 Россия стремится установить власть над соседними странами и не выполняет международные договора, - глава Пентагона Эспер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как мы все знаем, зачинщик агрессии в Европе сегодня - это Россия. Спустя 30 лет после падения Берлинской стены, Россия все ещё стремится установить власть над соседними странами и вмешивается в демократические процессы других стран. Военные действия Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и ещё где-либо приводят к страданиям людей", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Эспер напомнил, что Россия проводит масштабную модернизацию своих военных возможностей.

Как подчеркнул шеф Пентагона, "Россия энергично проводит кампанию по военной модернизации, включая космический потенциал и кибервозможности, и планирует выделить $28 млрд до 2020 года в рамках модернизации своей ядерной триады".

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По его словам, Россия не соблюдает заключенные ею международные соглашения, как это происходит в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Здесь все очевидно: США соблюдают договор, а Россия нет. Сейчас Россия до 2 августа должна решить - вернется ли она к соблюдению договора. Это опасная действительность, которую можно было избежать, но Россия выбрала ее, когда начала разрабатывать и размещать ракеты SSC-8 (натовская классификация российских ракет 9М729)", - отметил Эспер.

Эти ракеты, по его мнению, являются доказательством того, что "Россия нарушает этот договор на протяжении нескольких лет".

"Это выдвигает новые требования нашим союзникам - обуздать новые возможности России. Не заблуждайтесь - США до последней минуты действия ДРСМД будут его соблюдать. Мы должны это сделать, раз когда-то подписали его 30 лет назад", - заключил Эспер.

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Напоминаем, 1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Совет Федерации РФ на заседании 26 июня одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).