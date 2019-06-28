 Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы

Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, заявит ли он президенту РФ о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года.
"Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.
Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".
При этом Трамп высказал надежду на "отличный результат" переговоров с Путиным, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли, протекционизма.
"У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", - сказал Трамп в пятницу перед началом переговоров с Путиным.
По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами".
"Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.
Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".
"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил Путин.
И желательно знать какая была интонация?!
Мля, ведь эти два чокнутых сейчас реально управляют миром!!!
Если в это вникать, то можно и с ума сойти...
Так хто це такий?
Бросился в ноги, целовал туфли...
А как же не быть благодарным тому, кто посадил тебя в такое кресло...
Вітаю з Днем Конституції України!!!
І якось так невдобно спитати, а Президент не забув, що сьогодні свято?
Значить, те його вітання було особисто для мене???
Якщо інші його не бачили...
Доречі, ідея щодо видання Конституції для дітей, дуже гарна справа!
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У нас свято! Чуєш, СВЯТО!!!
Да все они знают и знали. И да, правда - представление устроили. Правда рассчитанное на ..... ну да, на не совсем умных. Типо верунов и ватников/реднэков.
бейтевмешивайтесь в наши бэ-эээ... э... выборы. Умоляю."
Тьфу! Позор какой когда львами руководят овцы. США и НАТО в совокупности - по своей экономической, технологической и военной мощи - львы. Но руководят ими малодушные и мелкие ничтожества, овцы. Так что это львы с заячьим сердцем, которых один шакал гоняет как пожелает.