы". Что планировали делать с кораблями - пока непонятно.

Этот заговор очевидно состоялась где-то между 25.05 и 8.06.2019.

4. Во-первых, это означало, что Украина должна была поставить крест на решении Трибунала: вопрос решался во внесудебный способ.

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5. РФ, не желая отдавать незаконно загнанных за решетку моряков, фактически требует за их освобождение "чистосердечное признание" Украины, которое сделает ее виновной за все преступления россиян и снимет с РФ любую ответственность (юридическую, политическую, материальную) - и за ранение, и за заключение и за повреждение кораблей.

6. Во-вторых, РФ требовала письменных гарантий, что судить будут по российским законам. То есть Украина признает юрисдикцию (силу законов) РФ по месту инцидента - в Крыму. То есть де-юре признает Крым российским.

7. Согласиться на такое - это государственная измена (то есть преступление) и предательство моряков, которые полгода стоят на том, что не признают своей вины (то есть коварство).

8. Поэтому, когда МИД РФ направил ноту с такими наглыми требованиями, украинский МИД ответил очень четко: выполняйте решение Трибунала, возвращайте моряков немедленно и без всяких условий. Другого ответа быть не могло: моряков обязаны были вернуть не позднее прошлого понедельника.

9. Такой ответ МИД вызвал крайне негативную и истерическую, а главное - совершенно одинаковую реакцию Москвы и президента Украины.

10. Что будет теперь с Россией, которая не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву, не вернула моряков и корабли? Не знаю. Может, запретят российским судам заходить в порты других стран. Может, запретят проходить проливами", - предположил Ляшко.

"Я не знаю, что дальше будет, какие санкции наложат на РФ. Потому что такой наглости, как невыполнение решения Трибунала, раньше не было никогда. С днем ​​Конституции, общественность", - резюмировал Ляшко.

Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко 01
Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко 02
Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко 03

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

Источник: https://censor.net.ua/n3134692
 
   
 Топ комментарии
 
Я никогда не думал, что такое скажу когда-либо, но...я согласен с Ляшком.(кто б знал, что это вообще возможно) Эта история нехорошо как-то подванивает.
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Импичмент Унылому Скомороху! Пусть делает то что у него лучше всего получается! Играет писюном на рояле!
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"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", - сказал Климкин.Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать"Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет"."
..................................

в переводе с дипломатического языка - Зеленский = предатель.
И при этом ещё и дурак = в прямом эфире зеленский сам признался, что ему не нравится нота в патриотическом ключе на основе решения международного трибунала = полный зашквар
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Климкин раскусил этот заговор и сделал то что сделал.
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Яке ж воно чмо зелене

Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ?

В 2014 вигнали, в 2015 вигнали вдруге, в 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, в 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, в 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер. Між тим багато інших документів з приводу заручників, моряків, кримських татар, анексії Криму. І сотні зустрічей, переговорів і домовленостей.

А тепер у мене зустрічне питання до президента: Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості і інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших. Відсутність досвіду зміниться з часом. Сподіваюсь. А невміння не визнавати власні помилки може не минути ніколи.

P.S.: Невдовзі у Вас, пане Зеленський, може бути парламентська більшість, свій уряд з міністром закордонних справ, а з тим і можливість показати, на що ви всі разом здатні. Наступна сесія ПАРЄ у жовтні. Дій.Те.

Volodymyr Ariev

Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1886
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
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Це той Януковіч, що був однопартійцем російського шпигуна Порошенка? У кого російський шпигун Порошенко працював міністром економіки в його уряді? Зрозуміло, пацак закацапський...
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Шлюшко, которого прекратил содержать Ахметов, с стопроцентной перспективой непопадания в Раду, стал гиперактивным в разоблачении новой злочынной влады Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко - Цензор.НЕТ 737
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В этой ситуации светло-синим выглядит как раз не Ляшко...
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С учетом у кого сей борец за народ Украины на подсосе, а тот же партнер самого патриота Украины по разводу Украинского народа пять лет подряд с кипишом если тарифы не повышать путлер нападет да и вообще европа кредит не даст да обидется,ясно в чью сторону собака гавкает,проституция к сожелению не выбирает клиентов а клиенты выбирают сами
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100%....Жодних сумнівів, що були підкилимні розмови з русскіми.... таке відверте РОЗДРАТУВАННЯ буває лиш тоді, коли про щось домовився, а це раптом обломилося.....
Так що він не тільки слабкий президент, але й посередній актор.... ХОРОШИЙ АКТОР, свої емоції вміє приховувати....

