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 Один из переданных террористами Украине военнослужащих - Великий находится в розыске за дезертирство, - Казанский

Блогер и журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что один из переданных боевиками Украине военнослужащих находится в розыске за дезертирство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: "В рамках предвыборного пиара Медведчука в Кремле приказали своим петрушкам из ЛДНР отпустить четырёх украинских пленников.

Но и тут оказался подвох. Один из них - дезертир по имени Дмитрий Великий. Он находится в розыске, о чем говорится на сайте МВС.

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Дмитрий Великий - претендент на премию Дарвина. Дезертировав из ВСУ, он уехал на заработки в Россию. Но только братушки пацифизма не оценили и в итоге назначили Великого украинским диверсантом и шпионом.

А теперь отдают его Украине, подавая это как невероятный успех миротворческой миссии Медведчука.

Какой-то уникальный развод - кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина.

Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют".

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Один из переданных террористами Украине военнослужащих - Великий находится в розыске за дезертирство, - Казанский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134661
 
   
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перепрошит и готов работать. как и мокряки
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Даунеровцы не стесняются - шлёпают по пятнашке, а наши соевые проститутки в мантиях - сепарам условно...
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Так много хочется написать.., но не могу - на языке и в мыслях, черт, .подзаборная ругань(
Как, ну как, скажите, страна дошла до ТАКОГО идиотизма?!
Кум путлера - спасАтель?!!! И кого? Вот этого? А ведь поведутся очередные ...
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И козе понятно что РФ использует наших военнопленных и политзаключенных как разменный материал для накачки рейтинга медведчуковского оппоблока в среде нашего ватноголового населения перед выборами. Видите ли Порошенко за последнее время не смог никого возвратить в Украину, и Зеленский не смог, а Медведчук только поехал и сразу смог аж четверых
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то есть, если Януковича так передадут, не брать?
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метветчук притянет сюда яныка?
Я возьму . В пропорции 1 к 13 000 + Крым
Жаль, что это нереально(
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