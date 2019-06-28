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Все про:Зеленский (1912) музыка (596)

 Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина

В день Конституции Украины, 28 июня под офисом президента выступит известный саксофонист Владимир Спирин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в Фейсбуке Офиса президента.

В сообщении отмечается: "Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса Президента Украины за настоящим эстетическим наслаждением. В этот праздничный день по приглашению команды Владимира Зеленского для вас будет играть всемирно известный саксофонист-виртуоз Владимир Спирин. Выступление начнется в 19:00".

Также смотрите: Украинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3134662
 
 
 Топ комментарии
 
А сам Зелемойша как обычно, исполнит партию членом на рояле Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 6683
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"Хлеба и зрелищ"?
Украина для зе-команды - тупой плебс?!
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Идём, не идём, товарищи? В Ютюбе потом предателей не покажут?
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Вова, дешевыми примочками некомпетентность не прикроешь.
Скоро украинцы тебе выставят счет и по Донбасу, и по тарифам.......
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Нет, член все тот же, пианино из дома Ленина.
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А сам Зелемойша как обычно, исполнит партию членом на рояле
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новый гарант всё делает по новому. а свиноботы - совок ипучий
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эт точно, коммунисты до рояля не додумались Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7834
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жертвы пропаганды
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он на "разогреве" у сакса.

всем посетителям - шаурма слопаты на шару Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7065
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"какая все таки гадость эта ваша презикская шаурма"
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Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 1827Саксофонист для затравки,- ну вы понимаете..
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"Хлеба и зрелищ"?
Украина для зе-команды - тупой плебс?!
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Мнение уже 8 процентов Украины нам важно,оставайтесь на линии.У пети было 5 лет,чтоб переломать ситуацию на позитив,итог это пол Украины на заработках,сотни разрушеных семей из за этого,самая нищяя страна в Европе по методикам оон,весь оппоблок с мертвечуком на коне.
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вам не важна уже ваша собственная судьба
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Расскажите это тем ,кто в 2014 году поверили в петины сказки,а по итогу уехали за границу и уже даже не помышляют о возврате назад и тем кто в 2014 году отдали жизнь за это.
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Не любив математику? Вчителька крейдою кидала? За твоїми підрахунками твого Зєлю підтримують...УВАГА! 100-8=92 відсотки. Ти у цьому впевнений, зебілко? 😁
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Да у порохоботов и с чтением очень печально все Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 3172
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Тобто на своїй арифметичній безграмотності ти ще й наполягаєш? Це похвально. Хоча й сумнівно! 😁
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Ну держи 10 капеек или чем вам там платят в ольгино-минстеце.Где в моем посте написано ,что зелю поддерживают 92 процента .Не видишь текста,так к то к семейному врачу Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 1879
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Ну, тримай, математик:"Мнение уже 8 процентов Украины нам важно". Тобто, решта 92 відсотки - це ваші? Так ти писав? Чи зараз відхрестився від цих слів? 😁
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Вас 8 процентов осталось и это есть железный факт,а все остальные за других.Где написано,что остальные за зелю Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 6365.Читать точно разучился.Понимаю.Не кушай рошенок много и все наладится.По сему заканчиваю наш диалог.
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От я тебе, чумазого брехуна і підловив! 😁 Ти і твої зєлєбобики на Цензорі ділите людей на своїх, хто за Зєлю і на решту, хто проти. Але! Всіх, хто проти ви зараховуєте до прихильників Петра. Тоді скажи, куди ви дали решту? Невже "новому обличчю" Стефанчука згодували? 😁 От виплутайся з цієї ситуації. Скільки там вам ваш центр Разумкова малює? 47? Петі - 8? То куди ж ви ще 45 відсотків діли? Невже справді Стефанчук з'їв? 😱
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а сейчас за месяц с небольшим уже столько "наломано"...и за рубеж -пока есть "безвиз" уедет гораздо больше людей...а кто останется-скоро встречаем путю в Харькове... Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7224 на праспекте маршала жукова... Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 1601 и медведчук-с короваем...
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Как будет увидим,а как есть после пети уже есть.
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честно говоря -я уже в "акуе"... после ситуации в ПАСЕ..."это не Президент-это недораземение"...
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Ну да ,а ничего ,что это решение принято задолго до зели.Продажная европа,коей являлась всю свою историю не интересует вас.Я даже рад,что гниль европейская всплыла сейчас.Теперь им это можно тыкать в лицо на каждых переговорах.Нужно строить свое сильное государство,которому не нужно не будет ни на кого оглядываться.
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А до Порошенко была самая богатая в Европе? Это Порошенко аннексировал Крым? Это Порошенко поставляет ихтамнетов, оружие на Донбасс? Это Порошенко прислал Гиркина,моторолу и ко на Донбасс? Это Порошенко поставил Бук российский и сбил МН 17? Это Порошенко всех зарабытчан выгнал работь на кацапетовку и за границу, а до этого все эти зарабытчане сидели дома!
Методичку смени, устарела!
Пысы сейчас президент Украины зеленский!
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Читайте обещания пети 2014 года и его предвыборную программу.Выкинем из парламента его депутатов,потом будем зелю обсуждать.
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Дійсно, 73 відсотки. Це занадто. Тому і у Ющенка мало що вийшло.
Порошенко зробив більше. Хто хотів 100 відсотків змін за просто так,
всю провину покладали на Ющенка раніше, тепер на Порошенка.
Але Вас занадто багато і сьогодні видно який супротив біло - синіх чинився.
Ось тепер циклічнсть. Зе мотивований, як біло-сині. Ви дочекались.
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Петя уже б макарона по щекам отшлепал и мекрель раком бы поставил за такое, а такой куйни не былоб как ПАРЕ, но шаурмену виднее.
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Все пропало зеля организовал бесплатный концерт возле ап .Это все беня подстроил.Сколько ж это будет продолжаться то Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 3299.
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Это правакация! Зазывают на бесплатный концерт, снимут всех прибежавших к клоуну на дармовой концерт, а потом предателей уважаемого Петра Алексеевича в Ютубе покажут.
Бойкотируем! Массово не идём, товарищи! Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7574
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Сомневаюсь, что Беня! Коломойский бы подогнал, скорее рояль зеленскому)))
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Лахтинські свинособаки свої 30 шекелєй відпрацьовують. Ви шо, не бачите?)
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А потім новообраний буде жалітися, що політичне життя проходить повз нього: Клімкін ноти не погоджені з ним кацапам шле, Рада співпрацювати не хоче. От підтримали б новообраного у ревізії указів президентів з 1992 року - гляди, і вже б закінчили. Або по фонтанах. Всі разом. Весело! Або на Лігу сміху. А вони не хочуть. На концерт саксофоніста не хочуть. А там між іншим теж ноти.
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Презику некогда - он весь в приколах
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Националистам надо обязательно там быть и обьяснить ЗЕ, что он идиот и в стране война
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Під сакс, обдолбаним лучше грезится. Таки да.
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Тенор-саксофон. Не меломан я, не знаю- это круто? Или- не очень? А в Гане, местные негры- дюже ********* саксофон! Даже по телеку показывают.
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классно играет - вот что выдает гугль сразу
https://www.youtube.com/watch?v=5D8T3sZa8ks

