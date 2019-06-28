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 Политика Украины, За рубежом
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 На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина: говорят и об Украине

На саммите G20 в Японии началась встреча между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным.

Соответствующая встреча была запланирована на 8 утра по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.uа.

"Все темы очерчены, мы давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - заявил Путин.

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Встреча продлится около полутора часов. На ней президенты США и России планируют обсудить Украину, Сирию, Иран, а также двусторонние отношения, в частности и в области сокращения вооружений.

Источник: https://censor.net.ua/n3134675
 
 
 Топ комментарии
 
Да при чем тут.. Просто клоуна никто не уважает, а это значит, что и Украину тоже.
Просто не считаются.
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Нас без нас обсуждают, о чем именно говорят и какие решения принимают мы можем только догадываться ..
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На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина: говорят и об Украине - Цензор.НЕТ 5726 Перезустрічався з лідерами Європи і в результаті ПАСЄ проголосувала за присутність там запаребріка. Просто шалений успіх кловуна.
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Так далеко поехали встречаются чтобы поговорить об Украине
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а мне больше нравится, что никто не знает о чем, а пишут ...вчера ведь рыжий заявил-не ваше дело о теме разговора
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Ну шо трамп уши для ссанины уже приготовил?
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***** будет рассказывать как 140млн ********* не хватает свер влияния...
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Нас без нас обсуждают, о чем именно говорят и какие решения принимают мы можем только догадываться ..
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Да при чем тут.. Просто клоуна никто не уважает, а это значит, что и Украину тоже.
Просто не считаются.
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я вашего клоуна не выбирала.
именно от вас жду предложения, потому что вы за ЭТО отвечаете
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с таким подходом означает никогда. выбрали, вот и отвечайте с дня кенгурации.
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Ага. Потом зебилье будет говорить про дату вступления в должность, потом....
Запишем плюсы:
-коммуналка стала дешевле.
-90% украинцев мечтали услышать великого саксафониста, не помню фамилию, и сегодня услышат.
- свинарчукам сидят
- порося в Ростове
- война прекращается, РФ в пасе, моряки....
- климкин тупит, ноты сам шлёт, музыкант что-ли?
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вы здесь отвечаете уже с 2013 и все против, а не за Украины.
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Золотые слова. Я уже и домик в Польше прикупил что-бы от этих 73% быть подальше!
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Вже пізно давати пропозиції. 73% обрали блазня і тепер мають відповідні наслідки. На Заході це сприймають серйозно, а не по приколу.
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80 процентов запада не знает про Украину ничего.Не рассказывайте сказки.Украина,это те люди которые переехали туда.У клима спросите.Наши дипломаты за границей это ********** друзья .Так,что мимо вам.
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Те, которые внешней политикой занимаются, знают про Украину намного больше чем "Чернобыль".
А про свой круг общения мог и не говорить.
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не обманывайтесь, с вас за вашего клоуна ржут...а Украина до этого была уважаемая страна с сильной поддержкой. Теперь держитесь за плесень
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почему не уважают Зе? он за месяц (!) перевстречался почти со всеми лидерами Европы и на август - встреча с Трампом! это то, чего за 5 лет и близко не было.Или методичка затмевает мозг?
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Потому что Унылый скоморох тупой наркоман. А тупых и наркоманов никто не уважает а встречи это как дань вежливости!
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Перезустрічався з лідерами Європи і в результаті ПАСЄ проголосувала за присутність там запаребріка. Просто шалений успіх кловуна.
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А ще в результаті Європа продовжила економічні санкції щодо росії.
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Почти со всеми лидерами Европы? Вы бы свои методички проверили вначале.
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Ему надо встретиться только с одним лидером. Который научит и подскажет.
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можно подумать твоего шоколадного клоуна кто то уважал.
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пять лет мародёра дают результат
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не, сенька, это результат первых месяцев без мародера, но с клоуном....
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Это результат убдюдочного выбора украинцев: мародер или клоун, как будто никого другого не было в бюллетенях в первом туре. Второй тур - это уже не выборы.
Лучше всего, имхо, ситуацию и дальнейшие события описал Портников:Портников: Новые олигархи Украины - Белый дом, Кремль, Евросоюз
https://www.youtube.com/watch?v=tIGzZxedZi4
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Згаешь, когда за дело берется Белый Дом, то получается Южная Корея, через 20 лет, без асякой демокоатии, с генералами у власти, по крайней мере- лет десять! Чистейшее Внешнее управление! А вот когда за дело берется Кремль- то получается Северная Корея! Это фвкты от которых отказаться просто нельзя! Есть еще один вариант, знаете как та игра между Богом и Дьяволом- а давай наспор, бери свою часть а мы возьмем свою, и посмотрим что у кого получиться!
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Знаешь, лучший результат получается, когда САМИ граждане строят СЕБЕ справедливое общество (как сам "Белый Дом" - Америка), и гораздо хуже - когда гражданам кто-то другой строит(как Германия построила большевистскую раиссю в 17м).
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Но лучше нам того не слышать, что именно говорят.
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Нарот України проголосував за дружбу з запаребріком. Ось і всі балачки.
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А вот и хорошая новость:
В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: все подробности
Общество / Видео 27-июн, 19:439 2 223 10
⚡ В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: все подробности

