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 Давайте пообещаем знать, соблюдать и уважать нашу Конституцию, - Зеленский предложил флэшмоб "Моя улюблена стаття". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев знать, а главное – уважать и соблюдать Конституцию страны.

В День Конституции Украины Президент Владимир Зеленский призвал граждан стать участниками флешмоба из знания Основного закона. Конституцию должен прочитать каждый украинец, убежден глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать. Для этого всей стране я предлагаю флешмоб. Запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины", - сказал Владимир Зеленский в видеообращении по случаю государственного праздника.

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Сам Президент процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

"Присоединяйся к флешмобу. Хэштег - #мояулюбленастаття. Присоединяйтесь все желающие", - добавил глава государства.

Владимир Зеленский также рассказал об инициативе создания "Конституції для наймолодших", начатую издательской группой "Основа".

"Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересной", - резюмировал Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3134686
 
   
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Моя улюблена стаття Конституції - президент як Гарант не має ЗРАДЖУВАТИ національні інтереси України.
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В первую очередь нужно Уголовный Кодекс поменять ,а не флеш мобы устраивать .Тем более 70% населения не понимают значения этого слова .Нужно убрать залог для чиновников -корупционеров,нужно ввести расстрельную статью для чиновников -корупционеров .
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до 19 статьи не дошел? Всего прочитал три статьи за 30 дней?
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Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Эта статья на Президента тоже распросторняется. Хотя ты, чувак, ПреЗЕ!дент
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На Книжковому арсеналі порадили почитати Конституцію самому Зелі.

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На Арсеналі нашому дурному подарували книжку "політика для чайників", - наше дурне аж заклякло від несподіванки. Почуття гумору в нашого народу прекрасне, - навіть всі ка-ве-ени і 95 квартали із сватами не змогли його вбити!
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Ну не знаю, вроде и старается, вроде и все правильно говорит, но сопля соплёй.
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А что так можно было? Ух ты ! После этого с завтрашнего дня жизнь превратиться в рай ! Молодец Вова !
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Если к власти приходит ПОПа, то конституция становится основной туалетной бумагой.
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Я не пойняла... він назвав дітей майбутніми громадянами України ?
А хіба вони не являються ними від народження ?
Знов лоханувсь ? Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття" - Цензор.НЕТ 9023
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Он думает, что у всех детей от рождения российское или швейцарское гражданство, как у детей его друганов.
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зеля уже уважил конституцию путем подтирания, согласно политической необходимости
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Конституцию для детей прочитай сам, чучело гундявое!
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Хеш тег.
Моя улюблена стаття Конституції на найближчі роки - це імпічмент презЕденту. Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття" - Цензор.НЕТ 761
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соевые боты своим дебилизмом накомментировали 23% пете. в раду получит 2,3%
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Конституция должна быть для слуг народа, которую им напишут и приймут пересичные А для себя они составляют суспильный договор в каждой громаде свой и договор между громадами
в регионе.Ригионы подписывают между собой договор.Так создано США -Обьединение Стран-
Где у каждого штата своя конституция.
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А как же безальтернативный Минск, соглашения, под которыми даже нет подписи Украины. Что делать когда ВСУ вместо того, чтобы защищаться свою землю, оставляют её без единого выстрела на основании этих т. н. соглашений???? Это тоже уважение к Конституции или как?
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В нашій конституції нема моєї улюбленої статті, бо не працює стаття про народовладдя-референдум. От якщо б вона працювала я виставив на референдум, питання про смертну кару для коррупціонерів... тоді б я був задоволений конституцією, а так наша конституція захищає права злодіїв олігархів, а не простих людей...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДавайте пообещаем знать, соблюдать и уважать нашу Конституцию, - Зеленский предложил флэшмоб "Моя улюблена стаття". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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