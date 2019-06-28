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 Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Жена пленного обвинила Медведчука в освобождении водителя, который помог наемникам РФ захватить украинских воинов.

Максим Горянов, об освобождении которого из плена боевиков договорился лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, способствовал тому, чтобы в плену у террористов так называемой "ЛДНР" оказались семеро украинских военнослужащих. Об этом заявила супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горянова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук", - написала супруга военного.

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Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен 01

Напомним, 22 мая восемь украинских военнослужащих попали в плен к пророссийским боевикам в районе населенного пункта Новотроицкое. Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений.

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3134669
 
   
 Топ комментарии
 
А ви думали, що фуйло нормальних людей нам віддасть ? Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова - Цензор.НЕТ 9459
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враг Украины Медведчук во всей красе!
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Oleksiy Bobovnikov
June 25 at 2:12 PM ·

Чтобы не потерять статус блогира напишу.
ПАСЕ, ОБСЕ, хуесе...
Не будет волшебника на голубом вертолете. Не будет феи с волшебной палочкой. Даже доброго дяди не будет. Не потому что что не хотят, а потому что не бывает. Ну вот вообще не существует их.
Мы не в стране эльфов и фей. Мы в стране инфантилов, ватников и рагулей. И находится эта страна посреди планеты "Всем похуй" в географическом центре континента "мненасрать".
Варианта два: лечь на диван и укрыться одеялом ебоошить. Самому. С группой единомышленников. Но не переставая и не оглядываясь. А лучше всего - ещё и с затычками в ушах, чтобы не слышать вой с дивана. Одобрения оттуда не будет. Помощи тоже. Только вой негодования.
Не будет помощи сверху, не будет помощи снизу, но может быть будет кто-то кто молча станет рядом в строй и тоже будет ебошить. А может быть и таких не будет.
Сложно сделать шаг over the top, встать и пойти. "Over the top" это английское выражение родом из Великой войны - когда звучит "в атаку", и надо вылезти из траншеи на простреливаемую пулеметами и перепаханную артой пустоту. Страшно.
Ещё страшнее оглянуться и увидеть что кроме тебя никого.
Потому не оглядывайтесь. Не озирайтесь. Ебошьте.
"Высший подвиг солдата - до конца выполнить свой долг зная что его никто и никогда не вспомнит", написал Антуан де Сент-Экзюпери, до конца выполнивший свой долг во Второй мировой войне.
Никто не вспомнит. Никто не оценит. Всем похуй.
Но зато будет не стыдно смотреть в глаза тому кому чистите зубы по утрам. Это единственное за что стоит жить.
Ебошьте.
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А посмотрим как Зеленский посадит эту падаль.Если не изменяет память также горланил,что петя не хочет освобождать пленных.Теперь сам понял,что от его(зеленского) ХОЧУ,не зависит НИЧЕГО.Выход один - ЗАСТАВИТЬ зажопного кума ОСВОБОЖДАТЬ наших парней.КАк?А подумайте.Подсказка - принцип,что своя пятая точка дороже чужой,никто не отменял.У нового президента нет никаких устных дговоренностей с путиным,руки развязаны,действуй,креативчика добавь.
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Мені здається, що ніхто і нікого не посадить... Зеленський створює для себе образ народного президента, такого собі рубаху-парня відкритого для всіх, а це говорить про те, що ніяких конкретних дій від ньго не буде... Тут хіба що коломойський з медведчуком десь зустрінуться на вузькій стежці й не захотять уступати один одному, тоді відбудеться битва двох титанів... Хто з них виграє, хз, життя покаже...
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Кум Х у й л а при новообраному президенту Зеленському почувається як вареник в маслі... Зеленський, ти де??? Чому українофоби при тобі активізувалися?https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs
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Мародерська Яніна Соколова проти кращого друга Мародера - Медведчука? Хм.
___________
Але стає все зрозумілим, коли дізнаєшся, що як фсбшний Мародер, як його фсбшна підніжка Соколова, як і фсбшний Медведчук в один голос кидають бруд на Зеленського. Все зрозуміло.
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В плен сдают украинцев групами перед выборами.Догочорняки сплошные.Для эксперимента:если задержать пару фсбешников на територии Украины,то через короткое время пару украинских пограничников "заблудятся" гдето в рашке.Уже доказано.
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Ньюсван скоро лопнет от гордости за своего пахана, даже транслировать будут встречу, а что скажут освобожденные за тех, кого отвезли на захваченную территорию или дальше будут чувствовать себя героями, кум никогда не освободит настоящих героев, которые еще сидят там с 2015 года. Фу, ск...оты.
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Касательно попавших в плен: главная причина - это бардак в армии ( еще с советских времен). Посмотрите на возраст бойцов. Все очень просто, решили заехать для закупки " хорошо поужинать" и заехали не туда. Крылатая фраза : " Пока враг рисует карты местности - мы меняем ландшафт, причем вручную..." А касательно Медведчуков, Новинских и иже с ними "товарищей" с двойным гражданством: если украинское законодательство игнорирует двойное гражданство, то все забыли о факте подписания присяги на верность другому государству при принятии второго гражданства. Все они имеют бизнес в РФ. Но там иностранные граждане платят подоходный налог в размере 30% и конечно у всех у них есть гражданство РФ. Факт подписания присяги на верность РФ не позволяет приводить таких граждан к " Присяге украинского госслужащего ", что не позволяет им занимать чиновничьи должности и исполнять обязанности госслужащих. Такие люди не могут исполнять обязанности народных депутатов. Все в стране это игнорируют.
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что за муть ты пишешь? Прочитал бы хоть, как наши в плен попали: подъехали к нашему блок-посту и когда наши подходили к грузовику резко рванул с места и напрямую к террористам на полной скорости поехал.
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это официальный отчет, подтвержденный всеми свидетелями.
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Вот негодяйка неблагодарная! Может он неумышленно завез? Тем более, он жеж не сам был..
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Почекаємо поки він (водій) ще 10 бійців привезе в полон ....
і знову будем славити Мед-ч-ка за аналогічний вчинок
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Перший крок кума до парламенту... Зебіли вже визначились напевно!!!
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Вот заодно украинский суд и разберется кто кого куда и зачем завозил. А если остальных 7 человек освободят - вообще отлично будет.
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Проклятый цирк какой-то.
Если потратить час и рассказать срендестат. англичанину об этом всем, он сначала посоветует сходить к психиатру. Ибо откажется верить что такое ваще возможно.
Петко кстати эту тварь не посадил ибо не было за что?
Не, просто они все там - клубок змей. Чечетов докажет("горит вечно вместе с Васей, укравшим воблу") Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сімох бійців ЗСУ в полон - Цензор.НЕТ 6629
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Пойдет 1-м номером партии Родина Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сімох бійців ЗСУ в полон - Цензор.НЕТ 1684 Тарута- вторым.
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ЗЕ! ЗЕ! ЗЕ ЗЕбіли - вони всі ДЕбіли!
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...опєратор єму каломой, пульт управлєнія - у мєртвєчука

Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 16 часов назад

Почитав про обурення нашого Недолугого Клімкіним. Почитав ноту, що стала приводом для обурення. Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо керованості Недолугого і його бородатої бабці безпосередньо з Кремля, то у мене для вас погані новини: ви навіть не мавпи. Барани.
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мертвечук так и хотел, кто там будет разбираться. Завез, а теперь фашист мертвечук герой освободитель. Эта гнида ху..вская патриотов уничтожала ему нет никакого дела до патриотов .
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Какая дикая неблагодарность. Кого отдали, того и освободил. Вообще, баба без мозгов.
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СБУ боится Медведчука, он уже заработал на 10-ть сроков.
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Вот же глупость.
Если она так уверена, что водитель - предатель, она наоборот радоваться должна, что теперь до водителя доберутся особисты и проверят, куда и зачем он завёз всех остальных.
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Медведчук с Путиным подумали и решили пока освободить водителя.
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мертвецчушь - это связной пукина и лолиты вальцман..
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Вот думаю: что бы сказал таварищ Сталин таварищу Берия, если бы таварищ Жюков предложил сдать Сталинград в обмен на наших военопленных? 🤔 Не сочтите за цинизм, но в том же Израиле, люди, захваченные террористами, считаются погибшими. У нас же сейчас вопрос противодействия российской агрессии подменили псевдоморальной дискуссией о скорейшем освобождении наших пленных.
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Диванный патриотизм такой диванный.
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мертведчук "освобождает" только предателей - самый яркий пример = савченко
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Медведчук далеко не мой идеал, а может даже и враг, но если украинец не предатель, то кто бы он ни был он украинец. И пока украинцев будут делит на хороших или плохих, на украиноязычных и на русскоязычных и еще каких либо, то ничего толкового не выйдет.
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справа від водія знаходиться старший машини...він і керує рухом...ким був кім дуванов?
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Не освобождают плохо, освобождают плохо. Патриотам не угодишь. Даже женам пленных не нравится.
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А вы думали, мёртвый сук, кум ***** и Лолиты, партиот Украины? За грати!
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конечно, и в украинской армии не бухают и исполняют устав. Если бы выполняли требования устава, то потерь было бы меньше в разы
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... которое совок подло навязал всем армиям мира, в том числе тем, что были до самого совка.
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