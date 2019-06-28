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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:контрабанда (1755) Молдова (1025) Приднестровье (428) Майя Санду (1)

 Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем"

Санду надеется, что нынешние власти ликвидируют схемы предшественников

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья. Об этом она заявила в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, она заинтересована в сотрудничестве с Украиной, но еще не вела переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, она заявила, что предыдущие украинские власти сотрудничали с администрацией беглого олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

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В частности, Санду обвинила предыдущие власти в обеспечении контрабанды и "коррупционных схем, которые содействовали выживанию сепаратистского руководства в Приднестровье".

"Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3134672
 
   
 Топ комментарии
 
ти бач шо Зеленський встиг натворити за місяць )))
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Премьер-министр Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов Приднестровья
https://is.gd/R5ZLKk

😁
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Порошенко на выход! Твоих друзей нашли.
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За п'ять років дивіденди отримав за рошен.
якби він не став президентом, то заробив би значно більше.
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Ксюша, деже если 100 резделить на пять, получиться что твой Петя увелчил свой доход в ДВАДЦАТЬ раз! Тебе от этого легче станет?
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Зі своєї компанії ? Яка весь цей час розвивалась і заробляла гроші ?
А не хочеш згадати список форбс, який вказує на значне зменшення статків Порошенка ?
Такі як ти здатні лише маніпулювати та грати на емоціях.
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ладно, разделим еще на пять, Порошекно увеличио СВОИ доходы в ЧЕТЫРЕ раза, так тебе будет легче?
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Порівняно з чим збільшились його доходи ? З 2012 роком ?
Перевір ще раз.
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...с довоенным, временем, когда уровень жизни ВСЕХ укрнцев снизился в ПЯТЬ разз!
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Да хоть и 1000 раз , и шо ? Тебя это и...т .??? Он со своих доходов платит налоги , финансирует армию , даёт на благотворительность ,, шо не так , зрадо.б ?? Тебя жаба давит , что есть люди успешней тебя , голодранца . ? Не удавись от злости , нищеброд . Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 9836 .
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только полных порохоботв и ольгинских троллей как ты, не волнует почему все украинцы в полной заднице.
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тебе барану порохоботовскому даже не вдомек, что ВСЕ укранцы платят со сих доходов военны сбор, последние капейки отдают, а твой жиный боров на этом богатеет!
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Згадай лучше офшорный список.Там пэдро в лидерах.
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Опять свистишь, а писал здесь же, что в 100 раз, как доход с продажи "Ленинской кузни"
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лудно пусть будет в ДВА раза. При этом учти, что в благополучной старне США Трамп несет убытки, а в самой нищей старне, воюющей с Решй Петя умудрился поднять свой бизенс. Нетрудно догадаться на чем.
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кому ты доказываешь? Тебе упоротые сказали,шо доходы упали,значит "упали"
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И скромно умалчивает о том, что между самой Молдовой и ПМР вовсю идет торговля. КАк будто вина Украины, что молдаване признали ПМР как субъект экономической деятельности
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Не можна, так як призначення Санду- це спільна робота проросійських та проєвропейських сил.
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Моторика пальцев, говоришь? Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 8761