Пля... реально лячно за країну.... Навіть не знаю, куди ці перемовини за нашими спинами, країну заведуть??? Путін ж точно цього зебобика переграє у цих підкилимних іграх....
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Какие вы тупые, допустим вы президент а вас не ставят в известность о важных делах, конечно будет РОЗДРАТУВАННЯ, он же не говорил что против решения МИД.
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максимум 2% у олежки, надо срочно что-то говорить или радиКАЛов украинцы наконец-то вышвырнут на помойку.
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ляшко таки заставит спать зельцмана с открытыми глазами по двум причинам:
1. Опасность быть трахнутым политически
2. Опасность быть трахнутым физически

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Согласен с каждым его аргументом . Не нужно перекладывать на других свои проколы. А они уже начались .
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Как интересно))!!
потрохня комменты подтирает,а ******** стал основным оратором на "112"-м.
новые кошельки.
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Я вот это читаю коменты и такое впечатление что многие скрытно оправдывают президента Зеленского....
По ходу в стране много наркоманов и прочих дегенератов как наш президент
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У вас в паРаші всі такі, як ваш пуйло, кацапюра ти тамбовська
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Не там своїх шукаєш. На руцьку вєсну сходи Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7318
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Если мне не нравится Зеленский значит я кацап? Я украинец. А ты хохол, не украинец. Хохлы это те у которых нет своей головы и они надеятся на мессию который спасет их..., хохлы это пережитки коммунистического прошлого Украины
А Украинцы это Европейская Нация. Украинец это гордый и независимый человек в отличии от такой биомассы как ты хохол
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а вот придурок, который открыто оправдывает сдачу интересов своей страны.
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у них безвыходная ситуация, они видят полный хаос, осознают тупость и некомпетентность циркача, но продолжают срать, это ихняя судьба.
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от мы твою дупу отправим в сепарский плен, там и посмотрим, кто с кем договорится....
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🐓💨💩💨💩💨💩💨

😂
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Ляшко говорит под диктовку сеппаратистов или Ахметова ?
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Это Бойко зря, только руки замарал об чмо опущенное.
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Так и есть. Зеленский это мерзавец и предатель.
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Шлюшко,что с него возьмёш.
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Вот почему все кацапские троли на Цензоре топят за это зеленое ничтожество?
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Що, російський шпигун Порошенко вже не синій, а зелений? Може він вже ісдох і мохом покривсь?
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здесь есть два возможных варианта:

1 клоун-арлекин просто безмозгий идиот и его уровень интеллектуального развития не соответствует занимаемой им должности
2 клоун-арлекин сговорился с террористами и предателями.
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я думаю №1 хотя за него могли договориться, он сам не осознает что исполняет.
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Едва ли речь идёт о сговоре - скорее о скудоумии команды, которая приходит.
С юридическим анализом Ляшко и позицией МИДа согласен полностью. Предложение о передаче уголовного преследования в Украину (есть такая международная процедура) с передачей задержаннх лиц - это таки подстава хитрая. Это и косвенное признание оснований уголовного преследования (типа русские правы); и если сразу выпустят - нарушение конвенции, ибо обязались продолжить уголовное преследование (плохой прецедент, из-за котрого другие страны прекратят нам выдачу, так как мы не соблюдаем уголовно-процессуальные гарантии международного уровня); и таки да - двусмысленность в вопросе юрисдикции над Крымом; и позволило бы русским не выполнить решение Трибунала по морскому праву без потери лица. Я уже молчу о деморализации армии - выполняли приказ, попали в плен и родная страна согласилась, что они преступники и выполняли преступный приказ . . . Любой нормальный военный предпочёл бы плюнуть в лицо врагу за такое предложение, как бы ужасен не был плен.
Короче, по совокупности оснований мы бы показали всему миру, что мы лохи. Цена, конечно, не малая - пацаны продолжают оставаться в заложниках. Но заглатывать такой крючок рыба под названием Украина не имела права. Русских надо возить мордой по столу за моряков и дальше . . . Никуда не денутся, отдадут с позором рано или поздно.
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Пустое место зеленое ничтожество,как и ожидалось! Вперед, поехали в зад!
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Всех на свалку: ляшко, петь-свинарчуков и прочую мерзоту.
Сколько можно на все это смотреть?
И при этом они называют блазнем почему-то Зеленского...
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Тоже самое можно сказать и о Ляшко с его командой пока еще депутатов.
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везде шпионы сплетни заговоры пули свистят над головой и за это еще зпшка мильон в месяц...хорошо им ..депутатам ..))
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Зеленский возмутился что его не ставит в известность украинский МИД, он не говорит что против данного ответа, так в чем здесь зрада. Президент как минимум должен быть в курсе всего а не узнавать из интернета.
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Не, ЗЕ до сговора еще не дорос, пока его просто используют, как и всю Украину. Нам бы объединиться вокруг сильного лидера, но видать пока никак, сопли, визги, дрязги...
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пороховата спамит, когда пишу про барыг и рыгов, но не упоминаю пороха. т.е. вы осознанно топите за этих уродов.
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"єліта" переплюнула сама себе - вже і ляшко "молодець" ще трошки і ригі стануть "патріотами" - головне щоб правильно накидували лайна
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Не продался Зеленский Путину, это ясно. Просто, наверное, Меркель и Макрон пообещали ему давить на Путина, если он в чем-то пойдет карлику на уступки. Только эту песню уже давно прошел Порошенко, который еще в 2014 ждал от Путина каких-то уступок, и понял, что тот ничего уступать не будет. Отсюда и порошенковский патриотизм. Интересно, сколько времени пройдет до той поры, когда Зеленский уразумеет, что Путину даже на вопрос о погоде за окном нельзя верить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко
 
 
 
 
 
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