 211 населенных пунктов в 8 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

В частности, без света в Ивано-Франковской области - 70 населенных пунктов, Киевской - 52, Черниговской - 26, Сумской - 23, Житомирской - 17, Черкасской - 15, Кировоградской - 4 и Черновицкой - 4.

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В частности, в Ивано-Франковской области на территории Богородчанского, Рожнятовского, Надвирнянского, Калушского, Коломыйского и Тисменицкого районов произошли падения деревьев, повреждены кровли 30 зданий (18 жилых, 3 хозяйственных, 9 социальной сферы), подтоплены 19 жилых домов и 176 домохозяйств. В с. Стебник Тисменицкого района из-за поднятия уровня воды в р. Стебник повреждена часть покрытия автомобильного моста, в результате чего отсутствует транспортное сообщение с частью населенного пункта (около 100 дворов). Пешеходное сообщение обеспечено. Подразделениями ГСЧС убраны 30 поваленных деревьев, откачаны более 200 куб. м воды. По состоянию на 7 ч. 28 июня уровень воды постепенно спадает, остаются подтопленными 8 (были 19) жилых домов и 64 (были 176) домохозяйств.

В Гайсинском районе Винницкой области непогода повредила кровли СОШ № 4 г.. Гайсин и СОШ с. Гунча Гайсинского района.