 Судебное заседание по апелляции Парасюка на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты состоится 29 июня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Парасюк.

Он отметил: "Апелляция по моему делу состоится 29 июня, в субботу, в 15:00 ч. Киев, ул. Московская, 8.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такой маразм происходит в судопроизводстве", - суд отклонил иск Парасюка на отказ ЦИК в регистрации кандидатом

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Центризбирком отказал в регистрации Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты Украины. Нардеп обратился в суд, но иск не удовлетворили.