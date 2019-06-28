EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  6420  85
Все про:переговоры (3644) Путин (24860) Трамп (2289)

 Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке в пятницу обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - отмечается в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями, информирует Белый дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы

Стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, сообщил в пятницу Белый дом.

"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении.

Встреча двух лидеров "на полях" саммита G20 в Осаке продлилась почти полтора часа.

Источник: https://censor.net.ua/n3134689
 
   
 Топ комментарии
 
Что тут сдавать? Все уже сдано 21-го апреля
 показать весь комментарий
 
Два чудика. Один садист- сатанист, другой - простой идиот.
 показать весь комментарий
 
Редактировать нельзя, так что пишу сам себе
Теперь только от народа, его активной части, зависит, дадим ли мы этому произойти
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Что тут сдавать? Все уже сдано 21-го апреля
 показать весь комментарий
 
 
Редактировать нельзя, так что пишу сам себе
Теперь только от народа, его активной части, зависит, дадим ли мы этому произойти
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ой ну поплачь свинарчук про тот прекрасный свинарник , который МЫ все потеряли 21 апреля
 показать весь комментарий
 
 
от него мы еще не скоро избавимся.
если только он сядет на заслуженную им еще в 2005 году шконку.
 показать весь комментарий
 
 
***** соснуть. Не одна імперія нас хотіла зачистити але більшості із тих імперій уже нема а Україне була є і буде.
 показать весь комментарий
 
 
нє, ну, шось останеться після зачистки...урср, наприклад
 показать весь комментарий
 
Ты намекаешь на то шо кацапы тут проведут -коллективизацию , организуют голодомор и наконец построят казарменный социализм ? Хотел бы я увидеть как у них это получится .
 показать весь комментарий
 
не кацапи, - свої...більше не хочу пояснювати, звиняйте дядьку)))
 показать весь комментарий
 
 
Хер в твоей дупі залишиться, а не урср. Вільна Україна була і буде завжди
 показать весь комментарий
 
який ти емоційний, наче президент учора на трибуні)))
 показать весь комментарий
 
И теперь даже Трампа восстановят в почетных казаках Россиюшки?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, и Кадыров квартиру выделит в Грозном...
 показать весь комментарий
 
 
А до Володі хоч подзвонили? Чи знову з інтернету дізнається?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. как всегда. Говорили обо всем, но ни о чем не договорилсь.
 показать весь комментарий
 
 
Т. е. как всегда они расскажут публике, о чём договорились с глазу на глаз. "Это не ваше дело!" - трамп.
 показать весь комментарий
 
Два чудика. Один садист- сатанист, другой - простой идиот.
 показать весь комментарий
 
 
Поправочка)
Второй всё-таки не простой, а сложный идиот
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Путин не совсем идиот. Носил же чемоданы за Собчаком, а для этого какой-никакой ум то нужен.
 показать весь комментарий
 
Друг Народа‏ @KaspHaus
Каждый старается понравиться пахану по-своему. Накануне встреч на G20 Путин дает интервью Financial Times с комплиментами Трампу, а Эрдоган дает по зубам Путину.
 показать весь комментарий
 
Скабеєва там стоїть під дверима з секундоміром.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё не родила от Пономарио .Ждёмс ещё год Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1475
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кстати, в секте Пономаря тотальные плач и стенания, ведь их голубой пастор за бабло парашенковской администрации президента несколько лет беззастенчиво вешал лапшу на уши по поводу гигантских перемох свинорошена и прекрасного будущего Украины под его началом
 показать весь комментарий
 
 
Если сравнивать перемоги ПОП и ВАЗ ? Хотел бы я видеть перемоги офисника .
 показать весь комментарий
 
 
Дві сумнівні постаті побалакали... Уря...!
 показать весь комментарий
 
А как именно обсуждали?
Как бабки на лавочке у подъезда обсуждают Ленка с четвёртого этажа, или как-то иначе? Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5279
 показать весь комментарий
 
Уже давно. Поэтому проект свинарника под названием "россия" будет закрыт,а путлерок выторговывает себе беспроблемную старость в Гонгконге.
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы, чтобы и у нас был навсегда закрыт проект свинарника со свинарчуками и порошенко.
И чтобы они пооучили по заслугам
 показать весь комментарий
 
Стисло: лікар під час чергового огляду переконався, що пацієнт невиліковний
 показать весь комментарий
 
 
Плевать на этих УДИЛ и на всех политиков в СНГ. Порядка НИКОГДА НЕ было и НИКОГДА - не будет! А СССР была помойная яма, сейчас это СНГ!
 показать весь комментарий
 
