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 Политика Украины
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Все про:нападение (1738) лечение (644) Семенихин (18)

 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА

Пострадавшему предстоит операция, длительное лечение и последующая реабилитация.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после покушения потерпевший находился в реанимационном отделении Конотопской Центральной районной больницы, и специально для осмотра Семенихина туда прибыли областные нейрохирурги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-мэра Конотопа Семенихина транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии, - Сумская ОГА

"Были проведены все необходимые обследования Семенихина. Его состояние врачи оценили как стабильно тяжелое. Врачи приняли решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", - отметил Бутенко.

На вопрос, какой диагноз поставлен Семенихину, начальник областного управления здравоохранения ответил, что не может раскрывать врачебную тайну.

"Могу лишь сказать, что у потерпевшего кранио-торокальная травма и травмы мягких тканей. То есть, кроме ушибов, он получил тяжелую травму головы и повреждения груди. В частности, врачи установили переломы костей черепа", - сказал Бутенко.

На уточняющий вопрос, есть ли у Семенихина открытая черепно-мозговая травма, чиновник это подтвердил.

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"После госпитализации в Киевский институт нейрохирургии им. академика Ромоданова пострадавшему предстоит операция, длительное лечение и последующая реабилитация", - подчеркнул Бутенко.

Ранее неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации.

Отметим, что Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Источник: https://censor.net.ua/n3134681
 
 
 Топ комментарии
 
Тяжкі пошкодження..
Одужання
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Свинопеппы фейсбучные почему то терпеть не могут Семинихина.
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Зате поліція, а потім і суд запобігли діяльності 16-літній рецидивістів з плакатом проти Зєлєнского. З усією суворістю закону.
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Зате поліція, а потім і суд запобігли діяльності 16-літній рецидивістів з плакатом проти Зєлєнского. З усією суворістю закону.
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І точно не останній. Інколи сам боюсь своїх прогнозів.
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ну Портнов откровенно заявил о физрасплате, а новый о инфовойне против неугодных...так что от куда растут жертвы....
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Патриотам надо проводить частное расследование.Вот где Ткачу развернуться.Но тут бои без правил,это не по Ткачу и Седледской.
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вот так вот просто продолжают убивать. Перед выборами.
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Ну це ж не стріляли? Просто череп проламали. Новообраний обіцяв не стріляти. Тьху, блін, знову буде гнівний і пафосний виступ щодо незадовільної роботи ще одного міністра. Вчора - Клімкіна, сьогодні - Авакова. Чи не буде?
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А где же свобода,где правый сектор.Вся Сумщина знает,кто его мог заказать.
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Вы уж нам тоже расскажите про потенциальных заказчиков...
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А нащо вам націоналісти? Їх разом з усіма, хто Зєлю не підтримує лише 8 відсотків. За твоїми власними словами. Як 8 відсотків можуть дати раду 92 відсоткам всіх решту? А ви, знаний борцун проти спадку Порошенка не хочете особисто допомогти сумським націоналістам побороти важкий спадок Порошенка у вигляді Аааківської поліції? Чи Аваков - то не важкий спадок?
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за все время борьбьі Семенихина с князьками Конотопа єтих националистов там хоть раз видели?
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Свобода готовится к очередным шествиям то по бовым местам УПА, то по Киеву. А кто убивает патриотов, ей неинтересно.
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а что вы знаете собственно о Свободе? Не думаю, что больше меня.Так что не надо ни о планах ни о другом. Зовите Нацжен...
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Зате "Слуга народа" важко ґарує на плантаціях, сидить в окопах і до виборів, які сама ініціювала ніскілечки не готується.
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Свинопеппы фейсбучные почему то терпеть не могут Семинихина.
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Высралось? Полегчало? Да, Как раз свинопиплы такое и пишут. Совсем уже в мозгах клиника.
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Невистачає Лісника,подло вбитого ярошем,й Музичка,знищеного авакяном...!
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Вот и весь результат борьбы с коррупцией,кумовством и круговой порукой в Украине.
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Казали,що,результатів нема...Результатом гуманізьми до злочинців,є -вбивства патріотів У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3748 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3748 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3748
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Питання риторичне У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 2994 Вас цікавить думка бень
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живи, бро, живи, где блджат рейд СБУ и МВД в Конотоп, бандиты из 90-х рулят, отдайте мне мой автомат который в 14 дали суки, вы враги больше чем вся рашка вместе взятая
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вітчизняні гниди рулять, без національної диктатури, майбутнього нема
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Мені бридка публічність, й недуже цікаве спілкування з оточуючими. Хоч,завше підтримував,усе,здорове й розумне. До речі й усі Майдани,й боротьбу за Незалежність й ...,й ...Досить почати справу,й,я, там буду,неодмінно У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 4330 Десь,такими чином
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Какие СБУ? Какие мвд в Украине? Скорее всего ето же и их рук дело. Только чуствующий прикрытие власти и безнаказанности пойдет на такое тяжелое преступление. У нас уже по закону террористов и убийц даже условно не сажают.
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вони структуровані,спротив диссипований...
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Незабаром прийдеться всім зссвітившимся патріотам України драпати у канаду та європу як іе вже було в 1917 та 1930х роках
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Один из лучших людей в Украине. Мрази сепарские и мафия подняли головы от безнаказанности. Прискорбно что Украина страна рабов которые не имеют права себя защищать и иметь оружие.
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бо неможе існувати Україна без українців, без національності,етносу,української влади!!! Кожен неукраїнець при владі, продаватиме її кому,завгодно У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 7442
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А хто такий - українець? Немає такого генотипу - українець. і росіянин немає. і американець немає. Українці це ті хто любить Україну. А все інше то розмови від нациків запоребрикових.
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не идти на выборы - еще больший и точно окончательный п....ц
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Здесь выборы ето фарс. Выбор из того кого нам подсовывают. Нормальных людей на выборы не пропускают. Здесь нужно брать в руки оружие и зачищать поголовно всю мразоту захватившую власть
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Сенс виборів в намаганні протистояти механізмам Знищення України,вотре
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ГРАЖДАНЕ должны быть вооружены и иметь право на самозащиту, защиту родных и близких и имущества. Но НЕДЕЕСПОСОБНОЕ БОЛЬШИНСТВО не должно иметь ни ГРАЖДАНСТВА (а значит иметь оружие и право политического "голоса"), ни полных прав!
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Держава неукраїнців озброїлася проти них краще,у рази, ніж проти зовнішніх поневолювачів У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3243
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Тобто, справжній ворог влади Громадяни У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 2333 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3807
Громадяни заважають знищувати Мешканців У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3807 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3807 Досить цікава ситуація...
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Важкий спадок - нереформована Мародером країна і надто її правоохоронна система.
Атмосфера дерибану "потоків", "договорняків", безкарності бандитів і повне їх злиття з пороВшивою Владою не долається за місяць. На це має піти щонайменше рік-два. Але спочатку має "сісти" вкрай освинарілий Мародер і агент Путіна - Порошенко. Це все його рукотворна Кернес-Труханія.
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Мародер під жупелом реформування перетворив на гангрену держапарат, згноїв моральні гальма загалу. Він знищував з ініціативою й захватом ...!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА
 
 
 
 
 
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