В России в аэропорту города Нижнеангарск на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24.

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева. Уточняется, что самолет пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.

При аварийной посадке самолета авиакомпании "Ангара" погиб один член экипажа, 44 человека спасены. Около 30 пассажиров получили ранения, их госпитализировали в срочном порядке. Среди них двое детей: у 17-летнего подростка ушиб таза, у 13-летней девочки сотрясение мозга.

По предварительным данным, самолету пришлось экстренно идти на посадку из-за отказа одного из двигателей. В результате, борт сгорел полностью.

Причиной крушения Ан-24, скорее всего, стала высокая скорость самолета при заходе на посадку. Чем она была вызвана, будут разбираться эксперты и следователи.

Имя погибшего командира воздушного судна - Владимир Коломин. Он был очень опытным специалистом и имел за плечами 34 года стажа и 15702 часов налета.

Бортмеханик Олег Барданов выжил, но госпитализирован с травмами и ожогами.

Владимир Коломин и Олег Барданов

Оба пилота прошли предполетный осмотр без нареканий. И Коломин, и Сергей Сазонов чувствовали себя хорошо.

Также стало известно, что бортпроводница Елена Лапутская в одиночку эвакуировала пассажиров Ан-24. Она покинула горящий салон лишь после того, как убедилась, что все люди в безопасности.
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нехорошая это новость,когда гибнут простые люди, или в методичке написано говорить так??
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Поправочка - кацапы - не простые люди, они на 85%(если не больше) готовы массово убивать украинцев и не только нас, список тех, кого готовы убить кацапы - весь мир.
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Поправочка не принята. Они такие же люди, как и мы.
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Поправочка: такие же люди, как и вы с Чикатилой.
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Давай трампушка, надери ***** очко. А то как то комментаторы на ветке приуныли.
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Затем он повернулся к Путину- виляя пальцем в сторону российского президента, и сказал: «Не вмешивайтесь в выборы ... пожалуйста. Не вмешивайся в выборы ".https://www.politico.com/story/2019/06/28/trump-putin-meeting-1386123
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"Все темы очерчены, мы давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - заявил Путин.Источник: https://censor.net.ua/n3134675
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трамп сидит-висит на крючке у фсб - и дооолго.

но контромат-фотки и на ентот раз не получит с девицами масковскими.

пока не сдаст украину и сирию., не получит.
ну и потом тоже не получит.

а там еще контромат на грязное расиское бабло на покупку тримпом недвижимости....

мнооого чего...

кароче так и сдохнет.