 
они и сами совок вскормили, амеры то. с немцами кстати.
 показать весь комментарий
 
Звісно. У всьому винні американці і євреї Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7057 . Я вірно все написав?
 показать весь комментарий
 
Так, товаришу, все вірно. Але ти забув найголовніше. Найгірший ворог - це дурна голова.
 показать весь комментарий
 
Судя по фотке, вот это утверждение- верное, тока черту слева таки что-то перепало.
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9534
 показать весь комментарий
 
 
не факт, что гарусный, ведь остальные 60 кг "не нашли"!
 показать весь комментарий
 
 
Трамп по прежнему думает, что Россия это СССР....и от этого штаны мокнут....объясните ему кто нибудь, что нет у них Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Азербайджана и ещё с десяток республик входящих в СССР, что РФ это кусок напыщенного дерьма оставшегося после развала совка....и никакой серьёзной опасности они миру не представляют и на них можно легко надеть смирительную рубашку....БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
 показать весь комментарий
 
 
то есть избавились от кучи пиявок сосущих бюджет и ныне оный бюджет неспособных свести
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Очередная геополитическая поразка нового президента!!! Вот если бы мы выбрали в очередной раз шановнаго пьетра олексиевича, то сейчас Трамп обсуждал бы с ним кацапию! А также Трамп, обьявивший об участии в следующих выборах президента США, проконсультировался бы с нашим гигантом мысли, как не просрать бездарно президентскую компанию и попутно разжиться каким-нибудь Томасом
 показать весь комментарий
 
 
шоб кахзати про поразки, треба мати хоч яки перемоги. Але саме обрання блазня президентом України є головна поразка
 показать весь комментарий
 
 
То есть 5 лет правления вора и барыги это перемога ? Если такому моцному гидранту 73% предпочли Комика-популиста
 показать весь комментарий
 
 
это у тебя в голове такая аналогия. .Где мной написано, что Петя - це перемога?:. Какие же тупые, зебилы
 показать весь комментарий
 
 
Пєтік, це - барига, злодій, мародер.
Все тут зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
 
А що більше нічого в ольгінській методичці не написано??
 показать весь комментарий
 
Пьетра не обрали . А вот с Зе , на данный момент, точно не считаются .
 показать весь комментарий
 
ойц! нє прокатіло...




Ivan Simochkin 25%

@IvanSim


Моряки. Нота. Климкин. РеЗедент
Народ, внимание! Это момент истины, вся информация на руках и однозначна, никаких иных трактовок быть не может.
Зе должен был получить моряков в обмен на слив ПАСЕ и признание Крыма российским. "Перемога!" на фоне реального предательства (см. тред)
...




Ivan Simochkin 25%

@IvanSim9 ч

5. Зеля по плану Кремля должен был согласиться на условия, получить моряков ("СМИ гремят о великом освободителе Зе!!!") - взамен признав Крым российским, моряков "нарушителями рос.границы и агрессорами". По позициям Украины в мире наносится удар, от которого уже не оправиться.




Ivan Simochkin 25%

@IvanSim9 ч

6. Все шло по плану: Зе должен был получить пиар, слезы благодарности родителей освобожденных моряков, взлет популярности - и слив Украины на международной арене. Двойной профит! Кто ж знал, что все испортит этот гадкий КЛИМКИН!!! ) Оставалось лишь биться на брифинге в истерике




Ivan Simochkin 25%

@IvanSim9 ч

7. Еще важный момент. Россия-то моряков бы отпустила, а значит "встала на путь исправления", а значит не зря ее пустили в ПАСЕ, и вообще пора уже санкции снимать. Вот и Украина (в лице Зе) согласная. Климкин, обломал очень крутую операцию. Команда Пороха на страже Украины! )
 показать весь комментарий
 
 
Ваш Ваня редкий идиот в отличие от кацапского засланца , зятя кацапского офицера запаса Паши Климкинда .Паша за 5 лет войны исхитрился быть все 5 лет войны противником введения визового режима с агрессором напавшим на нас причём он даже не удосужился обьяснить ПОЧЕМУ .Вот это и есть настоящее чудо дипломатии .Вы бы так НЕ смогли , и ваш Ванька Семочкин тоже ,а он СМОГ !
 показать весь комментарий
 
 
То о чем Трамп с ****** об Украине добазарились, шута хоть проинформируют? Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2932. Или он узнает все новости про Украину со страницы Дони в Фейсбуке Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2566?
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8827
 показать весь комментарий
 
