 Судебное заседание по апелляции Парасюка на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты состоится 29 июня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Парасюк.
Он отметил: "Апелляция по моему делу состоится 29 июня, в субботу, в 15:00 ч. Киев, ул. Московская, 8.
Придите и поддержите нас!"
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Центризбирком отказал в регистрации Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты Украины. Нардеп обратился в суд, но иск не удовлетворили.
Да и толку от него за все 5 лет - как с козла молока, если не считать пару набитих сепарских рож и скандалов
Но для политика бить махать кулаками - єтого мало.
Нужна голова, профессионализм и умение созидать во благо народа Украини