От нескольких секунд до 15 - 20 минут может прожить курица без головы.
Это характерно не только для птицы: млекопитающие также могут сохранять признаки жизни, лишившись головы.
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21-го июля ПЕС будет очень сильно чесаться! Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 3220
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Для Пороха деньги не пахнут , руки делают одно , язык мелет другое . Но кто то ( 5 % ) верит Мальдивскому Барыге ( а то путин нападет ) .
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Проєвропейські та проросійськи !!! сили об'єднались, та помунули єдиного олігарха в Молдові, який був фактичним власником республіки. Тепер ліквідують усі олігархічні схеми. Закономірний процес.
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только ольгинские касабы как ты смотрят урода Охлабыстина.
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вот именно везде по СМИ . так написано , а Бутусов написал ,типа старая власть ,а надо писать Пепа . Сейчас порохоботы напишут .что Санду рука крымля и сама коррупционерка .
Хватит уже топить за Мародера ! Брехливое , до глубин жадное , мстительное существо , вор и сын вора , больше нечего сказать за эту гниду .
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Ну так что они еще могут сказать? Промосковская ширка Додока и АКУМ у власти. В коалиционном соглашении записан отказ от НАТО, но зато без барыг. Довольны, зяблики?
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Это ни для кого не было секретом!
Только для порохоботов этот секрет был, есть и будет.
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Обвинила не просто Украину, а предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и «коррупционных схем», которые «содействовали выживанию» сепаратистского руководства в Приднестровье - это если приводить её обвинения дословно.)
https://www.politico.eu/article/maia-sandu-moldovan-pm-aims-for-pro-western-course/
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правительство не возглавляет президент. а ты подстилка идешь дальше
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Правительство УТВЕРЖДАЕТ Президент.
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Я привела дословную цитату Санду и дала ссылку, но порошенковские холуи оспаривают даже очевидные факты... вот ведь мрази!
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тот кто это написал такой же тупой как ты. что тут непонятно?
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Непонятно, почему разные шизоидные личности типа "Стрелка", ведут себя, как старые совковые кошелки и превращают сайт новостного форума в площадку для бабских разборок и склок. В реале у тебя уже давно был бы абонемент в травмпункт, герой кулис!!!))
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Об этом можно будет поговорить, когда они сами прекратят торговлю с оккупированной территорией.
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Она сказала киевские власти? Какая знакомая риторика.
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Пророссийским силам вопреки КС все-таки удалось захватить власть. И опять в спину стране ударила вроде бы "проевропейская партия"... При поддержке еврошлюшек и одобрении Москвы
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Ну зараз буратіна всьо порішає на раз-два.
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Ликсеич же напоследок разрешил официально снабжать рузгий меткомбинат в принднестровье сырьем, так шо женщина не ври, это не контрабанда точно, а вполне официальная и законная помощь куйлостану)
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У них там торговля с Приднестровьем вообще никогда за контрабанду и не считалась. Иначе бы не давали сепарам выход на внешние рынки под флагом Молдовы
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Это она говорит о Порохатой скотине.
Какое там оправдание придумаете поддержанию этого вражеского анклава "антироссийским" "патриотом", свиноботы?
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А сами молдаване считают это "вражеским анклавом"? ВСе ротации российских войск идут через Кишинев, а ПМР через Молдову ведет внешнеэкономическую деятельность под молдавским флагом.
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Так же, как Украина с ДНР и Крымом?
Только когда другие страны поставляют турбины в Крым или туда отправляются депутаты, то Украина считает это преступлением.

Молдова делает то же самое. Но они конечно же не имеют на это право, в отличии от Украины, особенно когда по ситуации надо прикрыть великого Поросенко.
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Конечно имеет. Как четверть века разговаривать в формате 5+2, торговать с сепаратистами и недеяться, что когда-нибудь российская оккупация закончится. Ну пусть подождут еще четверть века. Может и закончится. А вообще это их внутреннее дело, с кем торговать. Только Украину пусть не приплетают, нет у них никакого права указывать, с кем можно торговать, а с кем нет, пока они сами вовсю интегрируются с сепаратистами.
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Значит и у Украины нет никакого права требовать продолжения санкций.
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Условие снятия санкций - исполнение Минских соглашений, и пока нет шагов в этом направлении - Украина имеет полное право не только требовать сохранения, но и усиления санкций. Кто в Молдове признавал российскую агрессию? Там "гражданская война" и переговоры под эгидой ОБСЕ. В том числе из-за продажности украинской элиты начала 90-х.
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Кретин, это она прямым текстом говорит новой власти о недопустимости назначения сепарского металлиста Андрейченкова на должность главы Одесской ОГА
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Она так же прямым текстом говорит о снабжении предыдущей властью, *******.
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Так туда контрабанда в обе стороны идет в 90х годов, только сейчас увидели?)
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Влада Молдови підтримує сепаратистів Придністров'я. Це факт. Влада порошенка дружня до сепаратистів Придністров'я - факт. Доки при владі буде банда труханова, піфдтримка рускава міра буде лише нагнітатися. І на території Молдови, і на території України. А ще ті, хто живе з контрабасів - просте населення, та організовані схеми. Прем'єрка Молдови каже правду. Вона ж не каже, що її кабмін бореться з сепаратистами. Воназаявила винятково про Україну. А не про свій уряд.
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Так это она хотела пригласить украинских специалистов по вопросам коррупции для создания у себя структуры типа НАБУ? Даааа.... наши специЯлисты это как раз тот случай... Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 8197 Научат таким схемам, что молдаванам и в голову не могли прийти Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 8197
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Любопытно, успеют Петю посадить до выборов или нужно будет сразу снимать депутатскую неприкоснвенность?
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Если Зельонка не полное ничтожество- посадит.

