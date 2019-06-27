 Раскрыта схема поставок оборудования для "национализированных" шахт "ДНР", организованная депутатом Донецкого облсовета, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные на оккупированной территории. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась организаторами схемы в "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривен. Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений" ДНР ", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.





Во время проведения обысков в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки. Также изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривен.

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Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении других двух участников схемы и избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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