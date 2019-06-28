 Враг 34 раза нарушил перемирие на Донбассе. Один украинский воин ранен, двое - травмированы, - штаб ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм; три раза неподалеку Марьинка - из минометов калибру120 и 82 мм, трижды вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза на окраине Новотроицкого - из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Водяное - из ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия; на окраине Павлополя - из стрелкового оружия", - отметили в штабе ОС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 18 раз:

район населенного пункта Хутор Вильный - из миномета калибра 82 мм; вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем; трижды на окраине Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; пять раз неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Орехово - из станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; на окраине Светлодарска - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Пивденное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; на окраине Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Лопаскино - из минометов калибра 82 мм", - добавили в штабе ОС.

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"За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 27 июня трое оккупантов получили ранения", - говорится в сводке.

"С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрелыа позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия; на окраине Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз: недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм; Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в штабе ОС





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