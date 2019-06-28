 Наблюдательный совет Общественного вещания отменил свое решение об увольнении Аласании

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил сам Аласания.

Ранее суд восстановил его в должности главы Общественного, однако решение еще не вступило в силу, поэтому Аласанию временно назначили "главным экспертом".

"Избежать лишней волокиты можно было, если бы Наблюдательный отменил свое решение сам. Я написал, что "это не про НС". И ошибся ", - написал он .

По словам Аласания, 27 июня Наблюдательный совет провел заседание и отменил свое решение о расторжении контракта.

"Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать", - уточнил он.

Аласания добавил, что "восстановление статус-кво", как он надеется, "станет первым шагом к слаженной работы вместе".

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Напомним, 31 января голову Общественного вещания Зураб Аласания досрочно отстранили от должности по решению Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Временным главой Общественного назначили Николая Чернотицкого, члена правления НСТУ. Чернотицкий ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Аласания обжаловал свое увольнение в суде. 19 июня суд признал незаконным решение Наблюдательного совета и восстановил Аласанию в должности.