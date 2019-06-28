 Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем"

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья. Об этом она заявила в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, она заинтересована в сотрудничестве с Украиной, но еще не вела переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, она заявила, что предыдущие украинские власти сотрудничали с администрацией беглого олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
В частности, Санду обвинила предыдущие власти в обеспечении контрабанды и "коррупционных схем, которые содействовали выживанию сепаратистского руководства в Приднестровье".
"Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - отметила она.
якби він не став президентом, то заробив би значно більше.
А не хочеш згадати список форбс, який вказує на значне зменшення статків Порошенка ?
Такі як ти здатні лише маніпулювати та грати на емоціях.
Перевір ще раз.
От нескольких секунд до 15 - 20 минут может прожить курица без головы.
Это характерно не только для птицы: млекопитающие также могут сохранять признаки жизни, лишившись головы.
Премьер-министр Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов Приднестровья
Хватит уже топить за Мародера ! Брехливое , до глубин жадное , мстительное существо , вор и сын вора , больше нечего сказать за эту гниду .
Только для порохоботов этот секрет был, есть и будет.
https://www.politico.eu/article/maia-sandu-moldovan-pm-aims-for-pro-western-course/
Какое там оправдание придумаете поддержанию этого вражеского анклава "антироссийским" "патриотом", свиноботы?
Только когда другие страны поставляют турбины в Крым или туда отправляются депутаты, то Украина считает это преступлением.
Молдова делает то же самое. Но они конечно же не имеют на это право, в отличии от Украины, особенно когда по ситуации надо прикрыть великого Поросенко.
По всем показаниям- сам бог велел (разом з Югіком)
Единственная надежда, что здесь, на Цензоре, заповедник проплаченных шоколадных троллей и все успокоится, когда у Пети все бабки конфискуют. Иначе Украину, к сожалению, может спасти только Пиночет и пулеметы на Олимпийском.
так он не только крышует приднестровских сепаратистов, но и донецких. такова у резидента лолиты была установка от *йла.