 Давайте пообещаем знать, соблюдать и уважать нашу Конституцию, - Зеленский предложил флэшмоб "Моя улюблена стаття". ВИДЕО

В День Конституции Украины Президент Владимир Зеленский призвал граждан стать участниками флешмоба из знания Основного закона. Конституцию должен прочитать каждый украинец, убежден глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать. Для этого всей стране я предлагаю флешмоб. Запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины", - сказал Владимир Зеленский в видеообращении по случаю государственного праздника.
Сам Президент процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.
"Присоединяйся к флешмобу. Хэштег - #мояулюбленастаття. Присоединяйтесь все желающие", - добавил глава государства.
Владимир Зеленский также рассказал об инициативе создания "Конституції для наймолодших", начатую издательской группой "Основа".
"Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересной", - резюмировал Президент.
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Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Эта статья на Президента тоже распросторняется. Хотя ты, чувак, ПреЗЕ!дент
А хіба вони не являються ними від народження ?
Знов лоханувсь ?
Моя улюблена стаття Конституції на найближчі роки - це імпічмент презЕденту.
в регионе.Ригионы подписывают между собой договор.Так создано США -Обьединение Стран-
Где у каждого штата своя конституция.