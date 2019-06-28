 На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина: говорят и об Украине

Соответствующая встреча была запланирована на 8 утра по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.uа.

"Все темы очерчены, мы давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - заявил Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Климкин призывает страны Большой Двадцатки повлиять на Россию в вопросе освобождения пленных моряков

Встреча продлится около полутора часов. На ней президенты США и России планируют обсудить Украину, Сирию, Иран, а также двусторонние отношения, в частности и в области сокращения вооружений.