Кстати, в Германию часто приезжают музыканты из Украины, в основном, скрипачи, местная публика в восторге, билеты распродаются, хотя не совсем дешевые (15 евро) а музыканты не с мировой известностью. Так что ещё один бренд ) А еще мне лично очень нравится украинский гопак - это просто высший класс, национальный вид спорта
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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Ему некогда ))) он и так бедося все узнает с интернета)))
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когда путин зайдёт в Украину-он тоже узнает -из "нета"...
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а ТЫ где будешь в это время? Перед теликом сидеть?
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К главному входу Офиса Президента Украины за настоящим эстетическим наслаждением, ну а сам президент сыграет по роялю)))
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Завтра акция против Зеленки. Очередная технология.
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зараз, українці всє бросять, і прийдуть слушати саксофон. зєбіли, які ж ви дурні.
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чуваки в исландских труселях , завтра работать надо и не только на международном уровне ...климкин вам не помеха....
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а шаурму роздаватимуть? а нєдавнопротестующіє біля ОП(г) любітєлі кокса, цікавляться, чи роздаватиме оХвіс рєзідєнта кокс на підтримку сохворіючих граждан?
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Корреспондент РИА Новости попал под обстрел со стороны ВСУ в Донецке.

Если не попали, то это не ВСУ!
(C)
@_Fashington
🤔
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вот это вещь, хрен там с заложниками, хрен там с внешной политикой - а тут вауу, величаишый успех зебила за 30 дней неустанного труда на благо Украины, как бы он не нарвал пупок.
Такой позор, но ничего, терпите - наголосовали, вот и несите свой крест теперь.
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всего месяц с небольшим-а "кирпичики" 73% рейтинга отпадают один за другим...видимо у Зе думают-"скарее бы уже эти выбары"...и вся власть у "Квартала-95/2019"... Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 88
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А в инстаграмчик он не хочет речугу двинуть про отвод украинских войск или там про то, как не хотел с делегацией в ПАСЕ встречаться?
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Интересно, если бы точно также я членом поводил Бутусову или Порошенко по губам, то как долго я бы был не забаненым?

UA Святослава
А сам Зелемойша как обычно, исполнит партию членом на рояле...
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Головне не дати йому до Ростову втікти.
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Окрім музики біля Офісу буде роздача шаверми - один лапоть на рило.
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26 июня 2019 года.
17-30 Президент убыли.... Отработало почти восемь часов... Что то в мире случилось?

Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7473 09-45 Вроде приехал... Так рано? И Юля Мендель на работе ! (Вчера ее то же весь день не было). Сидит тыкает пальцем в смартфон. И курит на рабочем месте !

 25 июня 2019 года.
19-00 Президента Украины еще не было на рабочем месте ....

Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7473 Внутри команды Зеленского существует группа ответственная за разработку проекта. который скорее всего будет подан Зеленским как пилотный на термин его президенства - "Программа реинтеграции Донбасса". Приблизительный объем - 300 млрд. гривен. Состав - Андрей Герус, Анил Гетманцев, Александр Данилюк и Дмитрий Разумков. Характерно отсутствие людей Коломойского в таком денежном вопросе.


Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7473 За время парламентского кризиса в ПАСЕ Геращенко дважды звонила Президенту. Он и трубки не брал. Хотя с его политическим весом на уровне комара сделать реально он ничего не смог бы. Порошенко это решать умел. Зеленский - нет.
24 июня 2019 года.
За месяц работы г-на Зеленского на посту Президента Украины накопилось 416 не визированных (т.е. не просмотренных) документов поданных на его рассмотрение.

Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 7473 Сегодняшний (24 июня 2019 г.) рабочий день Президента Зеленского начался в 10-48. Всего рабочее нахождение Президента на рабочем месте по состоянию на 19-00 уложилось в 78 минут.
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Завтра будет дискотека
(Пулеметчик Ганс)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоманда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина
 
 
 
 
 
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