По всем показаниям- сам бог велел (разом з Югіком)
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Наш петя-как рашинский путя-куча скелетов в шкафу.Но у пути получилось узурпировать власть,а у пети нет.Очевидно,что поражение на выборах стало для него шоком.Украинцы,в отличие от рашкинцев,сразу разобрались в ситуации и дали ему пендаля.Томос не перебивает тотальную коррупцию,а хождение в вышиванке никак не объясняет тот факт,что "ни один сепар не пострадал".Короче-тяжёлые времена у пети насталиМечется бедныйИ плов хавает,и в микрофон поёт...Но...НЕТ.
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Как Узеленского зашквар- обязалово где то поблизости шоколадная рожа скалится. Зеля ещё не проголодался, а Порошенко в ту шаурму, что он сожрет уже дважды плюнул. Даже больше скажу- дровеняку Зеле ненастоящую подсунули, с Али, дядюшкой Ляо клепаную. Оригинальную деревяху Порох себе пришушарил, ото у Зе все через Же... А как вы хотели? Выберем Зелю и порохоботы ломанутся Зелины яйца в повороты заносить? Повторяя складки местности, ага. 25% вам теперь и бычков с пепельницы зажать обязаны, лучше в урну. Сами- теперь все сами. А делать то некому, вот западло... Всем должны, они- никому... Долго вам ещё Пороха вспоминать, ЗЕбилы, без него вы ничто. Ну поскулячь-те... "Столько народу не может ошибаться"- может... Это кукуня не ошибалась, что в этих башнях отродясь не жила, и ей я доверяю больше.
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Тело,ты темой ошиблось.Премьер-министр другой страны выдвигает конкретно ПЕТЕ обвинения.Зеленский здесь ВООБЩЕ ни при чём.
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Организм, ни ты ни Зе ни при чем. Вы везде не при чем, вся ветка вами, непричемными забита. Скулите твари, все вам Петя, всем 75% яйца зажал, делать ничего не дает... "Премьер-министр другой страны выдвигает"- УКРАИНЕ конкретно. Читать научись, чучело дурное...
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Постарайся взять себя в руки и ответить на простейший вопрос.Вот тебе цитата премьер-министра Молдовы:"ПРЕДЫДУЩИЕ украинские власти сотрудничали с администрацией беглого олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.ПРИ ЧЁМ здесь Зеленский?Постарайся,я в тебя верю.
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Постарайся пойти по известному направлению. Я в тебя не верю и верить не желаю. И в руки бери что хочешь. Хотел бы спросить- просто спросил бы. Надо же- веритель бл...
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Так это было ясно с самого начала. В силах Украины было поддержать сразу Молдавию, совместно блокировать этот анклав , перекрыв пути сообщения включая воздушные и вынудить их к капитуляции и вывод частей армии ( РФ). Но Украина боялась "румынских реваншистов", и упорно не хотела осознавать откуда для Украины грозит единственная смертельная опасность. ( тоже самое с Крымом, боялись татарского национализма и Турции, а проглядели "старшую сестру", что стояла с топором за нашей дверью.
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А еще УНСО воевали там вместе с Гиркиным. Вроде западная Украина, а такой залёт... Ладно центральные власти, которые тогда были ватой ватной и за дружбу с россиюшкой, но эти...
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Когда я слышу о том что в Украине "есть" какие то "националисты", "радикалы", это вызывает только недоумение и скепсис .. Помахать "шашками" возле Рады, Кабмина, да разогнать гейпарад, да пенсионеров коммунистов вот вся "активность". При той вольготности что имеют "медведчуки" в широком понимании этого понятия все эти пять после "революционных" лет, это может вызвать только смех. Гибридность и в этом. ( каждый занимает свободную нишу в политическом болоте и кормится с нее, ничего личного, просто "бизнес")
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пора Пороху одіялко в клітиночку шукати )))
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пррр молдаване да вы приху..ли походу, у вас что эмбарго с приднестровъем, у вас нет политической воли, заблокируйте полностью свое приднестровъе, отправьте нам ноту про закрытие границы с нашей стороны, вообще оху..ли что ли, при чем тут мы к вашим полупидо..ам рашским у нас своих хватает
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У них и вовсе граница с Приднестровьем отсутствует фактически. А еще имеют наглость что-то предъявлять Украине
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Как только в Украине появится нормальный генпрокурор так Петя окажется в СИЗО.
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Вся днепровско-криворожская банда, захватившая власть в стране, будет арестована и осуждена на длительные сроки заключения по ст.111 УК Украины.
