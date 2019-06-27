 Раскрыта схема поставок оборудования для "национализированных" шахт "ДНР", организованная депутатом Донецкого облсовета, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные на оккупированной территории. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась организаторами схемы в "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях.
Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривен. Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений" ДНР ", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.
Во время проведения обысков в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки. Также изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривен.
Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении других двух участников схемы и избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Завод "Свет шахтёра" тебе о чем-нибудь говорит?
Насчёт мизера по оборудованию ты не прав. Во всяком случае в ДТЭКе закупают много оборудования иначе бы они не смогли бы добывать на своих шахтах такие гигантские объемы угля, не снившиеся Советскому Союзу на тех же самых шахтах. Сейчас дела несколько хуже, чем до 2014 года, но далеко не "мизер"