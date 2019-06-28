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 Политика Украины
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Все про:регистрация (232) ЦИК (3143) Парасюк (225)

 Судебное заседание по апелляции Парасюка на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты состоится 29 июня

Нардеп Владимир Парасюк, которого не зарегистрировали кандидатом в депутаты подал апелляцию, рассмотрение которой состоится 29 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Парасюк. 

Он отметил: "Апелляция по моему делу состоится 29 июня, в субботу, в 15:00 ч. Киев, ул. Московская, 8.

Придите и поддержите нас!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такой маразм происходит в судопроизводстве", - суд отклонил иск Парасюка на отказ ЦИК в регистрации кандидатом

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Центризбирком отказал в регистрации Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты Украины. Нардеп обратился в суд, но иск не удовлетворили.

Источник: https://censor.net.ua/n3134663
 
 
 Топ комментарии
 
по-моему, владимиру пора отдохнуть Судебное заседание по апелляции Парасюка на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты состоится 29 июня - Цензор.НЕТ 9089
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Це помста від Петра за блокаду торгівлі з Лугандоном.
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этого ондона никто за шкварник не берёт, ну да, суды советские, прокуроры и аваковские чмири так же.
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Це помста від Петра за блокаду торгівлі з Лугандоном.
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по-моему, владимиру пора отдохнуть Судебное заседание по апелляции Парасюка на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты состоится 29 июня - Цензор.НЕТ 9089
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с какой радости ему отдыхать? Яныка выгнал!!! Или этого мало?
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Яныка выгнал? Ногой, наверное? Тогда Дествительно смешно...
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Словом! Призывом! слабоумным , типа тебя этого не понять.
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То петя за фарфорозубого мстит володьке.
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Суди схвачени рошеновской мафией, поєтому таким как Парасюк не пробиться
Да и толку от него за все 5 лет - как с козла молока, если не считать пару набитих сепарских рож и скандалов
Но для политика бить махать кулаками - єтого мало.
Нужна голова, профессионализм и умение созидать во благо народа Украини
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудебное заседание по апелляции Парасюка на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты состоится 29 июня
 
 
 
 
 
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