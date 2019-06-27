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Все про:Пентагон (533) ракеты (787) Россия (73181) Эспер Марк (1)

 Россия стремится установить власть над соседними странами и не выполняет международные договора, - глава Пентагона Эспер

И.о. главы Пентагона Марк Эспер назвал Россию зачинщиком агрессии в мире и обвинил Москву в том, что она не соблюдает международные договоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как мы все знаем, зачинщик агрессии в Европе сегодня - это Россия. Спустя 30 лет после падения Берлинской стены, Россия все ещё стремится установить власть над соседними странами и вмешивается в демократические процессы других стран. Военные действия Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и ещё где-либо приводят к страданиям людей", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Эспер напомнил, что Россия проводит масштабную модернизацию своих военных возможностей.

Как подчеркнул шеф Пентагона, "Россия энергично проводит кампанию по военной модернизации, включая космический потенциал и кибервозможности, и планирует выделить $28 млрд до 2020 года в рамках модернизации своей ядерной триады".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может прибегнуть к ядерному оружию для быстрых побед над более слабыми соседями, - Пентагон

По его словам, Россия не соблюдает заключенные ею международные соглашения, как это происходит в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Здесь все очевидно: США соблюдают договор, а Россия нет. Сейчас Россия до 2 августа должна решить - вернется ли она к соблюдению договора. Это опасная действительность, которую можно было избежать, но Россия выбрала ее, когда начала разрабатывать и размещать ракеты SSC-8 (натовская классификация российских ракет 9М729)", - отметил Эспер.

Эти ракеты, по его мнению, являются доказательством того, что "Россия нарушает этот договор на протяжении нескольких лет".

"Это выдвигает новые требования нашим союзникам - обуздать новые возможности России. Не заблуждайтесь - США до последней минуты действия ДРСМД будут его соблюдать. Мы должны это сделать, раз когда-то подписали его 30 лет назад", - заключил Эспер.

Читайте также: США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике

Напоминаем, 1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Совет Федерации РФ на заседании 26 июня одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: https://censor.net.ua/n3134656
 
   
 Топ комментарии
 
решился бы вопрос давно и быстро,один-два года эмбарго на нефть,газ и козломордые начали бы жрать друг друга
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Россия стремится установить власть над соседними странами ... Не Россия ,а Московия стремиться установить власть над бывшими колониями, в Украине пора называть Россию Московией,чтобы видно было, чего хочет Московия от своих соседей.
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У птички рот, как у Ленки Бондаренко.
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ого), треба кацяпів чимось важким вдарити))
чи це занепокоєність)- це точно чоколятні знають, зацитуйте!
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Нужно было это в ПАСЕ сказать перед голосованием. Какие там договора, Кацапстан -это сплошная ложь, подлость, воровство и агрессия, то есть все ,что присуще психопатии.Это страна психопатов - преступников,без совести,морали и сочувствия.А ПАСЕ ведет себя как слабоумное инфантильное сборище, потому что пытается психопата ублажить.Психопатия НЕ ЛЕЧИТСЯ. Пусть себе на лбу напишут, идиоты.
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Велика Мокшандія викормлена бражкою та кумисом повинна зникнути з лиця землі як Ассірія та імперія Гуннів.
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Правда ваша. Польща впала, та й вас роздавила. Таки варіант у випадку з московією більш, ніж реальний.
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Россия стремится установить власть над соседними странами ... Не Россия ,а Московия стремиться установить власть над бывшими колониями, в Украине пора называть Россию Московией,чтобы видно было, чего хочет Московия от своих соседей.
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Никаких колоний не было. Была одна страна СССР . Украина тогда была довольно развитой республикой и получила много выгод в плане территорий и промышленных комплексов, авиастроения, кораблестроения и т.д.
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Да ты, видать, при СССР и не жил-то. Колонии разные по развитости бывают, только не экономическое развитие статус колонии определяет. Если ты жил в Украине, ты, например, не мог поступить в некоторые московские ВУЗы...
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А страна ссср откуда взялась? Не в результате ли вооруженного переворота и свержения законной власти и не методом ли вооруженного захвата соседних государств, кровавого террора, отжима имущества , обстрелов хлором и голодоморов ?Если ты жрал в ссср мороженное по 15 копеек то знай шо это ты делал стоя на костях миллионов трупов людей убитых против своей воли людоедами такими как ленин, сралин и *****
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Ну то вы по 15 коп ели. А я и по 9 фруктовое и по 11 эскимо на палочке! Но самое вкусное было по 13 коп. оно казалось большим. А костей ковёр от Карелии до Магадана. Жуть. Пока тот период не осмыслен в полном объёме. Архивы вскроют все лет через 30---не раньше.
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а шо классная идея -поменять название стране и называть ее УКРАИНЕ московией.ВОТ КАЦАПЫ ВЗБЕСЯТСЯ

