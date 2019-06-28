 Эстония должна выйти из ПАСЕ после возвращения России полномочий, - глава МВД Хельме

Такое мнение высказал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees.
"Западной Европе нужно дать мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм неприемлем. Эстония должна прекратить свое участие в ПАСЕ, сотрудничество со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации", - считает он.
По словам Хельме, такое решение, принятое в отношении страны, которая совершила военное нападение на два государства-члена Европейского совета, показало, какой будет реакция европейских институтов на возможную военную агрессию в отношении стран Балтии.
"Будет порицание и символическое наказание, которое отменят после истечения пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик.
Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.
7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
"Будет порицание и символическое наказание, которое отменят после истечения пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик."
_И это правда. Увышка!
Я думал что в Европе все очень добрые и спать не могут шо кто-то там на кого-то напал, но визжит что это не он. При этом они спокойно торгуют и имеют безвиз.....
А они, эти еврорасы оказались настолько злыми
Мне непонятно - почему Яхве их еще не наказал )
Разумков: Украине нецелесообразно сейчас выходить из ПАСЕ
Но учитывая как вяло работает ******** Зе, кина может и не быть, короны примеряют, некогда им.
Тільки чомусь Зе не поспішає налагоджувати стосунки з нйближчими до нас союзниками.
Всі помітили ? Ні з країнами Балтії, ні з Польщею контактів немає.
Кража кабеля привела к сбою движения поездов между Москвой и Петербургом.
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сбой движения 26 поездов и трех «Сапсанов» в районе станции Сходня в Подмосковье. Причиной сбоя стала кража 1,5 тысячи метров кабеля неизвестными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЖД.»
"Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook"
предателиполитики говорят что нам нужно туда вернуться и извиниться. И как мы будем после етого выглядеть в глазах уже не многих наших друзей которые еще нас поддерживают?
Новую антипарашенскую коалицию
Тепер Європа в моїх очах це страра повія яка любить хорошу порку через кожних пів століття від свого сутенера, а потім благає допомогти із-за океану, але цього разу порка буде дуже кривавою і із-за океану допомагати не дуже захочуть.