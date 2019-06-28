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 Наиболее важные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года, - Стефанчук

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года.

"Я думаю, что наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Стефанчук отметил, что проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции. "Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", - указал он.

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Представитель президента в Раде также считает неправильным, что любая реформа Конституции касалась изменения полномочий органов государственной власти, но ни разу речь не шла о гарантиях прав человека и гражданина.

Стефанчук подчеркнул, что необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает.

Представитель Зеленского в парламенте отметил, что возможность принятия новой Конституции – это пока еще вопрос дискуссии, и есть различные подходы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134688
 
 
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Дякую Цензор що ти перестав викладати фото цієї ... кхм.. справної людини...
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