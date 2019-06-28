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 Польский министр по гуманитарным вопросам Вось посетит Донбасс на следующей неделе: "О войне мало говорят, а она все еще продолжается"

Недавно назначенный польский министр Михал Вось, который отвечает в Совете министров РП за гуманитарную помощь, на следующей неделе планирует посетить Донбасс, чтобы определить дальнейшее направление помощи.

"На следующей неделе я поеду на Донбасс. Вместе с польским Каритасом там оказывается помощь, поэтому туда еду. Это будет мой первый визит, ведь о войне на Востоке Украины немного говорят, а она все еще продолжается ", - сказал Вось, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в интересах Польши, да и просто с точки зрения человечности нужно помнить, что "российская агрессия продолжается, а польская сторона поддерживает сохранение территориальной целостности Украины".

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28-летний Вось был назначен министром - членом Совета министров Польши в начале июня. До этого он был заместителем министра юстиции Польши, депутатом сеймика Силезского воеводства.

Источник: https://censor.net.ua/n3134687
 
 
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Пусть приезжает. Новый начштаба обещает демилитаризацию, под Мариуполем, на новоазовском направлении. Похоже, что он погорячился. Жена говорит что грохотало сегодня- назло всем "разведениям войск" и демилитаризациям.
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я теж сумніваюся, що русня залише теріторію особливо у напрямку Новоазовську
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Хех! У нас тут концерти, гра на саксофоні, поїдання шаурми та інші шоу. Про яку війну мова?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольский министр по гуманитарным вопросам Вось посетит Донбасс на следующей неделе: "О войне мало говорят, а она все еще продолжается"
 
 
 
 
 
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