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 Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова

Максим Горяинов, об освобождении которого из плена наемников РФ договорился кум Путина Виктор Медведчук, способствовал тому, чтобы в плену в террористов "ЛДНР" оказались семеро украинских военнослужащих.

Об этом у себя в Facebook написала супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова, пишет inforesist, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук", — написала супруга военного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из переданных террористами Украине военнослужащих - Великий находится в розыске за дезертирство, - Казанский

Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова 01

Напомним, 22 мая стало известно, что 8 воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого. По озвученной военными версии, автомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании".

Источник: https://censor.net.ua/n3134669
 
   
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А ви думали, що фуйло нормальних людей нам віддасть ? Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова - Цензор.НЕТ 9459
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враг Украины Медведчук во всей красе!
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Oleksiy Bobovnikov
June 25 at 2:12 PM ·

Чтобы не потерять статус блогира напишу.
ПАСЕ, ОБСЕ, хуесе...
Не будет волшебника на голубом вертолете. Не будет феи с волшебной палочкой. Даже доброго дяди не будет. Не потому что что не хотят, а потому что не бывает. Ну вот вообще не существует их.
Мы не в стране эльфов и фей. Мы в стране инфантилов, ватников и рагулей. И находится эта страна посреди планеты "Всем похуй" в географическом центре континента "мненасрать".
Варианта два: лечь на диван и укрыться одеялом ебоошить. Самому. С группой единомышленников. Но не переставая и не оглядываясь. А лучше всего - ещё и с затычками в ушах, чтобы не слышать вой с дивана. Одобрения оттуда не будет. Помощи тоже. Только вой негодования.
Не будет помощи сверху, не будет помощи снизу, но может быть будет кто-то кто молча станет рядом в строй и тоже будет ебошить. А может быть и таких не будет.
Сложно сделать шаг over the top, встать и пойти. "Over the top" это английское выражение родом из Великой войны - когда звучит "в атаку", и надо вылезти из траншеи на простреливаемую пулеметами и перепаханную артой пустоту. Страшно.
Ещё страшнее оглянуться и увидеть что кроме тебя никого.
Потому не оглядывайтесь. Не озирайтесь. Ебошьте.
"Высший подвиг солдата - до конца выполнить свой долг зная что его никто и никогда не вспомнит", написал Антуан де Сент-Экзюпери, до конца выполнивший свой долг во Второй мировой войне.
Никто не вспомнит. Никто не оценит. Всем похуй.
Но зато будет не стыдно смотреть в глаза тому кому чистите зубы по утрам. Это единственное за что стоит жить.
Ебошьте.
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А ви думали, що фуйло нормальних людей нам віддасть ?
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Уважаемые форумчане . Не нужно списывать вину на одного водителя . При передвижении военного автомобиля всегда , я еще раз подчеркну всегда есть старший машины из числа офицеров или прапорщиков . Водитель обязан выполнять его указания . Вина и на водителе и на старшем машины и на человеке который отправлял эту машину не дав сопровождающего который хорошо знал дорогу . Я понимаю водитель рядовой и с него хотят сделать козла отпущения . Поверте я знаю шо я пишу
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Можливо, що вина за те, що вони заблукали, лежить і на старшому машини. Але чому з усієї групи звільняють тільки водія? Адже відомо, що були випадки повернення нам полонених, яких було завербовано російськими гебістами. Чи не той це випадок?
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По Вашей логике подозревать можно всех вернувшихся из плена . Я писал о том шо одного человека хотят сделать крайнего , а это неправильно
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Всех кто был в плену - НУЖНО подозревать ! Такова жизнь !!!
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Що ти мелеш? Машина проскочила на повному газу блокпост, вартові стріляли в воздух. Де тут заблукали? Це чітка здача наших солдат разом із секретними документами по бійцях і їх родинах, багато з яких живуть на захопленій території.
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В кабине рядом с водителем находился старший машины , а возможно и еще один человек . Поэтому сговор невозможен . А если ты не в теме как это все происходит то не пиши ерунду . Видимо когда поняли шо блуканули испугались вот и проскочили блокпост .
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Ну да. Как что, так водитель во всем виноват...
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Ксения! Я понимаю Ваше стремление быть вежливой и воспитанной, но писать нужно правильно - *****. Это же фамилия.
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На війні може статися все що завгодно, тому не треба відразу записувати когось в зрадники. В цього чоловіка, можливо, є діти і всі хто верещить про те, що він зрадник, мають подумати чим все може обернутися для його сімї, яка точно нівчому не винна. Хай розбереться СБУ - була зрада, чи ще щось.
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враг Украины Медведчук во всей красе!
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якби Петро знав ! ... )))
Стоп. Це ж при Петі кум путена катався як сир в сметані
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Петя уже наверное и сам кум путина назначен секретным указом
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ЭТО ТИПА "ЧУЖИЕ СРЕДИ ЧУЖИХ"- НО ТИПА "СВОИХ" брррр голова идет кругом от этого Мертвечука с Ху..лом и Зелей... кто где с кем против кого за кого кому и как.... Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова - Цензор.НЕТ 5322
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ПОЧЕМУ МЕДВЕДЧУК ДО СИХ ПОР НЕ СИДИТ?!!