 
Президент росії, він же Х-у-й-л-о, спільно з українським зрадником Медведчуком роблять все для подальшої окупації України https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs&t=69s
 показать весь комментарий
 
 
Трампец почти "сбитый летчик".Пусть мелет,что хочет. Два кретина.
 показать весь комментарий
 
 
Нуну,в нього всі шанси переобратись вдруге на президента
 показать весь комментарий
 
 
Сбитый летчик - это как раз твой прогнивший соевый кумир, а по прогнозам американских экспертов вероятность победы Трампа на следующих выборах очень велика. И да, пока не поздно, выходи из секты пономарят в реальный мир!
 показать весь комментарий
 
 
Притуши пердак. Соевые...пономарята..Мелешь черте-что. Прогнозы он слушает за год до выборов пуская слюни.
 показать весь комментарий
 
 
Встреча Индюка и Крысы .. ( Потому что, ну какой с Индюка - Нарцисс или Павлин ,, ну в крайнем случае Петух . И какой с Крысы - Медведь или даже Гиена, ну в крайнем случае Шакал )
 показать весь комментарий
 
 
**** там "обсуждать", послушал бред окурка, трампу Украина по барабану. А одним наездом не спровоцированным на Иран оно принесло другу Владимиру дополнительные десятки миллиардов по причине повышения цены на нефть. Заехал за откатом...
 показать весь комментарий
 
 
А в Это время кум Хутина в тылу Украины делает свои дела, он всегда помогает... Боец ВСУ Максим Горяинов, которого хочет освободить из плена "Л/ДНР" Виктор Медведчук, был за рулем авто, которое в конце мая попало на оккупированную территорию.На этот момент обратила внимание супруга одного из пленных украинцев Елена Дуванова-Рожкова. Тогда в плену террористов оказалось сразу восемь военнослужащих... Так этот Горяинов пообещал российской контрразведке привезти ещё целую машину украинских контрразведчиков, Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3221
 показать весь комментарий
 
 
А второй из "освобожденцев", дезертировал из армии, поехал на заработки в РФ, а после возвращался через Донецк где и был задержан. А как подавалось "освобождение".Оппа за життя.. ( отправьте их обратно)
 показать весь комментарий
 
 
Очень хорошая новость ! Тут он должен получить срок . Лет 10 тюряги .Правильно что его обменивают .
 показать весь комментарий
 
Трамп хочет Венесуэлу на Сирию поменять,но Россия желает большего.
 показать весь комментарий
 
Сирию ему никто не отдаст, для РФ это просто идиотизм тк там проведут трубопроводы из Катара в европу и цены на углеводороды для европы рухнут
 показать весь комментарий
 
Огласите секретный протокол Трампа-Путина.
И кто кого нагнул?
 показать весь комментарий
 
 
Трамп хочет Венесуэлу на Сирию поменять,но Россия желает большего.
 показать весь комментарий
 
Раше дай палец в рот, она ируку откусит.
 показать весь комментарий
 
1943 год. Англия и Германия обсудили ситуацию в СССР.
 показать весь комментарий
 
 
Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
 показать весь комментарий
 
красота, ху@ло их новичком травит, поддерживает ультраправые и ультралевые террористические группировки, сбивает пассажирский Боинг, а они с ним саммиты проводят Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4921 Да, перевелись нынче настоящие мировые лидеры, при Рони Рейгане и при Маргарет Тетчер этому недомерку кремлевскому руки бы никто не подал, сидел бы за своим железным занавесом, как обезьяна на привязи... Живем во времена политических пигмеев, за что и расплачиваемся.
 показать весь комментарий
 
 
Одне тішить - що б не витворяв Трамп, в США є ще конгрес.
 показать весь комментарий
 
 
Идиотизм не лечится...только вынос вперед лаптями.
 показать весь комментарий
 
***
Трамп:
- не лезь в мои выборы в 2020 году
пут инь:
- здрасьте! при чем тут твои выборы...
Трамп
- ой не хлопай глазами - швы разойдуться...
пут инь:
- ваще не понимаю о чем ты! давай вспомни еще об Иране, Сирии, Венесуэле и Украине...
как отмечается в сообщении :
"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине"
 показать весь комментарий
 
ну да поговорили.....и что?...и так 5 лет.
пока трампапам и европа ублажают путина - НИКАКИХ сдвигов не будет.
"сделаем америку снова великой",а сделали росию.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом
 
 
 
 
 
 вверх