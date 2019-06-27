 Гройсман советует Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Так глава Кабмина в эфире телеканала 1+1 предложил решить проблему того, что парламент отказывается уволить Климкина с должности, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел – это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром – я считаю, что это недопустимо", - заявил Гройсман.

"За каждым таким заявлением есть судьба людей. Это должно быть обсуждено с президентом. Если нужно было правительство – пожалуйста. И мы бы тогда взялись вместе за решение этой проблемы", - добавил руководитель Кабмина.

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"Я считаю, что президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление – Ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министр и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

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