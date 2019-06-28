 Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом

"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - отмечается в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями, информирует Белый дом.
Стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, сообщил в пятницу Белый дом.
"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении.
Встреча двух лидеров "на полях" саммита G20 в Осаке продлилась почти полтора часа.
Теперь только от народа, его активной части, зависит, дадим ли мы этому произойти
если только он сядет на заслуженную им еще в 2005 году шконку.
Второй всё-таки не простой, а сложный идиот
Каждый старается понравиться пахану по-своему. Накануне встреч на G20 Путин дает интервью Financial Times с комплиментами Трампу, а Эрдоган дает по зубам Путину.
Как бабки на лавочке у подъезда обсуждают Ленка с четвёртого этажа, или как-то иначе?
И чтобы они пооучили по заслугам
Все тут зрозуміло.
Ivan Simochkin 25%
@IvanSim
Моряки. Нота. Климкин. РеЗедент
Народ, внимание! Это момент истины, вся информация на руках и однозначна, никаких иных трактовок быть не может.
Зе должен был получить моряков в обмен на слив ПАСЕ и признание Крыма российским. "Перемога!" на фоне реального предательства (см. тред)
...
Ivan Simochkin 25%
@IvanSim9 ч
5. Зеля по плану Кремля должен был согласиться на условия, получить моряков ("СМИ гремят о великом освободителе Зе!!!") - взамен признав Крым российским, моряков "нарушителями рос.границы и агрессорами". По позициям Украины в мире наносится удар, от которого уже не оправиться.
Ivan Simochkin 25%
@IvanSim9 ч
6. Все шло по плану: Зе должен был получить пиар, слезы благодарности родителей освобожденных моряков, взлет популярности - и слив Украины на международной арене. Двойной профит! Кто ж знал, что все испортит этот гадкий КЛИМКИН!!! ) Оставалось лишь биться на брифинге в истерике
Ivan Simochkin 25%
@IvanSim9 ч
7. Еще важный момент. Россия-то моряков бы отпустила, а значит "встала на путь исправления", а значит не зря ее пустили в ПАСЕ, и вообще пора уже санкции снимать. Вот и Украина (в лице Зе) согласная. Климкин, обломал очень крутую операцию. Команда Пороха на страже Украины! )
И кто кого нагнул?
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
Трамп:
- не лезь в мои выборы в 2020 году
пут инь:
- здрасьте! при чем тут твои выборы...
Трамп
- ой не хлопай глазами - швы разойдуться...
пут инь:
- ваще не понимаю о чем ты! давай вспомни еще об Иране, Сирии, Венесуэле и Украине...
как отмечается в сообщении :
"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине"
пока трампапам и европа ублажают путина - НИКАКИХ сдвигов не будет.
"сделаем америку снова великой",а сделали росию.