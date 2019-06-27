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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1912) МИД (5037) Гройсман (4799) Климкин (2233)

 Гройсман советует Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман советует Президенту Владимиру Зеленскому предложить министру иностранных дел Павлу Климкину написать заявление на отпуск на несколько месяцев.

Так глава Кабмина в эфире телеканала 1+1 предложил решить проблему того, что парламент отказывается уволить Климкина с должности, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел – это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром – я считаю, что это недопустимо", - заявил Гройсман.

"За каждым таким заявлением есть судьба людей. Это должно быть обсуждено с президентом. Если нужно было правительство – пожалуйста. И мы бы тогда взялись вместе за решение этой проблемы", - добавил руководитель Кабмина.

Читайте: "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

"Я считаю, что президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление – Ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министр и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

Также читайте: МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3134660
 
   
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гройся напрасно вазелину подыгрывает. никто не оценит, тем более ни шут, ни его хозяин беня
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вшивых ПЕТЮхов 5% уже точно никто не оценит. вы только гадите и больше ничего
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Вали отсюда, российская нечисть!
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Грося, ну ты гов..к, об тебя же ЗЕБЕня ноги вытер, а ты ему вылизываешь
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Шарль Морис де Талейран-Перигор:

"Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть."
Сообразительный винницкий мальчик видать что-то знает.
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Юрий Lord - и это после того как Зе дал Гросе пощечину в хамской своей манере - при людно.., на инаугурации.. Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 9439
Во так лизать после этого....
Пипец... - когда у человека нет чести...
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почему порохло работал со своими министрами,а Зеленскому псячья рада не дает работать со своими министрами а не с поставленіми порохлом?
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что глава дипломатического ведомства не имел права писать важные ноты без согласования с руководством страны. Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу».
«Министр Климкин не имел права выходить с нотами МИД, не согласованными ни с Президентом, ни с премьер-министром. Это недопустимо, ведь за заявлениями стоит судьба людей. Эта нота обязательно должна быть согласована. Вопросы возвращения наших моряков должны быть решены на уровне Главы государства безотносительно к его фамилии. Согласно Конституции Украины он первый дипломат страны и главнокомандующий. Наша цель одна - вернуть украинских военнопленных домой», - заявил Гройсман.

О как! Что запоёт порохоскот? Они на Гросю мастурбировали рьяно.
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Так порохоботы уже и от Боксера отказались ))) Скоро вся петькина шайка у них предателями будет.
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3 лица государства представляют Украину и у каждого свои полномочия....Ну не было у Зе времени в государстве-смартфоне порыться, а теперь жалуется...
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почему Зеленский должен работать со свино-порошеновскими министрами а не со своими?
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так не уважать себя после унижений ЗЕБЕни умеет только Грося
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Dust - это дно на самом деле...

Достоинство? - Грося не знает такого слова....
Он думает все уже забыли, как Зеленая Сопля возила его шнобелем в ВР...
Мне тогда за него чуточку обидно даже стало...
Мало ему... - мало...
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А шо делать? В Раду то - непроханже! Надо о будущем думать...
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Петя условно говоря уже в бункере Берлина. В этот момент его поддерживать бессмысленно - лучше предложить свои услуги победителям.
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Ні чого собі відпустка на кілька місяців. На скільки мені відомо у чиновників 30-денна відпустка плюс пару днів за вислугу. Ще є 2 тижні за власний рахунок. Але як не крути, кілька місяців не виходить.
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На родину его надо отправить, можно даже в солнечный Магадан. Решил выслужиться перед соевым хозяином, а выгребает уже даже от бывших соевых шестерок вроде Гройсмана.
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русня! не надоело из под разных прокси тявкать? рашакомнадзор не пускает напрямую? ))
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не надоело - порохоботам по 11,80 за каждый пост платят
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О! То ти на дві контори працюєш? Теж іпотека?
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о..оно уже свое палево удалило)) наверное валентина и ветер- одно и то же рожо только под разными прокси выползает))
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Гройсмен вирішив , як слід дати під зад ПЕСикам ..? Тепер їх вже гамселить всіх , хто завгодно ... Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 4994
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только дошло? вот что значит 25% мозга..
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Эх, гроська. Посредственное продажное говно. Собственно, ничего удивительного. Пацык может уехать с рынка, а рынок из пацыка... это же, кстати, касается криворожской ватной гопоты.
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Тебя соевое вместе с климом на нары нужно упечь.Хорошую петя себе компашку собрал.
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Щось пішло не так в царстві рошенівському... Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 8486
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Таки столкнут лбами, особо рьяных. Ну и заинтересованные аХтивисты подтянутся, куда ж без них?! Вот блин, жаль, что невозможно их, как пауков, в одну банку. Шоп выжил сильнейший. Не-е-е-е... Не дадут в зрительном зале посидеть, по всему видать.
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Грося,що за самозачмирення ? Хто ж так вислужується ?
І на що воно розраховує....Хоча після того,як Кличком Саак погидував...А колись же перспективними політиками вважались !
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от і Грося побіг ... хто буде наступним ? Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 8150
Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 4306
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"выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром - я считаю, что это недопустимо", - заявил Гройсман "
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Ну теперь понятно почему Гройсман утвердил рыгов, бандитов и ВОРОВ- назначенцев от зеро в ОГА - он уже тоже СЛУГА
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман советует Зеленскому отправить Климкина в отпуск
 
 
 
 
 
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