 Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова

Об этом у себя в Facebook написала супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова, пишет inforesist, передает Цензор.НЕТ.
"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук", — написала супруга военного.
Напомним, 22 мая стало известно, что 8 воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого. По озвученной военными версии, автомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании".
Стоп. Це ж при Петі кум путена катався як сир в сметані
ПОЧЕМУ У СВИНАРЧУКОВ ДО СИХ ПОР РУКИ НЕ ОТРУБЛЕНЫ?!!
МОЖЕТ попозжее, а может и никагда.
Но это ещё далеко не дно Парашенковское.
June 25 at 2:12 PM ·
Чтобы не потерять статус блогира напишу.
ПАСЕ, ОБСЕ, *****...
Не будет волшебника на голубом вертолете. Не будет феи с волшебной палочкой. Даже доброго дяди не будет. Не потому что что не хотят, а потому что не бывает. Ну вот вообще не существует их.
Мы не в стране эльфов и фей. Мы в стране инфантилов, ватников и рагулей. И находится эта страна посреди планеты "Всем *****" в географическом центре континента "мненасрать".
Варианта два: лечь на диван и укрыться одеялом ********. Самому. С группой единомышленников. Но не переставая и не оглядываясь. А лучше всего - ещё и с затычками в ушах, чтобы не слышать вой с дивана. Одобрения оттуда не будет. Помощи тоже. Только вой негодования.
Не будет помощи сверху, не будет помощи снизу, но может быть будет кто-то кто молча станет рядом в строй и тоже будет *******. А может быть и таких не будет.
Сложно сделать шаг over the top, встать и пойти. "Over the top" это английское выражение родом из Великой войны - когда звучит "в атаку", и надо вылезти из траншеи на простреливаемую пулеметами и перепаханную артой пустоту. Страшно.
Ещё страшнее оглянуться и увидеть что кроме тебя никого.
Потому не оглядывайтесь. Не озирайтесь. *******.
"Высший подвиг солдата - до конца выполнить свой долг зная что его никто и никогда не вспомнит", написал Антуан де Сент-Экзюпери, до конца выполнивший свой долг во Второй мировой войне.
Никто не вспомнит. Никто не оценит. Всем *****.
Но зато будет не стыдно смотреть в глаза тому кому чистите зубы по утрам. Это единственное за что стоит жить.
*******.
это вам не кровожадный мародер
вы об этом ?
Хочу на "гос приемке" видеть наших националистов, которые должны требовать сразу же ареста как минимум этих двоих!!! При том, что я понимаю, что за ними приедут родители, может бабушки, может жены!!!! НО предатели должны быть наказаны!!!
Если "нац корпуса" не будет, то это еще одно подтверждение, что это просто Титушки Коломойского!!!
На этой территории после Чернобыля проживает особая порода дебилов-мазохистов.
вальцман все 5 лет вел подрывную деятельность в Украине в интересах кремля..
Чтобы потом личный врач ***** обрезал ему почки и заменил их мочевым пузырём.
Главное, сходу сдуру ему Героя Украины не присваивать...))
Якщо треба підтертись законом - то так треба. Треба фсбшного луценку з порошеном під варту? Треба брати. Раду під варту? Раду під варту!
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Вибачте. Погорячкував. Не все так стається, як хочеться. Все треба поетапно. Розумію.
Дилемма серьёзная получается, что теперь нашим делать с этими предателями. У кого какие идеи на этот счёт, делитесь.
Но это вовсе не значит, что мы должны отпустить те, кто должен быть наказан !! Всех кто заслуживает наказания- наказать !!!!