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Особенно смешно это слышать от отщепенцев и просравших все лузеров, которых не более 5 процентов, в адрес всех остальных украинцев
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Лузеры - стадо, проголосовавшее за блазеня. Целительный дефолт всё расставит по своим местам.
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таки и там насвинячила братва молдавского бизнесмена. и это не первое подобное заявление.
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Пора дать Молдове урок борьбы с сепаратизмом и блокировать Приднестровье полностью. Интересна скорость, с которой все эти санду переобуются в воздухе и закричат об ущербе своей экономике.
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Як же Пєтя міг не допомагати власній малій Родінє за грубе бабло?
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Пеперь понятно, почему Порошенко снял санкции с Приднестровья, ни с кем не совтываясь, что бы ему не впаяли госизмену за торговлю с сепарами. Не поможет...
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Ну вот и дождались реальных обвинений. Спасибо тебе Петя что мокнул Украину в говно поддерживая окупированное приднестровье и снятие санкций с него. теперь будем долго отмываться.
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Как будто сами молдаване накладывали какие-то санкции на Приднестровье. Так ведь нет. И сами торгуют, и сепарам разрешают торговать через собственную территорию, поставляя таким образом им валюту
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А кто то тут нам пытается втирать что если помогать тамженашимлюдям и говорить с ними то окупированные территории быстро вернутся в свою страну. Вот вам придурки наглядный приемер что если раковую опухоль постоянно подкармливать то она не только не исчезнет а и перекинется на весь остальной организм.
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Не эта ли Санду не так давно просила помощи у Украины в борьбе с коррупцией? Санду, Санду, идите-ка вы в ман...
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Читаю я форум и мрачнею, як туча! Неужели мы, українці, такі дурні?
Единственная надежда, что здесь, на Цензоре, заповедник проплаченных шоколадных троллей и все успокоится, когда у Пети все бабки конфискуют. Иначе Украину, к сожалению, может спасти только Пиночет и пулеметы на Олимпийском.
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Меня она не удивила. Я и так знал. Сейчас пойдут новые раскрытия преступлений. Он их уже не сможет без власти все нивелировать.
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Как же вас петя допёк,говномёты,он уже больше месяца Не президент,метайте своё дерьмо теперь на зедебила...,дурни...
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Майка, розкажи за якою схемою Молдова проводить ротацію ординських мавп у 14-Й армії Орди.
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правильно, никаких машин с номера приднестровья, никаких переходов, никаких пропусков с паспортами приднестровья. Нет молдавского паспорта или взад!
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У них там всех по 3 паспорта. Молдавскими охвачено почти все население - привет кишиневским мыролюбцам. А вот любое движение действительно перекрывать надо, раз сами молдаване даже укрепленную границу оборудовать не в состоянии.
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Эта Санду - однозначно агент *******! Ведь каждому порохососу известно, что ПОПа - святой человек, спит в вышыванке и каждый час исполняет Гимн Украины. Такой лидер нации не способен организовать никакую корупционную схему, все поклеп и клевета! На самом деле во всем виноват Зеленский, это он за несколько недель раздеребанил всю Украину
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Она ставленник коалиции с социалистами, где в коалиционном соглашении многовекторность и отказ от Евросоюза и НАТО. Это всё, что нужно знать о Санду. А на носу маячит и федерализация. Сценарий с подобными санду Москва наверняка попытается пропихнуть и в Украине.
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нет такм отказа от ЕС и НАТО. Не выдумывай.
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И это в старне, в которой КАЖДЫЙ платит военный сбор, даже с нищинских гробовых вкаладов стариков, а этот хряк жирует торгуя с сепарами. Одно слво - МОРАДЕР!
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Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья. Об этом она заявила в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина Источник: https://censor.net.ua/n3134672
так он не только крышует приднестровских сепаратистов, но и донецких. такова у резидента лолиты была установка от *йла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем"
 
 
 
 
 
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