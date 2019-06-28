 Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Максим Горянов, об освобождении которого из плена боевиков договорился лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, способствовал тому, чтобы в плену у террористов так называемой "ЛДНР" оказались семеро украинских военнослужащих. Об этом заявила супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горянова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук", - написала супруга военного.
Напомним, 22 мая восемь украинских военнослужащих попали в плен к пророссийским боевикам в районе населенного пункта Новотроицкое. Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений.
В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.
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Але стає все зрозумілим, коли дізнаєшся, що як фсбшний Мародер, як його фсбшна підніжка Соколова, як і фсбшний Медведчук в один голос кидають бруд на Зеленського. Все зрозуміло.
і знову будем славити Мед-ч-ка за аналогічний вчинок
Если потратить час и рассказать срендестат. англичанину об этом всем, он сначала посоветует сходить к психиатру. Ибо откажется верить что такое ваще возможно.
Петко кстати эту тварь не посадил ибо не было за что?
Не, просто они все там - клубок змей. Чечетов докажет("горит вечно вместе с Васей, укравшим воблу")
Volodymyr.Sarkisian @expert2may 16 часов назад
Почитав про обурення нашого Недолугого Клімкіним. Почитав ноту, що стала приводом для обурення. Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо керованості Недолугого і його бородатої бабці безпосередньо з Кремля, то у мене для вас погані новини: ви навіть не мавпи. Барани.
Если она так уверена, что водитель - предатель, она наоборот радоваться должна, что теперь до водителя доберутся особисты и проверят, куда и зачем он завёз всех остальных.