 Враг 34 раза нарушил перемирие на Донбассе. Один украинский воин ранен, двое - травмированы, - штаб ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
трижды вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм; три раза неподалеку Марьинка - из минометов калибру120 и 82 мм, трижды вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза на окраине Новотроицкого - из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Водяное - из ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия; на окраине Павлополя - из стрелкового оружия", - отметили в штабе ОС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 18 раз:
район населенного пункта Хутор Вильный - из миномета калибра 82 мм; вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем; трижды на окраине Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; пять раз неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Орехово - из станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; на окраине Светлодарска - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Пивденное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; на окраине Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Лопаскино - из минометов калибра 82 мм", - добавили в штабе ОС.
"За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 27 июня трое оккупантов получили ранения", - говорится в сводке.
"С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрелыа позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия; на окраине Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз: недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм; Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в штабе ОС
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Це по станиці. Від Бреста.
Мартин Брест
9 hrs ·
Бажаю здоров'я.
Я быстро, в двух словах.
1. По Станице: там ровно, абизяны отошли за мост. Мост теперь "серый", под нашим и их огневым контролем. Мост будут восстанавливать на чужое бабло, вроде как Красного Креста.
2. По Марику: ну ***. Наши все на позициях, абизяны обещали убрать ствольную и рсзо. Наши хмыкают и курят.
3. Внятная инфа от ГШ и ОП по прежнему на уровне 14-19 гг. Сначала ****** и нервы у всех, бо прессуха написала дикую хрень без объяснений. Потом дают инфо по чайной ложке, шо ж ты будешь делать. Ребята, возьмите себе речника какого-то, чи шо. Пора привыкнуть, шо минимум полляма людей пристально следят за событиями на фронте.
4. По параду - пока пробиваем инфу. Похоже - про него просто забыли. Ок, мы не гордые, мы напомним.
5. Хороших выходных, и продолжайте верить в нашу Армию. Она у нас норм.
Доповідь закінчив.
Горіть у пеклі москалі!
Не по темі, це бачте..
Смерть ворогам - і зовінішнім і внутрішнім.
кремль звик грати з україною за власними правилами, можливо і україні
треба теж намагатися грати з росією за власними правилами, для балансу.
якщо є військові дії які кремль так любить загострювати то в
української влади повинні бути права і повноваження не церемонитись з
проросійською "п'ятою колоною" їх інформаційними ресурсами і
бізнесами. демократія, права це добре але під час війни вибачте "жувати
шмарклі" не правильно. не може в воюючий країні суд втручатись в
питання які напряму впливають на безпеку держави і захищати "порушені"
права тих хто фактично працює на ворога.
єдине що
влада(коаліція) повинна бути якмога ширшою , крім проросійських посіпак і
мародерів-саботажників, щоб мати більшу легітимність і не викликати
жодних підозр в узурпації влади.
пораненим найскорішого одужання!
дуже багато вогняного "перемірія"... нам стіко і не треба!!!
на кожний їхній постріл - лупаште десяток...щоб знали, що нашим стріляти не можна...
а от відстрілювати іхтамнета і ватку - привєтствуєця!!!! (..)))).. )