 Осужденный в России украинский политзаключенный Литвинов находится в Харьковской колонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам Громадського ТВ.
По словам Литвинова, там он находится с 1 марта 2019 года. "Его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной. Я думаю, это был пробный вариант, чтобы частично передать наших политических заключенных. Но не исключаю, что это могло произойти по ошибке. Его просто не считали важным для России и передали", - комментирует Михаил Тарахкало, директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека.
Тарахкало сообщил корреспонденту Радио Свобода, что у Литвинова есть адвокат, который занимается его делом в Харькове: "Наш адвокат уже посещал Сергея в колонии по его словам, критических моментов по состоянию здоровья у Сергея нету. Он находится в нормальных условиях, если нормальным можно считать то, что человек, который не осуществляла преступления находится за решеткой".
Житель села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону. В 2016 году он был этапирован в колонию в Магадане, получив по приговору суда в Ростове-на-Дону восемь с половиной лет заключения.
Как пишут "Грани", об этом сообщила на своей ФБ-странице Яна Гончарова, координатор проекта "Слова свободы".
Причины перевода Сергея Литвинова в другую колонию в столь отдаленный регион с суровым климатом неизвестны.
Единственная колония строгого режима в Магаданской области - это ИК-4 в поселке Уптар. Поселок административно входит в черту областного центра, однако физически отдален от него примерно на 40 километров.
В 2015-2016 годах в ИК-4 содержался другой украинец - фигурант дела так называемых "крымских террористов" Алексей Чирний, осужденный к семилетнему сроку.
12 августа 2014 года Литвинов по совету жены перешел границу, чтобы лечь на лечение в Тарасовскую ЦРБ в Ростовской области: на украинской стороне больница не работала. 21 августа оперативники ФСБ в масках похитили крестьянина из больницы. Затем его доставили в ростовский изолятор. 29 августа его обвинили в убийствах и военных преступлениях.
В апреле 2015 года делом заложника занялся независимый от ФСБ адвокат Виктор Паршуткин.
8 июля 2015-го в дело Литвинова добавили обвинение по части 3 статьи 162 российского УК (разбой в крупном размере; санкция от 7 до 12 лет). Его появление Паршуткин объяснил тем, что обвинение по статьям 105 и 356 разваливается. 25 ноября дело против крестьянина по этим статьям действительно было прекращено по реабилитирующим основаниям.
В итоге Литвинова обвинили в том, что он, находясь в Станично-Луганском районе, вместе с двумя неустановленными украинскими военными якобы похитил у жителя Ростовской области Андрея Лысенко два подержанных автомобиля. "Потерпевший" Лысенко был в деле одновременно единственным свидетелем обвинения.
При этом обвиняемый настаивал, что Лысенко вовсе никогда не видел; это же он подчеркнул и в своем последнем слове. Паршуткин, со своей стороны, представил документы, свидетельствующие, что один из автомобилей действительно объявлен на Украине в розыск, но принадлежит он жителю Луганской области, а не российскому гражданину. Вторая же машина, по данным украинской ГАИ, находится в Луганске и вообще никогда не похищалась.
Несмотря на это, 20 апреля 2016 года судья Тарасовского райсуда Ростовской области Светлана Шаповалова вынесла Литвинову обвинительный приговор, Ростовский облсуд 9 августа его подтвердил.
4 июня 2016-го Литвинов потребовал от Генпрокуратуры России официальных извинений за незаконное уголовное преследование по статьям 105 и 356 УК. В августе стало известно, что чиновники письменно извинились перед ним.
Также осужденный подал в Басманный райсуд Москвы иск к Генпрокуратуре и СКР на сумму 3,3 миллиона рублей. Он отмечал, что почти 11 месяцев провел в СИЗО, прежде чем против него начали фабриковать дело о разбое.
Также политзаключенный указывал, что подвергался пыткам, факт которых подтвердила экспертиза, проведенная в ходе следствия. За необоснованное содержание в СИЗО Литвинов требовал 1 миллион рублей, за пытки - еще 2 миллиона. Еще 300 тысяч он просил взыскать с Генпрокуратуры за отсутствие извинений в связи с необоснованным преследованием.
Решение по иску вынесла 15 ноября судья Галина Грабовская. Она присудила компенсацию на сумму ... одну тысячу рублей. Адвокат Паршуткин назвал решение "сущим безобразием" и пообещал подать на апелляцию.
Литвинов Сергей Николаевич родился 9 марта 1983 года в поселке Расцвет Станично-Луганского района Луганской области Украины, проживал в с. Камышное того же района, гражданин Украины. Образование неполное среднее, по словам жены, почти неграмотен, в армию не призывался по состоянию здоровья. Согласно обвинительному заключению, официально не работает, в браке не состоит, детей нет, СМИ сообщают, что женат и воспитывает 14-летнюю дочь.
Осужден к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»).
Признан Правозащитным Центром "Мемориал" (Москва) политзаключенным, так как уголовное преследование осуществляется с нарушением права на справедливое судебное разбирательство.
Правозащитный Центр "Мемориал" подчеркивает: Уголовное дело имеет признаки фальсификации, обстоятельства дела позволяют говорить об отсутствии состава преступления. До предъявления текущего обвинения Литвинов течение года был лишён свободы, как мы полагаем, по заведомо ложному обвинению в военных преступлениях, вероятно, применялось физическое и психологическое давление - таким образом, можно говорить о серьёзном нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность, гарантированных Европейской Конвенцией о правах человека.
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