ПОЧЕМУ У СВИНАРЧУКОВ ДО СИХ ПОР РУКИ НЕ ОТРУБЛЕНЫ?!!
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А беляковым почему до сих пор пятку не откусили?
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А тепер кум пуцина гірко бідує в притиснутий до стінки. На нього вішають окови у вигляді телеканалів, кацапи третирують його дружину, продаючи їй кацапські нафтові активи. Бідний Медведчук.
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вы лучше свои тайные знания Зеленскому передайте. а то будет, как "при Пете". да он, собственно, уже. и даже в парламент рвется. как же вы ему (Медведчуку) помешать можете?.. я прямо ума не приложу, но вы-то, наверняка, знаете...
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А кого ви чекали?Мекдведчук кого треба визволяє,кого треба Пуйлу.
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Ну, ми чекали, що кум пуцина при новообраному буде сидіти тихіше води і нижче трави, а не канали скуповувати. Новообраний зуб давав.
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это была 3D графика, а никакой не зуб! Голливуд, панимашь...
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Пуйло откровенно стебется и над Зе и над Медведчуком...
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НАД ТОБОЙ СТЕБЕТСЯ , А ТЫ И НЕ ПОНЯЛ.

МОЖЕТ попозжее, а может и никагда.
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мне пох, ибо я на выборы не иду... и зе масса мне не нужна
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петін кум з куйлом знають кого треба передавати.
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зеленский - присоединяюсь к требованию украинских националистов - посадить Медвечука
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Что то я не припомню таких требований от тебя когда у власти был ваш любимый Петя.)))
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Это же петин переговорщик.Чего то не слышно воя порохни,какой зеля плохой..
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ещё не проснулись
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Так я шото не понял это мертвечук ище по сговору с Петей действует или это новые лица уже ему полномочия дали ? При Пете он по тише был
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Петя медведчуку продал 3 украинские телеканалы,для пропаганды,еще лахтинских ботов Запетиных подкинули за услуги
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Парашенко перед выборами активировал все свои резервы - Медведчуки, Кернесы, Климкины и проч. срань.
Но это ещё далеко не дно Парашенковское.
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верніть Петра, бо чортзна що коїтьтся! )))))))
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краще на лагерьок, рукавиці шити для армії яку обкрадав
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можно и так,но лучше на моряков.оно их послало в ловушку.
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Ты дурак? твой Петро назначил Медвечука официальным переговорщиком.
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расстрелять того водителя а перед этим показательный суд ведь он специально их туда завез
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Мертвечуку место давно на плахе (за государственную измену) и ни ему одному, там даже соевому барыге место найдется!
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Oleksiy Bobovnikov
June 25 at 2:12 PM ·

