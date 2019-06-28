 Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Офиса президента.
В сообщении отмечается: "Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса Президента Украины за настоящим эстетическим наслаждением. В этот праздничный день по приглашению команды Владимира Зеленского для вас будет играть всемирно известный саксофонист-виртуоз Владимир Спирин. Выступление начнется в 19:00".
Скоро украинцы тебе выставят счет и по Донбасу, и по тарифам.......
всем посетителям - шаурма слопаты на шару
Украина для зе-команды - тупой плебс?!
Методичку смени, устарела!
Пысы сейчас президент Украины зеленский!
Порошенко зробив більше. Хто хотів 100 відсотків змін за просто так,
всю провину покладали на Ющенка раніше, тепер на Порошенка.
Але Вас занадто багато і сьогодні видно який супротив біло - синіх чинився.
Ось тепер циклічнсть. Зе мотивований, як біло-сині. Ви дочекались.
Бойкотируем! Массово не идём, товарищи!
https://www.youtube.com/watch?v=5D8T3sZa8ks
Кстати, в Германию часто приезжают музыканты из Украины, в основном, скрипачи, местная публика в восторге, билеты распродаются, хотя не совсем дешевые (15 евро) а музыканты не с мировой известностью. Так что ещё один бренд ) А еще мне лично очень нравится украинский гопак - это просто высший класс, национальный вид спорта
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Если не попали, то это не ВСУ!
(C)
@_Fashington
🤔
Такой позор, но ничего, терпите - наголосовали, вот и несите свой крест теперь.
UA Святослава
А сам Зелемойша как обычно, исполнит партию членом на рояле...
17-30 Президент убыли.... Отработало почти восемь часов... Что то в мире случилось?
09-45 Вроде приехал... Так рано? И Юля Мендель на работе ! (Вчера ее то же весь день не было). Сидит тыкает пальцем в смартфон. И курит на рабочем месте !
25 июня 2019 года.
19-00 Президента Украины еще не было на рабочем месте ....
Внутри команды Зеленского существует группа ответственная за разработку проекта. который скорее всего будет подан Зеленским как пилотный на термин его президенства - "Программа реинтеграции Донбасса". Приблизительный объем - 300 млрд. гривен. Состав - Андрей Герус, Анил Гетманцев, Александр Данилюк и Дмитрий Разумков. Характерно отсутствие людей Коломойского в таком денежном вопросе.
За время парламентского кризиса в ПАСЕ Геращенко дважды звонила Президенту. Он и трубки не брал. Хотя с его политическим весом на уровне комара сделать реально он ничего не смог бы. Порошенко это решать умел. Зеленский - нет.
24 июня 2019 года.
За месяц работы г-на Зеленского на посту Президента Украины накопилось 416 не визированных (т.е. не просмотренных) документов поданных на его рассмотрение.
Сегодняшний (24 июня 2019 г.) рабочий день Президента Зеленского начался в 10-48. Всего рабочее нахождение Президента на рабочем месте по состоянию на 19-00 уложилось в 78 минут.
(Пулеметчик Ганс)