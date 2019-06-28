 Один из переданных террористами Украине военнослужащих - Великий находится в розыске за дезертирство, - Казанский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: "В рамках предвыборного пиара Медведчука в Кремле приказали своим петрушкам из ЛДНР отпустить четырёх украинских пленников.

Но и тут оказался подвох. Один из них - дезертир по имени Дмитрий Великий. Он находится в розыске, о чем говорится на сайте МВС.

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Дмитрий Великий - претендент на премию Дарвина. Дезертировав из ВСУ, он уехал на заработки в Россию. Но только братушки пацифизма не оценили и в итоге назначили Великого украинским диверсантом и шпионом.

А теперь отдают его Украине, подавая это как невероятный успех миротворческой миссии Медведчука.

Какой-то уникальный развод - кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина.

Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют".

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