Чтобы не потерять статус блогира напишу.
ПАСЕ, ОБСЕ, *****...
Не будет волшебника на голубом вертолете. Не будет феи с волшебной палочкой. Даже доброго дяди не будет. Не потому что что не хотят, а потому что не бывает. Ну вот вообще не существует их.
Мы не в стране эльфов и фей. Мы в стране инфантилов, ватников и рагулей. И находится эта страна посреди планеты "Всем *****" в географическом центре континента "мненасрать".
Варианта два: лечь на диван и укрыться одеялом ********. Самому. С группой единомышленников. Но не переставая и не оглядываясь. А лучше всего - ещё и с затычками в ушах, чтобы не слышать вой с дивана. Одобрения оттуда не будет. Помощи тоже. Только вой негодования.
Не будет помощи сверху, не будет помощи снизу, но может быть будет кто-то кто молча станет рядом в строй и тоже будет *******. А может быть и таких не будет.
Сложно сделать шаг over the top, встать и пойти. "Over the top" это английское выражение родом из Великой войны - когда звучит "в атаку", и надо вылезти из траншеи на простреливаемую пулеметами и перепаханную артой пустоту. Страшно.
Ещё страшнее оглянуться и увидеть что кроме тебя никого.
Потому не оглядывайтесь. Не озирайтесь. *******.
"Высший подвиг солдата - до конца выполнить свой долг зная что его никто и никогда не вспомнит", написал Антуан де Сент-Экзюпери, до конца выполнивший свой долг во Второй мировой войне.
Никто не вспомнит. Никто не оценит. Всем *****.
Но зато будет не стыдно смотреть в глаза тому кому чистите зубы по утрам. Это единственное за что стоит жить.
*******.
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А вы думали что фашист мертвечук будет работать в интересах Украины? Народ хавает голосуйте за пятую колонну..
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ура, зеле удалось добиться освобождения пленных !
это вам не кровожадный мародер
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ти глибоко хвора на голову людина з горою комплексів.
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Да ну, такой цинизм просто отказываюсь воспринимать(халва-халва-халва-халва.... Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова - Цензор.НЕТ 7002 )
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Очень хорошо, не нужно провить следствие, как наши попали в плен. Из однй тюраги приедет в другую.
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И эта падаль ещё на 2 месте в рейтинге.Какое е..нутое за них голосует этож пи...ц полный
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по моей улице куча стариков живут.массово зазомбировались 112 аналом.
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совковым бабушкам и дедушкам пох.. та реклама.Насмотрятся мертвечуковского дерьма и проголосуют за этих тварей.
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А за кого ты будешь голосовать, когда станешь бабушкой (или дедушкой)?
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Благие намерения Медведчука в один момент превратились в ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПИАР...
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дорога в ад вымощена благими намерениями
вы об этом ?
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А куди дивилась решта вояків чи він їх віз із зав"язаними очима і лише він знав маршрут?
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Сегодня аналы мертвечины будут весь день восхвалять эту мразину.
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Ну вот как минимум двоих из четверых "пленных" можно сразу везти в СИЗО!!!
Хочу на "гос приемке" видеть наших националистов, которые должны требовать сразу же ареста как минимум этих двоих!!! При том, что я понимаю, что за ними приедут родители, может бабушки, может жены!!!! НО предатели должны быть наказаны!!!
Если "нац корпуса" не будет, то это еще одно подтверждение, что это просто Титушки Коломойского!!!
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Может они еще сбегут от такого "освобождения".
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Не, лучший министр должен его арестовать, лучший киевский окружной суд - разместить в СИЗО, лучшее в мире гбр - выдвинуть обвинение лет на 15.
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Люди,да не чахлик невмерущий освободил,а по решению недомерка,чтобы поднять рейтинг перед выборами в Раду путинской жопоплатформы за життя и кума,было решено освободить пленных.Мертветчук,онже чахлик невмерущий,ничего не решает,за него решают в кремле,украинцы,не будьте наивными,не допустите путинскую жопоплатформу за життя в Раду.
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Это ты кому?
На этой территории после Чернобыля проживает особая порода дебилов-мазохистов.
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Потоптаться по солдату- плёвое дело!.Это бессловесная скотина,хуже крипака.Обвинить солдата- два пальца об асфальт.А наладить взаимодействие войск,чтобы не было таких эксцессов,это не по силам нашим генералам.Женщина там не была ,а уже спешит обвинить.
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рядом с водителем, справа, старший машины и он в ответе за поездку...взаимодействия войск здесь ни при чём
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Мертвечук -поставщик заложников кацам, не?!
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мертвечук - это связной лолиты вальцман и пукина..
вальцман все 5 лет вел подрывную деятельность в Украине в интересах кремля..
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Ты что-то напутал! Сейчас ЗЕльцман!
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По идее "освобожденного" нужно отдавать под трибунал. При чем при любых раскладах,при этом проверить его на вшивость ( не сделал ли он это предумышленно, по времени очень на это похоже). Так что все равно светит тюрьма. А Медведчук поднимет вой, что его освобожденного осудили. ( Нужна контрпропаганда, показав кого именно "освободил" этот Чахлик невмирущий)