https://youtu.be/0vKsUEqiplU
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А ще можна Україну Ізраїлем назвати...вот єврєі взбєсяцца!
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Читая форум начинаешь думать, что многие форумчане реально считают основной задачей украинской власти - бесить кацапов
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Одной из,хорошего должно быть много
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Пиндосы как минимум тем же занимаются.
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Над соседними странами? Канадой и Мексикой? Что-то ты, ватник, бредишь.
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завжди хотів дізнатися чого амеров піндосами звуть.. кажуть це з грецької.. а-ну колись Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 5315
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бо в кацапів свої назви, вони всіх обзивають
нєпотрєбний народєц..
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Піндоси на Україну не нападали і не загубили життя жодного українця.
А от ваші.. В общем виправдань для вас немає.
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Ну мы это уже от многих слышали, что вызываете обеспокоенность, что дальше, какие конкретные решения вы предлагаете.
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новые выборы и ещё в этом году, да и не по приколу, не против а за и с полной ответственностью, иначе это не последный прикол Европы.
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Только что читал российские коменты в ЮТЮБЕ = сами кацапы пишут, что Европу они купили за 32 миллиона долларов .
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Eto im navernoe dolozil sam putin Xy*lo prezik *****-raciji roSSiji
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Немного юмора. Россия стремится установить власть над соседними странами и не выполняет международные договора, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 3895 .
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Новые российские шпионские дроны замаскированы под птиц

http://www.trust.ua/news/173204-novye-rossijskie-spionskie-drony-zamaskirovany-pod-ptic.html


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о об этом я так смеялся, особенно после того как прочёл, они мол смогут близко и незаметно подлететь к цели, ***** и тут же показывает пропеллер и ужасный звук мотора - их долбои..зм не измерим тоннами. Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 7796
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Ну и зря ржёте---оно и каркать может, и сернуть помётом. Нано есть нано.
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Не с меня, а под мою диктовку. Даже не успевал ему гусинные перья у залётных гусей рвать при низком полёте!
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У птички рот, как у Ленки Бондаренко.
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есть хоть один, кто не угадает, какой страны военные на фото.

Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 4413
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я знову ж, в 2903-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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ещё бы заодно так бы и Будапештский договор соблюдали..
и стрельните уже по кремлю ядерными боеголовками, мнутся блин(
а то дождутся потом в авральном порядке будут
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смешно, стрельнули боеголовками... у американцев наоборот только растёт бизнес с РФ
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ну вот стрельнут у них конкурента не будет, будут свой сжиженный газ продавать
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это же не по Ираку стрелять, можно и в ответ получить
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Вагнеровцы в Сирии наверное тож так думали(о ужас) .
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может быть а может и нет, если правильно стрелять и сразу со всех сторон
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У американцев только бюджет военный растёт и полетит он на ваши кацапьи головы
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Франция приветствует возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Президент Франции Макрон убедил ПАСЕ снять санкции с РФ и вернуть их делегацию, а теперь он рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото.
Сегодня поступило сообщение, что Макрон намерен обсудить с Путиным проведение саммита в "нормандском формате" - это означает, что зеро пообещал всё выполнить, осталось только подмахнуть и поставить печати.
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Да, этот подкаблучник герантофил всё порешал. Надеюсь, придёт время и его ждёт такая же участь, как и Саркози. Кто берет кровавые деньги у ху#ла - становится проклятым.
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Есть чуйка шо слово Франция в Штатах асоциируется только со словами минет,коньяк и Пьер Ришар.
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решился бы вопрос давно и быстро,один-два года эмбарго на нефть,газ и козломордые начали бы жрать друг друга
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Ляшко обвинил Зе в государственной измене... Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 3665

Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 5736 Олег Ляшко‏Подлинная учетная запись @OVLiashko 21 мин.21 минуту назад

Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa,) якщо ви знали, що українців зрадили, чому не били на сполох, чому не протидіяли?!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1144334263925518337
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И тем не менее. Да никто так бабло не отрабатывает как этот конюх. Не отнять! И подкуёт, и перданёт в унисон, грабли наточит по часовой стрелке, землю жрёт, копытом роет, перекусит удила---во какого хлопца мамка родила!
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Ну так прижмите её к ногтю; к чему эта болтология о том, что и так все знают?
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ну такое же стремление присуще и США. Геополитика, ничего личного
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Эй придур,ты шо мовою бiльше не спiлкуешся?
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Украина защищается как может при своих скромных возможностях, но ее сил явно недостаточно.
А что мешает США сделать Украину стратегическим партнером, чтобы остановить интервенцию россии?
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Московитів повикидали з Казахстану. З Узбекистану. З Киргизстану. З Туркменистану. З Адзеобайджану. Вони там і голови не піднімають. І голосу не подають. І в путіна до цих держав претензій немає. Тільки там, де з ними повелися толерантно, вони нахабніють - Україна, Грузія, Молдова, Прибалтика. Не розуміють москалі європейських цінностей. Толерантність вони сприймають за слабкість. І відразу сідають на голову.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия стремится установить власть над соседними странами и не выполняет международные договора, - глава Пентагона Эспер
 
 
 
 
 
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