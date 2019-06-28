 Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Офиса президента.

В сообщении отмечается: "Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса Президента Украины за настоящим эстетическим наслаждением. В этот праздничный день по приглашению команды Владимира Зеленского для вас будет играть всемирно известный саксофонист-виртуоз Владимир Спирин. Выступление начнется в 19:00".

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