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Вот это подставу устроили путин и кум президенту.Тут горянов,там дезертир великий.Что делать? С одной стороны их надо принять и,согласно уголовного законодательства,упаковать.С другой, рос.пропагандоны и их прихвостни из "ЗаЖОП" поднимут хай - Мы освобождаем,а зеленский свох пленных сажает.Вот такая она реал политик.Это не в кино сниматься.Я не сторонник Зе,но в данной ситуации надо не клевать его,а помочь.Да и ему засунуть свою гордыню глубоко в ... и обратиться к реальным,опытным специалистам.Только не к кучме.Этот сам на двух стульях сидел и молодого посадит.А это не удобно и опасно,могут разъехаться.Кумовья мрази,циники и пдлецы и ответ им должен быть аналогичный - арест всей жопошной шайки и выставление их на обмен.
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Медведчук з ****** зробили подвійний удар. Заохотили сепарів йти на контракт послаблюючи бюджет і зраджувати ЗСУ компроментуючи їх. Добре, якщо це лише подвійний удар, а не троянський кінь по домовленості
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Почему она валит на водителя? Она что, не знает, что водитель подчиняется старшему? Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова - Цензор.НЕТ 5347 Простой водила ей во всем виноват. Если бы он действительно намеренно направил транспорт в объятия сепаров, он бы сейчас не обменивался. Отказался бы, да и все.
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Мэдвэдчука следует напоить жидкостью КРОТ, по примеру Алибасова.
Чтобы потом личный врач ***** обрезал ему почки и заменил их мочевым пузырём.
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Ну, освобождают, и что? Когда освободят, расследовать его действия, если виноват, осудить и посадить уже в Украине.
Главное, сходу сдуру ему Героя Украины не присваивать...))
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Сейчас ему еще и 100 тысяч и квартиру и орден за мужество дадут. Ето же Украина, Карл. Здесь бандиты, убийцы, Ворье и мафия правит.
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Де в Україні закінчується медведчук і починається президент Зеленський? Чому цей московський кум ще не за гратами? Чому? Чому? Чому?
Якщо треба підтертись законом - то так треба. Треба фсбшного луценку з порошеном під варту? Треба брати. Раду під варту? Раду під варту!
_____________
Вибачте. Погорячкував. Не все так стається, як хочеться. Все треба поетапно. Розумію.
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медведчук себе не изменяет, гадит Украине с особым цинизмом.
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Представила на секундочку ипальники ***** и кощея, какой звериный оскал смерти у них был вместо улыбок, когда придумали этот хитрейший план,
Дилемма серьёзная получается, что теперь нашим делать с этими предателями. У кого какие идеи на этот счёт, делитесь.
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Да нет никакой дилеммы - есть принцип неотвратимости наказания против "картинки для лайфньюс"....))
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*********** "освобождают и передают" специально тех лиц, которые у нас подлежат аресту и отсидке ! А делают это для того, что бы потом рассказывать всем остальным пленным о том, что "их ждёт на родине если они вернутся"... Мол, лучше служите ************, а то на родине вас все равно посадят - вы , мол , для Родины - все предатели !
Но это вовсе не значит, что мы должны отпустить те, кто должен быть наказан !! Всех кто заслуживает наказания- наказать !!!!
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Вспомните двоих наших офицеров пограничников которые какием то чудом оказались на разейской территории. И за которых украинская власть втихаря отдала двоих ФСБшников. И представьте себе етих пограничников- перебежчиков даже не уволили из армии. Ето страна Дебилов и предателей. И уверен что из етого водителя который вывез пол взвода солдат ВСУ в плен у врагу реабилитируют и еще и наградят.
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Петра вже за те потрібно садити, що він за п'ять років не посатив цьго монстра!
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А посмотрим как Зеленский посадит эту падаль.Если не изменяет память также горланил,что петя не хочет освобождать пленных.Теперь сам понял,что от его(зеленского) ХОЧУ,не зависит НИЧЕГО.Выход один - ЗАСТАВИТЬ зажопного кума ОСВОБОЖДАТЬ наших парней.КАк?А подумайте.Подсказка - принцип,что своя пятая точка дороже чужой,никто не отменял.У нового президента нет никаких устных дговоренностей с путиным,руки развязаны,действуй,креативчика добавь.
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Кум Х у й л а при новообраному президенту Зеленському почувається як вареник в маслі... Зеленський, ти де??? Чому українофоби при тобі активізувалися?https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs
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В плен сдают украинцев групами перед выборами.Догочорняки сплошные.Для эксперимента:если задержать пару фсбешников на територии Украины,то через короткое время пару украинских пограничников "заблудятся" гдето в рашке.Уже доказано.
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Ньюсван скоро лопнет от гордости за своего пахана, даже транслировать будут встречу, а что скажут освобожденные за тех, кого отвезли на захваченную территорию или дальше будут чувствовать себя героями, кум никогда не освободит настоящих героев, которые еще сидят там с 2015 года. Фу, ск...оты.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМедведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова
 
 
 
 
 
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