но думаю шварценегер и еще некоторіе сегодня оттопчутся по трампу по результатам такого разгавора. мячик будет подарен как в хельсинках.
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зеколомойшу нам впарили с медведчуком и кучмой, теперь впарят бамбас, восстановим им жил фонд за наши деньги, коломойский же сказал максимум киосок покрасит, а и воду крысчанам
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Ну все, тепер сцарь місяць праву руку не митиме.
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Самые большие ПРОБЛЕМЫ современного мира, это Трамп и Путин ( поэтому они так и хотят подружиться), а уже дальше идут терроризм, новые вирусы и болезни , увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, массовая миграция, расползающееся ядерное оружие, разрушение мирового миропорядка, голод, коррупция и инфантилизм мировых "элит" ну и дальше по списку.
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Так Трамп вроде как борется и с терроризмом, и с массовой миграцией, и с глобализмом, разрушающим традиционный миропорядок. Разве нет?
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Трампу год остался. Он не опасен. Пусть хоть трахнутся с путлером в туалете.
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для україни гарна новина буде якщо вони ні про що не домовляться.
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Даже в далекой Японии Трамп нашел время что бы Путину напомнить про Украину.
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лишь бы не поржать... а то....
у нас много поводов печалится.. значит у кого-то есть повод поржать... постебаться
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Ни слова об Украине без Украины теперь это звучит как издевательство а ведь ещё пару месяцев назад так и было . Ветер перемен шо уж тут
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як і обіцяв на інавгурації - оточив себе аматорами...і тепер з уп черпає інформацію)))...як ізольований на форосі горбачов по веф202 слухав радіо свобода
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Америка успокой варвара !!!! Пожалуйста!!! Не будет покоя людям на земле пока эта зараза большевитская не обретет покой!!!
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Я просто шизею с некоторых комментариев. При чем тут Зеленский? Украина, к сожалению, перестала быть субъектом международной политики еще когда Зеленский ходил в школу. Sad, but true. Увы, такова печальная доля безъядерных держав. И, по большому счету, все будет так, как захочет Трамп, поскольку наша экономика и обороноспособность зависит исключительно от США. И именно США, а не президент Украины, по-настоящему лоббирует наши интересы в мире. Если бы не США, то, кто бы ни был президентом, Европа уже давно бы сняла с РФ санкции и построила северный поток 2. А участников АТО признали бы участниками незаконнного использования силовых структур против народа. Или вы не в курсе, что на заседаниях структур ЕС сепаров называют "повстанцы"?
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> При чем тут Зеленский?


При том что Коломойский превратил Украину из страны победившей революции в территорию-посмешище, населённую как минимум на 73% умалишёнными.
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да.
Раньше за границей, если спрашивали
- вы откуда?
отвечали
- Украина
говорили
- Ааа, это где Майдан?
то сейчас говорят
- А, это где президент клоун? и ржут с нас
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После того как этот режим получил сладкого пенделя под зад, первым делом необходимо провести национализацию СМИ. Чтобы ни Беня, ни кто другой больше не смог дурачить население сериалами про "голобородьку".
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Ха, оговорка у меня по Фрейду: написал "получил" вместо "получит". Не иначе как Провидение вмешалось.
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Конечно, говорят и об Украине. При Порохе Украина стала субъектом международных отношений; а теперь - снова просто объект: всё порешают без участия артистов комедийного театра.
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а президент владимир о результатах узнает из украинской правды гонгадзе
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Трамп официально объявил о старте своей президентской кампании. Основной темой переговоров будет ядерная программа , определения статуса Китая (друзья, враги, третья сторона), КНДР со своим ядерным потенциалом, а также военные конфликты.Возможно будут звучат слова Украина, Донбасс и т.д- но только в том случае если Трамп (партия) будет видеть в этом интересы своей президентской кампании..
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Что надо было, то обговорено заранее, в том числе с зятем Трампа (Кушнером), никто Украину "сдавать" не собирается, надеюсь моряков-заложников отпустят после этой встречи (без понтов и условий)!
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Пусть говорят .Как Украина решит ,так и будет .
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Судя по твоему флажку ты никто и звать тебя никак .
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Meня здесь давно и хорошо знают; а вот ты тут появился из ниоткуда, и исчезнешь в никуда.
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Да мне как то начхать на тебя.я вижу флажёк не Украинский .
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торгуються ... і якби її "подемократичней" добити ...ціна головного призу ...ЗЕМЛІ
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Очередная геополитическая поразка нового президента!!! Вот если бы мы выбрали в очередной раз шановнаго пьетра олексиевича, то сейчас Трамп обсуждал бы с ним кацапию! А также Трамп проконсультировался бы с нашим гигантом мысли, как правильно построить президентскую компанию и разжиться каким-нибудь Томасом
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За 5 лет разворовали последнее.. так что пенять надо только на себя. Слабых никто не уважает, а Украина к сожалению опустилась ниже плинтуса. Нужно экономику поднимать, науку, новое вооружение создавать, а не клянчить у других.
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За пять лет восстановили государство с полного нуля, включая армию и госбезопасность.
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Ни о чём. "ВВП", в который была включена продукция для российской оборонки, бессмысленно сравнивать с тем где она отсутствует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина: говорят и об Украине
 
 
 
 
 
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