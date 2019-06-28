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 Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи

Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривается увеличение военной помощи Украине до 300 миллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства Украины в США.

Отмечается, что эти средства на 50 млн долларов превышают ассигнования 2019 года.

"Законопроектом предусмотрено направить $100 млн с 300 миллионов только на летальные виды вооружений.

Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет и систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей и подписания президентом США.

Также читайте: Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3134665
 
 
 Топ комментарии
 
куди президент не літав, звідти гарна новина...команда клімкіна руліт
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Вот это спасибо! Давайте вооружением и боекомплектом.
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Ну пендосы, ну сволочи, Пети нет и не будет, а они увеличивают выделение военной помощи.
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как раз нет-он гордится что смог договорится...в отличие от Зе...)
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_Петя не равно Украина. И Зеля не равно Украина! Вот чем мне не нравятся упоротые порохо- и зелеботы, так это тем, что они отождествляют временно нанятого менеджера с государством. И если одна часть их это делают просто в силу собственного идиотизма и недоразвитости, то вторая, видимо, в силу того, что за это им платят.
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а бене-то шо? 300 миллионов туда, 300 миллионов сюда - никто не заметит. А если заметит, то дело уже открыто на него в США. Как говорится "хуже не будет"...
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Выделяют деньги для приобретения вооружения и оборудования, так что кеш никто не увидит.
А джевелины даже при Пете морпехи США охраняли.
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У петра олексійовича свинарчука почалось неконтрольоване виділення слини.
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куди президент не літав, звідти гарна новина...команда клімкіна руліт
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Всё хорошее то Пэдра, всё плохое - то Зеленский? Порохоботы примитивны, как амёбы.
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а давай поживём-отметим "100 дней правления Зе" -и увидим...хотя шо-то у меня уже смутные сомнения... Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 823
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сегодня владимир раскололся, что не отчитался перед избирателями за визит в европу потому, что ничего путнего там не проделал и думал на авось пройдет....и ты мог бы так же рассказать...петро уже не один раз говорил, что открыт для советов молодой команде, чтобы визиты не были нулевыми...а гройсман показал, как, например, решить вопрос по климкину, которого рада не отпускает...володя повел себя по хамски на инаугурации и ему никто не обязан помогать, а он зелен и неопытен, но хам
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Хам - это Порошенко и его порохоботы, в т.ч. ты.
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и за хамство его наказывают...не в ущерб стране, конечно...безусловно никто помогать не собирается...ироничные ребята...одно - .дякую, було весело - парубия дорогого стоит)))
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Все должно пойти на фронт. За просто идею в 21 веке никто воевать не будет...Надеюсь это все понимают.
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Порохня.Еще раз для вас упоротых.Сша и Европа помогают не пете или зеле,они помогают Украине и Украинцам,которые борются,чтоб у нас президент перестал быть сцарем как на кацапи ,а стал обычным менеджером нанятым на госработу.
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по вашей логике-США стараются просто так...?) нет-там прекрасно понимают-падёт Украина-Европе-писец...и никака НАТА не поможет...а Германия упорно повторяет ошибки 1938 года... Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 4997
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Европа уже падала даже при сша.А то что европейцы продажны,ну так параша это им доказала.Все так называемые европейски ценности уходят на второй план ,когда шелестят бабки.Ну а закончится это все логично,растопчет их очередная орла.
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во Второй мировой как раз США спасли и мир и рашу...надеюсь и теперь они сделают это-только без раши... Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 7892
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Вряд ли.Американцы выбрали трамадола,которому на это глубоко похер.
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Все одно Трамп поганий - чай з цукором п'є. А євросовок хороший - наші друзі та союзники.
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верно-мы как союзник США...поэтому они нам и помогают...ну и месть рашке за Венесуэлу... Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 5023
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готовят "сухапутный каридор"...в Крым...? Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 2602 думаю -это фейк ,иначе- это сдача города...
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Глаза открой. Фейк - это зеля **********. Зепар и предатель!
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Не войск, а тяжелой техники с обоих сторон. Полезно читать не только заголовки.
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дурень а где предательство? круглосуточный режим контроля что бы не допустить поставки вооружения из россии . ?
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до 2020 року ще далеко. спочатку треба пережити кінець епохи бідності
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да-"пакращення вже сьогодни" от завгара нам уже боком вышло...теперь вот это "накаЗение"... Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 4058
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да говнюк сначала выборы президента потом вр потом новый закон о незаконном обогащении новы прокурор новый начальник сбу и мвд а потом наказание проворовавшихся скотов . пока не поздно переписывай на собаку или кота.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи
 
 
 
 
 
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