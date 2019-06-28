 На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина: говорят и об Украине

Соответствующая встреча была запланирована на 8 утра по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.uа.
"Все темы очерчены, мы давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - заявил Путин.
Встреча продлится около полутора часов. На ней президенты США и России планируют обсудить Украину, Сирию, Иран, а также двусторонние отношения, в частности и в области сокращения вооружений.
Просто не считаются.
именно от вас жду предложения, потому что вы за ЭТО отвечаете
Запишем плюсы:
-коммуналка стала дешевле.
-90% украинцев мечтали услышать великого саксафониста, не помню фамилию, и сегодня услышат.
- свинарчукам сидят
- порося в Ростове
- война прекращается, РФ в пасе, моряки....
- климкин тупит, ноты сам шлёт, музыкант что-ли?
А про свой круг общения мог и не говорить.
https://www.politico.com/story/2019/05/04/joe-biden-trump-clown-2020-1301641
Лучше всего, имхо, ситуацию и дальнейшие события описал Портников:Портников: Новые олигархи Украины - Белый дом, Кремль, Евросоюз
https://www.youtube.com/watch?v=tIGzZxedZi4
В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: все подробности
Общество / Видео 27-июн, 19:439 2 223 10
⚡ В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: все подробности
В России в аэропорту города Нижнеангарск на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24.
Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева. Уточняется, что самолет пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
При аварийной посадке самолета авиакомпании "Ангара" погиб один член экипажа, 44 человека спасены. Около 30 пассажиров получили ранения, их госпитализировали в срочном порядке. Среди них двое детей: у 17-летнего подростка ушиб таза, у 13-летней девочки сотрясение мозга.
По предварительным данным, самолету пришлось экстренно идти на посадку из-за отказа одного из двигателей. В результате, борт сгорел полностью.
Причиной крушения Ан-24, скорее всего, стала высокая скорость самолета при заходе на посадку. Чем она была вызвана, будут разбираться эксперты и следователи.
Имя погибшего командира воздушного судна - Владимир Коломин. Он был очень опытным специалистом и имел за плечами 34 года стажа и 15702 часов налета.
Бортмеханик Олег Барданов выжил, но госпитализирован с травмами и ожогами.
Владимир Коломин и Олег Барданов
Оба пилота прошли предполетный осмотр без нареканий. И Коломин, и Сергей Сазонов чувствовали себя хорошо.
Также стало известно, что бортпроводница Елена Лапутская в одиночку эвакуировала пассажиров Ан-24. Она покинула горящий салон лишь после того, как убедилась, что все люди в безопасности.
но контромат-фотки и на ентот раз не получит с девицами масковскими.
пока не сдаст украину и сирию., не получит.
ну и потом тоже не получит.
а там еще контромат на грязное расиское бабло на покупку тримпом недвижимости....
мнооого чего...
кароче так и сдохнет.
но думаю шварценегер и еще некоторіе сегодня оттопчутся по трампу по результатам такого разгавора. мячик будет подарен как в хельсинках.
у нас много поводов печалится.. значит у кого-то есть повод поржать... постебаться
При том что Коломойский превратил Украину из страны победившей революции в территорию-посмешище, населённую как минимум на 73% умалишёнными.
Раньше за границей, если спрашивали
- вы откуда?
отвечали
- Украина
говорили
- Ааа, это где Майдан?
то сейчас говорят
- А, это где президент клоун? и ржут с нас